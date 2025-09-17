Бойко Борисов: Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет

ПП-ДБ са инициатори на този вот на недоверие, а как ще покрием 3% дефицит, някой дава ли си сметка. Безотговорност. Ще видим утре как е на гласуването, ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат - изводът е един и същ. Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8-9-10-11-12% дефицит. Какво да кажа за консервативните уж, десните уж, партии които вкарват вот. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg.

"А иначе - всички опити да не се случи тази инвестиция от "Рейнметал", включително и от партийния лидер Румен Радев, са налице. Да подплаши инвеститорите - явно това е целта."

Докато другите бяха на почивка, за "Боташ" дадохме още 50 млн. лв. - като най-големият инвеститор в турската държава, допълни той.

"Моята позиция е че КПК в този вид не трябва да остава, защото тя беше правена за Бойко Рашков по време на "сглобката" с цел да се овладеят всички репресивни органи на държавата", каза Борисов.

"Наслушал съм се на разговори за съдебната реформа. Всеки ден в моя кабинет се водиха тези разговори. Цялата реформа беше направена от ППДБ и аз ги подкрепях", коментира лидерът на ГЕРБ.