Росен Желязков е депозирал оставката на правителството в деловодството на НС

11 Декември, 2025 16:20 2 002 86

Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Росен Желязков депозира оставката на ръководения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание. Това съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.

Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет.

По-рано премиерът обяви, че преди гласуването на вота на недоверие днес правителството подава оставка. Коалицията обсъди ситуацията, каза Желязков. Нямаме съмнение, че на предстоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Независимо от това, решенията на Народното събрание имат значение, когато отразяват желанието на суверена, посочи премиерът. Малко по-късно искането за оставка на правителството подкрепиха 106 народни представители, нямаше против и въздържали се, което направи шестият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ неуспешен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    26 7 Отговор
    Сега как ще влезем в еврозоната без правителство ?

    Коментиран от #6, #8, #9, #11, #70

    16:28 11.12.2025

  • 2 калинките зад роската

    32 4 Отговор
    гледат жално
    остават без службица
    с кво ли ще се изхранват жалните женици

    Коментиран от #72

    16:29 11.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хаха

    24 2 Отговор
    "Кирил Добрев за оставката: Просто няма да стане"

    Някой се е изходил в гащите на Киру Перката май ...

    16:30 11.12.2025

  • 5 Горски

    31 8 Отговор
    ДПС и ГЕРБ 20 години управляват и ограбват държавата със стотици милиарди. Статистика на ЦРУ беше показала, че всяка година от България се изнасят 5 млд, а колко се крадат и остават в България, с които мафията разполага, строи хотели, палати и Сараи, един Бог знае? Грубо 10 млд потъват ежегодно, което се отразява финансово пагубно за народа и държавата. Правителството подаде оставка, не само заради народния гняв, а най вече заради американската делегация, която доди тук преди дни и даде да се разбере, че САЩ няма да работят с тези лидери на партии - единия Магнитски, а другия кандидат за Магнитски. Преди два месеца сина на Тръмп беше се изказал негативно за кабинета Желязков, така че тази оставка се очакваше. Ясно е, че САЩ не одобряват това правителство и сигурно има защо. СЕГА ДА СИ ВЪРНЕМ ЛЕВА И СУВЕРЕНИТЕТА! Е, сега е златният час на Костя, президента и всички, които са против еврото!
    Асен Василев отново ни засили по пързалката. Да видим дали този път ще си разбием носа или този път ще е направо. главата. Дано оцелее България след тази врътка на Изкусния Манипулатор! (А.В.)

    Коментиран от #57, #75

    16:30 11.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 безчестен ортодокс

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    рая на делян ли ва?

    16:31 11.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Той

    29 6 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    По добре без еврозоната

    Коментиран от #36

    16:31 11.12.2025

  • 12 И сега отново

    18 3 Отговор
    Полови година безвремие в България 😵‍💫
    После същите партии и същите муцуни 😵‍💫
    Нали всички работите за България???
    Това ли изработихте. С това ли ще ви запомни историята. Избори след избори, обиди след обиди, милиони в кофата за избори 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Големи държавници сте всичките 🧐

    16:31 11.12.2025

  • 13 Досега бяхме малко руски, сега

    12 28 Отговор
    с Румен и Асен да не станем руска провинция?

    Коментиран от #16, #25, #80

    16:32 11.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 шекелка

    9 1 Отговор
    За когооооо да квичим????

    16:33 11.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чушко Пек Иванов

    24 3 Отговор
    ще връща ли водопада?

    16:35 11.12.2025

  • 18 Пич

    7 19 Отговор
    За инфантилията на протестиращите !!! Визията на тези , които не могат да мислят дори ход напред е следната. Най доволни ще са ако всички от парламента бъдат наредени до стената като Чаушеску , и гърмий !!! И ще има три дена ИХУ !!! А после ?! После..... България няма да бъде изписана от господарите ! Първо ще бъдат наложени санкции и блокади като на Куба , например ! И нашите "победители" ще започнат да умират от глад и липса на лекарства! Това ще доведе до гражданско напрежение. И "приятелите ни" веднага ще спретнат гражданска война , в която паравоенни формирования ще режа главите на победилите инфантили !!! Да не са го виждали , ама..... На тъпите никой не може да помогне !!!

    Коментиран от #82

    16:35 11.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Вярно, старите муцуни трябва

    13 12 Отговор

    До коментар #16 от "Жалко ще бъде, ако накрая":

    да си ходят. Въпросът е сега Румен като направи партия, да не стане така, че неговите чеда от ПП да ни пратят в обятията на Путин. Тогава ще разберете кон боб яде ли!

    Коментиран от #27, #32

    16:37 11.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Папаза

    21 3 Отговор
    Чадо, а с хотела ко ши прайм? Нещо за дарение няма ли да го харишаш чадо?

    Коментиран от #58

    16:38 11.12.2025

  • 23 гейу1zита

    5 4 Отговор
    нали скачахте пък вече ривете

    16:40 11.12.2025

  • 24 Интересно

    23 4 Отговор
    Бягат от отговорност. Добре знаят, каква каша ще стане след влизането в зоната.

    16:41 11.12.2025

  • 25 С Асан и ДенкоФ-невестулката

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "Досега бяхме малко руски, сега":

    не бяхме ли украински?

    16:42 11.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 стоян георгиев

    10 3 Отговор

    До коментар #20 от "Вярно, старите муцуни трябва":

    До сега ядяхме леща, ще минем на боб, какво толкова.

    Коментиран от #86

    16:44 11.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 От редакцията

    15 2 Отговор
    Извиняваме се,правописна грешка...Да се чете:
    "Депозирани са 3 милиона евро в банка на Кайманите, а не "Депозирал оставката на правителството в деловодството на НС"

    Коментиран от #63

    16:47 11.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 6699

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Вярно, старите муцуни трябва":

    И защо сме му на Путин? Големите си преразпределят света а ние сме едно богатство дето се карат за него и всеки вика : Вземи го ти!
    И на Европа им трябваме докато ни оглозга и после ще ни захвърли!
    Проблема на давещия се е само негов проблем!

    Коментиран от #84

    16:49 11.12.2025

  • 33 Родина

    17 3 Отговор
    Президента да обяви извънредно положение.
    Забрана на всички партии . Докато , не се промени
    на кръгла маса изборният кодекс. Сарафов , почни
    да работиш .Започни от водопада , от 68 милиона
    изчезнали за един миг . Ако, не искаш после ще дойдат за теб .

    16:50 11.12.2025

  • 34 Гост

    9 4 Отговор
    Като чуя за служебно правителство и ми става ясно, че иде нов глад, нови заеми, нови договори, нови неуловими безотговорници.

    16:50 11.12.2025

  • 35 Гориил

    10 6 Отговор
    За една икономически слаба и изостанала страна, приемането на валутата на по-силна и по-развита страна не е историческо събитие. То би означавало пълна ерозия на независимостта и националния суверенитет, потапяне на страната в хаос и неизбежен бъдещ разпад и колапс на Европейския съюз.

    Коментиран от #46

    16:51 11.12.2025

  • 36 Грешка

    8 14 Отговор

    До коментар #11 от "Той":

    Това, че цяла България иска един парламент без Шиши и Тиквата,не означава че иска да не се приеме Еврото. България трябва да е в Еврозоната. Тук копейковците да не бъркат едното с другото. България мястото й е до страни като Германия , Франция......От 1944 година бяхме окупирани от Русия и видяхме нивото на развитието ни,най се пролича като се освободихме от комунистите. Видяхме държави извън окупацията на руснаците как бяха се развили, видяхме и ние в каква тиня бяха ни окопали комунистите

    Коментиран от #38, #43, #48

    16:51 11.12.2025

  • 37 Няма

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "И ще изплува тинята,":

    по-прости от тях, освен ППДБ-ЛГБТ.

    16:51 11.12.2025

  • 38 Не лъжи бе, шарен

    11 10 Отговор

    До коментар #36 от "Грешка":

    По комунизма бяхме много по-добре от сега.

    Коментиран от #55

    16:54 11.12.2025

  • 39 Така Такаааа

    8 2 Отговор
    Никой не иска да носи отговорност за кризата която започва от 1 Януари с въвеждането на еврОто :Р

    16:55 11.12.2025

  • 40 Каунь

    7 3 Отговор
    Желязков ми е като Зеленски. Използван и захвърлен.

    16:55 11.12.2025

  • 41 На бас 👍

    5 8 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    16:55 11.12.2025

  • 42 Некрасов

    3 3 Отговор
    Туй гуйно питало ли е може ли голямото дуупи ББ?

    16:56 11.12.2025

  • 43 Ти сериозно ли

    10 2 Отговор

    До коментар #36 от "Грешка":

    България с външен дълг към момента (след 30 години кражби) 38,5% от БВП.
    Франция с външен дълг 120% от БВП.
    Германия с външен дълг 62% от БВП.
    И искаш България да се нареди до тях, така че и нашите пра-внуци да плащат за кражбите на сегашните политици някакви заеми и лихви към евроатлантическите банкери. Ти наред ли си бе човек!

    Коментиран от #49

    16:58 11.12.2025

  • 44 Оставка крадливи мафиоти

    12 3 Отговор
    Щастлив ден крадливия Роско с хотела отива в историята!

    16:58 11.12.2025

  • 45 Радостин Василев лидер на МЕЧ

    3 3 Отговор
    Скандира на стъпалата на парламента с депутатите на МЕЧ - " СЛАВИ К....ВО СЛАВИ К....ВО КЪДЕ СИ"

    17:07 11.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Радев

    3 4 Отговор
    Да ви е честита задунайска республика

    Коментиран от #67

    17:10 11.12.2025

  • 48 Ганчю

    2 8 Отговор

    До коментар #36 от "Грешка":

    Ние си искаме асвабадителите

    17:11 11.12.2025

  • 49 Грешка

    7 7 Отговор

    До коментар #43 от "Ти сериозно ли":

    Ти наред ли си? През 1996 година не бяхме с Европа. Тогава къде беше Русия. За 1 долар , трябваше да даваме 3000 лева. Тогава запалите ни бяха 20 долара,наравно със страни от Бангладеш, Бурунди.. Сега минималната заплата в България е 620 Евро,в Бангладеш, Бурунди продължава да е 20 долара.В Русия, която има газ,петрол.... минималната заплата е 130 евро. Предпочитам да съм до Европа с 600 евро заплата, отколкото до Русия с 50 евро заплата
    Защото едва ли българската заплата ще равна с руската

    17:13 11.12.2025

  • 50 Курд Околянов

    5 4 Отговор
    Радев да излиза на изборите и да се приключва с бойковци, шишовци и шарлатани.

    Коментиран от #65

    17:14 11.12.2025

  • 51 Пионка

    7 3 Отговор
    Росен Желязков е пионка на Бойко Борисов.

    17:16 11.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Както каза бате

    5 3 Отговор
    Бойчо след нова година ще ни се стъжни живота и ще го направят умишлено за да ни върнат жеста

    17:18 11.12.2025

  • 54 Бат Росене

    3 3 Отговор
    Пускай водопада със студена вода че Винету и голямото Д са с температура

    17:20 11.12.2025

  • 55 кукуш

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Не лъжи бе, шарен":

    шм@тк@ ,ако беше добре комунизма, комуниста Путин нямаше да бъде вече над 20 години президент на капиталистическа Русия

    17:21 11.12.2025

  • 56 Баце е родил схема

    3 2 Отговор
    Не забравяйте човек загина в борба за бутилка олио.

    17:23 11.12.2025

  • 57 Хамаско

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Това за осемте милиарда крадени годишно беше мантра на Килограм, преди да докопа бюджета. Локорско обещаваше да построи два Хемуса, десетки дунавмостове и планински тунели. После докопа бюджета,нищо не построи, а парите за пътно строителство изчезнаха до стотинка.. Просто факти за размисъл.

    Коментиран от #60

    17:24 11.12.2025

  • 58 Надай се жено на....

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Папаза":

    Помечтай си! "победителю"... Разсмя ме бравоС! А нещо и два-триста хилки да ти "дари" е така да си имаш за харчене???

    17:25 11.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Хамаско":

    Факт е!

    17:27 11.12.2025

  • 61 Абсурдистан

    5 1 Отговор
    Стадото освободи Борисов от отговорност за трудностите при въвеждане на еврото. Измамените камилчета.

    Коментиран от #79

    17:27 11.12.2025

  • 62 Ценко Дубай

    1 1 Отговор
    Крайно време беше , свга Макдоналс Тромб ще започне да струпва морски пехотинци в 4 те военни бази в България, агент Буда има план ,иначе да са изкарали и използвали десетки хиляди дронове от заводите на партия Гроб за потуваше на протестите , Има и вертолети Кухар които летят от Сибанкя до Барселона , Ф16 на фартия Жокера може да има първа мисия в Баг

    17:28 11.12.2025

  • 63 Ало, Редакцията!

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "От редакцията":

    Правописът е като на селски ученик! Извиняваме се,правописна грешка...Да се чете: Запетаята ви не е, където трябва! "Извиняваме се, правописна грешка..." Не ви ли излиза на коректора!

    17:28 11.12.2025

  • 64 Ценко

    1 1 Отговор
    Крайно време беше , свга Макдоналс Тромб ще започне да струпва морски пехотинци в 4 те военни бази в България, агент Буда има план ,иначе да са изкарали и използвали десетки хиляди дронове от заводите на партия Гроб за потуваше на протестите , Има и вертолети Кухар които летят от Сибанкя до Барселона , Ф16 на фартия Жокера може да има първа мисия в Баг

    17:29 11.12.2025

  • 65 Сакън нИдьей!

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Курд Околянов":

    по добре бездомно кучИ от улицата, по-малко поразии ще направи от руския .уми.яр!

    17:29 11.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Не задунайска

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Радев":

    А Източна Ромелия

    17:35 11.12.2025

  • 68 Ватманяк

    2 3 Отговор
    Не само в Украйна има клоуни. Нашите са по-талантливи - буквално вчера Бойко каза1 че за оставки ще говори след Нова година. Ама ха, де

    17:40 11.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 НА САМОТЕК

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    КАКТО И ПРЕХОДА 36 ГОДИНИ

    17:42 11.12.2025

  • 71 Пращам джендърмерията

    2 1 Отговор
    да въ лови гейпровокатори чи ми писна от куролиции

    17:44 11.12.2025

  • 72 Зъл пес

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "калинките зад роската":

    Ама нали според вас окрали всичко,значи си имат парички.

    17:44 11.12.2025

  • 73 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    ГЕРБ,ИТН,БСП-Приключиха! Страхливеца Борис OFF за кой ли път не можа да изкара мандата си!С каквото се е захванал-нищо не е довършил!

    Коментиран от #85

    17:44 11.12.2025

  • 74 джиляско

    3 2 Отговор
    водопада КОГА???

    17:44 11.12.2025

  • 75 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Е те сега вече ще се куртулисате.Ще забогатеете.Никой няма да краде.Спокоен ли си?

    17:47 11.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Град Козлодуй

    2 3 Отговор
    Куклата на конци-подаде оставка.Хотела ще е без водопад.Кокори му спря водата.

    17:49 11.12.2025

  • 79 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Абсурдистан":

    Хитър е Баце,нали?Винаги го набива с 200,в точния момент.Искате хаос?Ми добре,заповядайте.Затова го обичаме.

    17:49 11.12.2025

  • 80 Баба Гицка

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Досега бяхме малко руски, сега":

    Ами май това искате.Ще стане гот,идва Вова,и вие стоите мирно,и козирувате,щот при него няма мрън,няма хрън.Грабваш пушката и каската,и бегом към окопите.Лелеееее как си помечтах,дано да го доживея.

    17:53 11.12.2025

  • 81 простичък народ

    2 0 Отговор
    Честити ви нови цени и честита ви липса на премии, 13-а заплата и добавки по Коледа.

    Народеца подскача за кефа на латифундийците, на които минималка 300 евро нето им се вижда голяма и осигуровки не им се внасят.
    С кеф ще се чупя преди да платят няколко милиарда. Т.е. простия човечец обедня с няколко милиарда.
    И сам си го изпроси.
    Безценно !

    17:54 11.12.2025

  • 82 Бастардо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Мали пич егати колко готино си го написал.Това заслужава тъпото народ.Добре че съм далеч от БГ.

    17:56 11.12.2025

  • 83 ЙОЦА

    0 0 Отговор
    ИДИМО....

    17:58 11.12.2025

  • 84 Дедо Мраз

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "6699":

    Ами трябва му пушечно месо,не за друго.

    17:58 11.12.2025

  • 85 зависи

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Последния Софиянец":

    ГЕРБ са монолитна структура с хиляди семесйтва захлебили млиони... Докато не ги видя да се пребоядисват, не вервам.
    БСП-то още си имат фенове, но не е ясно те имат ли обединяване.
    ИТН е до тук.
    Много се объркаха тези хора. Време е да капълдисват. Или на стари години да опитат отново да побиват медийно.

    18:00 11.12.2025

  • 86 Лалугер

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    С пушка в ръка,и каска на глава,щото на Вова му трябва пушечно месо,а вие скачачите сте екстра за тази цел.

    18:00 11.12.2025

