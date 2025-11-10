Премиерът Желязков ще участва в конференция на високо равнище за изкуствения интелект

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в конференция на високо равнище „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, която ще се проведе днес от 9:30 ч. в Гранд хотел Милениум в София.
Конференцията е организирана от Сметната палата на България, посочи dariknews.bg.
Тя е посветена на 145-годишнината от създаването ѝ и на 30-годишнината от нейното възстановяване.
07:22 10.11.2025
07:23 10.11.2025
07:24 10.11.2025
07:25 10.11.2025
07:25 10.11.2025
07:25 10.11.2025
07:29 10.11.2025
07:31 10.11.2025