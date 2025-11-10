Новини
Премиерът Желязков ще участва в конференция на високо равнище за изкуствения интелект

10 Ноември, 2025 07:19 356 8

Конференцията е организирана от Сметната палата на България

Премиерът Желязков ще участва в конференция на високо равнище за изкуствения интелект - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в конференция на високо равнище „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, която ще се проведе днес от 9:30 ч. в Гранд хотел Милениум в София.

Конференцията е организирана от Сметната палата на България, посочи dariknews.bg.

Тя е посветена на 145-годишнината от създаването ѝ и на 30-годишнината от нейното възстановяване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 побърканяк

    9 0 Отговор
    Що Желязков да оди тиквата като му чуе бълнуванията изкуствения интелект ще се самоубие.

    07:22 10.11.2025

  • 2 Интелект

    7 1 Отговор
    Ще участва защото няма естествен

    07:23 10.11.2025

  • 3 ТО ЕСТЕСТВЕН НЯМА

    6 0 Отговор
    Тръгнал с изкуствен.

    07:24 10.11.2025

  • 4 Виц на деня

    2 0 Отговор
    Тялото казало:
    - Искам ракия!
    Сърцето:
    - Протестирам! Искам любов!
    Мозъкът:
    - Протестът не се приема. И аз искам ракия.

    07:25 10.11.2025

  • 5 🤣🤣🤣🤣🤣

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    07:25 10.11.2025

  • 6 Тити

    2 1 Отговор
    Ако пуснат изкуственият интелект да ни управлява май ще е по добре от тези мафиоти.

    07:25 10.11.2025

  • 7 Вени

    2 0 Отговор
    Само ма.ло.умници може да се занимават с такова нещо, хора без мозък които искат да са роби на една машина. Той създателят му се отказа и разбра какво чудо.вище е направил. Има малък шанс да спре, едначе ще затрие човечеството.

    07:29 10.11.2025

  • 8 Верно ли

    0 0 Отговор
    Дали ще могат да му сипят малко изкуствен в черепната кутия, че естественият му е в недостиг???

    07:31 10.11.2025

