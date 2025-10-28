Новини
Ангел Найденов: Договорът с "Райнметал" е стратегическа стъпка

28 Октомври, 2025 20:00 632 28

  • ангел найденов-
  • сделка-
  • рейнметал

Плюсовете от тази сделка са, че ВМЗ-Сопот ще получи техническо и технологическо обновяване, ще се разкрият нови работни места, регионът ще се развие и не на последно място - ще има повече приходи в хазната на държавата

Ангел Найденов: Договорът с "Райнметал" е стратегическа стъпка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Договорът с "Райнметал" е позитивна и стратегическа стъпка. Това е шанс за България да развие още по-добре военно-оръжейната си индустрия.

Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов, който коментира подписания днес договор с "Райнметал" за завод за барут и боеприпаси.

"Плюсовете от тази сделка са, че ВМЗ-Сопот ще получи техническо и технологическо обновяване, ще се разкрият нови работни места, регионът ще се развие и не на последно място - ще има повече приходи в хазната на държавата. Стъпването на "Райнметал" в България е знак на доверие. Това е шанс за оръжейната ни индустрия да си партнира и с други компании, не само с "Райнметал". Последните години има непрекъснато нарастване на приходите от оръжейната индустрия", разкри Найденов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 боян расате

    13 0 Отговор
    вие трябва да се казвате не факти бг ами факти бх

    20:01 28.10.2025

  • 2 Вждате

    19 2 Отговор
    Откровен лъжец

    20:01 28.10.2025

  • 3 Оправих ви заглавието

    18 4 Отговор
    "Договорът с "Райнметал" е стратегическа Грешка". Ето, няма нужда да ми благодарите

    20:01 28.10.2025

  • 4 Майаминото Гели

    13 1 Отговор
    ".... Плюсовете от тази сделка са, че ВМЗ-Сопот ще получи техническо и технологическо обновяване, ще се разкрият нови работни места, регионът ще се развие и не на последно място - ще има повече кюлчета за чекмеджето на Мутра Ага Барутанлията!.."

    20:05 28.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Наскоро отвориха в Германия най големият завод за барут на стойност 500 млн евро а тук България дава 1 млрд.Яко ще се краде.

    Коментиран от #9, #23

    20:05 28.10.2025

  • 6 Питане

    13 1 Отговор
    Да те питам :
    И твоето ли беше "стратегическа стъпка" със "сестра Галева" ???

    Коментиран от #25, #28

    20:08 28.10.2025

  • 7 отец Щирлиц

    10 0 Отговор
    без ддс ще продават бомбите и барута...гнусен лъжец

    20:10 28.10.2025

  • 8 Стенли

    10 2 Отговор
    Да да стратегическа стъпка за орехи лешници и разни птици като буревестници

    Коментиран от #18

    20:10 28.10.2025

  • 9 Е не е

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    както в "заведението" ти, където можеш да крадеш само кафяво за тор в градината...

    20:12 28.10.2025

  • 10 АБВ

    2 13 Отговор
    Само копейките нямат полза от договора! И без и стс договор все ще са по контейнерите. Гражданите са доволни от инвестиция в България за 1 милиард евро. А и ще се произвеждат тук боеприпаси които ще трепят още много рашистки орки

    Коментиран от #16

    20:13 28.10.2025

  • 11 Анонимен

    8 0 Отговор
    Ще влизат жълти стотинки, колкото за отчет, ама нашите ще се хвалят колко много било това. Райнметал ще си продават на минимална печалба на свои фирми и така ще се източва през тях.

    Коментиран от #22

    20:15 28.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор
    Македоните умират от яд заради този договор.

    20:16 28.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВБА

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "АБВ":

    Нали теглим заем 1млрд. за завод, от който ще имаме 49%. Другата фирма не инвестира пари. Ако беше толкова добра инвестиция щеше да я направят в накоя бяла страна. Никой не говори за екология. Само заеми се теглят. Да са ви честити.

    20:19 28.10.2025

  • 17 Опааа

    10 0 Отговор
    Айде и тоя се изС ра!

    20:19 28.10.2025

  • 18 Оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    45г оръжейните ни Заводи работеха на Макс и изнасяха Продукция на всякакви държави,на които бе наложено Ембарго от Запада в Оръжейно отношение.Къде беше тогава за да обясниш че сме Мишена на Натовските Ракети?

    20:22 28.10.2025

  • 19 ГОСТ

    5 0 Отговор
    за такава сделка се говори отдавна бъдещето ще покаже кой колко ще спечели. но такива важни сделки се сключват на държавно ниво. но кого видяхме на летището да посреща шефа на ренметал май не беше министър председателя а другия в сянка ББ .....ББ си е управляващия в сянка чрез пионката си.

    20:23 28.10.2025

  • 20 идиоти вън

    6 0 Отговор
    Когато си роден мерзавец то е за цял живот!!!

    20:24 28.10.2025

  • 21 Кретен!

    6 0 Отговор
    Договорът ни прави на глупаци!Най големите в Ес,каквито сме!

    20:26 28.10.2025

  • 22 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Много точно казано както и от концесията за злато ни подхвърлят един процент

    20:31 28.10.2025

  • 23 Последен,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    А бе да те питам - нещо спря да се хвалиш със заведението си, със срещите си с Митрофанова....
    Що така бе, чиляк ?
    Да не би да се спука "балона", А.....

    20:32 28.10.2025

  • 24 Ха ха

    4 0 Отговор
    Гледайте интервюто на Цанов за ВМЗ Сопот с вътрешни работници и те казват , че тази сделка е куха с цел овладяване на всичко което е останало.

    20:33 28.10.2025

  • 25 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Питане":

    Какво искаш от момчето,ами харесал я,взел я.Питай нещо друго.

    20:34 28.10.2025

  • 26 Поп Станчо

    4 0 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН ПЛАТЕН ПАЛЯЧО ,С ЛОПАТА А ГИ РИНЕШ НЯМА ОТТЪРВАНЕ

    20:36 28.10.2025

  • 27 Тоя лъже и маже

    3 0 Отговор
    Тоя само като му видя криминалната физиономия ми е ясен че лъже

    20:36 28.10.2025

  • 28 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Питане":

    Вие копейките нали много поддържахте Мая Манолова,тя предложи тогава Г-н Пеевски за шеф на ДАНС.Сега какво се правите на ощипани?

    20:40 28.10.2025

