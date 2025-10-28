Ангел Найденов: Договорът с "Райнметал" е стратегическа стъпка

Договорът с "Райнметал" е позитивна и стратегическа стъпка. Това е шанс за България да развие още по-добре военно-оръжейната си индустрия.

Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов, който коментира подписания днес договор с "Райнметал" за завод за барут и боеприпаси.

"Плюсовете от тази сделка са, че ВМЗ-Сопот ще получи техническо и технологическо обновяване, ще се разкрият нови работни места, регионът ще се развие и не на последно място - ще има повече приходи в хазната на държавата. Стъпването на "Райнметал" в България е знак на доверие. Това е шанс за оръжейната ни индустрия да си партнира и с други компании, не само с "Райнметал". Последните години има непрекъснато нарастване на приходите от оръжейната индустрия", разкри Найденов.