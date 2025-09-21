Новини
Жители на Огняново излязоха на протест в подкрепа на бития кмет

Жители на Огняново излязоха на протест в подкрепа на бития кмет

21 Септември, 2025 19:04, обновена 21 Септември, 2025 19:07 743 7

  • огняново-
  • кмет-
  • протест-
  • минерална вода

Иван Ижбехов благодари за подкрепа и обеща на хората, че няма да се откаже

Жители на Огняново излязоха на протест в подкрепа на бития кмет - 1
Снимка: Фейсбук/Дунав мост
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десетки жители на Огняново излязоха днес на мирен протест в подкрепа на кмета Иван Ижбехов и настояха за справедливост и адекватно разследване на нападението, предаде bTV.

Хората са категорични, че подкрепят кмета и в опитите му да се прекъснат порочните практики с незаконни сондажи на минерална вода.

"Защо цялото село страда цяло лято тук за вода, а хора като г-н Четрафилов бият сонди, отнеха минералната вода на селото - тук няма капка минерална вода! Настояваме за адекватни мерки срещу насилника и надяваме се, че живеем в демократична, а не мутренска държава. Не искаме да се повтарят такива неща и искаме жителите на Огняново да живеят спокойно, свободни!", призова Антидже Низамова.

"Хората са притеснени и недоумяват как се е стигнало до тук. Може би и Иван има някои грешки, никой не казва, че е безгрешен, но така не се прави! Хората настояват за справедливост, не може един бизнесмен да се държи толкова неадекватно", твърди Иван Дунчев.

Иван Ижбехов благодари за подкрепа и обеща на хората, че няма да се откаже, въпреки опити по думите му, да се постигне извънсъдебно разрешаване на конфликта.

Припомняме, че е започнало разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на с. Огняново. Установено е, че на 16 септември 2025 г. в с. Огняново, област Благоевград, била причинена телесна повреда на кмета на Огняново. Поводът - проверка на "Басейнова дирекция" по сигнал, подаден лично от кмета за незаконни сондажи за минерална вода. Кметът обвинява местният хотелиерски бизнесмен Четрафилов.

След направена проверка „Басейнова дирекция“ - Благоевград е открила незаконен сондажен кладенец в хотела на бизнесмена, обвинен от кмета, че го е нападнал.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Другарят Бойко Рашков

    3 4 Отговор
    Е родом от Огняново!
    Пак се скри пора!

    Коментиран от #4

    19:10 21.09.2025

  • 2 турист

    13 0 Отговор
    Преди 3-4 г. ходих на почивка в Огняново , и като пристигнах в хотела , влязох в банята да си взема душ ,и се оказа ,че няма студена вода ,защото не са прекарали още тръбопровода , и казанчето за тоалетната работеше с минерална вода !!!Наистина сме най-уникалната държава на вселената благодарение на крадливите и лъжливи политици !

    19:11 21.09.2025

  • 3 гражданин

    13 0 Отговор
    Открии са незаконен сондаж в имота на бандита , и сега ако няма арести големи глоби , ще се докаже ,че няма съд и прокуратура

    19:13 21.09.2025

  • 4 Не позна

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Другарят Бойко Рашков":

    Побойникът е ученик и пълно копие на Двете Мазни, потни и Дебели парчета.

    19:14 21.09.2025

  • 5 Спецназ

    9 1 Отговор
    Кмета е изял боя защото не е взел 5- те заплати накуп в пачка от Тулупа. ФАКТ!

    В "Държавата" на Боко и Шиши навсякъде е така.

    ТИЯ Свинье УБИВАТ България, Баце! ФАКТ!

    19:14 21.09.2025

  • 6 Роза

    6 1 Отговор
    Поздравявам хората,които са излезли да протестират в полза на кмета!Ето,това е разликата между сегашното време и някогашното-преди 1989г. такъв протест би бил невъзможен!

    Коментиран от #7

    19:19 21.09.2025

  • 7 Леля Тьотка

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Роза":

    До протест нямаше да се стигне, защото попа от църквата, продавача в магазина, лелката от пощата и всички по свинските черва, вече щяха да са написали 100 докладни в досиетата на всеки, който е недоволен - това е Държавна сигурност! Затова сега в ДобриШ и околията няма работа ако не си човек на някой - там е още мутренската шуробаджанащина, като при митничарите!

    19:26 21.09.2025

