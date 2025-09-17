Новини
Петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" влиза за обсъждане в НС

Петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" влиза за обсъждане в НС

17 Септември, 2025 07:16 544 12

Вотът на недоверие е за провал на правителството в секторите "Вътрешна сигурност" и "Правосъдие".

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петият вот на недоверие към правителството влиза за обсъждане в парламента, съобщават от БНТ. Вотът на недоверие е за провал на кабинета "Желязков" в секторите "Вътрешна сигурност" и "Правосъдие".

Според вносителите - 59 народни представители от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България", МЕЧ и АПС, провалът води до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани.

От "Възраждане" и "Величие" вече обявиха, че ще подкрепят вота.

Гласовете им са по-малко от необходимите 121, за да свалят кабинета.

Гласуването ще се проведе не по-рано от 24 часа след приключването на дебата.

В Народното събрание ще отбележат и Деня на София с кръводарителска акция. Инициативата е на Комисията по здравеопазване и е под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Партийния дом е на снимката

    5 0 Отговор
    Какво народно събрание ви патило. Но правилно народното събрание назначено от органите по назначаване след партийни фалшификации и инсинуации е редно да заседава в партийния дом. Бог да ни е на помощ с такива органи и такова народно събрание и такъв величав партиен дом.

    07:27 17.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    1 8 Отговор
    НАЛОЖИТЕЛНО Е след всеки Неуспешен Вот Вносителите му да бъдат глобявани със солени глоби за "Възпрепятстване на нормалната работа на НС",т.е. за ПРАХОСВАНЕ НА АРЛАМЕНТАРНО ВРЕМЕ, което всъщност се плаща от всички Българи.Това е същото примерно като Водач явяващ се на Изпит - Скъсват го,но той си заплаща курса на обучение!

    Коментиран от #9, #11, #12

    07:31 17.09.2025

  • 6 Жоро

    1 1 Отговор
    Мутро-фашисти с мирен протест не се свалят нито с избори провеждани от гестапо!

    07:33 17.09.2025

  • 7 Оставка!

    2 2 Отговор
    Проклятието на Еврогария: БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, ПП.
    Некадърни да се справят с безводие, пожари, икономика, финанси, енергетика. За тях Референдум е мръсна дума. Вкараха Еврогария в чудовищни дългови спирали, дефицити, чудовищно увеличение цени.
    Унищожиха българска национална парична единица. Унищожиха Валутен Борд от 2020 г. с печатане на пари. Идва чудовищна инфлация с 15 милиарда падане резерв банки при 30 милиарда в обращение сега. Фалшифицираха данни за дефицит и ценова нестабилност, инфлация. Увеличиха банковите такси с 200%за 5 години, като за 2 г. напред прибраха печалби на банки. Скриха работен доклад на БНБ за вредите от еврошийта. Цифровизират насилствено Еврогария без право на избор, вече ти взимат всички отпечатъци на пръстите, за да извадиш паспорт..
    Оставка!

    07:37 17.09.2025

  • 8 Крум

    2 0 Отговор
    Подметки на урсула и кая са тия в народното събрание. Сбирютак от боклучива плесен

    07:38 17.09.2025

  • 9 да бе, да

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    И ако нямаше вот на недоверие каква работа щяха да свършат? Да приемат още закони, които затягат въжето около шията ни? Да се нареждат един друг от парламентарната трибуна? Да съставят още няколко комисии за разследване на нещо си, само защото участието в комисии им носи още и още пари? Нищо полезно за България не произлиза от работата на НС в последните 35 години, така че дали с вотове на недоверие ще се занимават или с лобистко изменение на закони, е все тая.

    07:44 17.09.2025

  • 10 Хе!

    0 0 Отговор
    Болшой тетр, граждани! Никой не иска да разтуря изгодния си престой там! Вчера са си гласували нови автомобили с най голяма мощност и специален режим да препускат без ограничения и разнасят обемните си мощни седалища из татковината! Но! Вие сте виновни, които ходите да ги избирате! Толкова години отивате, напоследък по 5-6 пъти годишно! Направете експеримент и никой да не ходи да гласува! За какво гласувате - да отиде някой там, да се пльосне и усвоява благоденствие за себе си!? Сглобки, алабала комбинации! Чакате и поредните нови като Меч и Величие да се сглобят с Герб и тогава пак няма да ви дойде акъла в главите и ще подкрепяте поредния проект! Нинова, Радев, още се намират наивници и умели манипуланти на вашето доверие!

    07:48 17.09.2025

  • 11 Ми чети каквото пишеш

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Преди да го публикуваш. Едно на ръка дали е умно или не но правиш много грешки а и ника ти противен , аман от такива тролеи.

    07:49 17.09.2025

  • 12 50/50

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Наложително е за всеки поставен минус да плащаш 1000 евро глоба на пострадалия от твоите безумия сайт! Изгубено форомно време! Тук е място за градивни коментари!

    07:53 17.09.2025

