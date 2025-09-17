Отбелязваме Деня на София

Отбелязваме празника на София - 17 септември. Столичният общински съвет ще проведе тържествено заседание.
Кметът Васил Терзиев и председателят на градския парламент Цветомир Петров ще наградят Почетните граждани и отличените с "Почетен знак на Столична община", съобщават от БНТ.
Днес по традиция повечето галерии и музеи ще са с вход свободен. Без вход ще е и детският образователен център "Музейко".
От 19.00 ч. пред храм-паметника " Св. Александър Невски" ще се проведе концерт "София звучи с вяра, надежда и любов" отново с вход свободен.
В същия час кметът Васил Терзиев ще открие 15-ото издание на международния фестивал за поп и рок музика в НДК.
Тази година званието "Почетен гражданин на София" получават: Стефан Мавродиев, Виктор Лилов – най-добрият български олимпиец по науки за 2024 година, Таня Богомилова - олимпийски шампион по плуване от игрите в Сеул през 1988 г., Алберт Попов, арх. Станислав Константинов, поетът Найден Вълчев, актьорът Руси Чанев, Иван Ничев - режисьор, сценарист, проф. Цоло Вутов.
С "Почетен знак на Столична община" пък ще бъдат удостоени Дружеството на кардиолозите в България, Мария Ландова, Мария Атанасова, младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев.
