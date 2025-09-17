Новини
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси на страната

17 Септември, 2025

Днес в Народното събрание за пореден път Асен Василев се опита да ни убеди колко “добър” министър на финансите е бил…. Същият гордо обясни, че по негово време бюджетът е бил на излишък, а не на дефицит. Слушам и не вярвам на ушите си

Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси на страната - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес в Народното събрание за пореден път Асен Василев се опита да ни убеди колко “добър” министър на финансите е бил…. Същият гордо обясни, че по негово време бюджетът е бил на излишък, а не на дефицит. Слушам и не вярвам на ушите си…. Човекът, който доведе до колапс публичните финанси на страната, все още не може да разбере какво е направил…. Но когато фактите говорят, дори и Асен Василев трябва да замълчи.

Това написа на личната си страница във Фейсбук министърът на финансите Теменужка Петкова, която коментира днешното изказване на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента. Ето какво още сподели тя:

"На първо място е важно да си припомним, че Асен Василев е финансовият министър, който няма нито един Закон за държавния бюджет, който той е съставил и изпълнил. Или някой му прави бюджета или някой му го изпълнява, но никога той.

А ето каква е истината за бюджетните “ излишъци” на Асен Василев:

•За 2021 г.:

Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление” - дефицит - 3,9% от БВП или - 5 474,3 млн.лв.;

* 2022 г.:

Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление”- дефицит - 2,9% от БВП или - 4 856,0 млн.лв.;

* 2023 г.:

Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление”- дефицит - 2,0% от БВП или - 3 709,1 млн.лв.;

• 2024 г.:

Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление”- дефицит - 3,0% от БВП или - 6 158, 2 млн.лв.

Да видяхте някъде излишък?

Чувам, че сега Асен Василев е много загрижен за дефицита към края на юли 2025 г. Но… нека да не забравя, че през 2025 г. плащаме негови стари сметки, както и на бял свят излизат ефектите от негови действия в предходните години, за които той добре знае, но просто не му се коментира…".


  • 1 6666

    8 1 Отговор
    Блякс!!!

    Коментиран от #13, #34

    19:34 17.09.2025

  • 2 Предлагам

    14 12 Отговор
    Кака Теменужка и Γюδ...ρεΤο Αсенчо
    да са в една килия и да се разберат
    .....по женски.

    19:34 17.09.2025

  • 3 Майна

    21 3 Отговор
    Вие сте чистички?
    Него ли ще изхвърлите пръв..
    Че той е много отдаден и на Бойко, и на Мамин
    На всеки..

    19:34 17.09.2025

  • 4 Ха ! Ха ! Ха ! Ха !

    22 1 Отговор
    Ха ! Ха ! Ха ! Ха !

    ---- Ха ! Ха ! Ха ! Ха !

    -- Ха ! Ха ! Ха ! Ха !

    Коментиран от #17

    19:35 17.09.2025

  • 5 Ах...!

    16 2 Отговор
    Моето красиво цвете ! Така го наблъсках с голямата мотика че получи колапс от много прекопаване!

    19:35 17.09.2025

  • 6 Лост

    27 2 Отговор
    Ех ,тази Ниша дето направи голяма гуша.

    19:35 17.09.2025

  • 7 Лелеееееее

    43 6 Отговор
    Финансовият колапс е заради Теменужка, нейният главатар Тиквоча Борисов и другото Мазно и Дебело момче, които разградиха държавата и я опропастиха с кражбите си.

    Коментиран от #42

    19:36 17.09.2025

  • 8 Хайде бе

    41 3 Отговор
    Долна масия... Закопахте държавата и само лъжи, схеми, кражби и простащина

    Коментиран от #48

    19:37 17.09.2025

  • 9 България остава с най-високата смъртност

    8 2 Отговор
    През 2023 и 2024 г. общият коефициент на смъртност в България е съответно 15,7‰ и 15,6‰, показват данните. Това означава, че за 2023 г. в страната са починали 100 736 души. Въпреки лекото подобрение спрямо 2018 г. (когато коефициентът е бил 16,2‰), България остава с най-високата смъртност в Европа, където средното ниво за 2023 г. е 10,8‰.

    Коментиран от #28

    19:37 17.09.2025

  • 10 Хипотетично

    3 9 Отговор
    Увлякъл се е в стремежа си АсВас да ни оправи отново като свали правителството и вземе властта.

    19:37 17.09.2025

  • 11 Майна

    30 4 Отговор
    Теменужка..
    Започва изхвърлянето- Той е виновен, не бях аз..
    По тази логика- ти си следващата..

    19:37 17.09.2025

  • 12 съдята Дред

    30 2 Отговор
    А само за муцуната и давам 10г. затвор

    Коментиран от #31

    19:37 17.09.2025

  • 13 Потресаващо!

    31 4 Отговор

    До коментар #1 от "6666":

    Това женище заедно пеевско-гербавите Мазни и лоясали водачи и тяхните депутати и министри теглят кредит след кредит, пълнят си банковите сметки и заробват Родината ни.

    Коментиран от #25, #44

    19:39 17.09.2025

  • 14 Не закачайте кокор

    7 13 Отговор
    Под негово ръководство ПП растите си отиват безвъзвратно. Оставете го още една годинка за да ги довърши като партия.

    19:39 17.09.2025

  • 15 си дзън

    6 18 Отговор
    Асенчо го учили да взема заеми, за да увеличава пенсии и заплати на държавни служители.
    Това е убийство на държавата, което направи Промяната, за да спичели избори, ама
    не спичели, само вдигна цените с 80%

    19:39 17.09.2025

  • 16 Българин

    5 25 Отговор
    Тука теменужка е напълно права. Ако кокорчо не беше вдигнал напълно неоснователно пенсиите и заплатите на учители и лекари без абсолютно никаква причина, дълговете ни щеха да са в пъти по-малки!

    19:40 17.09.2025

  • 17 Ах Ах

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ! Ха ! Ха ! Ха !":

    Ах... (16)

    19:40 17.09.2025

  • 18 Майна

    19 1 Отговор
    Започва големия цирк...
    Билети на касата на Парламента
    Утре в 14 ч.

    19:40 17.09.2025

  • 19 Някой

    18 0 Отговор
    По думите на същата финансова министърка, България за 2025г е взела заеми за 17-18 милиарда лева. Даваше например външен 14+ милиарда лева, вътрешен 2+ милиарда лева и още някакъв тип.

    19:42 17.09.2025

  • 20 ФЕЙК - либераст

    29 0 Отговор
    Теменужке миризлива расла и порасла в селска нива, Боко да те посади в Банкя за слива!

    19:42 17.09.2025

  • 21 федер

    32 1 Отговор
    От 2009 до 2020 г вашата банда рзбойници ограби българите, а свинята от Банкя от скъсан цървул стана милиардер, и все някои друг беше виновен. Първо бяха предните, после беше лошо наследство, а сега е Асен. Все някои ви е виновен на вас от ГЕРБ а крадете и с дирниците си. На всички крадци от ГЕРБ минимум имат или колперация или апартамент с асансьор или любовницата му има дворец в Барселона или хотелс водопад. Виновен е някои друг. Вода няма за пиене, пътищата са ремонт още при откриването а влаковете се палят в движение. Мръсни крадливи некадърници, спрете да крадете. Спрете се. Не е Асен а е вашата крадлива и лъжлива банда ГЕРБ. Изпродадохте и окрадохте де що има. Слава на Господ Иисус Христос понеже освен да крадете друго не можете скоро ще ви изритат от властта защото вече не остана за крадене. Теменужке къде ще бягаш с тоя дебелия дирник???

    Коментиран от #54

    19:43 17.09.2025

  • 22 Яшар

    5 6 Отговор
    Красива е...

    19:43 17.09.2025

  • 23 дядото

    29 0 Отговор
    не бързай дебелано,и твоите безобразия ще станат известни и те няма да са малко

    19:43 17.09.2025

  • 24 К.К

    27 0 Отговор
    ЛЪЖИ, ЛЪЖИ, ЛЪЖИ Тиминушке!

    19:43 17.09.2025

  • 25 дик тартор

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "Потресаващо!":

    Плащат увеличените заплати и социални придобивки с десни методи за леви цели по харвардски закони (т.е.с заеми).

    19:44 17.09.2025

  • 26 Тая

    14 2 Отговор
    нагла скорпионка , няма нито компетентност , нито морал , нито съвест , нито аргументи , а в тотална безпомощност от това , което я чака , и не само персонално , а и шайката към която принадлежи , също и фамилно - бълва някакви си гнусни и жалки тъпни

    Коментиран от #55

    19:45 17.09.2025

  • 27 Пак ли стъкмистика?

    17 0 Отговор
    Докарахте тези мечтани 3%, но имате неразплатени от 2014 над 5 милиарда. А като сложим и 17 милиарда нови заеми, то любимият ви дефицит ще се качи горе на Витоша. Кокорчо може да е всякакъв, но поне вдигна пенсиите - а вие не само няма повече да ги вдигате, а и ще вдигнете ДДС. Е те това е да си герберски тъпигьоз!

    19:51 17.09.2025

  • 28 стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "България остава с най-високата смъртност":

    До 9 ком - другар ти поне три деца изгледа ли че критикуваш - който се е родил винаги умира

    19:52 17.09.2025

  • 29 Наивник на средна възраст

    9 1 Отговор
    Заключи счетоводителката на Маджо,7 пъти преподписала "изгодната" за България златна концесия.....

    19:54 17.09.2025

  • 30 Мария Атанасова Мисиркова!?

    11 0 Отговор
    Тази е Нагла Свинюшка!!

    19:54 17.09.2025

  • 31 ЗА ДЕЙСТВИЯТА ПИНОЧЕТ

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "съдята Дред":

    РАЗТРЕЛЛ НЯМА КОЙ ДА ГИ ХРАНИ И В ЗАТВОРА НА НАРОДА МУ ПИСНА 36 ГОДИНИ КРАЖБИ ,ДАЛАВЕРИ ,ЛЪЖИ,ЕДРИ ИЗМАМИ - (преход )

    19:55 17.09.2025

  • 33 ГОСТ

    11 0 Отговор
    цвете небесно видяхме те до къде ни докара енергетиката до нулата сега плащаме за твоята некадърност с двойно увеличение за една година. ако се задържиш още на тая длъжност с това правителство ще сърбаме двойно и тройно повече.

    19:56 17.09.2025

  • 34 Видьо Видев

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "6666":

    Мине не мине време, и някой нададе ник за ЛУСТРАЦИЯ!
    За да отклони вниманието от повсеместните кражби и беззаконието в България!

    Нужни ли са примери?
    Минаха години, а прокупатурата още превеждала от испански делото за Барселона тейт!
    А за пачките в чекмеджето, които самият Борисов потвърди!
    Като първо обвини президентът че го е заснимал с някакъв китайски дрон,
    а после каза, че е била някакво Мата Хари, но той знаел "коя му скроила номера".
    Да сте чули прокуратурата да попита Борисов, коя е тая Мата Хари", щом Борисов я е знаел?
    Не Пеевски, а Борисов командва Прокуратурата, чрез ВСС!

    А какво стана с пачките от асфалта за магистралите!
    Това е една от причините, заради което постоянно се убиват по пътищата!
    А какво стана с уж изгубената заробваща пътна енергийна карта от Русия?

    И крещящите за лустрация как си я представят лустрацията?
    Ще забранят на някой комунист да не участва в изборите?
    На кого на челото му пише, че е комунист?

    Ще забранят на неокомунистическата ГЕРБ да участва в изборите?
    Ще забранят на руската партия Възраждане да участва в изборите?
    Ще забранят на ДС-ДПС да участва в изборите?
    Ами те ще си сменят името,/както го и правят/ и пак ще се явят на избори.

    Аз твърдя, че именно крещящите ЛУСТРАЦИЯ са комунисти!
    Или безмозъчни идиоти с претенции!

    Лустрацията в ЕС, представлява законни демократични избори!
    -С възможност за гласуване и по пощата!
    -С възможнос за гласуване дни преди денят на изборите!
    -Гласу

    19:58 17.09.2025

  • 36 пешо

    9 2 Отговор
    василев е прав

    Коментиран от #41, #46

    20:00 17.09.2025

  • 37 Връщай

    5 1 Отговор
    Парите!!

    20:01 17.09.2025

  • 38 ЦИРК

    4 3 Отговор
    Ми Петкова що не заведе дело за клевета ? Има доказателства, хайде в съда, а Василев да олекне с няколко десетки хиляди поне за разноски по делото.

    20:01 17.09.2025

  • 39 хахаа

    6 0 Отговор
    ама и Нушето не се дава. Хайде Нушке, ти си на ред>

    20:02 17.09.2025

  • 40 Много матрял

    6 1 Отговор
    Какъв парадокс, да успееш да запълниш понятието "куха"!

    20:02 17.09.2025

  • 41 Още

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "пешо":

    когато каза, че тая дупка, дето я разправя теменугата, са пари, дето ще ги окрадат. Нагласи ги някакви там, да и излезе доклада за еврозоната, и след 2-3 месеца, зяпна да реве, че пак пари няма.

    20:05 17.09.2025

  • 42 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Лелеееееее":

    7 Какво разбираш от бюджета на държавата и не само айде стига злобейте писачи на глупости сте срещу държавата ни

    Коментиран от #62

    20:05 17.09.2025

  • 43 Защо на премахнат плоския данък и да

    4 2 Отговор
    Въведат прогресивно подоходно облагане с необлагаем минимум

    20:07 17.09.2025

  • 44 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Потресаващо!":

    Потресаващо едни платени антибългари са срещу България

    Коментиран от #57

    20:07 17.09.2025

  • 45 Неразбрал

    6 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни щом асен василев е нанесъл толкова големи щети на Държавата .....защо не е във затвора , а на свобода ???? Или пак плюене без покритие и после съд и плащаме ние от джоба си за нанесени обиди !!!!

    Коментиран от #50

    20:07 17.09.2025

  • 46 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "пешо":

    Лъжец платен си срещу България си

    20:08 17.09.2025

  • 47 тиририрам

    6 1 Отговор
    Затова ли раздухте бюджета на МВР? Асен Василев ви ви каза така да направите?

    20:09 17.09.2025

  • 48 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хайде бе":

    8 СРЕЩУ точните данни документи освен обидите си друго нямате

    20:09 17.09.2025

  • 49 Теменужке я кажи кой вдигна пенсиите

    11 1 Отговор
    И кой пазеше мазнинката във шкафа ....ама Мата Хари го издаде ???????????

    20:10 17.09.2025

  • 50 жалки са

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Неразбрал":

    Идва вот на недоверие. Правят си кризисен PR.

    20:11 17.09.2025

  • 51 Теменужка няма нищо общо с

    3 1 Отговор
    Теменужките на Костов

    20:11 17.09.2025

  • 52 Асен

    4 3 Отговор
    Еххххххххххх Теменужке лъжливата ви пропаганда може да съперничи на тази с Кремъл.

    Коментиран от #56

    20:11 17.09.2025

  • 53 Тия са толкова нагли лъжци , че се чудя

    4 1 Отговор
    Как тъй ни управляват все още и докога ще продължи тази агония на Българския Народ ?

    Коментиран от #58

    20:12 17.09.2025

  • 54 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "федер":

    21 НЕ СПРЯ ДА СИПЕШ ГАДОРИИ ПОД ВСЯКА СТАТИЯ НЕ СПРЯ ДА СИПЕШ ЛЪЖИ СРЕЩУ ЛИЧНОСТИ ЦЯЛ ДЕН НЕ СПРЯ ДА СИПЕШ ОМРАЗА СРЕЩУ ИНСТИТУЦИИТЕ НИ НЕ СПРЯ ЦЯЛ ДЕН ДА СИПЕШ ГАДОСТИ СРЕЩУ ГЕРБ 21 ТОВА ДА НЕЕ ТВОЯТ САЙТ ЧЕ ТУК СИ НЕДОСЕГАЕМ

    20:12 17.09.2025

  • 55 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тая":

    26 Колко бюджета лично ти направи 26 безпомощен си ти в обидите срещу български министър

    20:14 17.09.2025

  • 56 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Асен":

    52 а твоята лъжа каква е Факти 52 факти 52 изнася министърът на финансите факти са

    20:15 17.09.2025

  • 57 Не заслужавате да помиришете власт!

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Промяна":

    Вие сте антибългари, защото унищожихте хиляди декари гори (в това число и вековни) и оставихте половин милон българи без вода!

    20:17 17.09.2025

  • 58 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Тия са толкова нагли лъжци , че се чудя":

    И аз се чудя как така безнаказано постоянно едни платени лъжат обиждат очернят Заплашват постоянно И аз това се чудя ЗАЩО ЗА ТЕЗИ ЗАКОНИ НЕ ВАЖАТ

    20:17 17.09.2025

  • 59 Ася

    2 0 Отговор
    скоро единственото от което ще се оплаква е колко е лоша храната в затвора, но за сметка на това любовния и живот ще е разнообразен и непредвидим!

    20:18 17.09.2025

  • 60 Ники

    1 0 Отговор
    Тази посредствена женица кога ще я върнат на село

    20:19 17.09.2025

  • 61 Бездарница

    1 0 Отговор
    Счетоводителката на Пашата е по нахална и от Боко! Не сме забравили как той я набута с приказката "пазете се от Гунди в последните секунди"!
    Тая носителка на естествен интелект изгуби пътната карта на турски поток!
    Не сме забравили и нейните тарикатлъци със закона за хазарта!
    Омазана е до ушите!

    20:19 17.09.2025

  • 62 Спокойно

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Промяна":

    Успокой се! Омразата ти към дебелите и крадливи индивиди Борисов и Пеевски е огромна, но имай вяра в съда и съдиите. Има честни съдии.
    18:20 17.09.2025

    20:20 17.09.2025

  • 63 Корабът потъва

    1 1 Отговор
    Tеменужке , с тази слаба политика дори и турско-циганските избиратели няма да спасят потъващия кораб. Жалко ,че си майка ! Сигурно знаеш Теменужке , че първокласниците тази учебна година са с 55 хиляди по -малко, че България е с най-високата смъртност в Европа , но си затваряш очите и лижеш задника на Бойко ,а той ти пълни банковата сметка, а ?

    20:22 17.09.2025

  • 64 Кога ще уволниш директорката на нап

    0 0 Отговор
    Велико Търново, раздавала справедливост с бухалка и изпочупила МПС! Вие сте мафия поставила се над законна

    20:24 17.09.2025

  • 65 горски

    2 0 Отговор
    Безмозъчна крава, патко приходите растат единствено от милиардите заеми от Ротшилд. Външния дълг на България е надминал 53 милиарда евро ( 106 милиарда лева) и доближава 50% от БВП когато страната трябва да обяви фалит. Сегашното правителство на грабежа и мафията ГЕРБ -ИТН -БСП с ментор Пеевски е най грабливото от целия преход. Прогнозите на финансисти бяха страната да обяви фалит през 2028 г.но вече прогнозите са това да се случи края на 2026 г. Тегли се дълг след дълг всеки месец а същевременно се увеличиха заплати на полиция военни и държавна администрация с 70%. Дълговете се водят не на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов които ги прибират а на държавата България ,тоест на всеки един от нас. Честито!

    20:25 17.09.2025

  • 66 Един не-трол

    0 2 Отговор
    Добре, че ще влезнем в еврозоната та да взимаме следващите заеми с преференциална лихва, та да успеем да закърпим неконтролируеми те заеми, които Асен Василев изтегли и заради, които сме в началото на дългова спирала, която за да не се случи ще трябват непопулярни мерки сред, които и замразяване на доходите и не дай си боже увеличение на ДДС. Че ние при Асен Василев се теглиха държавни заеми с по-висок лихвен процент отколкото тегли обикновен човек ипотечен заем. Не знам какво плюете ама допреди чегъртането и промяната бяхме само с бюджетен излишък и заплатите и пенсиите, които бяха по-ниски ни стигаха за повече продукти. Затова пък сега сме с по-високи пенсии и заплати ама в Гърция някои неща са по-евтини и по заведенията цените са както в заведенията в България.

    Коментиран от #67

    20:29 17.09.2025

  • 67 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Един не-трол":

    то и война в украйна нямаше.

    20:31 17.09.2025

