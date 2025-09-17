Евростат: Почти 17% от българите живеят в лишения

Новини
Почти 17% от българите живеят в лишения. Това показват данни на Евростат. Темата коментираха бившият министър на труда и социалната политика Лидия Шулева и преподавателят по макроикономика Щерю Ножаров в ”Твоят ден” по NOVA NEWS.

Шулева каза, че българите все повече се сравняват с висок стандарт, който изисква всяка година семейството да ходи на почивка, да има личен автомобил, да вечеря в ресторант поне веднъж месечно и др. По нейни думи преди присъединяването на България в ЕС 88,7% от българите са живеели с липса на необходимата качествена храна, а в ново изследване този процент е 33%.

Тя посочи, че трябва да се работи още по тези въпроси, но постигнатото през годините не е малко.

Ножаров заяви, че сивата икономика изкривява данните, а също така води до по-малко приходи от осигуровки и данъци, с които да се реализират социални политики.

Той допълни, че в България има небалансирано регионално развитие – формират се области, които са по-бедни от други. По негови думи това се дължи на факта, че държавата не формира балансирано инвестиционни потоци и насочване на транспортни коридори. Той допълни, че друга причина за това е големият брой работни места с ниска добавена стойност.

По думите на Ножаров липсват реформи и в някои сектори, като енергетика, което генерира натиск върху хората с най-ниски доходи. Той подчерта още, че образованието също е фактор, тъй като безработицата при хората с ниско образование е по-висока.

Ножаров беше категоричен, че социалните помощи трябва да отиват там, където наистина има нужда.

Шулева обясни, че около 100 хиляди души ще бъдат по-линията на бедност. Тя допълни, че увеличаването на тази линия е добра новина, тъй като ще има индексиране на числата и се очаква броят на тези хора да намалее.

Бившият министър посочи, че в страната има близо 150 хиляди младежи, които нито учат, нито работят. Тя запита докога такива хора ще лежат на гърба на държавата. Шулева допълни още, че според проучването почти 40% от хората, които са в риск от бедност, са с никакво или много ниско образование.

Ножаров каза, че тази година ще приключим с 3% дефицит. Той посочи, че новият бюджет трябва да мине на принципа на "програмно бюджетиране - какво влагаме и какво излиза на изхода", като допълни, че има много институции, които не си вършат работата и даде пример с шестте агенции, които отговарят за движението по пътищата.

Шулева каза, че бюджетът трябва да се оптимизира и да се обърне внимание на администрацията, която на фона на намаляващото население непрекъснато се увеличава. Тя допълни, че вече сме в дългова спирала.


  • 1 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    В клуба на богатите няма място за бедните.

    Коментиран от #24

    11:32 17.09.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    19 1 Отговор
    1 млн с ТЕЛК от 5 млн население.Най бедната и болна нация

    Коментиран от #4

    11:33 17.09.2025

  • 3 честен ционист

    12 13 Отговор
    Хора с "тежки материални и социлани умения" ще рече общаци. Евростат го интересува само, колко от Ганчо е съгласен да бачка без пари и то тежък физически труд.

    11:35 17.09.2025

  • 4 Дам

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Точно
    Разнаасям храна и бях говорил с един от гетото
    ТЕЛК+ работа за 650лв ей ти ги 1300 на месец..

    11:36 17.09.2025

  • 5 Стенли

    6 3 Отговор
    Абе кво ни пука нали сме в клуба на богатите 😁

    11:37 17.09.2025

  • 6 процента е много

    15 0 Отговор
    по голям просто хората не си казват
    и незнаят как живеят хората в богатите страни

    11:37 17.09.2025

  • 8 Сталин

    21 2 Отговор
    За 30 години западна демокрация,българина беше превърнат в жалък безправен и нещастен роб който само обслужва дебелите з@ дници на западните мародери

    11:39 17.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    4 12 Отговор
    Аз не познавам българин който да живее в лишения. Но щом пиеницата Шулева казва, сигурно е така.

    11:41 17.09.2025

  • 11 селяк

    14 1 Отговор
    само 17 ли:Д добре лъжете

    Коментиран от #21

    11:42 17.09.2025

  • 12 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    8 1 Отговор
    ЗА СМЕТКА НА КAШKOBЦИТE
    😝😝😝😝
    OBЦETE "ЩО НЕ ПРОТЕСТИPAXA KATO BДИГНАXA 3АПЛАТКИТЕ НА ПPA3ИТИТЕ ????
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    11:43 17.09.2025

  • 13 Петър Първи

    8 6 Отговор
    Българина винаги се е чувствал великомъченик и това е причината за този процент. Реалността е съвсем друга. Вечер няма празно заведение пък било то и с неразумно високи цени. Ниски доходи, а коли като за парад. 600 хиляди почиват по гръцко, а за последната година на Малдиви са били около 12 хиляди. Това ли е мизерията на българския народ?

    Коментиран от #17

    11:48 17.09.2025

  • 14 така е при свети Тикварии 20 г царуване

    7 0 Отговор
    неговите вярващи му наивно миряни
    да са най бедни и измиращи в ес

    11:49 17.09.2025

  • 15 Азът

    13 0 Отговор
    Нашите българи или си нямат представа как живеят хората от "клуба на богатите" или "питаните" са поставени лица от номенклатурата и обслужващата администрация! Поне 35% от българите се лишават ежемесечно от какво ли не, но или не го осъзнават или пък това е поредната Евростат ЛЪЖА!

    11:50 17.09.2025

  • 16 Иван Ангелов

    5 1 Отговор
    А, сега истината:
    - Шулева обясни, че около 100 хиляди души ще бъдат по-линията на бедност: реално са около 300 хиляди души, един град колкото Пловдив.
    - 150 хиляди младежи, които нито учат, нито работят: причината е, че работодателите не наемат активно млади хора в България, а внасят работници от Азия. По бюрата по труда има прекрасни млади хора, и не само роми.
    - 40% от хората, които са в риск от бедност, са с никакво или много ниско образование: не е вярно, има образовани самотни родители, пенсионери, и не са единствено от ромски произход. Ромите реално са по-умни и предприемчиви от българите, голяма част се изнесоха в Западна Европа.

    12:06 17.09.2025

  • 17 Изброените,

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Петър Първи":

    От теб хора, са едни и същи! Тези които нямат вилици, защото се хранят по ресторанти! Почиват в Гърция ежеседмично. Прекарват отпуските си в Бали, Малдивите … Влез в един супермаркет , в деня на пенсията и ще видиш бедните пенсионери. За работещите бедни, е денят на заплата, малоценна и малотрайна

    12:06 17.09.2025

  • 18 Глупости

    1 2 Отговор
    Екстра сме си :)

    Браво на Русия.

    12:08 17.09.2025

  • 19 мдааааааааааа

    3 1 Отговор
    Голяма част от тези в "риск" или работят нелегално или са калпазани, които не искат да работят. Всичко е изкривено и невярно. Като отивам на работа, тези бедни стоят пред магазина и пият кафе. Като се връщам, те пак са там и пият бира. Много са зле горгите, а аз съм добре по 8 часа на работа.

    12:09 17.09.2025

  • 20 Дон Маскарпоне

    1 0 Отговор
    - Според ООН: България е най-бързо изчезващата нация с очакван процентен спад на населението между 2024 и 2050 г. — около 20-22.5%
    - Според GallupWorld: Най-страдащ народ за 3-та поредна година. 39% от запитаните определят живота си като достатъчно тежък за да се каже, че е страдание
    - Според Евростат: първо място по смъртност в ЕС

    Всичко върви по план

    12:26 17.09.2025

  • 21 99666

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "селяк":

    По други изследвания на евростата - процентът е около 30%.
    В Русия кокошите яйца струват за 10 бр по 29 рубли, ($1=80руб).
    Тази година Китай за първи път събра 700 млн тона зърнени храни,
    с което надмина Русия.

    12:46 17.09.2025

  • 22 имате печатна грешка

    0 0 Отговор
    някой е разменил числата и проучването става подвеждащо

    12:49 17.09.2025

  • 23 Артилерист

    1 0 Отговор
    Когато пиша тука за състоянието на хората в България ме изтриват. Добре че Евростат е казал, че много хора в България живеят в недоимък и е признато, че България се крепи на теглене на заеми, затова е влязла в ДЪЛГОВА СПИРАЛА. "Хубавото" трябва да се знае, че е пропаганда, лъжа и стъкмистика.

    12:51 17.09.2025

  • 24 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но в клуба на бедните и заплатите нищожни..... У нас минималната е 600 евро,а в Русия е 130 евро. Смятай у нас колко би била ако сме в техния съюз

    12:51 17.09.2025

