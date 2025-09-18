Петият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза за гласуване в Народното събрание, предаде БНТ.
Той е на тема "Правосъдие и вътрешен ред".
Вносители са ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. "Възраждане" и "Величие" също ще гласуват с "за" свалянето на правителството.
Сметките сочат, че опозицията събира 105 гласа, по-малко от необходимите 121, за оставка на кабинета.
В подкрепа на управляващите вече се обявиха от "ДПС-Ново Начало". Така очакванията са правителството да оцелее и след петата атака на опозицията.
