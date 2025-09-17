Новини
България »
Богдан Богданов: Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи

Богдан Богданов: Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи

17 Септември, 2025 09:48 852 27

  • богдан богданов-
  • правителство-
  • вот на недоверие

Според него МВР не работи ефективно

Богдан Богданов: Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи. Това каза в „Денят започва“ по БНТ депутатът от ПП–ДБ Богдан Богданов по повод петия пореден вот на недоверие към правителството.

Той подчерта, че грешки в ключови сектори вече водят до реално обедняване на българите и нарастващо обществено напрежение:

„Проблемите с правораздаването засягат всяка една област — от здравеопазване, през водните кризи, до вътрешния ред. Това правителство е неспособно да се справи с ключови теми“.

„Темата правосъдие и вътрешен ред засяга всички сектори. Проблемите с неефективното правораздаване и политическите репресии показват, че правителството използва репресивните органи, за да удовлетворява свои политически или бизнес щения“, каза още той.

Според него МВР не работи ефективно. Не навсякъде, но има конкретни фрапиращи случаи. А това руши доверието на обществото.

На критиките, че вотът е обречен и губи парламентарно време, Богданов отговори:

„Ние се надяваме все повече хора да прогледнат, че това правителство е вредно – и това вече се случва. С действията си искаме да сменим порочните политики и начина, по който се взимат решения. Центърът на властта не може да е изместен извън Министерския съвет“.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алиев

    8 7 Отговор
    Без вас света ще свърши.

    09:54 17.09.2025

  • 2 1488

    9 5 Отговор
    а ти тоже у пькьль ???

    09:54 17.09.2025

  • 3 Хасанов

    6 10 Отговор
    По ваше време МВР работеше на пълни обороти.Чакаме с нетърпение да се зъвърнете. Без вас загиваме.

    09:57 17.09.2025

  • 4 Даже

    7 7 Отговор
    е късно ! Всеки ден е в ущърб на България , както и на българските граждани !

    09:58 17.09.2025

  • 5 А пе пе растите

    7 4 Отговор
    я вършат перфектно със задните си части.
    Предлагам да направим още един прайд тази година.
    И столична община отново да го финансира.

    Коментиран от #11

    09:59 17.09.2025

  • 6 Дориана

    9 7 Отговор
    Борисов е готов в името на собственото си политическо оцеляване да превърне България от демокрация в диктатура с не работещи ефективно Съд, Прокуратура, Полиция и тяхната симбиоза в лошия смисъл. За това колкото по- бързо напусне политическата сцена толкова по- добре за България.. България не може да се оправи докато той е на власт с подставени като Желязков лица.

    Коментиран от #14, #17

    10:02 17.09.2025

  • 7 Курдо Коленков

    11 8 Отговор
    Абе я се разкарайте! Нищо му няма на правителството. Нека да продължи да работи!

    10:08 17.09.2025

  • 8 Бойко

    8 8 Отговор
    Прав е Богданов, че е време това правителство да си ходи.

    10:09 17.09.2025

  • 9 Гост

    9 9 Отговор
    Е как да не си я вършат бе, младеж? Строят хотели със собствени водопади, купуват палати, апартаменти, къщи, мезонети, хотели в чужбина. Това да не е малко бе, момче. Това е доста работа за вършене

    Коментиран от #23

    10:10 17.09.2025

  • 10 Благой от СОФстрой

    8 5 Отговор
    Кой бе тоа никаквец и небръснат по мyxамеданcки!?

    Коментиран от #21

    10:11 17.09.2025

  • 11 Тази година

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "А пе пе растите":

    Прайда ще го води Къдравата Сю.Ще се финансира с глобите от КАТ.

    10:12 17.09.2025

  • 12 Промяна

    7 3 Отговор
    Айде и този нищоправещ излезе да лъже обилно и да създава хаос в държавата прикрит зад имунитет

    10:13 17.09.2025

  • 13 А,не!Не пипайте

    5 5 Отговор
    Коалиция "Пеевски за ХОРАТА" Те ще ни оправят за по -малко от 800 дни.

    10:14 17.09.2025

  • 14 Промяна

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    6 Дориана какво работиш Явно е да лъжеш срещу държавата ни и правителството ни Дориана решила че само тя е тук хохохохохохо

    10:15 17.09.2025

  • 15 д-р Сифон Злобюл

    1 6 Отговор
    Само комунизъм ще оправи нашата Родина! Див мощвн комунизъм!

    10:16 17.09.2025

  • 16 Мафиотското Правителство трябва да си

    4 6 Отговор
    Ходи,!! Желателно е в Затвора!!

    10:17 17.09.2025

  • 17 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Ефективно работи Дориана срещу България Лъже обилно Лъже постоянно Лъже нагло

    10:21 17.09.2025

  • 18 Загива България, все по бедна!

    6 5 Отговор
    Напротив върши я, вече са изтеглели и теглят огромни кредитеи и дълга е все по голям за, оръжие са взели 25 млрд., кредит 30 млрд., сега още 5 млрд. за Украйна и т.н., да не говорим за асвалт паша, там кражбите са над 50 млрд.!!!

    10:23 17.09.2025

  • 19 коко

    8 4 Отговор
    Защо да си ходи?То работи.Да си ходи че така да дойдат марионетки на Радев или платени празнословци които имат за цел да се нагушат? Ами докарайте Виденов на власт че да стане весело,дано тогава да Ви дойде акъла....

    10:25 17.09.2025

  • 20 6666

    7 3 Отговор
    Отгледахме си две поколения политици които вече са свикнали с това, че са недосегаеми. Няма вече кой да ги смени. Който и да изберем все същото. Безконтролно си вършат пакостите и забогатяват с ужасяващи темпове за сметка на сриващия се нормален живот на народа. Но промени няма да има, Нашия народ не е способен на промени. Ако не се появят отвън промените и не ни се наложат ще си имаме наследствени управляващи докрай.

    Коментиран от #25

    10:26 17.09.2025

  • 21 Петър

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Благой от СОФстрой":

    Този е един от най добрите ни министри на икономиката през последните госини за разлика от настоящоото корумпе и некадърник но Слави Дилов.

    10:34 17.09.2025

  • 22 "Хърбел на щърбел"

    7 3 Отговор
    А пък вие докато бяхте на власт, мазоли ви излезоха от безработие и крадене

    10:34 17.09.2025

  • 23 бай Митко

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Абсолютно точен коментар, кратко и ясно!
    В потвърждение, четвърт България страда от безводие, но премиера си построи лукс хотел с ВОДОПАД, при това забележете само с държавната си заплата, че той цял живот е бил чиновник! Пък другите чиновници от измислените и неработещи разни комисии и ведомства явно си бъркат в носа и броят звездите над Бг-то!
    За тези работещи единствено за себе си, българоотстъпничеството нищо не значи, важното е да угодничат на господарите си, да прахосват пари за чертежи на еФки и пари за братоубийствената война в укрия!
    Успешен ден на всички!!!

    10:36 17.09.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    По смешен вот на недоверие до сега не е имало. ГЕРБ ще ги съсипят в зала.

    10:37 17.09.2025

  • 25 Явно

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "6666":

    е така! Много си прав и историята ни го е доказала!
    Ние българите,
    170 год. сме били „Кала, кала“,
    500 год. „Машалла“,
    57 год. „Зер гут“,
    45 год. „Очень хорошо“,
    сега вече 36 год. и продължаваме да сме „ОКей“,
    а кога ще бъдем „Добре“ се не знае!

    10:41 17.09.2025

  • 26 Здрасти

    4 2 Отговор
    лицето на снимката кой беше?

    Коментиран от #27

    10:45 17.09.2025

  • 27 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Здрасти":

    некво тъпо жълтопаветно либерасче

    11:15 17.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове