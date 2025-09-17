Новини
Отбелязваме Деня на София

Отбелязваме Деня на София

17 Септември, 2025 08:12 734 24

От 19.00 ч. пред храм-паметника " Св. Александър Невски" ще се проведе концерт "София звучи с вяра, надежда и любов" с вход свободен.

Отбелязваме Деня на София - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Отбелязваме празника на София - 17 септември. Столичният общински съвет ще проведе тържествено заседание.

Кметът Васил Терзиев и председателят на градския парламент Цветомир Петров ще наградят Почетните граждани и отличените с "Почетен знак на Столична община", съобщават от БНТ.

Днес по традиция повечето галерии и музеи ще са с вход свободен. Без вход ще е и детският образователен център "Музейко".

От 19.00 ч. пред храм-паметника " Св. Александър Невски" ще се проведе концерт "София звучи с вяра, надежда и любов" отново с вход свободен.

В същия час кметът Васил Терзиев ще открие 15-ото издание на международния фестивал за поп и рок музика в НДК.

Тази година званието "Почетен гражданин на София" получават: Стефан Мавродиев, Виктор Лилов – най-добрият български олимпиец по науки за 2024 година, Таня Богомилова - олимпийски шампион по плуване от игрите в Сеул през 1988 г., Алберт Попов, арх. Станислав Константинов, поетът Найден Вълчев, актьорът Руси Чанев, Иван Ничев - режисьор, сценарист, проф. Цоло Вутов.

С "Почетен знак на Столична община" пък ще бъдат удостоени Дружеството на кардиолозите в България, Мария Ландова, Мария Атанасова, младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор
    И що сте турили Лилит на снимката?😂

    Коментиран от #4

    08:14 17.09.2025

  • 2 Нека

    5 1 Отговор
    Са живи и здрави всички софиянци и всички именници !

    08:14 17.09.2025

  • 3 Гост

    12 0 Отговор
    Защо сте сложили този демон на снимката?

    Коментиран от #8

    08:15 17.09.2025

  • 4 Още

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    По зле - Хеката !

    08:15 17.09.2025

  • 5 честен ционист

    6 1 Отговор
    Да не забравите днес да се поклоните пред статуята на Ищар, източния фланг.

    Коментиран от #10

    08:16 17.09.2025

  • 6 хаберих

    0 0 Отговор
    Блондинка влиза в книжарница и пита:
    – Имате ли книги за самочувствие?
    – Да, вижте ето тук.
    – Еее, ама чак толкова ли зле изглеждам?!

    08:16 17.09.2025

  • 7 християнин

    8 0 Отговор
    Хубаво го отбелязвате, но защото с тая снимка на статуя на сатанински бяс, поставен за идол в София, на когото да се кланят софиянци и който идол няма нищо общо със св. София?

    08:17 17.09.2025

  • 8 София Диана Изида

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Да ти напомня, че си пушечно месо.

    08:17 17.09.2025

  • 9 ,,,,,,

    3 0 Отговор
    Кога ще има паркинги, наземни, подземни

    08:22 17.09.2025

  • 10 Астро

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Коя е Ищар бе, Венера ли, че не моЕм повече

    08:23 17.09.2025

  • 11 мърсотия

    5 0 Отговор
    селянина и рекет. Новият девиз на София.

    08:23 17.09.2025

  • 12 Ха,ха

    6 0 Отговор
    Мноо грозна статуя

    08:23 17.09.2025

  • 13 1488

    3 1 Отговор
    в провинцията не го отбелязваме
    даже гледаме да забравим за нея

    08:29 17.09.2025

  • 14 Статуята много грозна

    6 0 Отговор
    Какво държи в ръката че не се вижда. Ако това е богинята София не трябва ли да е по симпатична поне да не плаши хората.
    Хай да вий чистито от провинцията.

    08:31 17.09.2025

  • 15 Цифровизаторът

    3 0 Отговор
    на София, без право на избор. Дигиталната Диктатура, тази е истинската му роля. За издаване на паспорти, вече не се плаща в кеш, и се взимат всички пръстови отпечатъци.

    Коментиран от #16, #18, #20

    08:31 17.09.2025

  • 16 Статуята много грозна

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цифровизаторът":

    Какво държи в ръката че не се вижда. Ако това е богинята София не трябва ли да е по симпатична поне да не плаши хората.
    Хай да вий чистито от провинцията.

    08:35 17.09.2025

  • 17 Стари столици

    5 0 Отговор
    Това да не ви е майка България. Защо не платите на човека и да си я вземе обратно демонтажа за сметка на общината друг път да мисли какво поставя. Погански идол.

    08:40 17.09.2025

  • 18 Благодари се че не те карат да се

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цифровизаторът":

    Самотаксуваш като в кравешката земя в краварника искам да кажа дето сам се таковаш/ таксуваш като много умен роб на цифровизацията и либералната демокрация.

    Коментиран от #19

    08:45 17.09.2025

  • 19 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Благодари се че не те карат да се":

    Ти много ли си сигруен, че в България вече не ти се води социален рейтинг и, че не те таксуват без твоето знание и съгласие?

    08:48 17.09.2025

  • 20 Мога да ти сложа плюс

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цифровизаторът":

    Но защо първо сам не си сложиш. Гласуването е важно.

    08:50 17.09.2025

  • 21 Софиянец 🤵‍♂️

    3 0 Отговор
    Статуята на св .София гледа като демон тая статуя трябва да я махнат и да Сложат статуя на Дева Мария и Исус Христос на нейно място

    08:54 17.09.2025

  • 22 може да сменят името

    0 0 Отговор
    как ще е по благозвучно . св кирил . не . св елена . къде живееш в столицата елена . по готино . наташа не ми харесва . доротея също . ако е зор да е със с , може свилен . не . силвия . къде живееш в столицата силвия . не е ок . да сменят и пловдив . ще е по добре .

    09:01 17.09.2025

  • 23 Народ

    2 0 Отговор
    Кога ще махнат тази грозна статуя, прилича на вампирска. Общинарите да чуят народа си, ако не, да си идат с мир. В Люлин 5 трамвайните спирки са ниски, спестен е асфалт, естествено. Месеци вече няма трамвай 8, поне оправете спирките и сменете мотрисите от миналия век. Свършете някаква полезна работа. Досега само празни обещания и "усвояване". Спрете се малко! 4999

    09:15 17.09.2025

  • 24 Морски

    0 0 Отговор
    Това какво го интересува останалата част на страната?

    09:21 17.09.2025

