Евростат: Почти 17% от българите живеят в лишения

Почти 17% от българите живеят в лишения. Това показват данни на Евростат. Темата коментираха бившият министър на труда и социалната политика Лидия Шулева и преподавателят по макроикономика Щерю Ножаров в ”Твоят ден” по NOVA NEWS.
Шулева каза, че българите все повече се сравняват с висок стандарт, който изисква всяка година семейството да ходи на почивка, да има личен автомобил, да вечеря в ресторант поне веднъж месечно и др. По нейни думи преди присъединяването на България в ЕС 88,7% от българите са живеели с липса на необходимата качествена храна, а в ново изследване този процент е 33%.
Тя посочи, че трябва да се работи още по тези въпроси, но постигнатото през годините не е малко.
Ножаров заяви, че сивата икономика изкривява данните, а също така води до по-малко приходи от осигуровки и данъци, с които да се реализират социални политики.
Той допълни, че в България има небалансирано регионално развитие – формират се области, които са по-бедни от други. По негови думи това се дължи на факта, че държавата не формира балансирано инвестиционни потоци и насочване на транспортни коридори. Той допълни, че друга причина за това е големият брой работни места с ниска добавена стойност.
По думите на Ножаров липсват реформи и в някои сектори, като енергетика, което генерира натиск върху хората с най-ниски доходи. Той подчерта още, че образованието също е фактор, тъй като безработицата при хората с ниско образование е по-висока.
Ножаров беше категоричен, че социалните помощи трябва да отиват там, където наистина има нужда.
Шулева обясни, че около 100 хиляди души ще бъдат по-линията на бедност. Тя допълни, че увеличаването на тази линия е добра новина, тъй като ще има индексиране на числата и се очаква броят на тези хора да намалее.
Бившият министър посочи, че в страната има близо 150 хиляди младежи, които нито учат, нито работят. Тя запита докога такива хора ще лежат на гърба на държавата. Шулева допълни още, че според проучването почти 40% от хората, които са в риск от бедност, са с никакво или много ниско образование.
Ножаров каза, че тази година ще приключим с 3% дефицит. Той посочи, че новият бюджет трябва да мине на принципа на "програмно бюджетиране - какво влагаме и какво излиза на изхода", като допълни, че има много институции, които не си вършат работата и даде пример с шестте агенции, които отговарят за движението по пътищата.
Шулева каза, че бюджетът трябва да се оптимизира и да се обърне внимание на администрацията, която на фона на намаляващото население непрекъснато се увеличава. Тя допълни, че вече сме в дългова спирала.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24
11:32 17.09.2025
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #4
11:33 17.09.2025
3 честен ционист
11:35 17.09.2025
4 Дам
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Точно
Разнаасям храна и бях говорил с един от гетото
ТЕЛК+ работа за 650лв ей ти ги 1300 на месец..
11:36 17.09.2025
5 Стенли
11:37 17.09.2025
6 процента е много
и незнаят как живеят хората в богатите страни
11:37 17.09.2025
8 Сталин
11:39 17.09.2025
10 Данко Харсъзина
11:41 17.09.2025
11 селяк
Коментиран от #21
11:42 17.09.2025
12 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
😝😝😝😝
OBЦETE "ЩО НЕ ПРОТЕСТИPAXA KATO BДИГНАXA 3АПЛАТКИТЕ НА ПPA3ИТИТЕ ????
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
11:43 17.09.2025
13 Петър Първи
Коментиран от #17
11:48 17.09.2025
14 така е при свети Тикварии 20 г царуване
да са най бедни и измиращи в ес
11:49 17.09.2025
15 Азът
11:50 17.09.2025
16 Иван Ангелов
- Шулева обясни, че около 100 хиляди души ще бъдат по-линията на бедност: реално са около 300 хиляди души, един град колкото Пловдив.
- 150 хиляди младежи, които нито учат, нито работят: причината е, че работодателите не наемат активно млади хора в България, а внасят работници от Азия. По бюрата по труда има прекрасни млади хора, и не само роми.
- 40% от хората, които са в риск от бедност, са с никакво или много ниско образование: не е вярно, има образовани самотни родители, пенсионери, и не са единствено от ромски произход. Ромите реално са по-умни и предприемчиви от българите, голяма част се изнесоха в Западна Европа.
12:06 17.09.2025
17 Изброените,
До коментар #13 от "Петър Първи":От теб хора, са едни и същи! Тези които нямат вилици, защото се хранят по ресторанти! Почиват в Гърция ежеседмично. Прекарват отпуските си в Бали, Малдивите … Влез в един супермаркет , в деня на пенсията и ще видиш бедните пенсионери. За работещите бедни, е денят на заплата, малоценна и малотрайна
12:06 17.09.2025
18 Глупости
Браво на Русия.
12:08 17.09.2025
19 мдааааааааааа
12:09 17.09.2025
20 Дон Маскарпоне
- Според GallupWorld: Най-страдащ народ за 3-та поредна година. 39% от запитаните определят живота си като достатъчно тежък за да се каже, че е страдание
- Според Евростат: първо място по смъртност в ЕС
Всичко върви по план
12:26 17.09.2025
21 99666
До коментар #11 от "селяк":По други изследвания на евростата - процентът е около 30%.
В Русия кокошите яйца струват за 10 бр по 29 рубли, ($1=80руб).
Тази година Китай за първи път събра 700 млн тона зърнени храни,
с което надмина Русия.
12:46 17.09.2025
22 имате печатна грешка
12:49 17.09.2025
23 Артилерист
12:51 17.09.2025
24 Така е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Но в клуба на бедните и заплатите нищожни..... У нас минималната е 600 евро,а в Русия е 130 евро. Смятай у нас колко би била ако сме в техния съюз
12:51 17.09.2025