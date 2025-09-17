Мъж е с тежка черепно-мозъчна травма след катастрофата край Две могили

Двама души са настанени в Университетската болница „Канев“ след катастрофа край Две могили, съобщиха от лечебното заведение за БТА. Единият от тях е мъж на 57 години от София, той е с тежка черепно-мозъчна травма.

Заради инцидента по-рано днес се наложи затварянето на пътя Русе – Бяла в района между двата разклона за град Две могили. Регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева уточни, че при катастрофата между лек автомобил и камион има засегната още една кола. Мястото все още се обследва и обстоятелствата, довели до произшествието се изясняват.

От Университетска болница „Канев“ добавиха, че 57-годишният софиянец все още се обработва в мултипрофилното спешно отделение. Той не е контактен и все още се обследват другите му наранявания.

Там е и 57-годишен мъж от Перник, който се е оплакал от болки в гърдите след инцидента. Очакват се резултатите от назначените му изследвания, за да се уточнят подробности за състоянието му, съобщиха още от лечебното заведение.