Лена Бориславова: Пеевски и Борисов да разберат, че държавата не е бащиния

18 Септември, 2025 11:12 1 311 53

Тя ще отиде и в съдебната зала, когато се гледа мярката за неотклонение на зам.-кмета на София Никола Барбутов

Лена Бориславова: Пеевски и Борисов да разберат, че държавата не е бащиния - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Целта на акцията е Пеевски и Борисов да разберат, че държавата не е бащиния, че не могат да са над всички останали и където и да ходят, да ги ескортират коли на НСО с по 3-4 охранители в тях, за които плащат българските граждани". Това заяви пред БНР депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Лена Бориславова.

Тя посочи, че от 5,40 часа сутринта са на входовете към паркинга на Народното събрание и ще останат там до края на вота на недоверие.

"Не очаквам днес вотът да бъде успешен - той няма да е успешен в свалянето на правителството, но ще е успешен за това да повдигне разговора за това какво прави това правителство, разговора за справедливостта, кой може безнаказано да се разпорежда с държавни коли, имущество, охрана, само и само да не срещне любовта на хората, докато други двама напълно невинни граждани са в ареста, без право на справедлив съдебен процес. /.../ Всеки гражданин може да е на мястото на нашите двама политически затворници, ако не е изгоден на управляващите", коментира Бориславова в интервю за предаването "Преди всички".

Тя ще отиде и в съдебната зала, когато се гледа мярката за неотклонение на зам.-кмета на София Никола Барбутов. "Той по идентичен начин с варненския кмет е оставен в ареста, без основание и в нарушение на закона и на неговите права като гражданин, без дори внесен обвинителен акт в съда", посочи депутатът от ПП-ДБ.

"Опитваме се да покажем на хората какво се случва в държавата ни. Хората имат много проблеми. За съжаление, решението на доста от тях е свързано с това да имаме работещи държавни институции, а не пълното им овладяване", коментира Бориславова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ББ от Банкя

    21 14 Отговор
    А за тебе бащинията е парапета

    11:14 18.09.2025

  • 2 Тая яхна вълната

    22 11 Отговор
    Видимо си пада по яхванеТ0.

    11:15 18.09.2025

  • 3 Некой

    26 12 Отговор
    Ако може и ПП да разберат, че държавата не е тяхна лична собственост.

    11:15 18.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    22 11 Отговор
    Айде пък точно ти, любовника ти с брадата и хасан крадеца на софтуер, да не яхвате протеста, защото не ви искаме! С нищо не сте по-различни от боко шиши, измамници със фалшиви харвардски дипломи! 🤬

    11:16 18.09.2025

  • 5 НЕ Е БАЩИНИЯ

    12 10 Отговор
    ОБАЧЕ Е ДОЙНА КРАВА.НЯМА ЛЕСНО ДА Я ПУСНАТ

    11:17 18.09.2025

  • 6 Дориана

    16 16 Отговор
    Борисов видимо е уплашен и болен отива в историята.Голямото му дебело его и жаждата му за власт не му позволяват да види реалността. Зависим е от всички - от Пеевски, , от малки партии и това го проваля тотално.

    Коментиран от #11, #28

    11:17 18.09.2025

  • 7 тя се е родила и израстнала с тях

    10 10 Отговор
    двамата . и се омъжи . нарушавала е много пъти закона . може да е манипулирала изборите с цик и секции . татко петко я е посъветвал да убиди 2 та . сега ще има щоу .

    11:18 18.09.2025

  • 8 Магнитски

    12 9 Отговор
    Крадците ни управляват!

    Коментиран от #13, #49

    11:19 18.09.2025

  • 9 Промяна

    14 8 Отговор
    ЛЕНА РЕШИЛА ЧЕ ПРИТЕЖАВА БЪЛГОРИЯ ФАРШИФИКАТОРКА ЗАРАДИ ВАШИТЕ ФИКСАЦИИ ЕДИН ЧОВЕК ЗАГУБИ ЖИВОТА СИ ВЪН ОТ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

    11:20 18.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И парапетка

    13 7 Отговор
    изкарали нещастниците ПП и ДБ.

    11:23 18.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Възpожденец 🇧🇬

    8 12 Отговор
    Аз по-голям селяндур от касиера на мафията, делян наМагнитски, не съм виждал. И тоя претендира да е премиер, а сега управлява държавата чрез булката си бойко тиквата. Става само за пазач на нивата.

    11:29 18.09.2025

  • 15 миме

    11 5 Отговор
    и като каква ще ходи в съдебната зала?това не е ли политически натиск върху съда?къде е независимостта на съдебната система?забравиха ли либераските мантри за разделение на властите?явно съвременните фашисти и нацисти са решили да заложат на розовожълтото

    11:29 18.09.2025

  • 16 бай герги

    13 6 Отговор
    лено мари не знам за Пеевски и Борисов но знам че ти имаш сигурен парапет и благодарение на парапета лопатар миро стана баща ленооо

    11:31 18.09.2025

  • 17 Кажи честно ... 🤣

    4 10 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Няма ли някоя по грамотна леля от клуба "Лели ГЕРБ", че точно тебе пуснаха ? 🤣🤣🤣
    Същата си като еднокнижната тиква . 🤣

    Коментиран от #20

    11:31 18.09.2025

  • 18 град КОЗЛОДУЙ

    11 4 Отговор
    ленче, кажи като ходихте със кирето на море във гърция ама със държавния самолет спартана

    и колко секс имаше само а?

    11:33 18.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 оня с коня

    0 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    11:38 18.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ддд

    9 3 Отговор
    Лена явно си мисли че, държавата е нейна бащиния.

    11:41 18.09.2025

  • 25 Корабът потъва

    4 0 Отговор
    Когато си купил протекция в Америка трудно можеш да се осъзнаеш , че корабът ти потъва. В България никой нишо не може да ти направи ,защото ще го вкараш в ареста и ще му направиш запор, в Америка не има пука за вългарската нация. Както е казал народа - куче влаче ,диря няма ...Но рискуваш да останеш в новата българска история като голям некадърник.

    11:42 18.09.2025

  • 26 Кажи честно ... 🤣

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Лелче, ти си клиничен случай. 🤣
    Както казва тиквата "Аз съм npocт, но вие сте още по npocти щом ми вярвате" 🤣🤣🤣

    11:43 18.09.2025

  • 27 ТКО

    5 5 Отговор
    Пуделчета не се усещат, че пречат на обикновените хора да се придвижват днес в центъра!

    11:43 18.09.2025

  • 28 Дориана

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Някои хора явно не са завършили и 8 клас , защото са тотално неграмотни , да не говорим за умствения им капацитет. Пишат неграмотно безсмислени неща , проявяват агресия към различното мислене , защото те самите са ограничени с нисък интелект.

    Коментиран от #48

    11:43 18.09.2025

  • 29 Кит

    8 6 Отговор
    Леночка, защо вместо да клатиш демокрацията на парапета си не ни обясниш как така обявеният от теб четири пъти по-евтин американски газ се оказа три пъти по-скъп руски неруски газ?
    Слушаме те с внимание!

    / И ако сега за пореден път пропуснеш да дадеш обяснения за това национално предателство - да знаеш от мен - когато истински отговорна национална партия дойде на власт, този въпрос ще ти го задават в ДАНС!/

    Коментиран от #33

    11:44 18.09.2025

  • 30 толупа

    3 3 Отговор
    тая да я побарам че и сцепя .... повече от моите П...П

    11:48 18.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Енергетик

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кит":

    Това е долна лъжа !
    Докато получавахме газ от руския монопол, цената беше с от 25-до 100% по скъпа от колкото бе в цяла Европа. След като се монопола реши да ни накаже и се разделихме с него, цената беше колкото е в цела Европа и дори по ниска. Това са фактите, вашето е руска пропаганда, разпространявана от национални предатели !

    11:52 18.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Факт

    1 2 Отговор
    Ще дойде коледа

    Коментиран от #52

    12:00 18.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 На Дедо

    5 2 Отговор
    Факти!? Много обичате ПП ДБ и надрусаните Соросоиди. Голяма цензора, егати слугинажа.

    12:09 18.09.2025

  • 46 Ленче

    4 2 Отговор
    Що така? Щото не можеш да се вредиш с фалшификацийте ли или по друга причина?

    12:14 18.09.2025

  • 47 Промяна

    4 2 Отговор
    ТАЯ ТЕРОРИЗИРА БЪЛГАРСКИЯТ СЪД ШЕПА ШАРЛАТАНИ СА БЕЗНАКАЗАНИ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ ЗАЩО И ДОКОГА

    12:15 18.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Магнитски":

    Да вярно Шарлатаните крадяха безнаказано 5 години и сега се търкалят убиват полицаи тероризират българският съд

    12:21 18.09.2025

  • 50 Ленчето

    3 1 Отговор
    която летеше с правителствения самолет до Атина за интимни вечери с Кирето, се загрижила за държавата!

    12:27 18.09.2025

  • 51 Назначете Миро

    3 2 Отговор
    в някое министерство, да помогнем финансово на Лена!

    Помните ли това?

    12:29 18.09.2025

  • 52 На Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    За розото прасенце Асанчо.

    12:33 18.09.2025

  • 53 МУСТАКАТАТА ЛЕНА

    2 0 Отговор
    лено, парапето ти се клати.

    12:35 18.09.2025

