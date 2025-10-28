Ангел Найденов: Договорът с "Райнметал" е стратегическа стъпка

Договорът с "Райнметал" е позитивна и стратегическа стъпка. Това е шанс за България да развие още по-добре военно-оръжейната си индустрия.
Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов, който коментира подписания днес договор с "Райнметал" за завод за барут и боеприпаси.
"Плюсовете от тази сделка са, че ВМЗ-Сопот ще получи техническо и технологическо обновяване, ще се разкрият нови работни места, регионът ще се развие и не на последно място - ще има повече приходи в хазната на държавата. Стъпването на "Райнметал" в България е знак на доверие. Това е шанс за оръжейната ни индустрия да си партнира и с други компании, не само с "Райнметал". Последните години има непрекъснато нарастване на приходите от оръжейната индустрия", разкри Найденов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 боян расате
20:01 28.10.2025
2 Вждате
20:01 28.10.2025
3 Оправих ви заглавието
20:01 28.10.2025
4 Майаминото Гели
20:05 28.10.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #23
20:05 28.10.2025
6 Питане
И твоето ли беше "стратегическа стъпка" със "сестра Галева" ???
Коментиран от #25, #28
20:08 28.10.2025
7 отец Щирлиц
20:10 28.10.2025
8 Стенли
Коментиран от #18
20:10 28.10.2025
9 Е не е
До коментар #5 от "Последния Софиянец":както в "заведението" ти, където можеш да крадеш само кафяво за тор в градината...
20:12 28.10.2025
10 АБВ
Коментиран от #16
20:13 28.10.2025
11 Анонимен
Коментиран от #22
20:15 28.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Данко Харсъзина
20:16 28.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ВБА
До коментар #10 от "АБВ":Нали теглим заем 1млрд. за завод, от който ще имаме 49%. Другата фирма не инвестира пари. Ако беше толкова добра инвестиция щеше да я направят в накоя бяла страна. Никой не говори за екология. Само заеми се теглят. Да са ви честити.
20:19 28.10.2025
17 Опааа
20:19 28.10.2025
18 Оня с коня
До коментар #8 от "Стенли":45г оръжейните ни Заводи работеха на Макс и изнасяха Продукция на всякакви държави,на които бе наложено Ембарго от Запада в Оръжейно отношение.Къде беше тогава за да обясниш че сме Мишена на Натовските Ракети?
20:22 28.10.2025
19 ГОСТ
20:23 28.10.2025
20 идиоти вън
20:24 28.10.2025
21 Кретен!
20:26 28.10.2025
22 Стенли
До коментар #11 от "Анонимен":Много точно казано както и от концесията за злато ни подхвърлят един процент
20:31 28.10.2025
23 Последен,
До коментар #5 от "Последния Софиянец":А бе да те питам - нещо спря да се хвалиш със заведението си, със срещите си с Митрофанова....
Що така бе, чиляк ?
Да не би да се спука "балона", А.....
20:32 28.10.2025
24 Ха ха
20:33 28.10.2025
25 Бай Араб
До коментар #6 от "Питане":Какво искаш от момчето,ами харесал я,взел я.Питай нещо друго.
20:34 28.10.2025
26 Поп Станчо
20:36 28.10.2025
27 Тоя лъже и маже
20:36 28.10.2025
28 Бай Араб
До коментар #6 от "Питане":Вие копейките нали много поддържахте Мая Манолова,тя предложи тогава Г-н Пеевски за шеф на ДАНС.Сега какво се правите на ощипани?
20:40 28.10.2025