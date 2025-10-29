Новини
България »
Ген. Стефан Янев: Сделката с "Райнметал" крие определени рискове

Ген. Стефан Янев: Сделката с "Райнметал" крие определени рискове

29 Октомври, 2025 06:27, обновена 29 Октомври, 2025 05:50 1 578 15

  • стефан янев-
  • рейнметал-
  • сделка

Необходими са точни отговори

Ген. Стефан Янев: Сделката с "Райнметал" крие определени рискове - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Преди да я наричем мегасделка, нека да кажем, че във всичко това, което излиза в публичното пространство, има редица въпроси, на които трябва да бъде отговорено много точно. В противен случай тази мегасделка носи определени рискове. И се надявам, че тези, които така възторжено подписват и обявяват гордо, че това е една прекрасна инвестиция, да бъдат така добри да влязат в детайлите и да проверят дали наистина е така.

Това каза председателят на политическа партия "Български възход" ген. Стефан Янев, бивш служебен министър-председател и бивш военен министър в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио "Фокус".

Ген. Янев коментира новината за подписания между България и германския концерн Rheinmetall договор за началото на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси в Сопот с 155 мм снаряди по стандарт на НАТО и модулни зарядни системи.

И допълни: "Въпросите са свързани с това дали това е инвестиция или е заем. Защото чухме различни информации. Първоначално чухме, че ще имаме инвестиции от порядъка на 1 милиард евро, в последствие чухме, че тази инвестиция ще е разделена поравно, т.е. българската страна, половината от този 1 милиард евро или грубо казвано 1 милиард лева трябва да бъдат взети назаем. И тук е големият въпрос и тук е големият риск кой ще поеме този заем? Самият завод, Вазовските машиностроителни заводи, държавата или някой друг? Защото знаем как работи банковата система, всеки заем трябва да бъде обезпечен".

Ген. Янев подчертава, че всеки заем трябва да даде възможност на някакъв вид инвестиция, за да да имат възвръщаемост, задавайки въпроса след колко време ще има такава възвръщаемост, кога и как ще се случи?

"В медийното пространство излизат основно два акцента. Единият акцент е, че всъщност говорим за две производства: едното на барут, другото на определен вид снаряди, вие ги споменахте – 155 и и техните заряди. Чудесно. Първо, въпросът е: заводът за барут, ако това е така, на базата на каква технология ще бъде, защото най-малкото е екологично предизвикателство някои от производствата на барут. Не говорим за другите пожароопасни, взривоопасни и т.н. В този бранш, тези опасности се предвиждат и се взимат подходящите мерки. Но по отношение на екологичната проблематика, това е много важно какъв тип производство ще бъде".

И добави: "Втората теза за вида снаряди. Интересно е, че говорим сега за тези снаряди, но аз съм бил свидетел как преди 10 години и повече, същите Вазовски машиностроителни заводи отказаха такава инвестиция, подобна, за поточна линия за такива снаряди преди повече от 10 години, която не изискваше нито лев участие от страна на завода. Напълно чуждестранна инвестиция. И сега аз се питам: какво се промени в тези 10 години. Защо сега? Но това са въпроси, които няма как да разберем отговорите в този момент".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не е сделка а зделка

    16 3 Отговор
    И не крие рискове а е рискова !

    06:11 29.10.2025

  • 4 Така ще затънем в тая проклета

    20 5 Отговор
    Еврозона че не ми се мисли. И тоя Рейн метъл не искам нито да го чувам нито да го виждам. Предполагам че са евреи какви да са. Хитреци. Търсят продажници като наще .

    Коментиран от #5

    06:16 29.10.2025

  • 5 По партньорски

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Така ще затънем в тая проклета":

    Поне знаят къде да търсят и още нещо: по принцип рисковите производства са извън населени места, още повече когато има риск детонаторът да бъде активиран по въздушен път, дистанционно у германистан няма да има щети.

    06:21 29.10.2025

  • 6 Далаверата, комисионната

    16 3 Отговор
    Кой колко ще прибере от тегленето да държавния дълг и инвестицията, това е въпроса. Не, че Бойко Борисовското (много кух) тежко машиностроене се равнява на правенето на снаряди.

    06:24 29.10.2025

  • 7 Сус бе

    6 17 Отговор
    Руско мекере!

    06:27 29.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Красимир Петров

    8 8 Отговор
    Каза Руската подлога

    06:41 29.10.2025

  • 11 Въпрос

    9 1 Отговор
    Барута е едно от най-нестабилните химически съединения. Колкото е по-високо качеството на барута , толкова е по-нестабилен. Рискът не е просто "определен" , рискът е потенциално опасен . А-човешка грешка, Б- лошо стечение В-диверсия . Кой как ще охранява после , че една смяна хора са се изпарили . И един половин град става руини?

    Коментиран от #13

    06:50 29.10.2025

  • 12 Избирателите

    6 1 Отговор
    Искаме завод за ПИРАТКИ !

    06:51 29.10.2025

  • 13 Поправка

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Въпрос":

    охранява - оправдава

    06:53 29.10.2025

  • 14 Балмурници

    9 0 Отговор
    Нали го чухте 51/49 стартово засега
    повече има ли какво да коментирате
    ама завода бил Български
    КоИ си превъртяха и върнаха откраденото
    и се нагласят да ни го наместят като индустрилци и преданни капиталисти

    06:58 29.10.2025

  • 15 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Стефко облизвача е руски трол и от тази позиция трябва да се разглежда всичко казано от него.

    07:51 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове