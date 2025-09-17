Новини
България »
Мъж е с тежка черепно-мозъчна травма след катастрофата край Две могили

Мъж е с тежка черепно-мозъчна травма след катастрофата край Две могили

17 Септември, 2025 20:49 681 3

  • пострадал-
  • катастрофа-
  • две могили

Заради инцидента по-рано днес се наложи затварянето на пътя Русе – Бяла в района между двата разклона за град Две могили

Мъж е с тежка черепно-мозъчна травма след катастрофата край Две могили - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са настанени в Университетската болница „Канев“ след катастрофа край Две могили, съобщиха от лечебното заведение за БТА. Единият от тях е мъж на 57 години от София, той е с тежка черепно-мозъчна травма.

Заради инцидента по-рано днес се наложи затварянето на пътя Русе – Бяла в района между двата разклона за град Две могили. Регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева уточни, че при катастрофата между лек автомобил и камион има засегната още една кола. Мястото все още се обследва и обстоятелствата, довели до произшествието се изясняват.

От Университетска болница „Канев“ добавиха, че 57-годишният софиянец все още се обработва в мултипрофилното спешно отделение. Той не е контактен и все още се обследват другите му наранявания.

Там е и 57-годишен мъж от Перник, който се е оплакал от болки в гърдите след инцидента. Очакват се резултатите от назначените му изследвания, за да се уточнят подробности за състоянието му, съобщиха още от лечебното заведение.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 2 Отговор
    извинете ама там един българин няма

    20:56 17.09.2025

  • 2 Прокурор

    2 1 Отговор
    Румънците с леки автомобили на влизане в България трябва да плащат авансово по 1000 лева за направени нарушения, а на излизане - още 3 000! А турските и украински тираджии съответно 5 000 на влизане и 10 000 на излизане, ако и да са направили щети за повече!

    21:00 17.09.2025

  • 3 Помак

    1 0 Отговор
    Нищо не мога да коментирам ..всички сме на пътя ...понякога карам с 200...но не преча на никого .понякога с ас 80 и много преча на тировете и хокам бързо каращите ...дано Ни пази ...Слава На Него..Той е Съдника !

    21:07 17.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове