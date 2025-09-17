Новини
Столичният квартал „Дружба 2“ - без топла вода и парно до Нова година

17 Септември, 2025 18:31 645 6

Ремонтни дейности ще обхванат 120 сгради

Столичният квартал „Дружба 2“ - без топла вода и парно до Нова година - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Топлофикация София“ съобщи, че поради стартиране на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба 2“ – във втора, трета, четвърта и пета част, топлоподаването към абонатите в района временно ще бъде прекъснато.

Ремонтът ще продължи 90 дни, в периода от 09:00 часа на 2 октомври до 20:00 часа на 30 декември 2025 г. Причината за необходимостта от ремонта са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на мрежата, която е над 35 години. През последния отоплителен сезон постъпиха множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети.

В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения, обхващайки 120 жилищни сгради. За минимизиране на неудобствата за потребителите работата ще се извършва поетапно, а на отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща временно възстановяване на топлоподаването, когато е технически възможно.

„Топлофикация София“ уверява, че ще положи максимални усилия за по-бързото завършване на отделните участъци и извинява се на засегнатите абонати за причинените неудобства.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 4 Отговор
    В Дружба-2 нямат нужда от парно.

    Коментиран от #4

    18:35 17.09.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 5 Отговор
    Някои от шопите даже няма и да разберат, че нямат топла вода,
    щото те и без това се къпят веднъж на 3-4 месеца...

    18:36 17.09.2025

  • 3 Как

    3 1 Отговор
    Може,бесрамници и крадци сте.

    18:37 17.09.2025

  • 4 Ннннн

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Но имат нужда от топла вода,хората ще си сложат бойлери и топлофикация е аут.

    18:39 17.09.2025

  • 5 Камион

    8 0 Отговор
    Къде спаха цяло лято

    18:40 17.09.2025

  • 6 Бай Тошо докара селяците в Дружба 2

    1 1 Отговор
    Трябваше да бачкат в Кремиковци!
    Путинее, памаги, нии сме все русофиле!

    18:43 17.09.2025

