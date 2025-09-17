Новини
България »
Всички градове »
Бойко Борисов: Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет

Бойко Борисов: Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет

17 Септември, 2025 11:04 562 25

  • бойко борисов-
  • мнозинство-
  • вот на недоверие-
  • приемане на бюджет

ПП-ДБ са инициатори на този вот на недоверие, а как ще покрием 3% дефицит, някой дава ли си сметка. Безотговорност, коментира още лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ПП-ДБ са инициатори на този вот на недоверие, а как ще покрием 3% дефицит, някой дава ли си сметка. Безотговорност. Ще видим утре как е на гласуването, ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат - изводът е един и същ. Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8-9-10-11-12% дефицит. Какво да кажа за консервативните уж, десните уж, партии които вкарват вот. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg.

"А иначе - всички опити да не се случи тази инвестиция от "Рейнметал", включително и от партийния лидер Румен Радев, са налице. Да подплаши инвеститорите - явно това е целта."

Докато другите бяха на почивка, за "Боташ" дадохме още 50 млн. лв. - като най-големият инвеститор в турската държава, допълни той.

"Моята позиция е че КПК в този вид не трябва да остава, защото тя беше правена за Бойко Рашков по време на "сглобката" с цел да се овладеят всички репресивни органи на държавата", каза Борисов.

"Наслушал съм се на разговори за съдебната реформа. Всеки ден в моя кабинет се водиха тези разговори. Цялата реформа беше направена от ППДБ и аз ги подкрепях", коментира лидерът на ГЕРБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 1 Отговор
    Бюджетът в евро ли ще е, долари, или в рубли, понеже левчето замина вече?

    Коментиран от #22

    11:06 17.09.2025

  • 2 Трол

    1 11 Отговор
    ППДБ са руски агенти и спъват европейското развитие на държавата.

    Коментиран от #6, #9

    11:07 17.09.2025

  • 3 Крум

    15 0 Отговор
    Крдалив бюклик ,изчезни от хоризонта,скапаник долен

    11:09 17.09.2025

  • 4 Жалкият подъл Борисов

    16 0 Отговор
    И наглият Пеевски. Едно нелегитимно правителство на чело с недоразумението дЖилезку и една нелегитимна криминална пасмина в парламента която го подкрепят. Позор. И отново станахме свидетели за пореден път на брутална цензура на Парламента от страна на продажните медии

    11:10 17.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А този

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Г-н на чий агент е?

    Коментиран от #16

    11:11 17.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пацелуй го Тулуп

    5 0 Отговор
    На Пеевски "гаранта"...

    11:12 17.09.2025

  • 9 да бе, да

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Никой не може да спре европейската деградация на България, никой освен малкото останали нормални и отговорни българи, така, както е било в цялата ни история. За какви 3% дефицит в бюджета говори мутрата? Как ще се получат тези 3%, с още 20 милиарда външен дълг ли? Защото в момента външният дълг вече е 50 милиарда, 80% от него са ограбени за къщи в Барселона, апартаменти и хотели в Дубай, Гърция, Франция и т.н. О тези ли ще очакваме да правят бюджет и да преодолеят дефицита?

    11:12 17.09.2025

  • 10 1357

    7 0 Отговор
    Тъпак дефицита вие го направихте по голям от 3% с твойта фльорца и 🐷,вече няма как да се оправдаваш с Василев и по добре да си ходите щото само крадете

    11:12 17.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ту туу

    6 0 Отговор
    Пак се почна сикаджииската Мутра да се величае 3 папи го милвали колко патриарха е целувал хайде мутрак при трактора ти е място

    11:14 17.09.2025

  • 13 Евроатлантизъм сър

    5 0 Отговор
    Модераторке, сменяй плочата!

    11:14 17.09.2025

  • 14 Хосписа на ужасите

    3 0 Отговор
    Наречен Парламент... заключени вътре и без медийно отразяване. И това ми било демокрация по атлантически

    11:14 17.09.2025

  • 15 Дориана

    3 1 Отговор
    Борисов как не разбра, че зависимостта му дори и от малките политически предателски партии ИТН и БСП ОЛ. вече говори че е изчерпан и вреден за България . За политическото си оцеляване е готов да замени демокрацията с пълзяща диктатура в България. Лъжите, компроматите, заплахите, манипулациите вече не работят в негова полза.

    11:14 17.09.2025

  • 16 Трол

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "А този":

    Ничий, той работи за благото на България.

    11:15 17.09.2025

  • 17 Трие свинята от банкя

    4 0 Отговор
    „Ако не се намери мнозинство, бюджетът ще е ужасен“ — казано от човек, който 20 години пише бюджета с невидимо мастило, за да не се вижда къде отиват парите.

    Същият, който с другия „спасител“ си дели плячката, медиите и министерствата — и сега се страхува, че някой може да му дръпне чинията.

    Ужасът не е в бюджета. Ужасът е, че още го слушаме. Тази ГЕРБ свиня дето изтегли 5,4 милиарда лева дълг на гърба на българите и ги даде в америка да не го намагнитят за Боташ където види микрофон плаче. Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин може да прецени кои е лъжеца.

    11:15 17.09.2025

  • 18 Тома

    2 0 Отговор
    Кмета на Симитли хареса поста на бойчето

    11:16 17.09.2025

  • 19 вода няма щото тоя не е в затвора

    1 0 Отговор
    „Бюджетът ще е ужасен“ — казано от човек, който изтегли 5.4 милиарда лева, за да ги прати в САЩ за самолети, които още не съществуват.

    Завод няма, самолет няма, но кожата е спасена — поне от закона „Магнитски“.

    И сега същият говори за морал.

    Ако това е морал, то водният режим е лукс.

    11:17 17.09.2025

  • 20 Защо питам

    2 0 Отговор
    Парламента не беше медийно отразен? Защо се допускаа подобна цензура ? Що за атлантически нацизъм и диктатура е това?

    11:17 17.09.2025

  • 21 Шпек Салам Народен

    1 0 Отговор
    Тц тц тц тц от всичко разбира господинът....
    То икономика,то магистрали,черни колани,футбол,танц със саби...
    Нищо,че две изречения логични не може да върже.
    Но има афинитет към публичните изяви-Нарцисизтм май и казваха на тази болест.

    11:18 17.09.2025

  • 22 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    в гуърди щот сме по-зле и от хаити

    11:19 17.09.2025

  • 23 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Премиер №1.
    Набута ни с милиарди .

    11:19 17.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Време е такива по затворите!

    2 0 Отговор
    От кредитите на твоето правителство, колко млрд. задели за чекмеджетата?

    11:19 17.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол