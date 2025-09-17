Предлагат Народното събрание да избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО

Внесоха три нови законопроекта - за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, както и за Държавна агенция „Технически операции“.

С тях се предлага промяна в компетентния орган, който назначава/избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО. Според предложението това ще прави Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Вносители са депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН.

„За да се предотвратяват конфликтни ситуации се налага да се направи законова промяна, според която Народното събрание да избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО по предложение на Министерския съвет. Извършването на такава промяна е в изключителна конституционна компетентност на Народното събрание като законодателна власт. Назначаването и освобождаването на ръководители на институции се извършва по специфичен законов начин, различен от общите правила за назначаване на другите държавни служители. Този специфичен начин включва и законовото определяне на компетентния орган по назначаване или избор”, се посочва в проектите.