Петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" влиза за обсъждане в НС

Петият вот на недоверие към правителството влиза за обсъждане в парламента, съобщават от БНТ. Вотът на недоверие е за провал на кабинета "Желязков" в секторите "Вътрешна сигурност" и "Правосъдие".
Според вносителите - 59 народни представители от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България", МЕЧ и АПС, провалът води до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани.
От "Възраждане" и "Величие" вече обявиха, че ще подкрепят вота.
Гласовете им са по-малко от необходимите 121, за да свалят кабинета.
Гласуването ще се проведе не по-рано от 24 часа след приключването на дебата.
В Народното събрание ще отбележат и Деня на София с кръводарителска акция. Инициативата е на Комисията по здравеопазване и е под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова.
2 Партийния дом е на снимката
07:27 17.09.2025
5 оня с коня
Коментиран от #9, #11, #12
07:31 17.09.2025
6 Жоро
07:33 17.09.2025
7 Оставка!
Некадърни да се справят с безводие, пожари, икономика, финанси, енергетика. За тях Референдум е мръсна дума. Вкараха Еврогария в чудовищни дългови спирали, дефицити, чудовищно увеличение цени.
Унищожиха българска национална парична единица. Унищожиха Валутен Борд от 2020 г. с печатане на пари. Идва чудовищна инфлация с 15 милиарда падане резерв банки при 30 милиарда в обращение сега. Фалшифицираха данни за дефицит и ценова нестабилност, инфлация. Увеличиха банковите такси с 200%за 5 години, като за 2 г. напред прибраха печалби на банки. Скриха работен доклад на БНБ за вредите от еврошийта. Цифровизират насилствено Еврогария без право на избор, вече ти взимат всички отпечатъци на пръстите, за да извадиш паспорт..
Оставка!
07:37 17.09.2025
8 Крум
07:38 17.09.2025
9 да бе, да
До коментар #5 от "оня с коня":И ако нямаше вот на недоверие каква работа щяха да свършат? Да приемат още закони, които затягат въжето около шията ни? Да се нареждат един друг от парламентарната трибуна? Да съставят още няколко комисии за разследване на нещо си, само защото участието в комисии им носи още и още пари? Нищо полезно за България не произлиза от работата на НС в последните 35 години, така че дали с вотове на недоверие ще се занимават или с лобистко изменение на закони, е все тая.
07:44 17.09.2025
10 Хе!
07:48 17.09.2025
11 Ми чети каквото пишеш
До коментар #5 от "оня с коня":Преди да го публикуваш. Едно на ръка дали е умно или не но правиш много грешки а и ника ти противен , аман от такива тролеи.
07:49 17.09.2025
12 50/50
До коментар #5 от "оня с коня":Наложително е за всеки поставен минус да плащаш 1000 евро глоба на пострадалия от твоите безумия сайт! Изгубено форомно време! Тук е място за градивни коментари!
07:53 17.09.2025