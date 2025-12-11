Росен Желязков е депозирал оставката на правителството в деловодството на НС

Министър-председателят Росен Желязков депозира оставката на ръководения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание. Това съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.
Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет.
По-рано премиерът обяви, че преди гласуването на вота на недоверие днес правителството подава оставка. Коалицията обсъди ситуацията, каза Желязков. Нямаме съмнение, че на предстоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Независимо от това, решенията на Народното събрание имат значение, когато отразяват желанието на суверена, посочи премиерът. Малко по-късно искането за оставка на правителството подкрепиха 106 народни представители, нямаше против и въздържали се, което направи шестият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ неуспешен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #6, #8, #9, #11, #70
16:28 11.12.2025
2 калинките зад роската
остават без службица
с кво ли ще се изхранват жалните женици
Коментиран от #72
16:29 11.12.2025
4 хаха
Някой се е изходил в гащите на Киру Перката май ...
16:30 11.12.2025
5 Горски
Асен Василев отново ни засили по пързалката. Да видим дали този път ще си разбием носа или този път ще е направо. главата. Дано оцелее България след тази врътка на Изкусния Манипулатор! (А.В.)
Коментиран от #57, #75
16:30 11.12.2025
7 безчестен ортодокс
До коментар #3 от "честен ционист":рая на делян ли ва?
16:31 11.12.2025
11 Той
До коментар #1 от "Шопо":По добре без еврозоната
Коментиран от #36
16:31 11.12.2025
12 И сега отново
После същите партии и същите муцуни 😵💫
Нали всички работите за България???
Това ли изработихте. С това ли ще ви запомни историята. Избори след избори, обиди след обиди, милиони в кофата за избори 😵💫😵💫😵💫😵💫
Големи държавници сте всичките 🧐
16:31 11.12.2025
13 Досега бяхме малко руски, сега
Коментиран от #16, #25, #80
16:32 11.12.2025
15 шекелка
16:33 11.12.2025
17 Чушко Пек Иванов
16:35 11.12.2025
18 Пич
Коментиран от #82
16:35 11.12.2025
20 Вярно, старите муцуни трябва
До коментар #16 от "Жалко ще бъде, ако накрая":да си ходят. Въпросът е сега Румен като направи партия, да не стане така, че неговите чеда от ПП да ни пратят в обятията на Путин. Тогава ще разберете кон боб яде ли!
Коментиран от #27, #32
16:37 11.12.2025
22 Папаза
Коментиран от #58
16:38 11.12.2025
23 гейу1zита
16:40 11.12.2025
24 Интересно
16:41 11.12.2025
25 С Асан и ДенкоФ-невестулката
До коментар #13 от "Досега бяхме малко руски, сега":не бяхме ли украински?
16:42 11.12.2025
27 стоян георгиев
До коментар #20 от "Вярно, старите муцуни трябва":До сега ядяхме леща, ще минем на боб, какво толкова.
Коментиран от #86
16:44 11.12.2025
29 От редакцията
"Депозирани са 3 милиона евро в банка на Кайманите, а не "Депозирал оставката на правителството в деловодството на НС"
Коментиран от #63
16:47 11.12.2025
32 6699
До коментар #20 от "Вярно, старите муцуни трябва":И защо сме му на Путин? Големите си преразпределят света а ние сме едно богатство дето се карат за него и всеки вика : Вземи го ти!
И на Европа им трябваме докато ни оглозга и после ще ни захвърли!
Проблема на давещия се е само негов проблем!
Коментиран от #84
16:49 11.12.2025
33 Родина
Забрана на всички партии . Докато , не се промени
на кръгла маса изборният кодекс. Сарафов , почни
да работиш .Започни от водопада , от 68 милиона
изчезнали за един миг . Ако, не искаш после ще дойдат за теб .
16:50 11.12.2025
34 Гост
16:50 11.12.2025
35 Гориил
Коментиран от #46
16:51 11.12.2025
36 Грешка
До коментар #11 от "Той":Това, че цяла България иска един парламент без Шиши и Тиквата,не означава че иска да не се приеме Еврото. България трябва да е в Еврозоната. Тук копейковците да не бъркат едното с другото. България мястото й е до страни като Германия , Франция......От 1944 година бяхме окупирани от Русия и видяхме нивото на развитието ни,най се пролича като се освободихме от комунистите. Видяхме държави извън окупацията на руснаците как бяха се развили, видяхме и ние в каква тиня бяха ни окопали комунистите
Коментиран от #38, #43, #48
16:51 11.12.2025
37 Няма
До коментар #28 от "И ще изплува тинята,":по-прости от тях, освен ППДБ-ЛГБТ.
16:51 11.12.2025
38 Не лъжи бе, шарен
До коментар #36 от "Грешка":По комунизма бяхме много по-добре от сега.
Коментиран от #55
16:54 11.12.2025
39 Така Такаааа
16:55 11.12.2025
40 Каунь
16:55 11.12.2025
41 На бас 👍
16:55 11.12.2025
42 Некрасов
16:56 11.12.2025
43 Ти сериозно ли
До коментар #36 от "Грешка":България с външен дълг към момента (след 30 години кражби) 38,5% от БВП.
Франция с външен дълг 120% от БВП.
Германия с външен дълг 62% от БВП.
И искаш България да се нареди до тях, така че и нашите пра-внуци да плащат за кражбите на сегашните политици някакви заеми и лихви към евроатлантическите банкери. Ти наред ли си бе човек!
Коментиран от #49
16:58 11.12.2025
44 Оставка крадливи мафиоти
16:58 11.12.2025
45 Радостин Василев лидер на МЕЧ
17:07 11.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Радев
Коментиран от #67
17:10 11.12.2025
48 Ганчю
До коментар #36 от "Грешка":Ние си искаме асвабадителите
17:11 11.12.2025
49 Грешка
До коментар #43 от "Ти сериозно ли":Ти наред ли си? През 1996 година не бяхме с Европа. Тогава къде беше Русия. За 1 долар , трябваше да даваме 3000 лева. Тогава запалите ни бяха 20 долара,наравно със страни от Бангладеш, Бурунди.. Сега минималната заплата в България е 620 Евро,в Бангладеш, Бурунди продължава да е 20 долара.В Русия, която има газ,петрол.... минималната заплата е 130 евро. Предпочитам да съм до Европа с 600 евро заплата, отколкото до Русия с 50 евро заплата
Защото едва ли българската заплата ще равна с руската
17:13 11.12.2025
50 Курд Околянов
Коментиран от #65
17:14 11.12.2025
51 Пионка
17:16 11.12.2025
53 Както каза бате
17:18 11.12.2025
54 Бат Росене
17:20 11.12.2025
55 кукуш
До коментар #38 от "Не лъжи бе, шарен":шм@тк@ ,ако беше добре комунизма, комуниста Путин нямаше да бъде вече над 20 години президент на капиталистическа Русия
17:21 11.12.2025
56 Баце е родил схема
17:23 11.12.2025
57 Хамаско
До коментар #5 от "Горски":Това за осемте милиарда крадени годишно беше мантра на Килограм, преди да докопа бюджета. Локорско обещаваше да построи два Хемуса, десетки дунавмостове и планински тунели. После докопа бюджета,нищо не построи, а парите за пътно строителство изчезнаха до стотинка.. Просто факти за размисъл.
Коментиран от #60
17:24 11.12.2025
58 Надай се жено на....
До коментар #22 от "Папаза":Помечтай си! "победителю"... Разсмя ме бравоС! А нещо и два-триста хилки да ти "дари" е така да си имаш за харчене???
17:25 11.12.2025
60 Горски
До коментар #57 от "Хамаско":Факт е!
17:27 11.12.2025
61 Абсурдистан
Коментиран от #79
17:27 11.12.2025
62 Ценко Дубай
17:28 11.12.2025
63 Ало, Редакцията!
До коментар #29 от "От редакцията":Правописът е като на селски ученик! Извиняваме се,правописна грешка...Да се чете: Запетаята ви не е, където трябва! "Извиняваме се, правописна грешка..." Не ви ли излиза на коректора!
17:28 11.12.2025
64 Ценко
17:29 11.12.2025
65 Сакън нИдьей!
До коментар #50 от "Курд Околянов":по добре бездомно кучИ от улицата, по-малко поразии ще направи от руския .уми.яр!
17:29 11.12.2025
67 Не задунайска
До коментар #47 от "Радев":А Източна Ромелия
17:35 11.12.2025
68 Ватманяк
17:40 11.12.2025
70 НА САМОТЕК
До коментар #1 от "Шопо":КАКТО И ПРЕХОДА 36 ГОДИНИ
17:42 11.12.2025
71 Пращам джендърмерията
17:44 11.12.2025
72 Зъл пес
До коментар #2 от "калинките зад роската":Ама нали според вас окрали всичко,значи си имат парички.
17:44 11.12.2025
73 Последния Софиянец
Коментиран от #85
17:44 11.12.2025
74 джиляско
17:44 11.12.2025
75 Зъл пес
До коментар #5 от "Горски":Е те сега вече ще се куртулисате.Ще забогатеете.Никой няма да краде.Спокоен ли си?
17:47 11.12.2025
78 Град Козлодуй
17:49 11.12.2025
79 Хахаха
До коментар #61 от "Абсурдистан":Хитър е Баце,нали?Винаги го набива с 200,в точния момент.Искате хаос?Ми добре,заповядайте.Затова го обичаме.
17:49 11.12.2025
80 Баба Гицка
До коментар #13 от "Досега бяхме малко руски, сега":Ами май това искате.Ще стане гот,идва Вова,и вие стоите мирно,и козирувате,щот при него няма мрън,няма хрън.Грабваш пушката и каската,и бегом към окопите.Лелеееее как си помечтах,дано да го доживея.
17:53 11.12.2025
81 простичък народ
Народеца подскача за кефа на латифундийците, на които минималка 300 евро нето им се вижда голяма и осигуровки не им се внасят.
С кеф ще се чупя преди да платят няколко милиарда. Т.е. простия човечец обедня с няколко милиарда.
И сам си го изпроси.
Безценно !
17:54 11.12.2025
82 Бастардо
До коментар #18 от "Пич":Мали пич егати колко готино си го написал.Това заслужава тъпото народ.Добре че съм далеч от БГ.
17:56 11.12.2025
83 ЙОЦА
17:58 11.12.2025
84 Дедо Мраз
До коментар #32 от "6699":Ами трябва му пушечно месо,не за друго.
17:58 11.12.2025
85 зависи
До коментар #73 от "Последния Софиянец":ГЕРБ са монолитна структура с хиляди семесйтва захлебили млиони... Докато не ги видя да се пребоядисват, не вервам.
БСП-то още си имат фенове, но не е ясно те имат ли обединяване.
ИТН е до тук.
Много се объркаха тези хора. Време е да капълдисват. Или на стари години да опитат отново да побиват медийно.
18:00 11.12.2025
86 Лалугер
До коментар #27 от "стоян георгиев":С пушка в ръка,и каска на глава,щото на Вова му трябва пушечно месо,а вие скачачите сте екстра за тази цел.
18:00 11.12.2025