Новини
България »
Кметът на Огняново: Нападнаха ме и заплашиха, че ще платят 200 000 лева за убийството ми

Кметът на Огняново: Нападнаха ме и заплашиха, че ще платят 200 000 лева за убийството ми

17 Септември, 2025 11:41 1 351 17

  • огняново-
  • иван ижбехов-
  • заплаха-
  • незаконни сондажи

Причината била проверка за незаконни сондажи за минерална вода

Кметът на Огняново: Нападнаха ме и заплашиха, че ще платят 200 000 лева за убийството ми - 1
Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на Огняново Иван Ижбехов съобщи в публикация във фейсбук, че е бил нападнат и бит от местен хотелиер. От поста му става ясно, че вчера, по негов сигнал, Басейнова дирекция извършва проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района.

След като инспекторите си тръгват, при Ижбехов идва собственикът на комплекса и пожелава да поговорят.

"Разговорът започна съвсем нормално, в спокоен тон, като темата, която обсъждахме, беше моето желание да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби, в ущърб на местното население. В един момент, съвсем неочаквано и в гръб, бях физически нападнат от лицето Валентин Четрафилов, собственик на комплекса. Вследствие на ударите, които ми бяха нанесени внезапно в тила, бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака“, разказва пострадалият кмет.

Ижбехов допълва, че преди да си тръгне, оставяйки го с окървавено лице, нападателят го заплашил и заявил, че ако съобщи на някого за случилото се или ако продължи да търси за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу него.

"Травмите, които ми бяха нанесени - аркади, хематоми, охлузвания и други, са документирани с надлежно извадено медицинско свидетелство. Предстои да подам официална жалба в прокуратурата и да предприема всички законови мерки, за да бъде подведен под отговорност извършителят на деянието“, допъва още той.

Кметът на Огняново апелира към всички да бъдат спокойни и допълва, че днес ще бъде на работното си място и ще продължи да изпълнява задълженията си като кмет.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е такива по затворите!

    39 0 Отговор
    Не е ли в затвора нападателя, дано е доживот!

    Коментиран от #13

    11:45 17.09.2025

  • 2 Бендида

    45 0 Отговор
    Този е с къщите за гости с държавно финансиране. Преди години от фонд Земеделие имаше проверка и въпросният бизнесмен заключи проверяващите в къщата. Нищо ново.......:)))

    Коментиран от #6

    11:49 17.09.2025

  • 3 Иванчо

    40 2 Отговор
    Да видим сега Пеевски дали ще нареди на покурорите да потулят случая?
    Най-вероятно да. Става въпрос за много пари...пари захранващи чекмеджетата на бай Хой и бай Кой !!!

    11:52 17.09.2025

  • 4 Кривоверен алкаш

    27 0 Отговор
    На ред са Съд и Прокуратура...кой Съд...коя Прокуратура...на богатите....на подкупите...Няма човек от Съдебната Система който поне веднъж да не си е облизал пръстите бъркайки в меда...НЯМА.....

    11:59 17.09.2025

  • 5 боко

    20 1 Отговор
    На дебелата магнитска с ви н чу га ще е човек,а басейновата дирекция спи или ръчно прибира пари защото се изкопаха много кладенци мужду Русе и Тутракан

    12:00 17.09.2025

  • 6 Герги

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бендида":

    Кои са му....диреците.....

    Коментиран от #9

    12:00 17.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бендида

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Герги":

    Не знам....но думата ,,дирек" е турцизъм, някъде там е отговорът. ;)

    12:10 17.09.2025

  • 10 НЯМА ДЪРЖАВА

    12 1 Отговор
    Хуйулиера е със сигурност от ГРАБ.

    Коментиран от #11

    12:23 17.09.2025

  • 11 ФЕЙК - либераст

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "НЯМА ДЪРЖАВА":

    Бесчет рафаилов или е от ГРОБ или е от НОВИЯ НАЧАЛНИК ! Ще намаже прокурорските и съдийски филии от двете страни и ще излезе ,че кмета сам го е повикал да го набие !

    12:32 17.09.2025

  • 12 1488

    1 4 Отговор
    упплашил си се щото малко ти било ??

    12:41 17.09.2025

  • 13 И тва Огняново ли е курорт?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Време е такива по затворите!":

    Един грозен пейзаж на же-пе линия София-Пловдив,нахапан сериозно от бивша каменна кариера,била някогашен концлагер,без нито едно по-зелено дръвце,ей така-тъпосано на полето село.Шом и там го гласят за курорт,начи мноо се взе на сериозно местната селания.

    Коментиран от #15

    12:45 17.09.2025

  • 14 Гост

    1 1 Отговор
    Бате, ако не си от пеефски, нищо няма да постигнеш в съда. Хотелиерчето е с пеефски сигурно и няма нищо да му се случи

    12:47 17.09.2025

  • 15 Разбирач

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "И тва Огняново ли е курорт?":

    Колега, става въпрос за Огняново до гр. Гоце Делчев.

    12:47 17.09.2025

  • 16 Мутроландия

    0 0 Отговор
    Мисля, че този типаж е от дерибеите, за които говореше президента на 6-ти септември. Частни хотели, частни сондажи за минерална вода(!), държава за частна употреба! А в Плевен нямат вода да се измият и изперат.

    12:49 17.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове