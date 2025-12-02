Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен

"Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен", заяви премиерът Росен Желязков след заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ).

"С колегите от коалицията имахме сериозен политически разговор", посочи той. И изреди редица промени, които ще бъдат направени. Ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, вкл. в сферата на отбраната, транспорта, като всички средства за общините трябва да бъдат запазени, изтъкна премиерът. Той не изключи възможността да влезем в 2026 г. и с удължителен бюджет.

Ще бъде преразгледан въпросът за данък дивидент и за социалните осигуровки.

По-рано днес Министерският съвет оттегли проектобюджета за 2026 г. С решение на неприсъствено заседание правителството предлага на парламента да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

До обрата се стигна след снощният протест в София, който ескалира.