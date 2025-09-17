Богдан Богданов: Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи

Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи. Това каза в „Денят започва“ по БНТ депутатът от ПП–ДБ Богдан Богданов по повод петия пореден вот на недоверие към правителството.
Той подчерта, че грешки в ключови сектори вече водят до реално обедняване на българите и нарастващо обществено напрежение:
„Проблемите с правораздаването засягат всяка една област — от здравеопазване, през водните кризи, до вътрешния ред. Това правителство е неспособно да се справи с ключови теми“.
„Темата правосъдие и вътрешен ред засяга всички сектори. Проблемите с неефективното правораздаване и политическите репресии показват, че правителството използва репресивните органи, за да удовлетворява свои политически или бизнес щения“, каза още той.
Според него МВР не работи ефективно. Не навсякъде, но има конкретни фрапиращи случаи. А това руши доверието на обществото.
На критиките, че вотът е обречен и губи парламентарно време, Богданов отговори:
„Ние се надяваме все повече хора да прогледнат, че това правителство е вредно – и това вече се случва. С действията си искаме да сменим порочните политики и начина, по който се взимат решения. Центърът на властта не може да е изместен извън Министерския съвет“.
Предлагам да направим още един прайд тази година.
До коментар #5 от "А пе пе растите":Прайда ще го води Къдравата Сю.Ще се финансира с глобите от КАТ.
До коментар #6 от "Дориана":6 Дориана какво работиш Явно е да лъжеш срещу държавата ни и правителството ни Дориана решила че само тя е тук хохохохохохо
До коментар #6 от "Дориана":Ефективно работи Дориана срещу България Лъже обилно Лъже постоянно Лъже нагло
До коментар #10 от "Благой от СОФстрой":Този е един от най добрите ни министри на икономиката през последните госини за разлика от настоящоото корумпе и некадърник но Слави Дилов.
Абсолютно точен коментар, кратко и ясно!
В потвърждение, четвърт България страда от безводие, но премиера си построи лукс хотел с ВОДОПАД, при това забележете само с държавната си заплата, че той цял живот е бил чиновник! Пък другите чиновници от измислените и неработещи разни комисии и ведомства явно си бъркат в носа и броят звездите над Бг-то!
За тези работещи единствено за себе си, българоотстъпничеството нищо не значи, важното е да угодничат на господарите си, да прахосват пари за чертежи на еФки и пари за братоубийствената война в укрия!
Успешен ден на всички!!!
е така! Много си прав и историята ни го е доказала!
Ние българите,
170 год. сме били „Кала, кала",
500 год. „Машалла",
57 год. „Зер гут",
45 год. „Очень хорошо",
сега вече 36 год. и продължаваме да сме „ОКей",
а кога ще бъдем „Добре" се не знае!
До коментар #26 от "Здрасти":некво тъпо жълтопаветно либерасче
