Заплашиха шефа на НСИ: За измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене

Тази вечер получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ - Национален статистически институт. Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!
Това написа директорът на НСИ Атанас Атанасов във фейсбук профила си, цитиран от "Фокус".
Заплашителното съобщение е изпратено от имейл адреса [email protected] и в него пише: "Шибаняк, за измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене съвсем скоро, малоумнико"(б.р. в населеното място има затворническо общежитие).
Атанасов заема поста председател НСИ от юли 2022 г.
1 По-добре при бай
Коментиран от #17
21:47 18.09.2025
2 Сталин
Коментиран от #20
21:49 18.09.2025
3 ФАКТ
21:49 18.09.2025
4 Всяка измама или постъпка срещу
21:50 18.09.2025
5 20 процента
Коментиран от #25
21:50 18.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Там ви е мястото на всички лъжци от нси
21:56 18.09.2025
8 Спецназ
АКО ТОЯ е въвел неверни информации за нещо си и особено по тъпия
начин по който ни набутаха еврото НЕ Е за Казичене, не.
За бъдещото обедняване на хората с 20- 30%
по ниска покупателна след януари 26- та,
нЕма такава опция като изпращане в санаториум, Баце!
15 години ти светят за Предателство пред Родината и народа!
21:57 18.09.2025
9 хъхъ
21:58 18.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гошо-циганинъъ
22:03 18.09.2025
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАПРАВО ДА ПОЧНЕМ ДА ЛИКВИДИРАНЕ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БСП ШИРОКИ СОЦИАЛИСТИ И ИТН
.....
ВЛАСТТА НЯМА СРЕДСТВА ДА ГИ ОПАЗИ, И ТЕ ЩЕ КЛЕКНАТ ПЪРВИ ОТ СТРАХ ЗА ЖИВОТА СИ :)
Коментиран от #16
22:03 18.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факт
22:05 18.09.2025
15 февер
22:08 18.09.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":НАЙ - СЛАБОТО ЗВЕНО СЕ АТАКУВА
.. ДА ВИДИМ КАК МУТРИТЕ ЩЕ ПАЗЯТ КОМУНИСТИТЕ И КЛОУНИТЕ ДЕПУТАТИ АКО ПОЧНАТ ДА УМИРАТ:)
22:11 18.09.2025
17 Ами
До коментар #1 от "По-добре при бай":Останалите,къде….
22:14 18.09.2025
18 Сусу Манарата
22:15 18.09.2025
19 Тома
22:17 18.09.2025
20 Отговор
До коментар #2 от "Сталин":Стъкмистика.
22:17 18.09.2025
21 Интересно,
22:21 18.09.2025
22 Това на снимката той ли е.
22:23 18.09.2025
23 Здрасти
22:26 18.09.2025
24 Като беше преброяването на населението
22:27 18.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Опааа
22:32 18.09.2025