Новини
България »
Петият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза за гласуване в Народното събрание

Петият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза за гласуване в Народното събрание

18 Септември, 2025 07:41, обновена 18 Септември, 2025 06:44 340 2

  • вот на недоверие-
  • парламент-
  • правителство

Той е на тема "Правосъдие и вътрешен ред".

Петият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза за гласуване в Народното събрание - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза за гласуване в Народното събрание, предаде БНТ.

Той е на тема "Правосъдие и вътрешен ред".

Вносители са ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. "Възраждане" и "Величие" също ще гласуват с "за" свалянето на правителството.

Сметките сочат, че опозицията събира 105 гласа, по-малко от необходимите 121, за оставка на кабинета.

В подкрепа на управляващите вече се обявиха от "ДПС-Ново Начало". Така очакванията са правителството да оцелее и след петата атака на опозицията.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Балансьора Пеевски:

    1 2 Отговор
    Аз съм правителството. От мен зависи всичко. Борисов е нищо

    06:56 18.09.2025

  • 2 ПроститеПарчета

    1 0 Отговор
    Най-малoyмния вот на недоверие в историята, внесен от най-малoyмните в парламента, а именно ПП-ДБ. НЕкоалиционните партньори на боко и шишо, които НЕ подкрепиха предшния вот на недоверие, внасят нов със същите мотиви. Целта е да падне правителството на боко и шишо ЗА ДА НИ УПРАВЛЯВА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО НА БОКО И ШИШО, с премиер от домовата книга, за която те гласуваха "реформата" в конституцията. И междувременно, няма да работят един месец преди избори и поне два след избори, но ще си папат заплатите, осигуровките и представителните разходи. А асанчо вчера се прави на загрижен за дефицита!

    06:57 18.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове