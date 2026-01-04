Новини
България »
София »
Рекордьори: Българите пият над 11 литра чист алкохол годишно на човек

Рекордьори: Българите пият над 11 литра чист алкохол годишно на човек

4 Януари, 2026 08:53, обновена 4 Януари, 2026 08:58 685 20

  • българия-
  • българи-
  • алкохол-
  • алкохолици

В България живеят над 200 хиляди алкохолици

Рекордьори: Българите пият над 11 литра чист алкохол годишно на човек - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България продължава да е сред държавите с най-висока консумация на алкохол в Европа и света. Данните на Световната здравна организация показват, че българите над 15-годишна възраст изпиват малко над 11 литра чист алкохол годишно. Водач в предпочитанията е бирата, следвана от виното и спиртните напитки. Кога обаче пиенето се превръща в зависимост и как може да се помогне на хората с алкохолизъм?

По неофициални данни у нас живеят над 200 хиляди алкохолици, посочи nova.bg. По отношение на рисковете от пиенето статистиката е още по-притеснителна, а здравните последици - сериозни. България губи средно 6 и половина години на човек заради алкохола, икономическото отражение също е голямо. За терапията на алкохолиците помагат групи за самопомощ, има ги в почти всеки град, консултации с психолог, а при сериозната зависимост - лечението е в ръцете на психиатрите, на пациента, с подкрепа на неговото семейство, приятели, колеги.

След 30 години в хватката на алкохола, той е един от пациентите на отделението по зависимости в Центъра за психични заболявания в Русе. Крием лицето и името му, защото има престижна професия и не иска хората да знаят за тази зависимост.

„Накрая вече започнах от сутринта, пречеше ми на работата”, споделя зависимият.

Потърсил помощ, защото осъзнал, че сам няма да се справи. Осъзнаването на проблема е първата стъпка за лечението на тази зависимост, казва лекуващият психиатър д-р Станислав Иванов.

„После следва смирението, да знаеш, че това е една висша сила, просто трябва да го приемеш и да вървиш успоредно с този проблем”, обясни той.

Повечето алкохолици постъпват принудително за лечение.

„Притесняват се да постъпят в психиатрично заведение. Страхуват се от условията, от стигмата, имиджа, какво ще кажат хората”, каза още д-р Иванов.

Употребата на алкохол е социално приемливо поведение по нашите ширини. Няколко питиета на банкети, фирмени партита, тържества не ни правят алкохолици, казват лекарите и подчертават, че едва три процента от хората развиват зависимост.

Често алкохолната зависимост се развива след преживяни лични или професионални кризи, разочарования, стрес.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора

    17 0 Отговор
    Това е около 20 грама на ден. Аз с толкова си плакна устата

    09:00 04.01.2026

  • 2 1488

    2 8 Отговор
    ни пия, ни пуша, че и по жени ни ходя
    не съм ганьовец

    Коментиран от #6, #15, #20

    09:00 04.01.2026

  • 3 Даже малко ми

    13 1 Отговор
    се струва... лъжат статистиците...

    09:00 04.01.2026

  • 4 Хахаха

    14 0 Отговор
    Не е верно! Тези 11 литра заминават още на казана, докато пробваме как върви ракията.

    09:01 04.01.2026

  • 5 бибитков

    8 0 Отговор
    3% стават алкохолици. Това значи поне 6в парламента са? Кои са те?

    09:02 04.01.2026

  • 6 Аха...

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Разбрахме ! Ти си истински МЪШ , но имаш свекърва...

    09:02 04.01.2026

  • 7 Не е вярно!

    6 1 Отговор
    11 литра е седмичната дажба!За година- не мога да смятам толкова! Наздраве!

    09:03 04.01.2026

  • 8 Аман

    5 0 Отговор
    Мисля, че има доста голям процент хора, които се дезинфекцират с поне 365 литра годишно.

    09:03 04.01.2026

  • 9 много повече

    4 3 Отговор
    В тези сметки не влизат количествата домашен алхохол - рикия и винце със съмнително качество.
    Същото по Африка.
    Четох за 2-3 страни в които младежите им са класически алкохолици като нашите затънтени провинции. о статистика пият малко повече от чехи и германци, а по косвени данни - се наливат до причерняване всеки ден. Потърсих инфо - предполага се, че 90% от пиячката им била неегистриран местен спирт.
    И у нас е така.

    Коментиран от #13

    09:03 04.01.2026

  • 10 друга сметка

    3 3 Отговор
    Средния селски алкохолик пие по 500 гр чист спирт на ден. Да речем благоверната му, ако има такава, изпива 200 гр, децата по 100 гр. преди пълноетие. Това прави по 82 кила чист спирт на година на човек. А на пиянка прав по 160 кила минимум.

    09:06 04.01.2026

  • 11 Като Крепостен Селянин !

    4 0 Отговор
    Като Крепостен Селянин !

    Какво Друго !

    Ти Остава !

    Отнели са ти Всички Права !

    В това Число !

    И Правото На Достойно Заплатен !

    Труд !

    Тези Престъпници !

    Трябва Да Бъдат !

    Разстреляни !

    09:06 04.01.2026

  • 12 ккк

    2 0 Отговор
    та колко са 11 литра 365 дена по 50 грама са малко над 18 литра а една голяма част поркат поне по 200 грама вечер

    09:06 04.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Д-р Радева

    1 0 Отговор
    И гласуват за Дебели ГЕРБ-НН, пиянството на един народ!

    09:09 04.01.2026

  • 15 Явно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    си воайор....

    09:10 04.01.2026

  • 16 пешо

    2 0 Отговор
    не ставайте смешни , всяка година си варя по 120-150 литра и си ги изпивам с кеф 10литра за една седмица

    09:11 04.01.2026

  • 17 Калкулатор

    1 0 Отговор
    Горе долу уцелиха. Току що сметнах, че изпивам 13 литра чист алкохол (100% С2Н5ОН) годишно.

    09:12 04.01.2026

  • 18 Тоновете

    1 0 Отговор
    ментета по Черноморието и зимните курорти , а и не само там , включват ли се ?

    09:12 04.01.2026

  • 19 Шопо

    1 0 Отговор
    Грешни са ви данните, годината има 365 дни по половинка ракия на ден това са над 150 литра.

    09:13 04.01.2026

  • 20 Джендър

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    И аз не ходя по жени. Само по мъже.

    09:14 04.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове