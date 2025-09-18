Лена Бориславова: Пеевски и Борисов да разберат, че държавата не е бащиния

"Целта на акцията е Пеевски и Борисов да разберат, че държавата не е бащиния, че не могат да са над всички останали и където и да ходят, да ги ескортират коли на НСО с по 3-4 охранители в тях, за които плащат българските граждани". Това заяви пред БНР депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Лена Бориславова.
Тя посочи, че от 5,40 часа сутринта са на входовете към паркинга на Народното събрание и ще останат там до края на вота на недоверие.
"Не очаквам днес вотът да бъде успешен - той няма да е успешен в свалянето на правителството, но ще е успешен за това да повдигне разговора за това какво прави това правителство, разговора за справедливостта, кой може безнаказано да се разпорежда с държавни коли, имущество, охрана, само и само да не срещне любовта на хората, докато други двама напълно невинни граждани са в ареста, без право на справедлив съдебен процес. /.../ Всеки гражданин може да е на мястото на нашите двама политически затворници, ако не е изгоден на управляващите", коментира Бориславова в интервю за предаването "Преди всички".
Тя ще отиде и в съдебната зала, когато се гледа мярката за неотклонение на зам.-кмета на София Никола Барбутов. "Той по идентичен начин с варненския кмет е оставен в ареста, без основание и в нарушение на закона и на неговите права като гражданин, без дори внесен обвинителен акт в съда", посочи депутатът от ПП-ДБ.
"Опитваме се да покажем на хората какво се случва в държавата ни. Хората имат много проблеми. За съжаление, решението на доста от тях е свързано с това да имаме работещи държавни институции, а не пълното им овладяване", коментира Бориславова.
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
Коментиран от #11, #28
18.09.2025
18.09.2025
Коментиран от #13, #49
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
17 Кажи честно ... 🤣
До коментар #11 от "Промяна":Няма ли някоя по грамотна леля от клуба "Лели ГЕРБ", че точно тебе пуснаха ? 🤣🤣🤣
Същата си като еднокнижната тиква . 🤣
Коментиран от #20
18.09.2025
и колко секс имаше само а?
18.09.2025
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
18.09.2025
18.09.2025
25 Корабът потъва
18.09.2025
26 Кажи честно ... 🤣
До коментар #20 от "Промяна":Лелче, ти си клиничен случай. 🤣
Както казва тиквата "Аз съм npocт, но вие сте още по npocти щом ми вярвате" 🤣🤣🤣
18.09.2025
18.09.2025
28 Дориана
До коментар #6 от "Дориана":Някои хора явно не са завършили и 8 клас , защото са тотално неграмотни , да не говорим за умствения им капацитет. Пишат неграмотно безсмислени неща , проявяват агресия към различното мислене , защото те самите са ограничени с нисък интелект.
Коментиран от #48
18.09.2025
Слушаме те с внимание!
/ И ако сега за пореден път пропуснеш да дадеш обяснения за това национално предателство - да знаеш от мен - когато истински отговорна национална партия дойде на власт, този въпрос ще ти го задават в ДАНС!/
Коментиран от #33
18.09.2025
18.09.2025
До коментар #29 от "Кит":Това е долна лъжа !
Докато получавахме газ от руския монопол, цената беше с от 25-до 100% по скъпа от колкото бе в цяла Европа. След като се монопола реши да ни накаже и се разделихме с него, цената беше колкото е в цела Европа и дори по ниска. Това са фактите, вашето е руска пропаганда, разпространявана от национални предатели !
18.09.2025
Коментиран от #52
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
До коментар #8 от "Магнитски":Да вярно Шарлатаните крадяха безнаказано 5 години и сега се търкалят убиват полицаи тероризират българският съд
18.09.2025
18.09.2025
Помните ли това?
18.09.2025
До коментар #42 от "Факт":За розото прасенце Асанчо.
18.09.2025
18.09.2025