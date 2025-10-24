Над 13 500 души призоваха премиера да закупи противопожарна летателна техника

На 24 октомври представители на WWF и поддръжници на организацията внесоха в деловодството на Министерски съвет (МС) петиция от името на над 13 500 души за закупуване на специализирана летателна техника за гасене на пожари. WWF България отвори петицията за подписи в края на юли, като призова хората да изпратят имейл до премиера с призив да изпълни решението на Народното събрание (НС) от 23.07.2024 г. МС „да предприеме необходимите действия по планиране и финансиране за закупуване на специализирана летателна техника за гасене на пожари за нуждите на Министерството на вътрешните работи.“ В рамките на дни петицията събра над 13 000 подписа. Министерски съвет обаче все още не е предприел стъпки в тази посока, въпреки решението на НС, обществения натиск и изгорелите само тази година над 30 000 хектара гори и други площи.

„Всяка година губим хиляди хектари гори заради горски пожари и ситуацията ще става все по-тежка заради климатичните промени. При прогнози за все по-високи рискове за природата, имуществото, здравето и живота на хората, държавата не може да разчита на чужда помощ. Бедствията се случват всяко лято. Необходима е политическа воля и готовност за реакция. Специализираната летателна техника е ключова за тази готовност и е с доказан ефект в световната практика.“ Това заяви Веселина Кавръкова, изпълнителен директор на WWF България.

В момента България не разполага със специализирани хеликоптери или самолети за гасене на горски пожари и при необходимост разчита на наличните вертолети „Кугър“ и „Ми-17“ на Министерството на отбраната (МО), както и на машини, предоставяни чрез Механизма за гражданска защита на ЕС. Но активирането на Механизма отнема време, а един от ключовите фактори за овладяването на горски пожар е именно бързата реакция.

Болезнен пример от това лято е пожарът в Пирин. Той продължи повече от месец и изпепели десетки хиляди декари, основно гори. Потушаването му наложи включването на самолети от Швеция, екипажи на вертолети от няколко държави, хеликоптери на българските Военновъздушни сили и др. По оценка на Югозападното държавно предприятие икономическите загуби от него възлизат на над 16 милиона лева, като тази сума не включва екологичните и социални щети, които са трудни за оценяване. Възстановяването на гората ще отнеме 4-5 десетилетия, но на места вероятно ще бъде невъзможно.

Призивът на WWF за закупуване на специализирана летателна техника стъпва върху резултатите от анализ на WWF от май 2025 г. Макар неговите основни препоръки да са свързани с необходимостта от по-добра превенция и координация между институциите, от него също става ясно, че България има остра нужда от специализирана летателна техника.

„Специализираната летателна техника е ключова за бързото овладяване на върховите пожари в труднодостъпни терени, където често не може да достигне наземна техника. Капацитетът ѝ за носене на вода е около 2-4 пъти по-голям от този на пригодените за тази цел вертолети. Така се спестява и време, и брой курсове за зареждане с вода, и разходи за персонал“, каза Добромир Дoбринов, старши експерт „Природозащитно законодателство“ във WWF България.

България изостава значително от южните си съседки Гърция и Турция по отношение на готовността навременно да гаси пожар от въздуха, сочи докладът на WWF. Гърция например разполага с 90 самолета и хеликоптера за гасене на пожари, а Турция − 26 самолета и 105 хеликоптера.

Необходимостта от специализирана летателна техника е призната от институциите отдавна. Закупуването ѝ е планирано, но нереализирано, в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2007–2013, ОПОС 2021–2027 и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В рамките на ОПОС 2021-2027 три институции застават зад идеята: Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ). Според тях комбинирането на системата за ранно предупреждение на ИАГ с противопожарни хеликоптери би подобрило превенцията и реакцията при пожари, а извън сезона машините биха могли да се използват за граничен контрол, спасителни операции и други задачи, повишавайки опита на екипажите. Идеите обаче пропадат поради липса на съгласие коя институция да отговаря за техниката.

WWF България продължава да работи по темата дългосрочно с изготвянето на експертни анализи и кампании за повишаване на осведомеността на хората за основните причини за възникването на горски пожари – в над 90% от случаите в основата е човешка небрежност. Организацията ще следи и развитието със закупуването на специализирана летателна техника.