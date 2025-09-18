Новини
Задължиха "Български пощи" да извършват универсалната пощенска услуга още 5 години

18 Септември, 2025 13:37 748 6

Изготвен е план за преструктуриране на дружеството

Задължиха "Български пощи" да извършват универсалната пощенска услуга още 5 години - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парламентът удължи с пет години срока, за който на "Български пощи" ЕАД се възлага задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, считано от 30 декември 2025 г. Това стана с приемането на второ четене на промени в Закона за пощенските услуги.

Според измененията извършването на универсалната пощенска услуга представлява несправедлива финансова тежест за "Български пощи" ЕАД, за което дружеството ще се компенсира от държавата.

В мотивите вносителят на промените – Министерският съвет, посочва, че с цел оздравяване и финансово стабилизиране на "Български пощи" ЕАД е изготвен План за преструктуриране на компанията. Планът е представен по установения ред в Европейската комисия.

Сред основните изисквания на ЕК е българската държава да гарантира поне за срока на Плана за преструктуриране изпълнението на универсалната пощенска услуга от "Български пощи". В тази връзка настоящият законопроект предвижда срокът на задължението да се удължи с пет години, считано от 30 декември 2025 г.

Удължаването на срока на възлагане на задължението за изпълнение на универсалната пощенска услуга се обосновава и с необходимостта от гарантиране на нейното предоставяне от страна на държавата, като по този начин, според вносителите, ще се осигури достъп до пощенско обслужване за хората от най-отдалечените, труднодостъпни и рядко населени райони.

Задължението за извършване на универсалната пощенска услуга вече ще се възлага не със закон, а с акт на Министерския съвет, предвиждат още приетите законови промени. До приемането на акта за възлагане на услугата на "Български пощи" ЕАД, дружеството има задължението за извършване на универсалната пощенска услуга по досегашния ред.


Напиши коментар:


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо

    6 0 Отговор
    Не разбрах.
    Нещо ще преустройват за магазините на свинчока

    13:43 18.09.2025

  • 2 Мдаа

    5 0 Отговор
    Демек, ще правят магазини на Пеевски в пощите!

    13:44 18.09.2025

  • 3 аааа

    4 2 Отговор
    Някой ако страда от носталгията по комунизма, да влезе в случаен пощенски клон и ще му мине. Даже и миризмата си е същата.

    13:49 18.09.2025

  • 4 604

    0 0 Отговор
    Питъйти шефъ нъ иконтъ зъ пощити...и нъ спидиту......кът с всичку устанълу дет гу уграбихти..гадоуви мрсний

    14:08 18.09.2025

  • 5 604

    0 0 Отговор
    Пощи кооп кугъ твъ..и де съ парити?

    14:09 18.09.2025

  • 6 Никой

    2 1 Отговор
    Пощите ли ще опоскат пък сега - някакви дедовизми пак.

    Пощата си ни трябва.

    "Еконт" са скъпи, "Спиди" - също са скъпи.

    Това е невъзвратим разход.

    14:11 18.09.2025

