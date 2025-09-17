Предлагат Народното събрание да избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО

Внесоха три нови законопроекта - за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, както и за Държавна агенция „Технически операции“.
С тях се предлага промяна в компетентния орган, който назначава/избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО. Според предложението това ще прави Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Вносители са депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН.
„За да се предотвратяват конфликтни ситуации се налага да се направи законова промяна, според която Народното събрание да избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО по предложение на Министерския съвет. Извършването на такава промяна е в изключителна конституционна компетентност на Народното събрание като законодателна власт. Назначаването и освобождаването на ръководители на институции се извършва по специфичен законов начин, различен от общите правила за назначаване на другите държавни служители. Този специфичен начин включва и законовото определяне на компетентния орган по назначаване или избор”, се посочва в проектите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Борисов съм
18:16 17.09.2025
2 Дебелан Свиневски
18:18 17.09.2025
3 си дзън
18:19 17.09.2025
4 АГАТ а Кристи
18:21 17.09.2025
5 цифро
Това е все едно вълците да избират пастира, и после да се чудим защо овцете изчезват.
„Конституционна компетентност“ — казват те. А народната компетентност? Да гледа, да плаща, и да мълчи.
Ако това е реформа, значи мафията просто си е написала нов правилник за безнаказаност.
Слава Богу всеки българин гледа 2те свини какви ги бъркат.
18:28 17.09.2025
6 тия нищоправци
18:29 17.09.2025
7 Хмм
18:30 17.09.2025
8 Олеле
Това са слугите на народа, в пълния им блясък!
18:30 17.09.2025
9 Коня Солтуклиева
18:33 17.09.2025
10 цетет
Това не е реформа. Това е обир с парламентарна процедура.
И после ще се чудят защо народът ги гледа с камък в ръка.
Българи вие какво мислите, дали ще ги хванат докато крадат назначените от тях мишоци???
Коментиран от #15
18:33 17.09.2025
11 Само да добавя
18:34 17.09.2025
12 Завладяна държава
18:37 17.09.2025
13 А кога
18:38 17.09.2025
14 Вся Власть Советом !
18:43 17.09.2025
15 Крадат заедно С !
До коментар #10 от "цетет":Крадат заедно С !
Назначените от Тях !
Мишоци !
18:45 17.09.2025
16 Като говоря
18:45 17.09.2025