Радев: В отговорността на правителството е как договорът с „Райнметал“ отстоява българския интерес

Параметрите на договора с германския технологичен концерн „Райнметал“ и как той отстоява българския национален интерес е изцяло в отговорността на правителството, коментира пред журналисти в Рияд президентът Румен Радев. Държавният глава е на посещение в Саудитска Арабия.
Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси. На церемония днес в Министерския съвет под договора подписите си положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на "Вазовски Машиностроителни заводи" (ВМЗ) Иван Гецов.
"Мой приоритет винаги е бил изграждането на съвременни отбранителни способности за българската армия и развитие на силна, конкурентоспособна българска отбранителна индустрия. Именно с тази цел аз проведох среща по време на Мюнхенската конференция за сигурност в началото на тази година с Армин Папергер. Убедих го да дойде в България, поканих го в президентската институция, където наистина представихме целия спектър от възможности на нашата отбранителна индустрия. Организирах му срещи с българското правителство", коментира Румен Радев.
Трябва да имаме нови технологии и партньорство с нашите стратегически партньори, но очаквам да бъде защитен и българският интерес. Това е отговорност на правителството – как подписва такива споразумения и как ги изпълнява, каза още Румен Радев.
В Рияд президентът участва в международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции“ по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман. По-рано днес държавният глава участва и в дискусия на тема "Каква е истинската цена на икономическата сигурност“ и се срещна с министъра на търговията на Саудитска Арабия Маджид бин Абдула ал Касаби и Ричард Атиас, председател на Изпълнителния комитет на FII Institute.
Зеро.
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":За година немския оръжеен концерн ще произвежда боеприпаси които могат да унищожат половин раша
Това не е Боташ...
Нищо , че той лично ги докара, когато Борисов си нямаше никакво желание..
Такова лицемерие- мишка
Сега се измъква.. В Саудитска за какви търговски отношения ходи?
Пак за военни боеприпаси
Ние открай време това изнасяме
Агнешко отдавна нямаме..
Не мога да дишам предатели..
Гледайте го , къде тихомълком го командироват този..
Беше в Азърбайджан, Казахстан , среща се със всички от мюсюлманската дъга и подписва договори за сътрудничество, включва военно..
Хм
До коментар #17 от "Промяна":Нали твоите атлантици ни отрязаха евтиният руски газ, защото не им бил демократичен?
Без Боташ откъде щеше да вземеш газ, Ганьо? От САЩ ли? ха ха ха ха ха
Нищо лично просто реалност.
И някой ще каже че друг е виновен.
До коментар #23 от "Другарят Боташ":рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))
До коментар #23 от "Другарят Боташ":КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ-
Д€ $И К . Р В О Л Я К?!?!?!?
До коментар #9 от "Фори":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
