Новини
България »
Всички градове »
Заплашиха шефа на НСИ: За измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене

Заплашиха шефа на НСИ: За измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене

18 Септември, 2025 21:46 1 453 26

  • заплаха-
  • директор нси-
  • измама-
  • инфлация-
  • прием-
  • казичене

Съобщението е получено на официалния имейл на директора на Статистическия институт

Заплашиха шефа на НСИ: За измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Тази вечер получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ - Национален статистически институт. Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!

Това написа директорът на НСИ Атанас Атанасов във фейсбук профила си, цитиран от "Фокус".

Заплашителното съобщение е изпратено от имейл адреса [email protected] и в него пише: "Шибаняк, за измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене съвсем скоро, малоумнико"(б.р. в населеното място има затворническо общежитие).

Атанасов заема поста председател НСИ от юли 2022 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По-добре при бай

    48 3 Отговор
    Ставри в в ЦСЗ, в Казичене ще му е много леко...

    Коментиран от #17

    21:47 18.09.2025

  • 2 Сталин

    48 0 Отговор
    Лъжи,проклети лъжи , статистика

    Коментиран от #20

    21:49 18.09.2025

  • 3 ФАКТ

    51 4 Отговор
    На запад инфлацията е 20% на година, а лъжат проскубания матрял, че е 2%.

    21:49 18.09.2025

  • 4 Всяка измама или постъпка срещу

    47 0 Отговор
    Интересите на народа трябва да се наказва най строго ,ако някои има възможност да накаже тоя ,ще му бъде признателен цял един народ

    21:50 18.09.2025

  • 5 20 процента

    11 10 Отговор
    В Русия поне си признаваме и не лъжем матряла.

    Коментиран от #25

    21:50 18.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Там ви е мястото на всички лъжци от нси

    40 1 Отговор
    Този лъже и в сънят си, а в Казичене ти е мястото

    21:56 18.09.2025

  • 8 Спецназ

    35 3 Отговор
    Това за Казичене Общежитието не е заплаха а правене на добро.

    АКО ТОЯ е въвел неверни информации за нещо си и особено по тъпия
    начин по който ни набутаха еврото НЕ Е за Казичене, не.

    За бъдещото обедняване на хората с 20- 30%
    по ниска покупателна след януари 26- та,

    нЕма такава опция като изпращане в санаториум, Баце!

    15 години ти светят за Предателство пред Родината и народа!

    21:57 18.09.2025

  • 9 хъхъ

    23 0 Отговор
    (б.р. в населеното място има затворническо общежитие). - голяма заплаха. Аз помислих, че го плашат с централни софийски гробища.

    21:58 18.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гошо-циганинъъ

    10 3 Отговор
    Въй много мъй и-страх

    22:03 18.09.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 2 Отговор
    КАТО КОМУНИСТ ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ МИСЛЯ ЧЕ Е ВРЕМЕ
    НАПРАВО ДА ПОЧНЕМ ДА ЛИКВИДИРАНЕ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БСП ШИРОКИ СОЦИАЛИСТИ И ИТН
    .....
    ВЛАСТТА НЯМА СРЕДСТВА ДА ГИ ОПАЗИ, И ТЕ ЩЕ КЛЕКНАТ ПЪРВИ ОТ СТРАХ ЗА ЖИВОТА СИ :)

    Коментиран от #16

    22:03 18.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    21 1 Отговор
    Тя гледа отгоре и не прощава. Никой мръсник не се е отървал!

    22:05 18.09.2025

  • 15 февер

    23 2 Отговор
    Много се плашат такива гарги като тоя. Много се плашат. Като лъже и като маже не се плаши, а като му кажат че ще отговаря за лъжите си и се плаши??? А не знаем и защо са му казали Казичане, след като съвсем спокоино може в Софийския да стане булка. Мръсен калпав негодник, ще видиш едни 2% като те пратят в килия с някои дето да ти вкара само 2 % от твоите. Лъжлива сган. Заплашили го били? Не бе казали са ти истината какво те чака.

    22:08 18.09.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    НАЙ - СЛАБОТО ЗВЕНО СЕ АТАКУВА
    .. ДА ВИДИМ КАК МУТРИТЕ ЩЕ ПАЗЯТ КОМУНИСТИТЕ И КЛОУНИТЕ ДЕПУТАТИ АКО ПОЧНАТ ДА УМИРАТ:)

    22:11 18.09.2025

  • 17 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "По-добре при бай":

    Останалите,къде….

    22:14 18.09.2025

  • 18 Сусу Манарата

    10 0 Отговор
    Сега ясно ли ви е защо някога отстраниха Ренета Инджова много бързо от този пост?

    22:15 18.09.2025

  • 19 Тома

    18 0 Отговор
    Добре бе батко кажи кой те накара да лъжеш за инфлацията че да ти простим като само главичката ще е в Казичене

    22:17 18.09.2025

  • 20 Отговор

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Стъкмистика.

    22:17 18.09.2025

  • 21 Интересно,

    9 0 Отговор
    Защо ли получаваш заплахи!?! Аз, щото, не получавам! Сигурно, защото никого не съм мамил! За да изкарам някакви мръсни пари!

    22:21 18.09.2025

  • 22 Това на снимката той ли е.

    9 0 Отговор
    Не чакам отговор нито обяснение. Свети Петър обаче чака . Сто процента.

    22:23 18.09.2025

  • 23 Здрасти

    5 0 Отговор
    Малко му е, ще чука камъни този добитък.

    22:26 18.09.2025

  • 24 Като беше преброяването на населението

    8 0 Отговор
    Исках да участвам. Нямах препоръки от партия но съм образован и отговорен човек. Посрещнаха ме грубо и ме изритаха като куче всъщност сам си тръгнах по неволя. Мразя ги от тогава меко казано ненавиждам ги

    22:27 18.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Опааа

    5 0 Отговор
    Мисиркиииии! Каква заплаха е това бе??? Много правилно са му написали на тоя! Ши Б а

    22:32 18.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол