Новини
България »
Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен

Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен

2 Декември, 2025 14:29 1 987 114

  • росен желязков-
  • бюджет 2026-
  • мс

По-рано днес Министерският съвет оттегли проектобюджета за 2026 г.

Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен", заяви премиерът Росен Желязков след заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ).

"С колегите от коалицията имахме сериозен политически разговор", посочи той. И изреди редица промени, които ще бъдат направени. Ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, вкл. в сферата на отбраната, транспорта, като всички средства за общините трябва да бъдат запазени, изтъкна премиерът. Той не изключи възможността да влезем в 2026 г. и с удължителен бюджет.

Ще бъде преразгледан въпросът за данък дивидент и за социалните осигуровки.

По-рано днес Министерският съвет оттегли проектобюджета за 2026 г. С решение на неприсъствено заседание правителството предлага на парламента да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

До обрата се стигна след снощният протест в София, който ескалира.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Искаме си

    78 18 Отговор
    Референдума за еврото. Не е ли ясно?

    Коментиран от #5, #75, #99

    14:30 02.12.2025

  • 2 Абе...

    91 7 Отговор
    Направете така, че да си ходите, всички! Че ясно се вижда народната любов! Спрете с гнусните подигравки с хората, спрете!

    14:31 02.12.2025

  • 3 честен ционист

    19 27 Отговор
    Нищо не може да направи на бюджета, той отдавна вече беше гласуван, а тези които са го съставяли въобще е дават и дума да става за корекции. Нашите са го само превеждали.

    Коментиран от #16

    14:31 02.12.2025

  • 4 Хахо

    76 8 Отговор
    Оставка съсел. Не искаме бюджет, искаме евроатлантиците в кауша.

    Коментиран от #9, #10, #79

    14:31 02.12.2025

  • 5 Голем смех

    21 27 Отговор

    До коментар #1 от "Искаме си":

    Продължавайте да си го искате, само гледайте санитарите да не ви приберат :) хахаххахххахах

    Коментиран от #73

    14:32 02.12.2025

  • 6 Дори

    60 3 Отговор
    и не опитвайте в никакъв случай с нови далавери ! ОСТАВКА !!!

    Коментиран от #84

    14:32 02.12.2025

  • 7 Мда

    62 1 Отговор
    обаче е редно след провала леля Нуши да си ходи !!

    Коментиран от #29

    14:32 02.12.2025

  • 8 Късно е либе за Бюджет

    60 3 Отговор
    Оставка

    14:32 02.12.2025

  • 9 д-р Зигмунд

    22 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хахо":

    Санитар, къде го изтървахте тоя ?

    Коментиран от #13, #17

    14:33 02.12.2025

  • 10 Елби

    24 6 Отговор

    До коментар #4 от "Хахо":

    Комунетата от гербппдбдпсбспитн превърнаха “евроатлантик” в мръсна дума.

    14:33 02.12.2025

  • 11 Оставка !

    39 4 Отговор
    Никаква такава атлантическо нацистка парламентарна диктатура и после тайна актуализация на бюджета да ми правите след като в зоната на здрача ни вкарате

    14:34 02.12.2025

  • 12 Народът

    54 2 Отговор
    имаше ангелско търпение , но мафията си е мафия ! Пръждосвайте се от бюджети , политики , парламенти , лимузини и от къде ли не - веднъж завинаги !!!

    14:34 02.12.2025

  • 13 Грую

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "д-р Зигмунд":

    Трай бе паразит.

    14:34 02.12.2025

  • 14 Желяско

    36 3 Отговор
    Италия и Унгария си искат златния резерв в техни банки не в ЕЦБ! А ние сега им предоставихме 2053 кг! Някои страни почнаха да губят доверието на тази банка! До година и половина може да изчезнат много активи!

    14:34 02.12.2025

  • 15 Феникс

    41 4 Отговор
    Хората не протестират за никакъв бюджета а затова че им набутвате еврото насила и заради мафиотският начин на управление! Също така искат нови незабавни избори! Това е най- социалният бюджет от години, но за сметка на безкрайни дългове и даването на държавни активи на концесия както направиха фалиралите гърци!

    14:34 02.12.2025

  • 16 Алооо

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Какви нашите бе ти не си от нашите, ти си от боклуците бе ей.

    14:35 02.12.2025

  • 17 на паркинга с турски тирове

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "д-р Зигмунд":

    където сте заедно с майка ти и сестра ти важното е да сте соросоиди

    14:35 02.12.2025

  • 18 Новичок

    40 1 Отговор
    Какво стана бре ,нали "Суверена" не ви иска за какъв бюджет говори "Хаяшито" Пфу...

    14:36 02.12.2025

  • 19 Колко неадекватен трябва да си верно

    31 2 Отговор
    да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    14:36 02.12.2025

  • 20 Късно е!

    35 2 Отговор
    Вече ви поискаха оставките.

    14:38 02.12.2025

  • 21 Аууу ,

    30 0 Отговор
    бюджетът щял да бъде консенсусен ? "Консенсус " - една от любимите думи на една дуловска чавка , която с много труд беше наизустила и гордо я повтаряше за щяло и нещяло ! Та и Костинбродския и той .

    Коментиран от #27, #37

    14:39 02.12.2025

  • 22 УВАЖАЕМИ ХАЯШИ

    35 2 Отговор
    МЛАДИТЕ ХОРА ВИ ПОИСКАХА УСТАВКАТА ВИЙ СЕ ПРАВИТЕ НА УЛАВИ.

    14:40 02.12.2025

  • 23 въпрос

    26 1 Отговор
    Всъщност , къде са двамата големи ? Някой виждал ли ги е ? Имаме само едн пост във фейсбук от снощи и после нищо

    14:40 02.12.2025

  • 24 Щом няма бюджет в евро

    28 3 Отговор
    това дефакто значи че еврозоната е незаконна. Със старият бюджет разплащането в левове е задължително. При оттегляне на бюджета
    и одължаване на стария бюджет , всички бюджетни плащания трябва да са задължително в левове и нищо не може да го промени ! Отново ще бъдат в колизия със конституцията. И естествено че има време за референдум ...

    14:40 02.12.2025

  • 25 Какъв консенсус бе каква тристранка

    24 1 Отговор
    При условие че работодателите вие им подарихте заводите и те се подчиняват на вас
    Синдикатите вие ги назначихте на поста ," синдикален представител" - хранилка - и те се подчиняват на вас
    Каква тристранка какви пет лева.
    Това е протест на хората - не е протест на синдикати или работодатели които са ваши протежета

    14:41 02.12.2025

  • 26 Дедо Мраз

    28 1 Отговор
    Какъв бюджет, какви 5 лева? Вън от парламента! Цяла година се подигравахте с цяла България. ОСТАВКА И ЗАТВОР!!!

    14:41 02.12.2025

  • 27 НЕ ПРИЯТЕЛ

    12 0 Отговор

    До коментар #21 от "Аууу ,":

    ДУЛОВСКА ЧАВКА ДУЛОВСКА ...ОРТУНАТКА.

    14:41 02.12.2025

  • 28 НРБългария

    13 1 Отговор
    Назначаваме особен управител на Хаяшито и го правим детска болница .Всяка прилика е случайна

    14:41 02.12.2025

  • 29 НЕ ЛЕЛЯ НУШИ

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мда":

    С У П И Ч К А Т А И Е ПРЯКОРА.

    14:43 02.12.2025

  • 30 Младите хора: Оставка на Борисов и Пеев

    25 3 Отговор
    Около Петдесет Хиляди излязоха на протести в България НЕ срещу
    проекта за първия бюджет в евро,
    А срещу Кражбите и Корупцията на Управляващите партии в България!
    Но купените медии Не отразиха протеста!
    Всички се направиха, че не са чули Гласа на Хилядите Млади хора, които
    Поискаха Оставката на Борисов и Пеевски!
    Медиите скриха, че повечето от протестиращите бяха Млади хора,
    които поискаха по-малко да крадат и лъжат управлявашите, за да останат в България!

    14:44 02.12.2025

  • 31 Аааа...НЕ!

    18 1 Отговор
    Тоя продължава да се прави на луд...Консенсус ли?! Абе кво го усуквате по Килифарски бе ей, тарикати???

    14:47 02.12.2025

  • 32 Оставка

    16 2 Отговор
    Бюджетари.

    14:47 02.12.2025

  • 33 Ако в бюджета от 2025 г.

    16 2 Отговор
    Който ще удължават уж я няма думичката евро, значи няма евро при бюджетни разплащания за 2026 година и няма еврозона от януари. Нали е ясно това а?

    14:47 02.12.2025

  • 34 кочо чистеменски

    9 1 Отговор
    До като си слуга на пеевски магнитски ,никакви консенсуси никакви компромиси ,никакви милости ,а на дръвника заедно със прасе касичката и лидере на българската мафия от сик

    14:50 02.12.2025

  • 35 Свърши ви времето атлантенца

    10 1 Отговор
    С меки розови дууупенца. Свърши

    14:52 02.12.2025

  • 36 ОСТАВКА МАФИОТИ

    14 1 Отговор
    Време е за плащане на сметката.

    14:52 02.12.2025

  • 37 Иначе са надувки и нахалници

    12 1 Отговор

    До коментар #21 от "Аууу ,":

    Консеснсусни са само когато видят дебелия край. Така не се управлява.

    14:53 02.12.2025

  • 38 ахааа

    6 1 Отговор
    плазмодио - точни ти нищо не можеш да направиш освен да се дупиш на тиквата

    14:54 02.12.2025

  • 39 Анонимен

    10 0 Отговор
    Министър председателя каза че ще се развържат заплатите от средната работна заплата. Това е правилно. Депутатите трябва да започнат развързването първо с техните заплати, после да развържат заплатата на президента, после продължават със заплати на съдии, прокурори и така нататък. Ако го направят ще признаем че са държавници.

    14:54 02.12.2025

  • 40 И да се обяви Израел

    6 4 Отговор
    За терористична държава ей! И да се изгони посланика

    14:54 02.12.2025

  • 41 Сатана Z

    1 6 Отговор
    С две думи : Пеевски ще даде някой кокал и на жълтопаветните лумпени от ППДБ срещу послушание.

    14:55 02.12.2025

  • 42 Какъв консенсус

    10 3 Отговор
    С кой консенсус ? С Толупа и прасето ли?

    14:56 02.12.2025

  • 43 Гост

    7 2 Отговор
    Консенсусен??? Ти знаеш ли какво значи това бре, хаяши. Плочки за спа знаем, че можеш да избереш, ама консенсусен бюджет можеш ли да направиш

    14:56 02.12.2025

  • 44 Целта на всичките тия протести

    2 13 Отговор
    е обединеното ОФ на Радев да блокира приема на България в Еврозоната.

    ППДБ играят водеща роля в акцията!

    Радев това път седи отзад и само суфлира.
    От Черепа са биячите и агитките.

    Боко Меката Мария ако не е наясно с това, значи нищо не му е ясно

    14:57 02.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хасковски каунь

    11 0 Отговор
    Къде са Боко и Шопарко на фотото?

    14:58 02.12.2025

  • 47 Нито стотинка за НАТЮ, тенекии и

    9 1 Отговор
    Пръдни. За Украйна и за касичката ББР-ту ! Нито стотинка

    14:58 02.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Гого

    7 1 Отговор
    А, господин Мента защо го няма на снимката? Окъкал ли се е? Снишил ли се е? А как се перчешееее

    14:59 02.12.2025

  • 50 Ха ха ха

    6 1 Отговор
    Не бюджета а борисов махнете. ТИКВАТА Е БРАК:.

    15:00 02.12.2025

  • 51 ОСТАВКА

    13 0 Отговор
    Вие сте НЕЛЕГИТИМНИ.

    15:01 02.12.2025

  • 52 Защо

    14 0 Отговор
    Защо при 3 % инфлациия полилицаите получават 70 % увеееличение .Само питам.

    15:01 02.12.2025

  • 53 Няма такъв филм

    6 1 Отговор
    Министерският съвет НЕ може да оттегли проектобюджета за 2026 г. Минало е първо гласуване ! Хич да не се правят на интересни. Поправка може след обсъждане и това е !

    15:02 02.12.2025

  • 54 Ако оставим

    2 8 Отговор
    пропагандните клишета на Денков, Мирчев, Кокорчо и сие, Обединеното ОФ на Радев успя в национален мащаб да изкара не повече от 50000 души по улиците.

    ППДБ, Възраждане, МЕЧ, Величие, Нинова, Черепа, Кузман и още куп по дребни едва събраха 50000 души!

    Главната полза от протеста е , че поне успяхме да преброим ОФ- то на Радев.

    Толкова са им силите!

    Сега главният въпрос следният - ДАЛИ МЕКАТА МАРИЯ БОРИСОВ няма пак да клекне пред мижавия уличен натиск и да подаде оставка!

    15:02 02.12.2025

  • 55 РОСЕН НАЙ-СЛАБИЯ ПРЕМИЕР

    8 0 Отговор
    Недоволството и отвращението към управляващите изкараха хората на улицата.

    15:03 02.12.2025

  • 56 дядото

    5 0 Отговор
    млади хора,тези няма лесно да се откажат от кокала.искат да контролират и вашия и на децата ви живота още много години.много сте.съдбата ви е във вашите ръце.

    15:03 02.12.2025

  • 57 ШИШИ НЯМА ДА ДАДЕ ВЛАСТТА

    11 0 Отговор
    Протести, оставка и избори.

    15:04 02.12.2025

  • 58 референдум

    10 1 Отговор
    Цялата власт произтича от народа , забравихте ли ? Къде ни е референдума за еврото ? Коя държава прие еврото без референдум ? Не се правете , че не чувате този въпрос . Докато няма референдум , ще има протести .Дори да ни набутате еврото , пак ще има протести , този път директно за излизане от ЕС

    15:04 02.12.2025

  • 59 Всичко свърши

    11 0 Отговор
    Можеше преди седмица! Сега се махате!

    15:05 02.12.2025

  • 60 Премиерът Желязков, Борисов и Пеевски

    6 0 Отговор
    Заявиха, че подкрепят протеста на младите хора
    и го определят го като „човешки и социален“
    Дори Премиерът Желязков каза, че ако не е
    бил в Италия, щял лично да протестира
    срещу Крадливите управляващи партии в Бг.

    15:05 02.12.2025

  • 61 Въпрос имам

    9 0 Отговор
    Сега БСП ще излезе ли от управлението? Понеже така каза публично председателят на партията им. Задължително е при това положение да го направи! Иначе..... ще изтекат в канала и те.

    15:05 02.12.2025

  • 62 Местните структури на БСП

    6 0 Отговор
    Категорично несъгласие са заявили с политиката на олигрсите във БСП-ОЛ . Иска се напускането на кабинета и коалицията.

    15:06 02.12.2025

  • 63 Оставката на Борисов и Пеевски

    7 0 Отговор
    Около Петдесет Хиляди излязоха на протести в България НЕ срещу
    проекта за първия бюджет в евро,
    А срещу Кражбите и Корупцията на Управляващите партии в България!
    Но купените медии Не отразиха протеста!
    Всички се направиха, че не са чули Гласа на Хилядите Млади хора, които
    Поискаха Оставката на Борисов и Пеевски!
    Медиите скриха, че повечето от протестиращите бяха Млади хора,
    които поискаха по-малко да крадат и лъжат управлявашите, за да останат в България!

    Коментиран от #68

    15:06 02.12.2025

  • 64 ГЕРБ не разбраха,

    2 7 Отговор
    че колкото повече отстъпват, толкова повече ППДБ им се качват на главите.

    Сега вече оставка искат.

    Борисов се панира при улучен натиск и като нищо пак ще вдигне бялото знаме!

    Коментиран от #80

    15:06 02.12.2025

  • 65 Светослав

    7 1 Отговор
    Желязков ще си ходи.

    Хората ще го принудят!

    И хотела с водопади няма да се строи и да е на него, на жена му и на дъщеря му

    15:07 02.12.2025

  • 66 ПРОТЕСТА Е ГРАНДИОЗЕН

    6 2 Отговор
    И спонтанен.
    Само вандалите, платени от Пеевси, бяха организирани.

    Коментиран от #72

    15:07 02.12.2025

  • 67 Днес следобед

    4 1 Отговор
    Ще се обсъжда мобилизация ! Гответе се за зоната

    15:07 02.12.2025

  • 68 По големи

    3 6 Отговор

    До коментар #63 от "Оставката на Борисов и Пеевски":

    крадци и мошеници от ППДБ няма бе, не се пали толкова!

    Коментиран от #74

    15:07 02.12.2025

  • 69 Банкята

    8 0 Отговор
    Ако ще е пак увеличение с 60,70,80 процента на милиционерите, съда, прокуратурата, още от сега си подавайте оставката и вървете на май.... та си. Ако не сте разбрали, че цяла България възстана именно заради наглостта на феномена Дебелян и толупа, заради огромните разлики в разпределението на нашите пари, с които разделихте народа - на едни 130 процента, на други 5, а на други нищо. Това са парите на хората, на нас, вие не сте изкарали и един лев. Смирете се и си идете с мир, защото народът ви е бесен. А, и, милиционерите и всички, на които с лека ръка раздадохте нашите пари, за да ви пазят от любовта на народа, да върнат тези пари в бюджета, а и видно, че не ви опазиха, защото ви мразим безплатно. Сега започва, отприщи се огромната народна любов.

    15:08 02.12.2025

  • 70 фАНТОМасс

    4 0 Отговор
    И защо чак сега ще го правите КОНСЕНСУСЕН ?
    Вече сме декември !
    ЗнаемЕ кой ГЕНИЙ направи това . Той сега се крие и мълчи. Оставя другите пионки да говорят. А главния виновник има ТИКВЕНО-МУТРЕНСКИ прякор и МАГНИТЕН приятел !

    15:09 02.12.2025

  • 71 да бъде консенсусен

    5 1 Отговор
    Референдума !

    15:10 02.12.2025

  • 72 Грандиозният протест

    2 5 Отговор

    До коментар #66 от "ПРОТЕСТА Е ГРАНДИОЗЕН":

    50000 души в цялата страна с клизма!

    Мухахах!

    В град от калибъра на Бургас имаше 200 души пред общината.

    В Сливен, Ямбол, Русе, Търново и т.н. бяха дори по малко

    Повече бяха само в Пловдив и Варна, но и там мижава работа.

    15:11 02.12.2025

  • 73 Медуня

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Голем смех":

    искаме си левчето че ще ни вземат спестяванията докато в същото време сами ги хвърляме на ало измамници...
    а и войната е мир, свободата е робство, путин е радост, ваксините са чипирне и самолетите ни пръскат...

    15:11 02.12.2025

  • 74 СлънчогледкА

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "По големи":

    Наистина ли мислиш , че ПП-ДБ са по-големи лъжци и крадци от Бойко и Делян ?
    Шегаджия ли си или глух слепец ?

    15:11 02.12.2025

  • 75 Питане

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Искаме си":

    Защо толкоз ви ешубе от еврото бе?
    Аз от 15 г. пазарувам с евро па още съм жив.

    15:14 02.12.2025

  • 76 запасняк

    3 0 Отговор
    ОСТАВКА....

    15:14 02.12.2025

  • 77 Майк Алън Патън

    2 0 Отговор
    рОСЕНЕ ,човече , отиди да си гледаш хотела и виж да има достатъчно вода за водопада !

    15:15 02.12.2025

  • 78 Айде запасняци

    3 0 Отговор
    Под строй да санирате водопада

    15:16 02.12.2025

  • 79 Дедо Мраз

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахо":

    Ама вие само искате бе.Айде да дадете и вие нещо на тая държава

    15:17 02.12.2025

  • 80 Нищо не разбираш

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "ГЕРБ не разбраха,":

    Не само ППДБ са опозиция! ГЕРБ не разбраха, че ала-балата с протоколите им подкопава всичките правителства! Когато правиш правителство с 20% одобрение, не може да очакваш останалите 80% да си мълчат! КРЕ-ТЕ-НИ!

    15:17 02.12.2025

  • 81 Само Питам

    2 0 Отговор
    Не разбирам къде се скри бат Бойчо. Вече почти 24 часа - ни дума , ни вопъл , ни стон. Да не е избягал уплашен ? Той УЖ смелчага го раздава. Ама на , кой знае ?

    15:17 02.12.2025

  • 82 ОТ ТАЗИ СГЛОПКА ПО

    3 0 Отговор
    ГОЛЕМИ ПЕРДЕТА НЯМА ТИКВУН,ШИШО,ФРЮТИ,АФРИКАНСКИ ЗНАЙНИ И НЕЗНАЙНИ ПАК ЩЕ МОЛИМ ДЯДО ИВАН ДА НИ ОТТЪРВЕ.

    15:18 02.12.2025

  • 83 Време от август имахте

    1 0 Отговор
    бюджетът да го направите консенсусен ! Нали ?

    15:19 02.12.2025

  • 84 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дори":

    Щото пък Хасенка мног честна.Кокори ни се насреща,а краде и с дирника

    15:19 02.12.2025

  • 85 МВР служител

    3 0 Отговор
    Циклопът е готов на всичко за да запази процентните от хотела ,придобити под въздействието на злоупотреба с положение и разследвано от банковият сектор

    15:19 02.12.2025

  • 86 референдум

    3 0 Отговор
    Ние пък народа , ще направим необходимото , колкото и да е невъзможно да имаме референдум за еврото . Борбата ще до край , докато не пуснете референдума .600 000 подписа не ги ли видяхте ?

    15:19 02.12.2025

  • 87 дебеЛ Лебед

    2 0 Отговор
    Много ми е притеснено сега да не се скарат аверите Бойко и Делян. Каква я мислиха , пък то каква стана тя. Те сън не спят , за да пребъде нашата България. Пък хората не ги оценяват и протестират. Горките шишковци !

    15:21 02.12.2025

  • 88 Нищо конкретно не казва лъжеца...

    3 0 Отговор
    (Ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, вкл. в сферата на отбраната, транспорта, като всички средства за общините трябва да бъдат запазени, изтъкна премиерът)

    15:22 02.12.2025

  • 89 БСТ

    1 0 Отговор
    Оставка !

    15:23 02.12.2025

  • 90 Теменужка

    2 0 Отговор
    Да връща парите от бонуси и заплати! Пълен провал е

    15:24 02.12.2025

  • 91 Тома

    1 0 Отговор
    Оставка бе Желязков марш при водопада

    15:25 02.12.2025

  • 92 Референдум

    1 0 Отговор
    Искаме Референдум.

    Мошенниците вън.

    15:26 02.12.2025

  • 93 хай

    1 0 Отговор
    Хубава българска дума косенсуенсен. А цените неусетно станаха х2 в лева, скоро от лева ще бъдат в евро. Оставям на математиците да смятат колко е инфлацията.
    п.п. преди 3 месеца мобилните оператори имаха тарифи от по 20-22лв, сега почват от 35лв.

    15:26 02.12.2025

  • 94 Младите, моля прочетете го !

    1 2 Отговор
    Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    Коментиран от #100

    15:26 02.12.2025

  • 95 36 години атлантизъм

    2 0 Отговор
    36 години повсеместен погром. Това е резултата атлантенца

    15:29 02.12.2025

  • 96 Цезар

    1 0 Отговор
    Всичко включва ли оставка? Вече доказахте че работите против интересите на народа. Хващай пътя.

    15:31 02.12.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Стена от дронове

    0 3 Отговор
    Само това ви е нужно. НАТЮ и тенекии, еврозони и икономически и социален погром

    15:32 02.12.2025

  • 99 хххх

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Искаме си":

    Кои сте вие ? Не разбрали ,че сте една шепа руски агенти кърлежи за които никой пет пари не дава какво искат или не искат ? Нито сте български граждани,нито имате право на глас мръсни руски шпиони!

    Коментиран от #102

    15:32 02.12.2025

  • 100 коми терористи

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "Младите, моля прочетете го !":

    Няма по npocто нещо от комунистически демагог опитващ се да промива мозъци.Закъсал си го комуне,а престъпния ви и провален режим падна и никога повече няма да го видите

    Коментиран от #104

    15:33 02.12.2025

  • 101 ШОПА

    1 0 Отговор
    ДЕ..Е....ТИК...вон...?

    15:33 02.12.2025

  • 102 Нямаш право 85% от българите

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "хххх":

    да ги наричаш руски агенти кърлежи ! Засрами се и замълчи

    15:33 02.12.2025

  • 103 Стеф

    3 0 Отговор
    Да го бяхте направили?!?
    ОСТАВКА!!!

    15:34 02.12.2025

  • 104 демагог опитващ се да промива мозъци ли?

    2 3 Отговор

    До коментар #100 от "коми терористи":

    Цитирам ти точно Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!! Дали е демагогия или чиста история ? А атлантенце?

    15:36 02.12.2025

  • 105 Някой

    3 0 Отговор
    Теменужка и Даниел Митов вън от правителството и от парламента, ВЕДНАГА.

    15:39 02.12.2025

  • 106 Вие нищо

    4 0 Отговор
    Няма да правите. Оставка!!!

    15:42 02.12.2025

  • 107 ДА СЕ МАХАТЕ , КРАДЦИ!

    4 0 Отговор
    КАКВО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ, КАКЪВ КОНСЕНСУС БЕ?????
    ДА ПОДАВАТЕ ОСТАВКИ НЕЗАБАВНО!
    ВЕЧЕ НЕ ВИ ПОНАСЯМЕ И НЕ ИСКАМЕ ТОЧНО ВИЕ ДА НИ РЕШАВАТЕ БЪДЕЩЕТО!
    ВИЕ СТЕ ЗА ЗАТВОР!

    ИСКАМЕ РЕФЕРЕНДУМ!
    НЕ ВИ ИСКАМЕ ЕВРОТО И ИЗМИСЛЕНАТА ЕВРОЗОНА!

    15:42 02.12.2025

  • 108 Емигрант

    1 0 Отговор
    Вие за да сте във властта и на торни 4ервеи ще се превърнете,защото извън властта ви очаква съд и затвор ! Каква гнYсна политическа папла4, без достойнство и морал, без чест и почтеност, каква отврат ?

    15:43 02.12.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Анонимен

    1 0 Отговор
    Марш в къщи нищо не можеш да направиш единствено можеш да слушаш какво ще ти кажат двамата юнака

    15:44 02.12.2025

  • 111 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    България им вика МАХАЙТЕ СЕ...те им отговарят: ще преразгледаме бюджета.....бюджета не ни бърка....бърка ни вас мутрите от ДПС и ГЕРБ .. Пеевски и Бойко българоубиеца.... оставете бюджета

    15:44 02.12.2025

  • 112 Максимус

    3 1 Отговор
    Генерал Радев е последната ни надежда за промяна и по-добро бъдеще ! Той е силен и волеви човек закален в десетки битки. Ако направи партия ще спечели изборите с огромно мнозинсто и ще измете управляващата ни в момента крадлива и корумпирана продажна пасмина. Тогава Борисов и Пеевски отиват в затвора- мафията ГЕРБ ще бъде смачкана и нещата бавно ще потръгнат. Да подкрепим генерала !!!

    15:46 02.12.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Ежко

    0 0 Отговор
    Т.е.навити сте да делите,а?Хайде вън!Оставка и нови избори!

    15:49 02.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове