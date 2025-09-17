Кризисната комисия в Плевен предлага три мерки за справяне с водната криза

Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен ще внесе три предложения за разглеждане от Общинския съвет. Това съобщи за медиите председателят на комисията общинският съветник Емил Пеев след края на четвъртото заседание комисията, което се състоя в заседателната зала на Община Плевен.

Предложенията ще бъдат разпратени до всички членове на комисията и ще бъдат входирани като предложения за разглеждане на сесията на Общинския съвет. Те са на инж. Стефан Лишковски, който е обобщил становища на Басейнова дирекция и Напоителни системи; на гражданско сдружение „Контракорупция“ за изразходването на средствата и на арх. Красимир Попов и Регионалната колегия на Камарата на архитектите относно проектирането. Те се отнасят до краткосрочните, средносрочни и дългосрочни мерки.

Според Пеев работата на комисията има смисъл, защото дори и от десет предложения едно да бъде реализирано и да облекчи по някакъв начин положението е добре. Хубаво е, че има и представители на гражданите, защото тях пряко ги касае решението на поставените въпроси.

Той добави, че в комисията са събрани специалисти, които изнасят и коментират проблемите. Информацията, подадена от отделните институции се обсъжда, разисква и понякога оспорва. По този начин се разчепкват проблемите. А нови проблеми възникват непрекъснато и има необходимост от отговор на въпроси, свързани с тях от институциите, ангажирани с проблема. Търсят се нови възможности за разрешаване на кризата. Съдействие оказват и от областна администрация. Пеев се надява, че още по-пълна и детайлна информация ще бъде изнесена на предстоящото заседание на Областния кризисен щаб в петък.

На заседанието информация за изразходваните количества питейна вода от дружеството представи директора на „Топлофикация“ Плевен инж. Йордан Василев. За 2024 г. те са били в размер на 6751 кубически метра, което разделено на всички 220 служители, прави по 2, 56 кубически метра на човек. Инж. Василев заяви, че питейна вода за технологични нужди не се използва.

На въпроси отговаряха и представителите на "Напоителни системи", Басейнова дирекция и заместник-кметът Калоян Къдрийски. Той съобщи, че до дни ще бъдат готови резултатите от взетите проби от сондажа в района на Кожухарската чешма. Освен двата сондажа в селата Брестовец и Тодорово ще бъде пусната обществена поръчка и са проучвателни сондажи в другите села в този район.

На заседанието присъства новият областен управител на област Плевен инж. Мартин Мачев, той също каза, че адмирира работата на комисията. Не присъства представител на ВиК – Плевен, към когото имаше подготвени питания. Не дойдоха и поканените представители на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен.

Следващото заседание на Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен ще се състои на 1 октомври.