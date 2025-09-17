Две нови територии минават под закрилата на закона

По предложение на природозащитната организация WWF България, Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ издаде заповеди за обявяването на две нови защитени местности – Маринов дол и Сазладжата. Те заемат обща площ от над 2700 декара поставят под закрилата на закона гори от бук, благун и смърч, както и местообитания на редки и защитени видове птици, като черен щъркел, скален орел, червеногръдка и др. В тях са забранени някои дейности като извеждане на сечи със стопанска цел, проучване и добив на подземни богатства, изхвърляне на отпадъци, къмпингуване и палене на огън извън обозначените за това места и др.



Обявяването на защитените местности беше подкрепено от Starbucks България – първият бранд в страната, инвестирал средства в създаването на нови защитени територии. У нас веригата се управлява от AmRest Group – оператор на няколко вериги за хранене в Европа. В края на миналата година други две местности – Златишка букова гора и Крайречна гора – също бяха обявени за защитени по предложение на WWF България с подкрепата на Starbucks. WWF България работи за разширяването на мрежата от защитени територии у нас от години, а местният клон на Starbucks подкрепя работата на WWF в тази насока от януари 2024 г.



„Защитените територии заемат едва около 5% от територията на страната ни, макар че България е на едно от първите места в Европа по биоразнообразие. Радваме се, че с подкрепата на бизнеса успяваме да разширим обхвата им, защото натискът върху ресурсите на планетата е огромен и е необходима мащабна промяна в начина на управлението им, която е невъзможна само с усилията на институциите и гражданите. Запазената природа означава по-добро качество на средата както за хората, така и за биоразнообразието, и е най-ценният капитал, който можем да завещаем на следващите поколения“. Това каза Нели Дончева, инженер лесовъд и ръководител на програма „Гори“ във WWF България.



„По-малко отпадъци, повече природа“



Starbucks подкрепя WWF чрез задължителната такса, която хората в България плащат за използването на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, като чаши и съдове за хранене. Таксата е въведена с Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и се увеличава всяка година, а информация за размера ѝ се включва в касовия бон. Целта е хората да се насочат към по-устойчиви алтернативи. С информационни табели в заведенията си Starbucks призовава за „По-малко отпадъци, повече природа“ и насърчава клиентите си да преминат към чаши за многократна употреба. Така те едновременно спестяват от цената на кафето и помагат за опазването на българската природа. В допълнение, клиентите на Starbucks са сред малкото, които могат да получат кафе в собствена чаша, внесена отвън и да получат отстъпка от напитката. Част от средствата от тези, които все пак предпочетат еднократните продукти, отиват за опазване на природата чрез работата на WWF за защитените територии, прилагайки на практика принципа „замърсителят плаща“.



„Вярваме, че грижата за околната среда е от решаващо значение за бъдещето на кафето и за света, в който живеем. Нашата подкрепа за WWF е част от непрекъснатите усилия на бранда да намали отпадъците и да насърчи нашите клиенти да използват чаши за многократна употреба. Стремим се да допринесем за устойчивото развитие на страните и регионите, в които оперираме“, заяви Иван Георгиев, регионален оперативен директор на Starbucks за Румъния и България.



„Това сътрудничество е показателно за това как неправителствени организации и бизнеса могат да носят реални ползи за природата. Благодарение на подкрепата на брандове като Starbucks успяваме да вдъхновим хората да направят по-устойчив избор в ежедневието си, докато разширяваме обхвата на защитените територии у нас“. Това каза Марина Михайлова, ръководител „Корпоративни партньорства“ във WWF България.



Кои са новите защитени местности?



Защитена местност Маринов дол е разположена на територия от близо 422 дка в землището на с. Буново, Софийска област. В нея се срещат разнообразни букови гори, високопланински горски култури от смърч и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици, като червеногуша мухоловка, лъскавоглав синигер, горска зидарка и др.



Защитена местност Сазладжата е разположена на територия от близо 2302 дка в землището на с. Богданово, област Бургас. Целта на обявяването ѝ е опазването на комплекс от чисти и смесени гори от благун и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици, като черен щъркел, скален орел, южен белогръб кълвач и др. Една от мерките за защита на черния щъркел и скалния орел е забраната за извеждане на сечи в диаметър от 100 м около дърветата с установени гнезда на двата вида в периода 1 март – 30 юли.



Новите защитени територии вече са обект на определени ограничения, за да бъде опазена тяхната природна стойност. Те включват забрана за ново строителство, както и за извършване на сечи със стопански цели, замяна на съществуващата растителност, проучване и добив на подземни ресурси и инертни материали, замърсяване с отпадъци, къмпинг и палене на огън извън определените за това места и др.

