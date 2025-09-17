Новини
Предлагат Народното събрание да избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО

Предлагат Народното събрание да избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО

17 Септември, 2025 18:15 590 16

Вносители са депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Внесоха три нови законопроекта - за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, както и за Държавна агенция „Технически операции“.

С тях се предлага промяна в компетентния орган, който назначава/избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО. Според предложението това ще прави Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Вносители са депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН.

„За да се предотвратяват конфликтни ситуации се налага да се направи законова промяна, според която Народното събрание да избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО по предложение на Министерския съвет. Извършването на такава промяна е в изключителна конституционна компетентност на Народното събрание като законодателна власт. Назначаването и освобождаването на ръководители на институции се извършва по специфичен законов начин, различен от общите правила за назначаване на другите държавни служители. Този специфичен начин включва и законовото определяне на компетентния орган по назначаване или избор”, се посочва в проектите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойко Борисов съм

    17 3 Отговор
    Аз, аз, аз, аз аз,аз аз съм най подходящ за всички длъжности. Шишииииии, имай ме в предвид!

    18:16 17.09.2025

  • 2 Дебелан Свиневски

    15 2 Отговор
    предлагам се за шев на ДАНС

    18:18 17.09.2025

  • 3 си дзън

    8 15 Отговор
    Най-добре НС да избира и президент, да ни оттърве от настоящия руски резидент.

    18:19 17.09.2025

  • 4 АГАТ а Кристи

    9 2 Отговор
    За трите ще изберат ЕДИН председател и той отдавна е "избран"

    18:21 17.09.2025

  • 5 цифро

    11 3 Отговор
    Крадците предлагат да си назначават шефовете на службите, които трябва да ги разследват.

    Това е все едно вълците да избират пастира, и после да се чудим защо овцете изчезват.

    „Конституционна компетентност“ — казват те. А народната компетентност? Да гледа, да плаща, и да мълчи.

    Ако това е реформа, значи мафията просто си е написала нов правилник за безнаказаност.

    Слава Богу всеки българин гледа 2те свини какви ги бъркат.

    18:28 17.09.2025

  • 6 тия нищоправци

    13 1 Отговор
    кога ще направят нещо градивно на държавата???

    18:29 17.09.2025

  • 7 Хмм

    11 2 Отговор
    що НС, лично пеевски и борисов да ги назначават, те щели да предлагат да няма и вотове на недоверие, може и изборите да отменят

    18:30 17.09.2025

  • 8 Олеле

    8 1 Отговор
    По хранилките, ходом марш!
    Това са слугите на народа, в пълния им блясък!

    18:30 17.09.2025

  • 9 Коня Солтуклиева

    2 2 Отговор
    Например, народният представктел Мирчо Шопарщето да ги избира?!

    18:33 17.09.2025

  • 10 цетет

    7 2 Отговор
    Крадците искат да си назначават надзирателите.

    Това не е реформа. Това е обир с парламентарна процедура.

    И после ще се чудят защо народът ги гледа с камък в ръка.

    Българи вие какво мислите, дали ще ги хванат докато крадат назначените от тях мишоци???

    Коментиран от #15

    18:33 17.09.2025

  • 11 Само да добавя

    9 2 Отговор
    Ей, няма да свърши злобата и завистта към президента. Дайте да ликвидираме свестните хора у нас!

    18:34 17.09.2025

  • 12 Завладяна държава

    6 2 Отговор
    Това не може да е управление на държавата. Това е управление на мафията. Управляват ни м р ъ с н и, дебели Г А Д О В Е

    18:37 17.09.2025

  • 13 А кога

    3 0 Отговор
    ще ги закрият, ненужни разходи

    18:38 17.09.2025

  • 14 Вся Власть Советом !

    2 0 Отговор
    Вся Власть Советом !

    18:43 17.09.2025

  • 15 Крадат заедно С !

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "цетет":

    Крадат заедно С !

    Назначените от Тях !

    Мишоци !

    18:45 17.09.2025

  • 16 Като говоря

    2 0 Отговор
    постоянно, че законите се нарушават законно, никой не ме чува. Сега разбрахте ли как се нарушават законно? Щом трябва да се наруши един закон незаконно, то той се променя за да се наруши законно.

    18:45 17.09.2025

