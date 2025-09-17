Столичният квартал „Дружба 2“ - без топла вода и парно до Нова година

„Топлофикация София“ съобщи, че поради стартиране на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба 2“ – във втора, трета, четвърта и пета част, топлоподаването към абонатите в района временно ще бъде прекъснато.
Ремонтът ще продължи 90 дни, в периода от 09:00 часа на 2 октомври до 20:00 часа на 30 декември 2025 г. Причината за необходимостта от ремонта са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на мрежата, която е над 35 години. През последния отоплителен сезон постъпиха множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети.
В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения, обхващайки 120 жилищни сгради. За минимизиране на неудобствата за потребителите работата ще се извършва поетапно, а на отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща временно възстановяване на топлоподаването, когато е технически възможно.
„Топлофикация София“ уверява, че ще положи максимални усилия за по-бързото завършване на отделните участъци и извинява се на засегнатите абонати за причинените неудобства.
