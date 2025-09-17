Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси на страната

Днес в Народното събрание за пореден път Асен Василев се опита да ни убеди колко “добър” министър на финансите е бил…. Същият гордо обясни, че по негово време бюджетът е бил на излишък, а не на дефицит. Слушам и не вярвам на ушите си…. Човекът, който доведе до колапс публичните финанси на страната, все още не може да разбере какво е направил…. Но когато фактите говорят, дори и Асен Василев трябва да замълчи.
Това написа на личната си страница във Фейсбук министърът на финансите Теменужка Петкова, която коментира днешното изказване на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента. Ето какво още сподели тя:
"На първо място е важно да си припомним, че Асен Василев е финансовият министър, който няма нито един Закон за държавния бюджет, който той е съставил и изпълнил. Или някой му прави бюджета или някой му го изпълнява, но никога той.
А ето каква е истината за бюджетните “ излишъци” на Асен Василев:
•За 2021 г.:
Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление” - дефицит - 3,9% от БВП или - 5 474,3 млн.лв.;
* 2022 г.:
Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление”- дефицит - 2,9% от БВП или - 4 856,0 млн.лв.;
* 2023 г.:
Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление”- дефицит - 2,0% от БВП или - 3 709,1 млн.лв.;
• 2024 г.:
Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление”- дефицит - 3,0% от БВП или - 6 158, 2 млн.лв.
Да видяхте някъде излишък?
Чувам, че сега Асен Василев е много загрижен за дефицита към края на юли 2025 г. Но… нека да не забравя, че през 2025 г. плащаме негови стари сметки, както и на бял свят излизат ефектите от негови действия в предходните години, за които той добре знае, но просто не му се коментира…".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 6666
Коментиран от #13, #34
19:34 17.09.2025
2 Предлагам
да са в една килия и да се разберат
.....по женски.
19:34 17.09.2025
3 Майна
Него ли ще изхвърлите пръв..
Че той е много отдаден и на Бойко, и на Мамин
На всеки..
19:34 17.09.2025
4 Ха ! Ха ! Ха ! Ха !
---- Ха ! Ха ! Ха ! Ха !
-- Ха ! Ха ! Ха ! Ха !
Коментиран от #17
19:35 17.09.2025
5 Ах...!
19:35 17.09.2025
6 Лост
19:35 17.09.2025
7 Лелеееееее
Коментиран от #42
19:36 17.09.2025
8 Хайде бе
Коментиран от #48
19:37 17.09.2025
9 България остава с най-високата смъртност
Коментиран от #28
19:37 17.09.2025
10 Хипотетично
19:37 17.09.2025
11 Майна
Започва изхвърлянето- Той е виновен, не бях аз..
По тази логика- ти си следващата..
19:37 17.09.2025
12 съдята Дред
Коментиран от #31
19:37 17.09.2025
13 Потресаващо!
До коментар #1 от "6666":Това женище заедно пеевско-гербавите Мазни и лоясали водачи и тяхните депутати и министри теглят кредит след кредит, пълнят си банковите сметки и заробват Родината ни.
Коментиран от #25, #44
19:39 17.09.2025
14 Не закачайте кокор
19:39 17.09.2025
15 си дзън
Това е убийство на държавата, което направи Промяната, за да спичели избори, ама
не спичели, само вдигна цените с 80%
19:39 17.09.2025
16 Българин
19:40 17.09.2025
17 Ах Ах
До коментар #4 от "Ха ! Ха ! Ха ! Ха !":Ах... (16)
19:40 17.09.2025
18 Майна
Билети на касата на Парламента
Утре в 14 ч.
19:40 17.09.2025
19 Някой
19:42 17.09.2025
20 ФЕЙК - либераст
19:42 17.09.2025
21 федер
Коментиран от #54
19:43 17.09.2025
22 Яшар
19:43 17.09.2025
23 дядото
19:43 17.09.2025
24 К.К
19:43 17.09.2025
25 дик тартор
До коментар #13 от "Потресаващо!":Плащат увеличените заплати и социални придобивки с десни методи за леви цели по харвардски закони (т.е.с заеми).
19:44 17.09.2025
26 Тая
Коментиран от #55
19:45 17.09.2025
27 Пак ли стъкмистика?
19:51 17.09.2025
28 стоян
До коментар #9 от "България остава с най-високата смъртност":До 9 ком - другар ти поне три деца изгледа ли че критикуваш - който се е родил винаги умира
19:52 17.09.2025
29 Наивник на средна възраст
19:54 17.09.2025
30 Мария Атанасова Мисиркова!?
19:54 17.09.2025
31 ЗА ДЕЙСТВИЯТА ПИНОЧЕТ
До коментар #12 от "съдята Дред":РАЗТРЕЛЛ НЯМА КОЙ ДА ГИ ХРАНИ И В ЗАТВОРА НА НАРОДА МУ ПИСНА 36 ГОДИНИ КРАЖБИ ,ДАЛАВЕРИ ,ЛЪЖИ,ЕДРИ ИЗМАМИ - (преход )
19:55 17.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ГОСТ
19:56 17.09.2025
34 Видьо Видев
До коментар #1 от "6666":Мине не мине време, и някой нададе ник за ЛУСТРАЦИЯ!
За да отклони вниманието от повсеместните кражби и беззаконието в България!
Нужни ли са примери?
Минаха години, а прокупатурата още превеждала от испански делото за Барселона тейт!
А за пачките в чекмеджето, които самият Борисов потвърди!
Като първо обвини президентът че го е заснимал с някакъв китайски дрон,
а после каза, че е била някакво Мата Хари, но той знаел "коя му скроила номера".
Да сте чули прокуратурата да попита Борисов, коя е тая Мата Хари", щом Борисов я е знаел?
Не Пеевски, а Борисов командва Прокуратурата, чрез ВСС!
А какво стана с пачките от асфалта за магистралите!
Това е една от причините, заради което постоянно се убиват по пътищата!
А какво стана с уж изгубената заробваща пътна енергийна карта от Русия?
И крещящите за лустрация как си я представят лустрацията?
Ще забранят на някой комунист да не участва в изборите?
На кого на челото му пише, че е комунист?
Ще забранят на неокомунистическата ГЕРБ да участва в изборите?
Ще забранят на руската партия Възраждане да участва в изборите?
Ще забранят на ДС-ДПС да участва в изборите?
Ами те ще си сменят името,/както го и правят/ и пак ще се явят на избори.
Аз твърдя, че именно крещящите ЛУСТРАЦИЯ са комунисти!
Или безмозъчни идиоти с претенции!
Лустрацията в ЕС, представлява законни демократични избори!
-С възможност за гласуване и по пощата!
-С възможнос за гласуване дни преди денят на изборите!
-Гласу
19:58 17.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 пешо
Коментиран от #41, #46
20:00 17.09.2025
37 Връщай
20:01 17.09.2025
38 ЦИРК
20:01 17.09.2025
39 хахаа
20:02 17.09.2025
40 Много матрял
20:02 17.09.2025
41 Още
До коментар #36 от "пешо":когато каза, че тая дупка, дето я разправя теменугата, са пари, дето ще ги окрадат. Нагласи ги някакви там, да и излезе доклада за еврозоната, и след 2-3 месеца, зяпна да реве, че пак пари няма.
20:05 17.09.2025
42 Промяна
До коментар #7 от "Лелеееееее":7 Какво разбираш от бюджета на държавата и не само айде стига злобейте писачи на глупости сте срещу държавата ни
Коментиран от #62
20:05 17.09.2025
43 Защо на премахнат плоския данък и да
20:07 17.09.2025
44 Промяна
До коментар #13 от "Потресаващо!":Потресаващо едни платени антибългари са срещу България
Коментиран от #57
20:07 17.09.2025
45 Неразбрал
Коментиран от #50
20:07 17.09.2025
46 Промяна
До коментар #36 от "пешо":Лъжец платен си срещу България си
20:08 17.09.2025
47 тиририрам
20:09 17.09.2025
48 Промяна
До коментар #8 от "Хайде бе":8 СРЕЩУ точните данни документи освен обидите си друго нямате
20:09 17.09.2025
49 Теменужке я кажи кой вдигна пенсиите
20:10 17.09.2025
50 жалки са
До коментар #45 от "Неразбрал":Идва вот на недоверие. Правят си кризисен PR.
20:11 17.09.2025
51 Теменужка няма нищо общо с
20:11 17.09.2025
52 Асен
Коментиран от #56
20:11 17.09.2025
53 Тия са толкова нагли лъжци , че се чудя
Коментиран от #58
20:12 17.09.2025
54 Промяна
До коментар #21 от "федер":21 НЕ СПРЯ ДА СИПЕШ ГАДОРИИ ПОД ВСЯКА СТАТИЯ НЕ СПРЯ ДА СИПЕШ ЛЪЖИ СРЕЩУ ЛИЧНОСТИ ЦЯЛ ДЕН НЕ СПРЯ ДА СИПЕШ ОМРАЗА СРЕЩУ ИНСТИТУЦИИТЕ НИ НЕ СПРЯ ЦЯЛ ДЕН ДА СИПЕШ ГАДОСТИ СРЕЩУ ГЕРБ 21 ТОВА ДА НЕЕ ТВОЯТ САЙТ ЧЕ ТУК СИ НЕДОСЕГАЕМ
20:12 17.09.2025
55 Анонимен
До коментар #26 от "Тая":26 Колко бюджета лично ти направи 26 безпомощен си ти в обидите срещу български министър
20:14 17.09.2025
56 Промяна
До коментар #52 от "Асен":52 а твоята лъжа каква е Факти 52 факти 52 изнася министърът на финансите факти са
20:15 17.09.2025
57 Не заслужавате да помиришете власт!
До коментар #44 от "Промяна":Вие сте антибългари, защото унищожихте хиляди декари гори (в това число и вековни) и оставихте половин милон българи без вода!
20:17 17.09.2025
58 Анонимен
До коментар #53 от "Тия са толкова нагли лъжци , че се чудя":И аз се чудя как така безнаказано постоянно едни платени лъжат обиждат очернят Заплашват постоянно И аз това се чудя ЗАЩО ЗА ТЕЗИ ЗАКОНИ НЕ ВАЖАТ
20:17 17.09.2025
59 Ася
20:18 17.09.2025
60 Ники
20:19 17.09.2025
61 Бездарница
Тая носителка на естествен интелект изгуби пътната карта на турски поток!
Не сме забравили и нейните тарикатлъци със закона за хазарта!
Омазана е до ушите!
20:19 17.09.2025
62 Спокойно
До коментар #42 от "Промяна":Успокой се! Омразата ти към дебелите и крадливи индивиди Борисов и Пеевски е огромна, но имай вяра в съда и съдиите. Има честни съдии.
18:20 17.09.2025
20:20 17.09.2025
63 Корабът потъва
20:22 17.09.2025
64 Кога ще уволниш директорката на нап
20:24 17.09.2025
65 горски
20:25 17.09.2025
66 Един не-трол
Коментиран от #67
20:29 17.09.2025
67 Ами
До коментар #66 от "Един не-трол":то и война в украйна нямаше.
20:31 17.09.2025