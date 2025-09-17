Кметът на Огняново: Нападнаха ме и заплашиха, че ще платят 200 000 лева за убийството ми

Кметът на Огняново Иван Ижбехов съобщи в публикация във фейсбук, че е бил нападнат и бит от местен хотелиер. От поста му става ясно, че вчера, по негов сигнал, Басейнова дирекция извършва проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района.
След като инспекторите си тръгват, при Ижбехов идва собственикът на комплекса и пожелава да поговорят.
"Разговорът започна съвсем нормално, в спокоен тон, като темата, която обсъждахме, беше моето желание да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби, в ущърб на местното население. В един момент, съвсем неочаквано и в гръб, бях физически нападнат от лицето Валентин Четрафилов, собственик на комплекса. Вследствие на ударите, които ми бяха нанесени внезапно в тила, бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака“, разказва пострадалият кмет.
Ижбехов допълва, че преди да си тръгне, оставяйки го с окървавено лице, нападателят го заплашил и заявил, че ако съобщи на някого за случилото се или ако продължи да търси за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу него.
"Травмите, които ми бяха нанесени - аркади, хематоми, охлузвания и други, са документирани с надлежно извадено медицинско свидетелство. Предстои да подам официална жалба в прокуратурата и да предприема всички законови мерки, за да бъде подведен под отговорност извършителят на деянието“, допъва още той.
Кметът на Огняново апелира към всички да бъдат спокойни и допълва, че днес ще бъде на работното си място и ще продължи да изпълнява задълженията си като кмет.
1 Време е такива по затворите!
Коментиран от #13
11:45 17.09.2025
2 Бендида
Коментиран от #6
11:49 17.09.2025
3 Иванчо
Най-вероятно да. Става въпрос за много пари...пари захранващи чекмеджетата на бай Хой и бай Кой !!!
11:52 17.09.2025
4 Кривоверен алкаш
11:59 17.09.2025
5 боко
12:00 17.09.2025
6 Герги
До коментар #2 от "Бендида":Кои са му....диреците.....
Коментиран от #9
12:00 17.09.2025
9 Бендида
До коментар #6 от "Герги":Не знам....но думата ,,дирек" е турцизъм, някъде там е отговорът. ;)
12:10 17.09.2025
10 НЯМА ДЪРЖАВА
Коментиран от #11
12:23 17.09.2025
11 ФЕЙК - либераст
До коментар #10 от "НЯМА ДЪРЖАВА":Бесчет рафаилов или е от ГРОБ или е от НОВИЯ НАЧАЛНИК ! Ще намаже прокурорските и съдийски филии от двете страни и ще излезе ,че кмета сам го е повикал да го набие !
12:32 17.09.2025
12 1488
12:41 17.09.2025
13 И тва Огняново ли е курорт?
До коментар #1 от "Време е такива по затворите!":Един грозен пейзаж на же-пе линия София-Пловдив,нахапан сериозно от бивша каменна кариера,била някогашен концлагер,без нито едно по-зелено дръвце,ей така-тъпосано на полето село.Шом и там го гласят за курорт,начи мноо се взе на сериозно местната селания.
Коментиран от #15
12:45 17.09.2025
14 Гост
12:47 17.09.2025
15 Разбирач
До коментар #13 от "И тва Огняново ли е курорт?":Колега, става въпрос за Огняново до гр. Гоце Делчев.
12:47 17.09.2025
16 Мутроландия
12:49 17.09.2025
