Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото

Полицията във Варна задържа 49-годишен мъж, който в продължение на около три месеца е излъчвал в радиоефира съобщения за опасност от радиоактивно замърсяване. Сигналите са имитирали глас и формулировки, наподобяващи националната система за ранно предупреждение, съобщиха от разследващите.
Излъчванията са се осъществявали на честота 430,7 MHz – честота, използвана от варненски радиолюбители, уточни БНТ.
"Тази честота не е обществено достъпна и може да бъде използвана само от лицензирани радиолюбители със специализирано оборудване", обясни в "Денят започва" радиолюбителят от Варна Милко Лалев.
Освен фалшивите сигнали за радиоактивна опасност, в ефира са били пускани и съобщения с религиозно съдържание, както и персонални заплахи.
"Първоначално се появи съобщение: Внимание! Опасност от радиоактивно замърсяване, без уточнение дали става дума за тест или учебна тревога, което предизвика сериозно притеснение в радиолюбителската общност", посочи Лалев.
По думите му впоследствие са били излъчвани и тежки обиди и заплахи за физическа саморазправа срещу конкретен радиолюбител и неговото семейство.
"Очевидно чашата преля, когато се появиха персонални заплахи с цинично и агресивно съдържание", каза още той.
Разследването е започнало след подаден сигнал от потърпевшия. В резултат на съвместни действия на полицията и Комисията за регулиране на съобщенията нарушителят е бил локализиран и задържан. При претърсване в дома му са открити пет радиостанции, мобилни телефони и лаптоп.
Според Милко Лалев мъжът е разполагал с необходимите технически познания:
"Съобщенията са били предварително записвани, гласът е бил променян чрез софтуер, а след това записът е излъчван през смартфон, свързан с радиостанция", обясни той.
От радиолюбителската общност подчертават, че всеки радиолюбител преминава обучение и полага изпит.
"В този изпит ясно е записано какво е допустимо и какво е забранено в радиоефира. Ако този човек е бил лицензиран радиолюбител, той е знаел, че нарушава закона", каза още Лалев.
49-годишният варненец няма предишни криминални прояви и не е бил известен на полицията. Срещу него обаче вече е образувано досъдебно производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руски хибридки!
08:22 19.12.2025
2 1488
никой не ме спира да натискам PTT копчето на бауфенга колкото искам, най малкото режим в оставка
08:22 19.12.2025
3 газов инжекцион
08:25 19.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Антирадар
08:28 19.12.2025
6 1488
между 130-180 мхц и 400-520 мхц дето са масово всички се чува само бъркоч
08:33 19.12.2025