Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото

19 Декември, 2025 08:19 453 6

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията във Варна задържа 49-годишен мъж, който в продължение на около три месеца е излъчвал в радиоефира съобщения за опасност от радиоактивно замърсяване. Сигналите са имитирали глас и формулировки, наподобяващи националната система за ранно предупреждение, съобщиха от разследващите.

Излъчванията са се осъществявали на честота 430,7 MHz – честота, използвана от варненски радиолюбители, уточни БНТ.

"Тази честота не е обществено достъпна и може да бъде използвана само от лицензирани радиолюбители със специализирано оборудване", обясни в "Денят започва" радиолюбителят от Варна Милко Лалев.

Освен фалшивите сигнали за радиоактивна опасност, в ефира са били пускани и съобщения с религиозно съдържание, както и персонални заплахи.

"Първоначално се появи съобщение: Внимание! Опасност от радиоактивно замърсяване, без уточнение дали става дума за тест или учебна тревога, което предизвика сериозно притеснение в радиолюбителската общност", посочи Лалев.

По думите му впоследствие са били излъчвани и тежки обиди и заплахи за физическа саморазправа срещу конкретен радиолюбител и неговото семейство.

"Очевидно чашата преля, когато се появиха персонални заплахи с цинично и агресивно съдържание", каза още той.

Разследването е започнало след подаден сигнал от потърпевшия. В резултат на съвместни действия на полицията и Комисията за регулиране на съобщенията нарушителят е бил локализиран и задържан. При претърсване в дома му са открити пет радиостанции, мобилни телефони и лаптоп.

Според Милко Лалев мъжът е разполагал с необходимите технически познания:

"Съобщенията са били предварително записвани, гласът е бил променян чрез софтуер, а след това записът е излъчван през смартфон, свързан с радиостанция", обясни той.

От радиолюбителската общност подчертават, че всеки радиолюбител преминава обучение и полага изпит.

"В този изпит ясно е записано какво е допустимо и какво е забранено в радиоефира. Ако този човек е бил лицензиран радиолюбител, той е знаел, че нарушава закона", каза още Лалев.

49-годишният варненец няма предишни криминални прояви и не е бил известен на полицията. Срещу него обаче вече е образувано досъдебно производство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

