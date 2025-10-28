Новини
Радев: В отговорността на правителството е как договорът с „Райнметал" отстоява българския интерес

28 Октомври, 2025 17:46

  • румен радев-
  • рейнметал

Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Мария Атанасова

Параметрите на договора с германския технологичен концерн „Райнметал“ и как той отстоява българския национален интерес е изцяло в отговорността на правителството, коментира пред журналисти в Рияд президентът Румен Радев. Държавният глава е на посещение в Саудитска Арабия.

Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси. На церемония днес в Министерския съвет под договора подписите си положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на "Вазовски Машиностроителни заводи" (ВМЗ) Иван Гецов.

"Мой приоритет винаги е бил изграждането на съвременни отбранителни способности за българската армия и развитие на силна, конкурентоспособна българска отбранителна индустрия. Именно с тази цел аз проведох среща по време на Мюнхенската конференция за сигурност в началото на тази година с Армин Папергер. Убедих го да дойде в България, поканих го в президентската институция, където наистина представихме целия спектър от възможности на нашата отбранителна индустрия. Организирах му срещи с българското правителство", коментира Румен Радев.

Трябва да имаме нови технологии и партньорство с нашите стратегически партньори, но очаквам да бъде защитен и българският интерес. Това е отговорност на правителството – как подписва такива споразумения и как ги изпълнява, каза още Румен Радев.

В Рияд президентът участва в международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции“ по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман. По-рано днес държавният глава участва и в дискусия на тема "Каква е истинската цена на икономическата сигурност“ и се срещна с министъра на търговията на Саудитска Арабия Маджид бин Абдула ал Касаби и Ричард Атиас, председател на Изпълнителния комитет на FII Institute.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бай Бай

    12 8 Отговор
    Ами никак не отстоява българския интерес.
    Зеро.

    17:47 28.10.2025

  • 3 Факт

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    За година немския оръжеен концерн ще произвежда боеприпаси които могат да унищожат половин раша

    17:49 28.10.2025

  • 4 Сатана Z

    16 6 Отговор
    Райх Метал не идват в бг да инвестират,а да ползват наготово нашите оръжейни заводи.

    17:49 28.10.2025

  • 5 тиквата

    12 6 Отговор
    ни е сложил от страната на булката както винаги

    17:51 28.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    Наскоро отвориха в Германия най големият завод за оръжие в Европа за 500 млн евро.А тук се влага 1 млрд евро.Яко ще се краде.

    17:52 28.10.2025

  • 7 Анонимен

    12 7 Отговор
    Интересът е, че ВМЗ вече не са българска собственост.

    17:52 28.10.2025

  • 8 Сатана Z

    11 5 Отговор
    В кочината няма компоненти за производство на барут,но пък има евтина работна ръка и безконтролно производство,което ще компенсира логистиката.Ако беше екологично чисто то Райхметал щяха да си строят в Германия за да дават работа на немците

    17:52 28.10.2025

  • 9 Фори

    12 8 Отговор
    Радев е неприкрит агент на КГБ. Сега започна да пречи и на тази сделка.

    Коментиран от #26

    17:54 28.10.2025

  • 10 Тодор Правешки

    15 7 Отговор
    Така е, Решетников.
    Това не е Боташ...

    18:01 28.10.2025

  • 11 Национални предатели

    8 4 Отговор
    С вс ЕТ ли изминал ден правят България мишена ,да видим къде ще избягат да се крият тия чуфели

    18:02 28.10.2025

  • 12 Да де

    12 7 Отговор
    Президента защити ли българския интерес с Боташ.Най добре е да си мълчи.

    18:02 28.10.2025

  • 13 Майна

    8 3 Отговор
    Казах ви - този пак ще е невинен..
    Нищо , че той лично ги докара, когато Борисов си нямаше никакво желание..
    Такова лицемерие- мишка

    18:05 28.10.2025

  • 14 Майна

    9 4 Отговор
    Когато германците протестират срещу Райнметал-, Радев колко пътеки направи до тях?
    Сега се измъква.. В Саудитска за какви търговски отношения ходи?
    Пак за военни боеприпаси
    Ние открай време това изнасяме
    Агнешко отдавна нямаме..
    Не мога да дишам предатели..

    18:08 28.10.2025

  • 15 Майна

    4 5 Отговор
    Искате да разберете какво ни готви лондонсити?
    Гледайте го , къде тихомълком го командироват този..
    Беше в Азърбайджан, Казахстан , среща се със всички от мюсюлманската дъга и подписва договори за сътрудничество, включва военно..
    Хм

    18:13 28.10.2025

  • 16 факуса

    5 2 Отговор
    отговорноста у нас особено в властта е имагинерно понятие

    18:17 28.10.2025

  • 17 Промяна

    7 3 Отговор
    Импийчмънт за вас Боташ български интерес Радев кога

    Коментиран от #21

    18:21 28.10.2025

  • 18 Честит нов заем

    5 5 Отговор
    1 милиард заем сега и още 2 милиарда по-късно за чужди интереси.

    18:22 28.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Отговор

    0 0 Отговор
    Ни как

    18:36 28.10.2025

  • 21 Отговор

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Нали твоите атлантици ни отрязаха евтиният руски газ, защото не им бил демократичен?
    Без Боташ откъде щеше да вземеш газ, Ганьо? От САЩ ли? ха ха ха ха ха

    18:38 28.10.2025

  • 22 Много е гъвкав

    4 1 Отговор
    Ако след 14 месеца Украйна е капитулирала което е напълно възможно и реално този завод в който ние инвестираме незнайно колко милиона ще бъде абсолютно безсмислен и няма да има печалба.
    Нищо лично просто реалност.
    И някой ще каже че друг е виновен.

    18:43 28.10.2025

  • 23 Другарят Боташ

    5 2 Отговор
    е глуповат. Много.

    Коментиран от #24, #25

    18:45 28.10.2025

  • 24 Г€Н€РАЛ Д€$И

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Другарят Боташ":

    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    18:49 28.10.2025

  • 25 БАДЖО

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Другарят Боташ":

    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ-
    Д€ $И К . Р В О Л Я К?!?!?!?

    18:50 28.10.2025

  • 26 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Фори":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    18:51 28.10.2025

  • 27 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    МУНЧО , ТВОЯ ИНТЕРЕС КАТО ...................... РЕZИДЕНТ НА КГБ Е ДА ZAЩИТАВАШ ИНТЕРЕСИТЕ НА ........................... ФАШИСТКА РУСИЯ И САТРАПА ПУТЛЕР ....................... ФАКТ !

    18:51 28.10.2025

  • 28 ЩЕ ПЕЧЕЛИМ ЯКО! ПЕНСИИТЕ ДВОЙНИ!

    0 2 Отговор
    ГЛАД ЗА СНАРЯДИ, СКЛАДОВЕТЕ ПРАЗНИ. ЩЕ ПЕЧЕЛИМ МНОГО, ЗАЩОТО ЩЕ ПРОДАВАМЕ НА ВСИЧКИ НА НАТОВСКИ СТАНДАРТ 155. Е ЩЕ ЗАПАЗИМ И ПРОИЗВОДСТВОТО НА 152 СТАНДАРТ ОТ СССР ЗА КЛИЕНТИ ОТ АФРИКА И АЗИЯ. МОЖЕ ДА ПРОДАВАМЕ И НА РУСИЯ АКО СА ГО ЗАКЪСАЛИ МНОГО.

    18:59 28.10.2025

  • 29 Да де

    3 1 Отговор
    Ами нали се съревновавахме с Борисов кой ги е довел в България.Сега даваш задна.Нормално за фатмак.

    19:00 28.10.2025

  • 30 И ТАКА 13 ГОДИНИ.

    0 0 Отговор
    Я, МУНЧО ГО Е ЯД, ЧЕ БАЦЕ СКЛЮЧИ ИЗГОДЕН ДОГОВОР С ГЕРМАНЦИТЕ, А НЕГОВИЯ С ТУРЦИТЕ Е ГУБЕЩ. СЕГА ЩЕ ИЗКАРВАМЕ ПЕЧАЛБА ЕДИН МИЛИОН НА ДЕН ОТ НОВИЯ ЗАВОД И ЩЕ ГИ ДАВАМЕ НА ТУРЦИЯ И БОТАШ?

    19:02 28.10.2025

  • 31 Фабрика купена на 8 септември

    2 0 Отговор
    2,3 милиарда еврака заем изфъщяха.

    19:05 28.10.2025

