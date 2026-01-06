АББ: Банките обменят левове без такси и без ограничения в сумите до края на юни

Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро по фиксирания курс без никакви такси до края на месец юни, при спазване на законовите изисквания и в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), включително при внасяне на лева по сметка в евро. Не са установени случаи на събрани такси във връзка с обмяната. Това съобщават от Асоциацията на банките в България.
Обмяната се извършва без лимит в сумите, като клиентите се обслужват спрямо наличностите, с които клоновете разполагат. За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от 3 работни дни. Банките предоставят насоки на своите клиенти при обмяната на банкноти и монети единствено с цел улеснение и по-бързо обслужване. Например, при големи количества монети клиентите могат да бъдат насочвани към специализирани касови центрове, разполагащи с монетоброячни машини, за да се осигури максимално удобен и ефективен процес. Клиентите могат да се информират предварително чрез уебсайта на своята банка.
При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. В същото време, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), банките могат да изискат попълването на определени декларации и бланки, в съответствие с приложимата нормативна рамка.
От първия работен ден е осигурено достатъчно количество банкноти и монети в евро, така че както гражданите, така и бизнесът могат чрез банките да се снабдят с желаните суми в предпочетените номинали.
От АББ припомнят, че до края на януари левовите банкноти и монети са в обращение. През този период хората могат спокойно да използват левовете си за разплащания в брой, без каквито и да е ограничения.
1 Симо
Коментиран от #16, #23
17:57 06.01.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #6
18:03 06.01.2026
3 Европейца
18:03 06.01.2026
4 Хистори ченъл
18:04 06.01.2026
5 Сатана Z
Искат от потребители, които сменят валута, без да имат сметка в съответната банка, декларации с лични данни и с произход на средства
18:04 06.01.2026
6 Нищоправеца
До коментар #2 от "Сатана Z":Абсолютна лъжа! Банките НИКОГА и НИЩО не правят без изгода - факт. И в момента взима комисионна за т. нар. стартови пакети
Коментиран от #37
18:05 06.01.2026
7 Местя гооооо аман вече по
А съм в сивият сектор кеша е в долари и друго на място където няма откриване хванете ме за скоростният лост.Още преди ковида ударих един шут на касови апарати и фирма бях сигурен какво ще стане.Гледайте филма сега от първият ред!
Коментиран от #19
18:06 06.01.2026
8 Сатана Z
В друга банка потребители посочват, че им е поставено ограничение за обмяна до 5000 лв., при това само ако са клиенти на банката.
Масово от хора, които искат да обменят левови суми, без да са клиенти на банката, се иска попълването на набор от специални декларации с лични данни и с произход на парите. Оказва се, че попълването на тези декларации е една от причините за огромните опашки пред повечето банкови офиси в първия работен ден в понеделник. На други места попълване и подаване на декларации са искани само за обмяна на суми над 1000 лева.
18:06 06.01.2026
9 Банките масово отказват
Коментиран от #49
18:06 06.01.2026
10 Инвалиди как да си обменят
18:08 06.01.2026
11 Сатана Z
"Такси не се дължат никакви от 1 януари до 30 юни било то за обмен на монети, било то за банкноти", подчерта пред БНР Васил Димитров, програмен директор на проекта за приемане на еврото в Банка ДСК. Все пак той посочи, че е желателно обмяната да стане в банката, в която хората имат сметки, депозити или карти, за да се спестят стъпките по процедурите по верификация, "опознай своя клиент" и деклариране на произход на средствата и така процесът да протече по-бързо.
Коментиран от #33
18:08 06.01.2026
12 Мхм
18:09 06.01.2026
13 Европейца
18:09 06.01.2026
14 Кой позволи на банките
18:10 06.01.2026
15 Деций
Коментиран от #35
18:10 06.01.2026
16 Затова пък
До коментар #1 от "Симо":Ясно се вижда надписа "Стотинки"
18:10 06.01.2026
17 Що за келяви банки са
18:12 06.01.2026
18 Що за келяви банки са
18:12 06.01.2026
19 Ко каза, ко?
До коментар #7 от "Местя гооооо аман вече по":За малОумни, не знам, но за НЕграмотни е спорно...👍
18:12 06.01.2026
20 Фори
Коментиран от #34
18:18 06.01.2026
21 Плюя ви на правителството
18:18 06.01.2026
22 Милиони левове глоби да има
18:22 06.01.2026
23 размисли и наблюдения
До коментар #1 от "Симо":Как да се вижда като няма релеф, някой е краднал две-трети от релефа, така както гербер краде (не полага) две-трети от асфалта за нов път, резултатът БиБи през декември се биеше в гърдите - евро, аз, евро, аз, а сега нещо се изпокри тези дни, даже и другите политици - евроатлантици и няколкото партии - контролирана опозиция не смеят и дума да издумат за еврото, че ще отнесат "поздрави" до девото коляно.
По интересно е, че не познавам някой, който да е виждал нова банкнота, а уж заделиха много милиони, за да ги печатат? С какво ще изплащат пенсии и запалати тези дни? Нищо чудно да ни изненадат с лимит на банкоматите за неопределено време.
Въобще кой си има левчета си свирка, кой има само евро ходи по магазините и пита - евро приемате ли, ама големи копюри приемате ли, ама имате ли достатъчно дребни да ми върнете само в евро? Като получи отрицателен отговор на втория или третия въпрос и европламъка в очите му се заменя от евромъка.
Коментиран от #27, #30
18:22 06.01.2026
24 Сган ! Мръсна долна
18:23 06.01.2026
26 Позор
18:27 06.01.2026
27 Още
До коментар #23 от "размисли и наблюдения":на първи януари, теглих от банкомат чисто нови банкноти. По 20 и по 10. Днеска и по 50. Пак нови. В кауфланда, касиерката разтриваше банкнотите в рестото, щото като са нови, се лепят по две понякога. Аман от драскачи. И монетите дето връщат са чисто нови.
Коментиран от #39
18:28 06.01.2026
28 И кой ви каза че
Коментиран от #32
18:30 06.01.2026
29 позната
18:33 06.01.2026
30 Ко речи?
До коментар #23 от "размисли и наблюдения":Нови банкноти виждам нон-стоп. Често пътувам командировка и получавам служебен аванс и командировъчни. Поне 50% от банкнотите са били нови. включително и съм обменял в Тавекс за екскурзии.
Коментиран от #44
18:34 06.01.2026
31 така е
18:35 06.01.2026
32 Ко речи?
До коментар #28 от "И кой ви каза че":А на теб кой ти го каза? Ти видя ли го? Дай конкретни данни, иначе ЕЖК.
Коментиран от #40, #42
18:36 06.01.2026
33 Таксата
До коментар #11 от "Сатана Z":е за касовата операция, внасяш/теглиш. И винаги я е имало. Някъде към 5-6 лева. Също си има и месечна такса за обслужване на сметката по карта. Като ви пилиха цяла година, какво ще става след 01.01.26. що не ги внесохте преди това. Внасяш си лева, и след нова година е на евра.
18:37 06.01.2026
34 Мдаааа
До коментар #20 от "Фори":Спокойно! Твоите данни отдавна са известни и за никого не представляват интерес.
18:38 06.01.2026
35 Мдаааа
До коментар #15 от "Деций":Ех, мечти... А, на теб как ще ти се размине?
Коментиран от #47
18:39 06.01.2026
36 Ново начало
18:40 06.01.2026
37 Ко речи?
До коментар #6 от "Нищоправеца":1. В момента т.нар. стартови пакети не се продават.
2. Лично си купих 2, съдържащи общо 10 евро всеки, за сумата от 40 (четиридесет) лева.
Коментиран от #38
18:41 06.01.2026
38 Ко речи?
До коментар #37 от "Ко речи?":корекция, 10 евро и 23 евроцента.
18:42 06.01.2026
39 размисли и наблюдения
До коментар #27 от "Още":Монетите са нови, сечени в България, но някой е откраднал релефа на лицето. Банкноти нови 10 и 20 си получил на 01.01, сега сам признаваш, че са по 50 (около 100 лева). Спомни си лесно ли се разваляха 100 лв в магазин или да платиш такси преди седмица? Не е толкова проблем еврото, а че изтеглят кеша и го заменят ... с нищо. Какво следва - извиване на ръце - или плащате с карти или с лимит и големи такси на банкомат. Кой губи - малките магазини, защото договорите им за ПОС терминал са робовладелски.
Коментиран от #45
18:43 06.01.2026
40 Не се прави на интересно тролче
До коментар #32 от "Ко речи?":6 банки днес обиколих в София и само в едната на Красно село и то само 300 лева монети ми обмениха
Коментиран от #43
18:47 06.01.2026
41 Пак ви питам зетърчета
18:50 06.01.2026
42 А ходи в Билата в Хиподрума
До коментар #32 от "Ко речи?":И пробвай в левове да платиш и после пак пиши
18:52 06.01.2026
43 Фитнес маниак
До коментар #40 от "Не се прави на интересно тролче":А колко тежат 300 лева в монети, ако не е тайна?
18:54 06.01.2026
44 размисли и наблюдения
До коментар #30 от "Ко речи?":Моите очаквания, а и на повечето хора бяха, че левовия кеш ще бъде заменен от еквивалентен нов кеш в евро - тоест масово в България в началото на годината да циркулират предимно нови банкноти, напечатани за целта. А то не е съвсем така - имам чувството, че срещу няколкото тона злато, което изпратихме през декември получихме недостатъчно кеш и доста от него в стари хартийки за по-евтино.
18:54 06.01.2026
45 Ма да
До коментар #39 от "размисли и наблюдения":знайш как ми дреми за малкия магазин какви кахъри щял да има. Значи в кауфланда мога да купя 10 вафли Х 0.55 ст. , да дам 50 евро, и няма никаква драма да ми върнат евро ресто, махлянския тарикат същите вафли ги продава по 0.75 ст. и ако му дам евра, гледа да ми набута лев. Мерсииии.
Коментиран от #50
18:55 06.01.2026
46 В БНБ да питам
18:56 06.01.2026
47 Деций
До коментар #35 от "Мдаааа":Аз не те плаша с нищо,просто ти казвам какво ще бъде развитието в рамките на две три години.За да каже Кирил Дмитриев ,че въпросът за Гренландия е решен,това означава,е в Анкарич салфетката е начертана.Април е средата Тръмп и Си,и лятото Тайван приключва състезателна дейност,до тогава Украйна ще е капитулирала,и половината прибрана там където е била винаги!
19:00 06.01.2026
48 Ето това
Демек, ако можем ще ви сменим, но не сме длъжни.
19:01 06.01.2026
49 Ами идете
До коментар #9 от "Банките масово отказват":в Шишкавите магазини за хората, там всичко приемат.
19:14 06.01.2026
50 размисли и наблюдения
До коментар #45 от "Ма да":Ако знаеш на мен как ми дреме за бъдещия ти диабет? Купи си 20 вафли щом са толкова евтини.
Знаеш ли за колко неща - проверки,такси, рушвети, осигуровки и т.н. трябва да мисли един едноличен търговец? Как да има същата цена при липса на същите отстъпки?
Идеята е че магазинът до Вас ти пести време, познават те обслужват те с усмивка, а не касиерката в хипермаркета да дебне как ти надпише някоя бройка повече, като чекира повече пъти уж погрешка или управителят на магазина да е етикирал евтиния салам с бар кода на сьомга филе или етикетът на рафта да ти е вафла по 55 ст, а на касата да ти излезе по 55 евроцента или как в някои хипермаркети се трие срок на годност, когато е изтекъл или пък разваленото месо да ти идва на другия ден в топлата витрина.
Сам си избираш как да живееш, но това, че не мислиш как твоите действия се отразяват на хората около теб, на общественото устройство, говори, че човешкото в теб си отива и се превръщаш в един консуматор.
Коментиран от #52
19:18 06.01.2026
51 Личен опит днес за монетите
19:27 06.01.2026
52 Съвсем
До коментар #50 от "размисли и наблюдения":си личи, че си напълно завършен оли го френ. Значи, една и съща вафла, ако я купя от кауфланда, ще ми докара диабет, пък ако е от махлянския, от там са по-здравословни. Акъл за тебе си нямаш, на хората си тръгнал да ръсиш, как да си харчат парите.
19:30 06.01.2026