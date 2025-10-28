Новини
Шулева за договора с „Райнметал”: Инвестиция от 1 милиард е значителна и това трябва да се приветства

28 Октомври, 2025 22:31

  • лидия шулева-
  • рейнметал-
  • бизнес

Важно е да отбележим, че отчетохме 5,3% ръст на икономиката. Трябва обаче да си дадем сметка кои са двигателите на този ръст. А двигателите са преди всичко предприятията от оръжейния сектор

Шулева за договора с „Райнметал”: Инвестиция от 1 милиард е значителна и това трябва да се приветства - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инвестиция от 1 милиард е значителна и това трябва да се приветства. Така бившият социален и бившият икономически министър Лидия Шулева коментира подписването на договора с „Райнметал” за изграждане на завод за барут и боеприпаси.

В „Интервюто в Новините на NOVA” Шулева припомни, че по данни на БНБ за първото полугодие се отчита спад с почти 11% на преките чуждестранни инвестиции.

Шулева коментира, че във военната индустрия освен всичко друго, има и много работни места.

„Важно е да отбележим, че отчетохме 5,3% ръст на икономиката. Трябва обаче да си дадем сметка кои са двигателите на този ръст. А двигателите са преди всичко предприятията от оръжейния сектор. Те са с най-големия принос. Това е приход, който повишава брутния вътрешен продукт, за разлика от индустрията, при която има спад. Така че още един двигател, още един фактор, който ще тегли ръста на брутния вътрешен продукт — няма нищо лошо в това. И, разбира се, трябва да го приветстваме”, коментира Шулева.

За бюджета за 2026 г.

„Ако искаме да повишим доходите на населението, трябва да инвестираме в производство с висока добавена стойност. В този бюджет трябва да видим политики, насочени към стимулиране на такъв тип инвестиции, които дават висока добавена стойност. А това са инвестиции, които се реализират чрез иновации. Високата добавена стойност дава високи заплати, а не увеличение на заплатите в бюджетната сфера, каквото правим в момента”, заяви Шулева.

За осигуровките

„Икономическият и социален съвет, на който и аз съм член, преди известно време направи един много сериозен анализ на пенсионната система. В този анализ има много предложения, които могат да дадат сериозен приход в пенсионната системата. Тоест, в самата система има големи резерви, които до момента не са използвани”, коментира тя.

Реформите

„Имаше едно определение за предстоящия бюджет - неблагоразумен. На мен ми омръзна 5 години да живеем в ситуация на абсолютен застой — без никакви сериозни и истински реформи. То не бяха сложни коалиции, сглобки, служебни правителства — какво ли не. Всички пазеха статуквото, да се задържат на власт. Без реформи. И този бюджет обещава да бъде пак такъв — без реформи, без политики”, каза Шулева.

„Става дума за системно нерешаване на проблеми. Сега ще вдигнем с 2% осигуровките. Това изобщо няма да се отрази кой знае колко на самата пенсионна система. По принцип трябва да има някакво увеличение — неминуемо ще се случи. Но другите резерви в системата изискват политика, а такава не виждам да има, дори наченки за реализация”, коментира бившият социален министър.

„67% от брутния вътрешен продукт се дава за заплати в бюджетната сфера — това е огромен процент. 10,4% са само разходите за държавната администрация, защото публичният сектор е много по-голям. Обикновените хора плащат 40% от стойността на осигуровката, а 60% е работодателят. Ако само 20%, а не 40% от тези осигуровки си плащат хората в бюджетната сфера, това са 11 милиарда лева. Така че има много неща, върху които трябва да се мисли и които трябва да се реализират чрез системни действия”, коментира Лидия Шулева.

„Още от 2020 година има едно, според мен, непростимо разхлабване на фискалната дисциплина. Започнаха се бюджети на дефицити. Във Фискалния резерв вече няма пари, които по принцип се събираха от излишъци в добри години. Мина пандемията, минаха първите години на войната, но ние продължаваме с дефицитите. Те са изтеглени за плащане на заплати. Най-големият проблем на този и на следващите бюджети, ако не се предприемат мерки, е това обвързване на заплатите в бюджетната сфера със средната работна заплата. Това е автоматичен механизъм за увеличаване на възнагражденията, без да се отчита ефективност”, каза Лидия Шулева.

„Това води до непоносимо бреме и до нови дългове. А хората, които произвеждат, трябва да ги плащат, чрез по-високи осигуровки и данъци. Това, мисля, няма да бъде лесно простено”, каза Шулева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    2 16 Отговор
    Ганя путинофила ще прави барут за трепане на маскали!

    22:32 28.10.2025

  • 2 Всичката

    20 2 Отговор
    евроатлантическа паплач срещу българите.

    Отврат!

    22:34 28.10.2025

  • 3 Разбира се

    15 1 Отговор
    Лондонсити е доволно
    Дори и Естония не направи такова самоубийство
    Да благодарим и на Радев, и на Борисов и на дебеляновото правителство
    Достойните им служители

    22:34 28.10.2025

  • 4 си дзън

    12 2 Отговор
    Чудя се тези тонове барут и милиони снаряди къде ли ще думкат ?

    Коментиран от #8, #12

    22:35 28.10.2025

  • 5 Таз инвестиция е мишена на сатаните

    13 0 Отговор
    И от таз далавера ше грабят само политиците

    Коментиран от #10

    22:36 28.10.2025

  • 6 Факт

    13 1 Отговор
    Все едно да пратят някого на фронта и той да се радва, че са инвестирали пари в него, като са му дали оръжие

    22:39 28.10.2025

  • 7 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:43 28.10.2025

  • 8 Още тук

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    У нас ще ”думнат” тия барутни пОгреби със заводите заедно...

    Коментиран от #14, #17

    22:44 28.10.2025

  • 9 Да де

    9 1 Отговор
    Канят Шулева, еврейка
    От февруари не са поканили Възраждане
    Няма значение какво мислят българите

    22:44 28.10.2025

  • 10 Линда

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Таз инвестиция е мишена на сатаните":

    Не само

    22:44 28.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Има много

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    гладни за барут розови фламинга, които най-обичат да гнездят в руските рафинерии.

    22:46 28.10.2025

  • 13 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    В Германия отвориха най големия завод за барут в Европа за 500 млн.А тук влагаме 1 млрд.Яко ще се краде.

    Коментиран от #15

    22:47 28.10.2025

  • 14 Нялой

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Още тук":

    Току виж си хвърлил недоугасена цигара по невнимание...

    22:50 28.10.2025

  • 15 си дзън

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    А пък в русията Сбербанк уволни 25 000 тази седмица...

    22:51 28.10.2025

  • 16 Кой

    4 1 Отговор
    Кой да каже на госпожата че добавената стойност е в малко фирми в частния сектор и те от своя страна изобщо не се интересуват от държавата.
    То да си малоумен ще го знаеш това.
    Тотално е скъсана връзката между държава и фирми с добавена стойност.

    22:54 28.10.2025

  • 17 Брачед,

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Още тук":

    Гледай да си некъде по-далеч , у Сибир ... 🤭😁

    22:54 28.10.2025

  • 18 фАНТОМасс

    4 1 Отговор
    Край с нашата незначителност. Станахме вече ОРЪЖЕЙНА СИЛА и няма кой да ни се опре. Страшилище за врага сме.

    22:54 28.10.2025

  • 19 бягай бе

    5 1 Отговор
    Шундова ....

    22:55 28.10.2025

  • 20 Майк Алън Патън

    7 0 Отговор
    Не гърмяха ли точно тези Сопотски заводи ? Не стига това , ами и барутно предприятие ще правим там ! Да не стане някой сакатлък , че пак ще броим жертви , виновни , поражения и щети !

    Коментиран от #23

    22:57 28.10.2025

  • 21 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Райх Метал е собственост на Блек рок.Тези пичове не инвестират .Те само взимат.Инвестират само в продажни политици.

    22:59 28.10.2025

  • 22 Дядо Мраз

    6 1 Отговор
    А кой ще е шеф на тоз завод ?
    Бойко , Делян , Урсула.....?
    Или ще е пак на модерния РОТАЦИОНЕН принцип ?

    22:59 28.10.2025

  • 23 си дзън

    2 8 Отговор

    До коментар #20 от "Майк Алън Патън":

    Няма да има сакътлъци ако всички руснаци бъдат изгонени от ЕС.

    Коментиран от #27

    22:59 28.10.2025

  • 24 Децимация

    4 1 Отговор
    Това гарантира ли , че на всеки българин ще му се полага по 1 шепа барут ? Ей така , за разкош !

    23:01 28.10.2025

  • 25 Лош бизнес

    4 0 Отговор
    Следва екологичо замърсяване и използване неограничено на българска вода

    Коментиран от #32

    23:02 28.10.2025

  • 26 Еврейката Шулева

    3 0 Отговор
    Ние
    Ако искаме да повишим доходите на населението- вие сте население.
    Ние , ха ха ха,

    23:03 28.10.2025

  • 27 Йеронимус БОШ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "си дзън":

    Защо ще ги гониш само от ЕС ? Защо не и от планетата ? Я помисли пак !
    Кой ще имат за враг тогава ДОБРИТЕ , ДЕМОКРАТИЧНИ и ХУМАННИ държави ? Китай.....Северна Корея .....Индия.....Или ще почнат да се дърлят помежду си , но по културен начин ли ?

    23:05 28.10.2025

  • 28 КОЛКО Е 1 милярдт

    3 0 Отговор
    ТЕ ЗА 10 МЕСЕЦА ИЗЧЕЗНАХА 19 МИЛЯРДА ОТ ЖЕЛЯЗКОВ И ко,,,,,

    Коментиран от #31

    23:05 28.10.2025

  • 29 Вечна дружба с братска Германия....

    0 3 Отговор
    .... стари дружки сме си с германците, и сега пак, завод ще направят, работа, заплати, по висока покупателна способност, нови технологии, за какво са ни руските патъци?.... Дойчланд.... Дойчланд юбер алес!

    23:05 28.10.2025

  • 30 Така наречения елит на България

    5 0 Отговор
    Се подиграват на България и българите.

    Коментиран от #36

    23:07 28.10.2025

  • 31 Без лихвите

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "КОЛКО Е 1 милярдт":

    Които ще плащаме за този милиард. Той е теглен от България.

    Коментиран от #35

    23:10 28.10.2025

  • 32 хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Лош бизнес":

    С тези половин милион, засегнати от безводието, направо задминаха себе си.

    23:12 28.10.2025

  • 33 шулева

    2 0 Отговор
    кажи ти колко ще налапаш от тая схема?

    23:13 28.10.2025

  • 34 Това е унизително тъпа и глупава идея

    3 0 Отговор
    Не мога да го нарека инвестиция. То ако беше нещо добро швабите щяха да си го правят сами. Това е незавършен продукт. Това не е нищо едно нищо е. Позорище.

    23:14 28.10.2025

  • 35 бгполитик

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Без лихвите":

    ще си теглиме колкото си искаме!

    23:14 28.10.2025

  • 36 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Така наречения елит на България":

    Българите също им се подиграват като не гласуват.
    Обаче понякога им устройват изненади, след които Борисов прави домашни видеа по никое време.🤭

    23:15 28.10.2025

  • 37 шундева

    2 0 Отговор
    Несериозно е обяснението, че най-важното качество на инвестицията е нейния размер.
    Тази мярка се използва за други работи.

    Коментиран от #40, #41

    23:16 28.10.2025

  • 38 Защо да не произвеждаме чакъл вар и

    2 0 Отговор
    Керпич за строителството поне няма да е военновременна инвестиция.

    23:16 28.10.2025

  • 39 Атлантик

    0 3 Отговор
    Ура! Ще убием много руснаци и ...Българи.

    23:17 28.10.2025

  • 40 Да но размера има значение все пак

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "шундева":

    В случая е неуместно сравнение. Имаме една много тъпа инвестиция в кавички напълно индианска даже по зле.

    23:19 28.10.2025

  • 41 Къде е договора?

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "шундева":

    Всичко се плаща от България
    Ние инвестираме в Райнметал?
    Ще купим обувки на господаря , а ние ще си ходим боси , така са робите- работят без пари

    23:19 28.10.2025

  • 42 Още ограбване с 1 милиард евро държ дълг

    2 0 Отговор
    Дълг от 1 милиард изтеглен от държавата за частна фирма си е дълг и трябва ли да се приветства? А тези, които участват в далаверата си е далавера за 1 милиард.

    23:20 28.10.2025

  • 43 САЩисан русофил

    0 4 Отговор
    Лошо , господаря русия ще ни шамари руските подлоги русофилите атлантици комуняги

    Коментиран от #52

    23:24 28.10.2025

  • 44 А пък ние ще отваряме магазин

    2 0 Отговор
    Хранителни стоки и услуги на самообслужване и самотаксуване. Като не ти харесва не влизай бе. Върви другаде !

    23:26 28.10.2025

  • 45 ПАК Е НЕЩО.

    0 2 Отговор
    ДАНО С ТАЗИ ИНВЕСТИЦИЯ ПЕЧЕЛИМ ПО МИЛИОН НА ДЕН ТА ДА МОЖЕМ ДА ПЛАЩАМЕ НА БОТАШ 13 ГОДИНИ! Е, ЗА НАС НЯМА ДА ОСТАВА НИЩО, АМА ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ БОЙКО!

    Коментиран от #47

    23:27 28.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Как стана

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "ПАК Е НЕЩО.":

    Бойко се ослушваше. От повече от година Радев се дереше за производство на барут. За фирмата на онзи, дето руснаците щели да го тровят. Като не успя - ходи да се предлага на Райнметал!!! Питай го тоя фатмак , как реши, че трябва да произвеждаме барут. Питай го!

    23:34 28.10.2025

  • 48 НЕ Е С ТВОИТЕ ПАРИ, НЕ БОЙ СЕ!

    0 4 Отговор
    КЪВ ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ БЕ? СЪЗДАВА СЕ СМЕСЕНО ДРУЖЕСТВО, ТО ТЕГЛИ ЗАЕМ ОТ НЕМСКА, МОЖЕ И РУСКА БАНКА И СЛЕД КАТО ЗАВОДА ЗАРАБОТИ И ЗАПОЧНЕ ДА ПЕЧЕЛИ - СИ ВРЪЩА ЗАЕМА ЗА 2 - 3 ГОДИНИ.ТАКА СЕ ПОСТРОИ И БАЛКАНСКИ ПОТОК И ПОЧТИ Е ИЗПЛАТЕН.

    Коментиран от #50

    23:35 28.10.2025

  • 49 Радев ни натресе

    1 0 Отговор
    И Боташ!
    И Райнметал!
    И все той не е виновен- виновни били, които подписвали договорите!
    Това го научи в тактическия и стратегическия курс в Максуел!
    Разори България!
    Време е да си отворите очите.

    23:38 28.10.2025

  • 50 Ти знаеш ли

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "НЕ Е С ТВОИТЕ ПАРИ, НЕ БОЙ СЕ!":

    Че в договора , първите три години за България - грънци!
    Голям разбирач си бил..

    23:40 28.10.2025

  • 51 604

    0 0 Отговор
    тааа кака да оди дъ бъркъ барутя!

    23:41 28.10.2025

  • 52 604

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "САЩисан русофил":

    оди дъ бъркъш барутя ... ти литнът мекити китки

    23:45 28.10.2025

  • 53 Артилерист

    2 0 Отговор
    Как да разбирам, че икономиката имала ръст 5,3%, а 5 години сме замръзнали в абсолютен застой? Понякога тези дето ни будалкат толкова се оплитат в лъжите си, че впоследствие сами се опровергават или се получава като едните срамно настъпват, а другите героично отстъпват. На кое да вярваме, че има цъфтяща икономика или сме в застой?

    23:46 28.10.2025

  • 54 ГОВЕДА ПРОДАЖНИ

    2 0 Отговор
    ГНИДИ
    ЗАЩО ФАШАГИТЕ НЕ. СИ ПРАВЯТ У ТЯХ ТАКЪВ ЗАВОД
    БРАТЯТА ВЕЧЕ СА ГО НАЦИЛИЛИ
    И ВАС СЪЩО ИЗМЕТ ПОДЛОГИ

    23:47 28.10.2025

  • 55 Райнметал

    0 0 Отговор
    е гръбнака на военната машина на хер Хитлер в средата на миналият век. Приветстваме старата военна дружба с Вермахта и сме готови за нови съвместни военни успехи

    23:47 28.10.2025

  • 56 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    "Във Фискалния резерв вече няма пари..."

    Е да де ама имаме не само милионери, а вече и цяла глутница милиардери. От закуски ли спестиха милиарди само за 30 години? Имаме застроени вилни зони не само в Свети Влас, Елените и Банско, но много дерета или речни корита по цялото Черноморско крайбрежие и планинските курорти. Ние всички пълнм лъжичка по лъжичка но има едни други дето изпразват с вагони. Да не споменаваме и имоти от по няколко десетки декара в емблематични зони. Е тоя фискален резерв да не е бездънен?

    23:50 28.10.2025

  • 57 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !

    1 0 Отговор
    СПОРЕД : ЧЛ.106,107 от УСТАВА НА ООН🇷🇺РУСИЯ БЕ ПРИНУДЕНА ДА ЗАПОЧНЕ-СВО,СРЕЩУ ПРЕВРАТНИЯ УКР. ФАШИСТКИ -БАНДЕРСКИ РЕЖИМ С ОТ 2014г- СПОНСОРИРАН ОТ ЗАПАДА. САМО ЗА 2023 Г.= 5,5 МЛН.УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ ПОТЪРСИХА УБЕЖИЩЕ В РУСИЯ. ЕС ВЛЕЗЕ В КРИЗА =1,3 ТРИЛ.€ ЗАГУБИ.(Само в Герм.= 25 000 фирми обявиха фалит за 2024).Загубите на САЩ( за =3 г) възлизат на = 7,3трил.$. Бюдж.Дефицит=6 %,(Русия=2%), В ЛОС АНДЖЕЛИС =75 000 ДУШИ СПЯТ НА УЛИЦАТА. РУСИЯ е със СТАБИЛНА Икономика (+4%),и увеличен Златен резерв = 713 млрд.$. Гр.МОСКВА =13 млн жит. е определен от комисия в ООН за НАЙ-ДОБЪР ГРАД- в света по
    инфраструктура и стандарт (2022/23).Военната промишленост на 🇷🇺РУСИЯ,се
    оказа= 3-пъти по-мощна, от тази на НАТО-Думи на
    Ген.Сек.М.Рюте ! До момента са избити=1,8 млн. войници на украинския Фаш--ки режим,и=6770 натовски офиц.и консулт.Унищожени са и много америк.групи,като - ЧВК Forward Observation Group ! РУСИЯ унищожищи 95% от америк. оръжия за = 430 млр.$. Остатъч.ресурс на НАТО е в криза !Дебатите в Америк.Конгрес потвърдиха това).В момента в Украйна има =730 000 руска армия,част от= 2,4 млн редовна -Потвърдено,от ГРУ, Н-к Г-н Щаба на Украйна,и г-н Зеленски.При конфликт само = 12 нови руски 🇷🇺 "SS-X-30",за 9 минути,са достатъчни НАТО и САЩ да бъдат изпепелени.

    23:52 28.10.2025

