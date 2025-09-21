Жители на Огняново излязоха на протест в подкрепа на бития кмет

Десетки жители на Огняново излязоха днес на мирен протест в подкрепа на кмета Иван Ижбехов и настояха за справедливост и адекватно разследване на нападението, предаде bTV.
Хората са категорични, че подкрепят кмета и в опитите му да се прекъснат порочните практики с незаконни сондажи на минерална вода.
"Защо цялото село страда цяло лято тук за вода, а хора като г-н Четрафилов бият сонди, отнеха минералната вода на селото - тук няма капка минерална вода! Настояваме за адекватни мерки срещу насилника и надяваме се, че живеем в демократична, а не мутренска държава. Не искаме да се повтарят такива неща и искаме жителите на Огняново да живеят спокойно, свободни!", призова Антидже Низамова.
"Хората са притеснени и недоумяват как се е стигнало до тук. Може би и Иван има някои грешки, никой не казва, че е безгрешен, но така не се прави! Хората настояват за справедливост, не може един бизнесмен да се държи толкова неадекватно", твърди Иван Дунчев.
Иван Ижбехов благодари за подкрепа и обеща на хората, че няма да се откаже, въпреки опити по думите му, да се постигне извънсъдебно разрешаване на конфликта.
Припомняме, че е започнало разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на с. Огняново. Установено е, че на 16 септември 2025 г. в с. Огняново, област Благоевград, била причинена телесна повреда на кмета на Огняново. Поводът - проверка на "Басейнова дирекция" по сигнал, подаден лично от кмета за незаконни сондажи за минерална вода. Кметът обвинява местният хотелиерски бизнесмен Четрафилов.
След направена проверка „Басейнова дирекция“ - Благоевград е открила незаконен сондажен кладенец в хотела на бизнесмена, обвинен от кмета, че го е нападнал.
1 Другарят Бойко Рашков
Пак се скри пора!
Коментиран от #4
19:10 21.09.2025
2 турист
19:11 21.09.2025
3 гражданин
19:13 21.09.2025
4 Не позна
До коментар #1 от "Другарят Бойко Рашков":Побойникът е ученик и пълно копие на Двете Мазни, потни и Дебели парчета.
19:14 21.09.2025
5 Спецназ
В "Държавата" на Боко и Шиши навсякъде е така.
ТИЯ Свинье УБИВАТ България, Баце! ФАКТ!
19:14 21.09.2025
6 Роза
Коментиран от #7
19:19 21.09.2025
7 Леля Тьотка
До коментар #6 от "Роза":До протест нямаше да се стигне, защото попа от църквата, продавача в магазина, лелката от пощата и всички по свинските черва, вече щяха да са написали 100 докладни в досиетата на всеки, който е недоволен - това е Държавна сигурност! Затова сега в ДобриШ и околията няма работа ако не си човек на някой - там е още мутренската шуробаджанащина, като при митничарите!
19:26 21.09.2025