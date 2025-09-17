Бойко Борисов: Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет

ПП-ДБ са инициатори на този вот на недоверие, а как ще покрием 3% дефицит, някой дава ли си сметка. Безотговорност. Ще видим утре как е на гласуването, ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат - изводът е един и същ. Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8-9-10-11-12% дефицит. Какво да кажа за консервативните уж, десните уж, партии които вкарват вот. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg.
"А иначе - всички опити да не се случи тази инвестиция от "Рейнметал", включително и от партийния лидер Румен Радев, са налице. Да подплаши инвеститорите - явно това е целта."
Докато другите бяха на почивка, за "Боташ" дадохме още 50 млн. лв. - като най-големият инвеститор в турската държава, допълни той.
"Моята позиция е че КПК в този вид не трябва да остава, защото тя беше правена за Бойко Рашков по време на "сглобката" с цел да се овладеят всички репресивни органи на държавата", каза Борисов.
"Наслушал съм се на разговори за съдебната реформа. Всеки ден в моя кабинет се водиха тези разговори. Цялата реформа беше направена от ППДБ и аз ги подкрепях", коментира лидерът на ГЕРБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #22
11:06 17.09.2025
2 Трол
Коментиран от #6, #9
11:07 17.09.2025
3 Крум
11:09 17.09.2025
4 Жалкият подъл Борисов
11:10 17.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А този
До коментар #2 от "Трол":Г-н на чий агент е?
Коментиран от #16
11:11 17.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пацелуй го Тулуп
11:12 17.09.2025
9 да бе, да
До коментар #2 от "Трол":Никой не може да спре европейската деградация на България, никой освен малкото останали нормални и отговорни българи, така, както е било в цялата ни история. За какви 3% дефицит в бюджета говори мутрата? Как ще се получат тези 3%, с още 20 милиарда външен дълг ли? Защото в момента външният дълг вече е 50 милиарда, 80% от него са ограбени за къщи в Барселона, апартаменти и хотели в Дубай, Гърция, Франция и т.н. О тези ли ще очакваме да правят бюджет и да преодолеят дефицита?
11:12 17.09.2025
10 1357
11:12 17.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ту туу
11:14 17.09.2025
13 Евроатлантизъм сър
11:14 17.09.2025
14 Хосписа на ужасите
11:14 17.09.2025
15 Дориана
11:14 17.09.2025
16 Трол
До коментар #6 от "А този":Ничий, той работи за благото на България.
11:15 17.09.2025
17 Трие свинята от банкя
Същият, който с другия „спасител“ си дели плячката, медиите и министерствата — и сега се страхува, че някой може да му дръпне чинията.
Ужасът не е в бюджета. Ужасът е, че още го слушаме. Тази ГЕРБ свиня дето изтегли 5,4 милиарда лева дълг на гърба на българите и ги даде в америка да не го намагнитят за Боташ където види микрофон плаче. Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин може да прецени кои е лъжеца.
11:15 17.09.2025
18 Тома
11:16 17.09.2025
19 вода няма щото тоя не е в затвора
Завод няма, самолет няма, но кожата е спасена — поне от закона „Магнитски“.
И сега същият говори за морал.
Ако това е морал, то водният режим е лукс.
11:17 17.09.2025
20 Защо питам
11:17 17.09.2025
21 Шпек Салам Народен
То икономика,то магистрали,черни колани,футбол,танц със саби...
Нищо,че две изречения логични не може да върже.
Но има афинитет към публичните изяви-Нарцисизтм май и казваха на тази болест.
11:18 17.09.2025
22 миме
До коментар #1 от "честен ционист":в гуърди щот сме по-зле и от хаити
11:19 17.09.2025
23 Хасковски каунь
Набута ни с милиарди .
11:19 17.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Време е такива по затворите!
11:19 17.09.2025