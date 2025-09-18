Лена Бориславова: Пеевски и Борисов да разберат, че държавата не е бащиния

"Целта на акцията е Пеевски и Борисов да разберат, че държавата не е бащиния, че не могат да са над всички останали и където и да ходят, да ги ескортират коли на НСО с по 3-4 охранители в тях, за които плащат българските граждани". Това заяви пред БНР депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Лена Бориславова.

Тя посочи, че от 5,40 часа сутринта са на входовете към паркинга на Народното събрание и ще останат там до края на вота на недоверие.

"Не очаквам днес вотът да бъде успешен - той няма да е успешен в свалянето на правителството, но ще е успешен за това да повдигне разговора за това какво прави това правителство, разговора за справедливостта, кой може безнаказано да се разпорежда с държавни коли, имущество, охрана, само и само да не срещне любовта на хората, докато други двама напълно невинни граждани са в ареста, без право на справедлив съдебен процес. /.../ Всеки гражданин може да е на мястото на нашите двама политически затворници, ако не е изгоден на управляващите", коментира Бориславова в интервю за предаването "Преди всички".

Тя ще отиде и в съдебната зала, когато се гледа мярката за неотклонение на зам.-кмета на София Никола Барбутов. "Той по идентичен начин с варненския кмет е оставен в ареста, без основание и в нарушение на закона и на неговите права като гражданин, без дори внесен обвинителен акт в съда", посочи депутатът от ПП-ДБ.

"Опитваме се да покажем на хората какво се случва в държавата ни. Хората имат много проблеми. За съжаление, решението на доста от тях е свързано с това да имаме работещи държавни институции, а не пълното им овладяване", коментира Бориславова.