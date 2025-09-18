Бойко Ноев: Нито сините очи на Радев, нито сините очи на Борисов доведоха "Райнметал"

„Риск за сделката между ВМЗ-Сопот и „Райнметал“ винаги съществува, но не поради действията на Радев или Борисов, а поради това, че в един момент тези, които преговарят от българската страна, могат да преценят, че условията, които се поставят от страна на „Райнметал“, може да не са изгодни за България.“ Това каза в „Тази сутрин“ по бТВ бившият министър на отбраната Бойко Ноев.

„Нито сините очи на Радев, нито сините очи на Борисов водят „Райнметал“ в България. Такива огромни световни компании не идват тук по симпатия. Те се водят от техните интереси да спечелят“, допълни той.

По думите му на страната ни са нужни заводи за барут, защото българската отбранителна индустрия, която е една от най-големите в Европа, „се задъхва“ за тази суровина.

„Няколко завода са необходими, за да се задоволят потребностите на България. Въпросът обаче е как това се организира“, на мнение е Ноев.

„Въпросът за завода, който се проектира с „Райнметал“, идва на дневен ред. Държавническият подход изисква детайлите на такива неща да не се дискутират публично, защото това не е сериозно“, заяви още Бойко Ноев.

По думите му условията, при които тези заводи се изграждат, са много важни.

„Ние ще платим със заеми, но тези заеми ще трябва да се върнат. Те са при много изгодни условия, но тези пари ще платят нашите деца и внуци“, уточни бившият министър на отбраната.

„Не знаем и какви ще са другите ангажименти, които България ще поеме, освен че ще плати една значителна сума – 560 милиона. Говорим само за завода за барут. Втори завод за 155-милиметрови снаряди на България не е необходим. ВМЗ-Сопот и сега може да ги произвежда в големи количества за нашите нужди“, каза Бойко Ноев.

По думите му този въпрос е политизиран.

„От една страна, го политизира Борисов и хората вероятно се питат каква му е работата да ходи в Германия и да се договаря за завод. Нали имаме правителство и премиер. Той е превърнат в една бутафорна фигура. Отговорите според мен са два. Първият е, че Борисов има да изкупува грехове пред германците. Той е много черна фигура в Германия. Въпросът е какво плаща България за изчистването на образа на Бойко Борисов?“, каза Ноев.

Според него вторият аспект е, че той има да чисти своя образ пред българската отбранителна индустрия, защото неговото правителство е нанесло тежки щети чрез репресивни действия и отнемане на лицензи на много фирми.

„И тогава Делян Пеевски стоеше зад това, защото още тогава се разбра, че оръжейната индустрия е перспективна и някои хора са решили да сложат ръка върху нея“, каза още бившият военен министър.