Шулева за договора с „Райнметал”: Инвестиция от 1 милиард е значителна и това трябва да се приветства

Инвестиция от 1 милиард е значителна и това трябва да се приветства. Така бившият социален и бившият икономически министър Лидия Шулева коментира подписването на договора с „Райнметал” за изграждане на завод за барут и боеприпаси.
В „Интервюто в Новините на NOVA” Шулева припомни, че по данни на БНБ за първото полугодие се отчита спад с почти 11% на преките чуждестранни инвестиции.
Шулева коментира, че във военната индустрия освен всичко друго, има и много работни места.
„Важно е да отбележим, че отчетохме 5,3% ръст на икономиката. Трябва обаче да си дадем сметка кои са двигателите на този ръст. А двигателите са преди всичко предприятията от оръжейния сектор. Те са с най-големия принос. Това е приход, който повишава брутния вътрешен продукт, за разлика от индустрията, при която има спад. Така че още един двигател, още един фактор, който ще тегли ръста на брутния вътрешен продукт — няма нищо лошо в това. И, разбира се, трябва да го приветстваме”, коментира Шулева.
За бюджета за 2026 г.
„Ако искаме да повишим доходите на населението, трябва да инвестираме в производство с висока добавена стойност. В този бюджет трябва да видим политики, насочени към стимулиране на такъв тип инвестиции, които дават висока добавена стойност. А това са инвестиции, които се реализират чрез иновации. Високата добавена стойност дава високи заплати, а не увеличение на заплатите в бюджетната сфера, каквото правим в момента”, заяви Шулева.
За осигуровките
„Икономическият и социален съвет, на който и аз съм член, преди известно време направи един много сериозен анализ на пенсионната система. В този анализ има много предложения, които могат да дадат сериозен приход в пенсионната системата. Тоест, в самата система има големи резерви, които до момента не са използвани”, коментира тя.
Реформите
„Имаше едно определение за предстоящия бюджет - неблагоразумен. На мен ми омръзна 5 години да живеем в ситуация на абсолютен застой — без никакви сериозни и истински реформи. То не бяха сложни коалиции, сглобки, служебни правителства — какво ли не. Всички пазеха статуквото, да се задържат на власт. Без реформи. И този бюджет обещава да бъде пак такъв — без реформи, без политики”, каза Шулева.
„Става дума за системно нерешаване на проблеми. Сега ще вдигнем с 2% осигуровките. Това изобщо няма да се отрази кой знае колко на самата пенсионна система. По принцип трябва да има някакво увеличение — неминуемо ще се случи. Но другите резерви в системата изискват политика, а такава не виждам да има, дори наченки за реализация”, коментира бившият социален министър.
„67% от брутния вътрешен продукт се дава за заплати в бюджетната сфера — това е огромен процент. 10,4% са само разходите за държавната администрация, защото публичният сектор е много по-голям. Обикновените хора плащат 40% от стойността на осигуровката, а 60% е работодателят. Ако само 20%, а не 40% от тези осигуровки си плащат хората в бюджетната сфера, това са 11 милиарда лева. Така че има много неща, върху които трябва да се мисли и които трябва да се реализират чрез системни действия”, коментира Лидия Шулева.
„Още от 2020 година има едно, според мен, непростимо разхлабване на фискалната дисциплина. Започнаха се бюджети на дефицити. Във Фискалния резерв вече няма пари, които по принцип се събираха от излишъци в добри години. Мина пандемията, минаха първите години на войната, но ние продължаваме с дефицитите. Те са изтеглени за плащане на заплати. Най-големият проблем на този и на следващите бюджети, ако не се предприемат мерки, е това обвързване на заплатите в бюджетната сфера със средната работна заплата. Това е автоматичен механизъм за увеличаване на възнагражденията, без да се отчита ефективност”, каза Лидия Шулева.
„Това води до непоносимо бреме и до нови дългове. А хората, които произвеждат, трябва да ги плащат, чрез по-високи осигуровки и данъци. Това, мисля, няма да бъде лесно простено”, каза Шулева.
1 Ганя Путинофила
22:32 28.10.2025
2 Всичката
Отврат!
22:34 28.10.2025
3 Разбира се
Дори и Естония не направи такова самоубийство
Да благодарим и на Радев, и на Борисов и на дебеляновото правителство
Достойните им служители
22:34 28.10.2025
4 си дзън
Коментиран от #8, #12
22:35 28.10.2025
5 Таз инвестиция е мишена на сатаните
Коментиран от #10
22:36 28.10.2025
6 Факт
22:39 28.10.2025
7 Име
22:43 28.10.2025
8 Още тук
До коментар #4 от "си дзън":У нас ще ”думнат” тия барутни пОгреби със заводите заедно...
Коментиран от #14, #17
22:44 28.10.2025
9 Да де
От февруари не са поканили Възраждане
Няма значение какво мислят българите
22:44 28.10.2025
10 Линда
До коментар #5 от "Таз инвестиция е мишена на сатаните":Не само
22:44 28.10.2025
12 Има много
До коментар #4 от "си дзън":гладни за барут розови фламинга, които най-обичат да гнездят в руските рафинерии.
22:46 28.10.2025
13 Последния Софиянец
Коментиран от #15
22:47 28.10.2025
14 Нялой
До коментар #8 от "Още тук":Току виж си хвърлил недоугасена цигара по невнимание...
22:50 28.10.2025
15 си дзън
До коментар #13 от "Последния Софиянец":А пък в русията Сбербанк уволни 25 000 тази седмица...
22:51 28.10.2025
16 Кой
То да си малоумен ще го знаеш това.
Тотално е скъсана връзката между държава и фирми с добавена стойност.
22:54 28.10.2025
17 Брачед,
До коментар #8 от "Още тук":Гледай да си некъде по-далеч , у Сибир ... 🤭😁
22:54 28.10.2025
18 фАНТОМасс
22:54 28.10.2025
19 бягай бе
22:55 28.10.2025
20 Майк Алън Патън
Коментиран от #23
22:57 28.10.2025
21 Сатана Z
22:59 28.10.2025
22 Дядо Мраз
Бойко , Делян , Урсула.....?
Или ще е пак на модерния РОТАЦИОНЕН принцип ?
22:59 28.10.2025
23 си дзън
До коментар #20 от "Майк Алън Патън":Няма да има сакътлъци ако всички руснаци бъдат изгонени от ЕС.
Коментиран от #27
22:59 28.10.2025
24 Децимация
23:01 28.10.2025
25 Лош бизнес
Коментиран от #32
23:02 28.10.2025
26 Еврейката Шулева
Ако искаме да повишим доходите на населението- вие сте население.
Ние , ха ха ха,
23:03 28.10.2025
27 Йеронимус БОШ
До коментар #23 от "си дзън":Защо ще ги гониш само от ЕС ? Защо не и от планетата ? Я помисли пак !
Кой ще имат за враг тогава ДОБРИТЕ , ДЕМОКРАТИЧНИ и ХУМАННИ държави ? Китай.....Северна Корея .....Индия.....Или ще почнат да се дърлят помежду си , но по културен начин ли ?
23:05 28.10.2025
28 КОЛКО Е 1 милярдт
Коментиран от #31
23:05 28.10.2025
29 Вечна дружба с братска Германия....
23:05 28.10.2025
30 Така наречения елит на България
Коментиран от #36
23:07 28.10.2025
31 Без лихвите
До коментар #28 от "КОЛКО Е 1 милярдт":Които ще плащаме за този милиард. Той е теглен от България.
Коментиран от #35
23:10 28.10.2025
32 хмм
До коментар #25 от "Лош бизнес":С тези половин милион, засегнати от безводието, направо задминаха себе си.
23:12 28.10.2025
33 шулева
23:13 28.10.2025
34 Това е унизително тъпа и глупава идея
23:14 28.10.2025
35 бгполитик
До коментар #31 от "Без лихвите":ще си теглиме колкото си искаме!
23:14 28.10.2025
36 1111
До коментар #30 от "Така наречения елит на България":Българите също им се подиграват като не гласуват.
Обаче понякога им устройват изненади, след които Борисов прави домашни видеа по никое време.🤭
23:15 28.10.2025
37 шундева
Тази мярка се използва за други работи.
Коментиран от #40, #41
23:16 28.10.2025
38 Защо да не произвеждаме чакъл вар и
23:16 28.10.2025
39 Атлантик
23:17 28.10.2025
40 Да но размера има значение все пак
До коментар #37 от "шундева":В случая е неуместно сравнение. Имаме една много тъпа инвестиция в кавички напълно индианска даже по зле.
23:19 28.10.2025
41 Къде е договора?
До коментар #37 от "шундева":Всичко се плаща от България
Ние инвестираме в Райнметал?
Ще купим обувки на господаря , а ние ще си ходим боси , така са робите- работят без пари
23:19 28.10.2025
42 Още ограбване с 1 милиард евро държ дълг
23:20 28.10.2025
43 САЩисан русофил
Коментиран от #52
23:24 28.10.2025
44 А пък ние ще отваряме магазин
23:26 28.10.2025
45 ПАК Е НЕЩО.
Коментиран от #47
23:27 28.10.2025
47 Как стана
До коментар #45 от "ПАК Е НЕЩО.":Бойко се ослушваше. От повече от година Радев се дереше за производство на барут. За фирмата на онзи, дето руснаците щели да го тровят. Като не успя - ходи да се предлага на Райнметал!!! Питай го тоя фатмак , как реши, че трябва да произвеждаме барут. Питай го!
23:34 28.10.2025
48 НЕ Е С ТВОИТЕ ПАРИ, НЕ БОЙ СЕ!
Коментиран от #50
23:35 28.10.2025
49 Радев ни натресе
И Райнметал!
И все той не е виновен- виновни били, които подписвали договорите!
Това го научи в тактическия и стратегическия курс в Максуел!
Разори България!
Време е да си отворите очите.
23:38 28.10.2025
50 Ти знаеш ли
До коментар #48 от "НЕ Е С ТВОИТЕ ПАРИ, НЕ БОЙ СЕ!":Че в договора , първите три години за България - грънци!
Голям разбирач си бил..
23:40 28.10.2025
51 604
23:41 28.10.2025
52 604
До коментар #43 от "САЩисан русофил":оди дъ бъркъш барутя ... ти литнът мекити китки
23:45 28.10.2025
53 Артилерист
23:46 28.10.2025
54 ГОВЕДА ПРОДАЖНИ
ЗАЩО ФАШАГИТЕ НЕ. СИ ПРАВЯТ У ТЯХ ТАКЪВ ЗАВОД
БРАТЯТА ВЕЧЕ СА ГО НАЦИЛИЛИ
И ВАС СЪЩО ИЗМЕТ ПОДЛОГИ
23:47 28.10.2025
55 Райнметал
23:47 28.10.2025
56 Ха сега де...
Е да де ама имаме не само милионери, а вече и цяла глутница милиардери. От закуски ли спестиха милиарди само за 30 години? Имаме застроени вилни зони не само в Свети Влас, Елените и Банско, но много дерета или речни корита по цялото Черноморско крайбрежие и планинските курорти. Ние всички пълнм лъжичка по лъжичка но има едни други дето изпразват с вагони. Да не споменаваме и имоти от по няколко десетки декара в емблематични зони. Е тоя фискален резерв да не е бездънен?
23:50 28.10.2025
57 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !
инфраструктура и стандарт (2022/23).Военната промишленост на 🇷🇺РУСИЯ,се
оказа= 3-пъти по-мощна, от тази на НАТО-Думи на
Ген.Сек.М.Рюте ! До момента са избити=1,8 млн. войници на украинския Фаш--ки режим,и=6770 натовски офиц.и консулт.Унищожени са и много америк.групи,като - ЧВК Forward Observation Group ! РУСИЯ унищожищи 95% от америк. оръжия за = 430 млр.$. Остатъч.ресурс на НАТО е в криза !Дебатите в Америк.Конгрес потвърдиха това).В момента в Украйна има =730 000 руска армия,част от= 2,4 млн редовна -Потвърдено,от ГРУ, Н-к Г-н Щаба на Украйна,и г-н Зеленски.При конфликт само = 12 нови руски 🇷🇺 "SS-X-30",за 9 минути,са достатъчни НАТО и САЩ да бъдат изпепелени.
23:52 28.10.2025