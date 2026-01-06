Новини
АББ: Банките обменят левове без такси и без ограничения в сумите до края на юни

6 Януари, 2026 17:51

За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от 3 работни дни

Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро по фиксирания курс без никакви такси до края на месец юни, при спазване на законовите изисквания и в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), включително при внасяне на лева по сметка в евро. Не са установени случаи на събрани такси във връзка с обмяната. Това съобщават от Асоциацията на банките в България.

Обмяната се извършва без лимит в сумите, като клиентите се обслужват спрямо наличностите, с които клоновете разполагат. За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от 3 работни дни. Банките предоставят насоки на своите клиенти при обмяната на банкноти и монети единствено с цел улеснение и по-бързо обслужване. Например, при големи количества монети клиентите могат да бъдат насочвани към специализирани касови центрове, разполагащи с монетоброячни машини, за да се осигури максимално удобен и ефективен процес. Клиентите могат да се информират предварително чрез уебсайта на своята банка.

При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. В същото време, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), банките могат да изискат попълването на определени декларации и бланки, в съответствие с приложимата нормативна рамка.

От първия работен ден е осигурено достатъчно количество банкноти и монети в евро, така че както гражданите, така и бизнесът могат чрез банките да се снабдят с желаните суми в предпочетените номинали.

От АББ припомнят, че до края на януари левовите банкноти и монети са в обращение. През този период хората могат спокойно да използват левовете си за разплащания в брой, без каквито и да е ограничения.


  • 1 Симо

    18 1 Отговор
    Значи едно нещо не ми харесва в евраците е, че центовете не се виждат добре

    Коментиран от #16, #23

    17:57 06.01.2026

  • 2 Сатана Z

    25 1 Отговор
    Лъжа и измама.Как действат банките прочетете във вестник СЕГА от днес

    Коментиран от #6

    18:03 06.01.2026

  • 3 Европейца

    17 1 Отговор
    Споко, акоро цените ще са такива, че центовете ще се ползват за шайби и ще ти е все едно за номинала им

    18:03 06.01.2026

  • 4 Хистори ченъл

    2 0 Отговор
    Не беше чак толкова отдавна, кръговрат 😉

    18:04 06.01.2026

  • 5 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Банки незаконно слагат такси и лимити при обмяна на левове в евро
    Искат от потребители, които сменят валута, без да имат сметка в съответната банка, декларации с лични данни и с произход на средства

    18:04 06.01.2026

  • 6 Нищоправеца

    22 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Абсолютна лъжа! Банките НИКОГА и НИЩО не правят без изгода - факт. И в момента взима комисионна за т. нар. стартови пакети

    Коментиран от #37

    18:05 06.01.2026

  • 7 Местя гооооо аман вече по

    16 3 Отговор
    20 пъти на ден. Знаем не сме малумни!
    А съм в сивият сектор кеша е в долари и друго на място където няма откриване хванете ме за скоростният лост.Още преди ковида ударих един шут на касови апарати и фирма бях сигурен какво ще стане.Гледайте филма сега от първият ред!

    Коментиран от #19

    18:06 06.01.2026

  • 8 Сатана Z

    11 1 Отговор
    В репортажа от БНР ясно се чува как служител на банка иска такса от 15 лв. или 7.67 евро за обмен на левове от потребител, който не е техен клиент, с обяснението, че "току-що им излязла новата тарифа".

    В друга банка потребители посочват, че им е поставено ограничение за обмяна до 5000 лв., при това само ако са клиенти на банката.

    Масово от хора, които искат да обменят левови суми, без да са клиенти на банката, се иска попълването на набор от специални декларации с лични данни и с произход на парите. Оказва се, че попълването на тези декларации е една от причините за огромните опашки пред повечето банкови офиси в първия работен ден в понеделник. На други места попълване и подаване на декларации са искани само за обмяна на суми над 1000 лева.

    18:06 06.01.2026

  • 9 Банките масово отказват

    22 1 Отговор
    Монети да приемат. Правителството нищо не прави по темата. Вече става абсурдно и тези банки трябва да се дисциплинират. Абсурда е пълен. Стари хора с торби с монети България обикалят. Малко срам нямат ли тези изрооди от МС

    Коментиран от #49

    18:06 06.01.2026

  • 10 Инвалиди как да си обменят

    13 1 Отговор
    Монетите и левовете ? А мерзавци?

    18:08 06.01.2026

  • 11 Сатана Z

    8 1 Отговор
    От репортаж на Нова тв става ясно, че има банкови клонове, които поставят лимит на стотинките за обмен - до 100 броя. Други банки пък налагат такси за броене на монети.

    "Такси не се дължат никакви от 1 януари до 30 юни било то за обмен на монети, било то за банкноти", подчерта пред БНР Васил Димитров, програмен директор на проекта за приемане на еврото в Банка ДСК. Все пак той посочи, че е желателно обмяната да стане в банката, в която хората имат сметки, депозити или карти, за да се спестят стъпките по процедурите по верификация, "опознай своя клиент" и деклариране на произход на средствата и така процесът да протече по-бързо.

    Коментиран от #33

    18:08 06.01.2026

  • 12 Мхм

    20 1 Отговор
    Асоциацията на банките в България не е ли картелната организация на банките?

    18:09 06.01.2026

  • 13 Европейца

    21 1 Отговор
    Банките а не магазините трябваше да бъдат задължени да извършат цялата подмяна. Но поради огромното си лоби и няколко дребни подкупни псета, се написа закона така, че банкерите да пърдят ЧЕТИРИ дни поред и то първите четири, а всичко да се натресе на магазините и заведенията

    18:09 06.01.2026

  • 14 Кой позволи на банките

    14 1 Отговор
    Само до 300 лв в монети а? Защо им се позволява закона да нарушават ? Що за държава сме?

    18:10 06.01.2026

  • 15 Деций

    12 5 Отговор
    Сега обменят левове в евро,след две три години евро в левове.САЩ прибират Гренландия,след нея Канада,това гнездо на либерасти и соросоиди.Сълфеката е начертана и тортата разделена на три.САЩ работят в Двете Америки,Русия взема цяла източна Европа прибалтика ,интересно ,че и Финландия влиза или се завръща в руската зона на влияние ,западна се маргинализира и ислямизира,с перспектива на безгласна буква.Кита дели Пасифика с Индия,и остава в по голямата част от Африка.Естетвено НАТО пада в канала след вземането ба Гренландия,а ЕС ще бъде мачкан от три страни,без ресурси,с разбира икономика без перспектива да изплува и да заеме място на масата на Господарите.Та пазете левчетата,те в обозримо бъдеще ще ни потрябват.

    Коментиран от #35

    18:10 06.01.2026

  • 16 Затова пък

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Симо":

    Ясно се вижда надписа "Стотинки"

    18:10 06.01.2026

  • 17 Що за келяви банки са

    9 1 Отговор
    Щом монетноброячни машини нямали ? Що за абсурд е това ?

    18:12 06.01.2026

  • 18 Що за келяви банки са

    6 0 Отговор
    Щом монетноброячни машини нямали ? Що за абсурд е това ?

    18:12 06.01.2026

  • 19 Ко каза, ко?

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Местя гооооо аман вече по":

    За малОумни, не знам, но за НЕграмотни е спорно...👍

    18:12 06.01.2026

  • 20 Фори

    8 2 Отговор
    Метнаха ни както винаги. Никой не казваше че банките ще правят въртели ако нямаш сметка при тях и ще събират лични данни!

    Коментиран от #34

    18:18 06.01.2026

  • 21 Плюя ви на правителството

    12 1 Отговор
    Плюя ви на банките, плюя ви на смотаната организация. Абсурдна държава. Да няма къде 1500 лв. монети да ти обменят от касичките на децата

    18:18 06.01.2026

  • 22 Милиони левове глоби да има

    11 0 Отговор
    За всяка банка която монети не приема за обмяна. Писна ни от неадекватни управленци и малоумни бюджетници. 5 банки ще обикаляш с торби с монети и тея хора да се гаврят с нас. Билата пък си решила левове да не приема и няма кой акт от 150 000 на ден глоба да и наложи

    18:22 06.01.2026

  • 23 размисли и наблюдения

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Симо":

    Как да се вижда като няма релеф, някой е краднал две-трети от релефа, така както гербер краде (не полага) две-трети от асфалта за нов път, резултатът БиБи през декември се биеше в гърдите - евро, аз, евро, аз, а сега нещо се изпокри тези дни, даже и другите политици - евроатлантици и няколкото партии - контролирана опозиция не смеят и дума да издумат за еврото, че ще отнесат "поздрави" до девото коляно.
    По интересно е, че не познавам някой, който да е виждал нова банкнота, а уж заделиха много милиони, за да ги печатат? С какво ще изплащат пенсии и запалати тези дни? Нищо чудно да ни изненадат с лимит на банкоматите за неопределено време.
    Въобще кой си има левчета си свирка, кой има само евро ходи по магазините и пита - евро приемате ли, ама големи копюри приемате ли, ама имате ли достатъчно дребни да ми върнете само в евро? Като получи отрицателен отговор на втория или третия въпрос и европламъка в очите му се заменя от евромъка.

    Коментиран от #27, #30

    18:22 06.01.2026

  • 24 Сган ! Мръсна долна

    8 1 Отговор
    Атлантическа сган....

    18:23 06.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Позор

    8 2 Отговор
    Скааапана държава. Скааапани изрооди атлантически...

    18:27 06.01.2026

  • 27 Още

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "размисли и наблюдения":

    на първи януари, теглих от банкомат чисто нови банкноти. По 20 и по 10. Днеска и по 50. Пак нови. В кауфланда, касиерката разтриваше банкнотите в рестото, щото като са нови, се лепят по две понякога. Аман от драскачи. И монетите дето връщат са чисто нови.

    Коментиран от #39

    18:28 06.01.2026

  • 28 И кой ви каза че

    5 3 Отговор
    "Банките обменят левове без такси и без ограничения" ? А? Лъжливи медии. А се пробвайте левове в монети 5000 да обмените. Лъжливи подлоги. И как малко честност и достойнство нямате бре

    Коментиран от #32

    18:30 06.01.2026

  • 29 позната

    2 2 Отговор
    Новината не е точна и подвежда. Обмяната на левове в банките е ограничена до суми около половин/една месечна заплата. За по-големи суми се иска предварителна заявка.

    18:33 06.01.2026

  • 30 Ко речи?

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "размисли и наблюдения":

    Нови банкноти виждам нон-стоп. Често пътувам командировка и получавам служебен аванс и командировъчни. Поне 50% от банкнотите са били нови. включително и съм обменял в Тавекс за екскурзии.

    Коментиран от #44

    18:34 06.01.2026

  • 31 така е

    6 2 Отговор
    Къде е тикватаотБанкя, да види какви л.....на надроби??????? ТояБандит е проклятието на България! Дали ще се спаси отМагнитски? Едва ли!

    18:35 06.01.2026

  • 32 Ко речи?

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "И кой ви каза че":

    А на теб кой ти го каза? Ти видя ли го? Дай конкретни данни, иначе ЕЖК.

    Коментиран от #40, #42

    18:36 06.01.2026

  • 33 Таксата

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    е за касовата операция, внасяш/теглиш. И винаги я е имало. Някъде към 5-6 лева. Също си има и месечна такса за обслужване на сметката по карта. Като ви пилиха цяла година, какво ще става след 01.01.26. що не ги внесохте преди това. Внасяш си лева, и след нова година е на евра.

    18:37 06.01.2026

  • 34 Мдаааа

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Фори":

    Спокойно! Твоите данни отдавна са известни и за никого не представляват интерес.

    18:38 06.01.2026

  • 35 Мдаааа

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Деций":

    Ех, мечти... А, на теб как ще ти се размине?

    Коментиран от #47

    18:39 06.01.2026

  • 36 Ново начало

    2 1 Отговор
    Закона за въвеждане на еврото в главното Дъ, съкратено ДЗВЕР и асоциацията за ограбване на будали и бунаци АББ. Много интересно стана в еврозоната напоследък.

    18:40 06.01.2026

  • 37 Ко речи?

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нищоправеца":

    1. В момента т.нар. стартови пакети не се продават.
    2. Лично си купих 2, съдържащи общо 10 евро всеки, за сумата от 40 (четиридесет) лева.

    Коментиран от #38

    18:41 06.01.2026

  • 38 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ко речи?":

    корекция, 10 евро и 23 евроцента.

    18:42 06.01.2026

  • 39 размисли и наблюдения

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Още":

    Монетите са нови, сечени в България, но някой е откраднал релефа на лицето. Банкноти нови 10 и 20 си получил на 01.01, сега сам признаваш, че са по 50 (около 100 лева). Спомни си лесно ли се разваляха 100 лв в магазин или да платиш такси преди седмица? Не е толкова проблем еврото, а че изтеглят кеша и го заменят ... с нищо. Какво следва - извиване на ръце - или плащате с карти или с лимит и големи такси на банкомат. Кой губи - малките магазини, защото договорите им за ПОС терминал са робовладелски.

    Коментиран от #45

    18:43 06.01.2026

  • 40 Не се прави на интересно тролче

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ко речи?":

    6 банки днес обиколих в София и само в едната на Красно село и то само 300 лева монети ми обмениха

    Коментиран от #43

    18:47 06.01.2026

  • 41 Пак ви питам зетърчета

    3 0 Отговор
    Инвалиди как да си обменят монетите и левовете ? А мерзавци?

    18:50 06.01.2026

  • 42 А ходи в Билата в Хиподрума

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ко речи?":

    И пробвай в левове да платиш и после пак пиши

    18:52 06.01.2026

  • 43 Фитнес маниак

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Не се прави на интересно тролче":

    А колко тежат 300 лева в монети, ако не е тайна?

    18:54 06.01.2026

  • 44 размисли и наблюдения

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ко речи?":

    Моите очаквания, а и на повечето хора бяха, че левовия кеш ще бъде заменен от еквивалентен нов кеш в евро - тоест масово в България в началото на годината да циркулират предимно нови банкноти, напечатани за целта. А то не е съвсем така - имам чувството, че срещу няколкото тона злато, което изпратихме през декември получихме недостатъчно кеш и доста от него в стари хартийки за по-евтино.

    18:54 06.01.2026

  • 45 Ма да

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "размисли и наблюдения":

    знайш как ми дреми за малкия магазин какви кахъри щял да има. Значи в кауфланда мога да купя 10 вафли Х 0.55 ст. , да дам 50 евро, и няма никаква драма да ми върнат евро ресто, махлянския тарикат същите вафли ги продава по 0.75 ст. и ако му дам евра, гледа да ми набута лев. Мерсииии.

    Коментиран от #50

    18:55 06.01.2026

  • 46 В БНБ да питам

    2 1 Отговор
    Възможно ли е инвалид с количка да влезе ? А? Достъпна среда ли е? А правителството и парламента знаят ли че тази институция е недостъпна от много години за инвалиди? ....изнесен офис защо нямат?

    18:56 06.01.2026

  • 47 Деций

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мдаааа":

    Аз не те плаша с нищо,просто ти казвам какво ще бъде развитието в рамките на две три години.За да каже Кирил Дмитриев ,че въпросът за Гренландия е решен,това означава,е в Анкарич салфетката е начертана.Април е средата Тръмп и Си,и лятото Тайван приключва състезателна дейност,до тогава Украйна ще е капитулирала,и половината прибрана там където е била винаги!

    19:00 06.01.2026

  • 48 Ето това

    2 0 Отговор
    казва всичко. "Обмяната се извършва без лимит в сумите, като клиентите се обслужват спрямо наличностите, с които клоновете разполагат."
    Демек, ако можем ще ви сменим, но не сме длъжни.

    19:01 06.01.2026

  • 49 Ами идете

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Банките масово отказват":

    в Шишкавите магазини за хората, там всичко приемат.

    19:14 06.01.2026

  • 50 размисли и наблюдения

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Ма да":

    Ако знаеш на мен как ми дреме за бъдещия ти диабет? Купи си 20 вафли щом са толкова евтини.
    Знаеш ли за колко неща - проверки,такси, рушвети, осигуровки и т.н. трябва да мисли един едноличен търговец? Как да има същата цена при липса на същите отстъпки?
    Идеята е че магазинът до Вас ти пести време, познават те обслужват те с усмивка, а не касиерката в хипермаркета да дебне как ти надпише някоя бройка повече, като чекира повече пъти уж погрешка или управителят на магазина да е етикирал евтиния салам с бар кода на сьомга филе или етикетът на рафта да ти е вафла по 55 ст, а на касата да ти излезе по 55 евроцента или как в някои хипермаркети се трие срок на годност, когато е изтекъл или пък разваленото месо да ти идва на другия ден в топлата витрина.
    Сам си избираш как да живееш, но това, че не мислиш как твоите действия се отразяват на хората около теб, на общественото устройство, говори, че човешкото в теб си отива и се превръщаш в един консуматор.

    Коментиран от #52

    19:18 06.01.2026

  • 51 Личен опит днес за монетите

    0 0 Отговор
    Казаха че е безплатно за клиенти на банката и че монетите се теглят. Напролет ще ги сменя в пощата на село.

    19:27 06.01.2026

  • 52 Съвсем

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "размисли и наблюдения":

    си личи, че си напълно завършен оли го френ. Значи, една и съща вафла, ако я купя от кауфланда, ще ми докара диабет, пък ако е от махлянския, от там са по-здравословни. Акъл за тебе си нямаш, на хората си тръгнал да ръсиш, как да си харчат парите.

    19:30 06.01.2026

