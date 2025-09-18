Заплашиха шефа на НСИ: За измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене

Тази вечер получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ - Национален статистически институт. Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!

Това написа директорът на НСИ Атанас Атанасов във фейсбук профила си, цитиран от "Фокус".

Заплашителното съобщение е изпратено от имейл адреса [email protected] и в него пише: "Шибаняк, за измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене съвсем скоро, малоумнико"(б.р. в населеното място има затворническо общежитие).

Атанасов заема поста председател НСИ от юли 2022 г.