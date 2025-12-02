Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен

"Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен", заяви премиерът Росен Желязков след заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ).
"С колегите от коалицията имахме сериозен политически разговор", посочи той. И изреди редица промени, които ще бъдат направени. Ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, вкл. в сферата на отбраната, транспорта, като всички средства за общините трябва да бъдат запазени, изтъкна премиерът. Той не изключи възможността да влезем в 2026 г. и с удължителен бюджет.
Ще бъде преразгледан въпросът за данък дивидент и за социалните осигуровки.
По-рано днес Министерският съвет оттегли проектобюджета за 2026 г. С решение на неприсъствено заседание правителството предлага на парламента да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.
До обрата се стигна след снощният протест в София, който ескалира.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Искаме си
Коментиран от #5, #75, #99
14:30 02.12.2025
2 Абе...
14:31 02.12.2025
3 честен ционист
Коментиран от #16
14:31 02.12.2025
4 Хахо
Коментиран от #9, #10, #79
14:31 02.12.2025
5 Голем смех
До коментар #1 от "Искаме си":Продължавайте да си го искате, само гледайте санитарите да не ви приберат :) хахаххахххахах
Коментиран от #73
14:32 02.12.2025
6 Дори
Коментиран от #84
14:32 02.12.2025
7 Мда
Коментиран от #29
14:32 02.12.2025
8 Късно е либе за Бюджет
14:32 02.12.2025
9 д-р Зигмунд
До коментар #4 от "Хахо":Санитар, къде го изтървахте тоя ?
Коментиран от #13, #17
14:33 02.12.2025
10 Елби
До коментар #4 от "Хахо":Комунетата от гербппдбдпсбспитн превърнаха “евроатлантик” в мръсна дума.
14:33 02.12.2025
11 Оставка !
14:34 02.12.2025
12 Народът
14:34 02.12.2025
13 Грую
До коментар #9 от "д-р Зигмунд":Трай бе паразит.
14:34 02.12.2025
14 Желяско
14:34 02.12.2025
15 Феникс
14:34 02.12.2025
16 Алооо
До коментар #3 от "честен ционист":Какви нашите бе ти не си от нашите, ти си от боклуците бе ей.
14:35 02.12.2025
17 на паркинга с турски тирове
До коментар #9 от "д-р Зигмунд":където сте заедно с майка ти и сестра ти важното е да сте соросоиди
14:35 02.12.2025
18 Новичок
14:36 02.12.2025
19 Колко неадекватен трябва да си верно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
14:36 02.12.2025
20 Късно е!
14:38 02.12.2025
21 Аууу ,
Коментиран от #27, #37
14:39 02.12.2025
22 УВАЖАЕМИ ХАЯШИ
14:40 02.12.2025
23 въпрос
14:40 02.12.2025
24 Щом няма бюджет в евро
и одължаване на стария бюджет , всички бюджетни плащания трябва да са задължително в левове и нищо не може да го промени ! Отново ще бъдат в колизия със конституцията. И естествено че има време за референдум ...
14:40 02.12.2025
25 Какъв консенсус бе каква тристранка
Синдикатите вие ги назначихте на поста ," синдикален представител" - хранилка - и те се подчиняват на вас
Каква тристранка какви пет лева.
Това е протест на хората - не е протест на синдикати или работодатели които са ваши протежета
14:41 02.12.2025
26 Дедо Мраз
14:41 02.12.2025
27 НЕ ПРИЯТЕЛ
До коментар #21 от "Аууу ,":ДУЛОВСКА ЧАВКА ДУЛОВСКА ...ОРТУНАТКА.
14:41 02.12.2025
28 НРБългария
14:41 02.12.2025
29 НЕ ЛЕЛЯ НУШИ
До коментар #7 от "Мда":С У П И Ч К А Т А И Е ПРЯКОРА.
14:43 02.12.2025
30 Младите хора: Оставка на Борисов и Пеев
проекта за първия бюджет в евро,
А срещу Кражбите и Корупцията на Управляващите партии в България!
Но купените медии Не отразиха протеста!
Всички се направиха, че не са чули Гласа на Хилядите Млади хора, които
Поискаха Оставката на Борисов и Пеевски!
Медиите скриха, че повечето от протестиращите бяха Млади хора,
които поискаха по-малко да крадат и лъжат управлявашите, за да останат в България!
14:44 02.12.2025
31 Аааа...НЕ!
14:47 02.12.2025
32 Оставка
14:47 02.12.2025
33 Ако в бюджета от 2025 г.
14:47 02.12.2025
34 кочо чистеменски
14:50 02.12.2025
35 Свърши ви времето атлантенца
14:52 02.12.2025
36 ОСТАВКА МАФИОТИ
14:52 02.12.2025
37 Иначе са надувки и нахалници
До коментар #21 от "Аууу ,":Консеснсусни са само когато видят дебелия край. Така не се управлява.
14:53 02.12.2025
38 ахааа
14:54 02.12.2025
39 Анонимен
14:54 02.12.2025
40 И да се обяви Израел
14:54 02.12.2025
41 Сатана Z
14:55 02.12.2025
42 Какъв консенсус
14:56 02.12.2025
43 Гост
14:56 02.12.2025
44 Целта на всичките тия протести
ППДБ играят водеща роля в акцията!
Радев това път седи отзад и само суфлира.
От Черепа са биячите и агитките.
Боко Меката Мария ако не е наясно с това, значи нищо не му е ясно
14:57 02.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хасковски каунь
14:58 02.12.2025
47 Нито стотинка за НАТЮ, тенекии и
14:58 02.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Гого
14:59 02.12.2025
50 Ха ха ха
15:00 02.12.2025
51 ОСТАВКА
15:01 02.12.2025
52 Защо
15:01 02.12.2025
53 Няма такъв филм
15:02 02.12.2025
54 Ако оставим
ППДБ, Възраждане, МЕЧ, Величие, Нинова, Черепа, Кузман и още куп по дребни едва събраха 50000 души!
Главната полза от протеста е , че поне успяхме да преброим ОФ- то на Радев.
Толкова са им силите!
Сега главният въпрос следният - ДАЛИ МЕКАТА МАРИЯ БОРИСОВ няма пак да клекне пред мижавия уличен натиск и да подаде оставка!
15:02 02.12.2025
55 РОСЕН НАЙ-СЛАБИЯ ПРЕМИЕР
15:03 02.12.2025
56 дядото
15:03 02.12.2025
57 ШИШИ НЯМА ДА ДАДЕ ВЛАСТТА
15:04 02.12.2025
58 референдум
15:04 02.12.2025
59 Всичко свърши
15:05 02.12.2025
60 Премиерът Желязков, Борисов и Пеевски
и го определят го като „човешки и социален“
Дори Премиерът Желязков каза, че ако не е
бил в Италия, щял лично да протестира
срещу Крадливите управляващи партии в Бг.
15:05 02.12.2025
61 Въпрос имам
15:05 02.12.2025
62 Местните структури на БСП
15:06 02.12.2025
63 Оставката на Борисов и Пеевски
проекта за първия бюджет в евро,
А срещу Кражбите и Корупцията на Управляващите партии в България!
Но купените медии Не отразиха протеста!
Всички се направиха, че не са чули Гласа на Хилядите Млади хора, които
Поискаха Оставката на Борисов и Пеевски!
Медиите скриха, че повечето от протестиращите бяха Млади хора,
които поискаха по-малко да крадат и лъжат управлявашите, за да останат в България!
Коментиран от #68
15:06 02.12.2025
64 ГЕРБ не разбраха,
Сега вече оставка искат.
Борисов се панира при улучен натиск и като нищо пак ще вдигне бялото знаме!
Коментиран от #80
15:06 02.12.2025
65 Светослав
Хората ще го принудят!
И хотела с водопади няма да се строи и да е на него, на жена му и на дъщеря му
15:07 02.12.2025
66 ПРОТЕСТА Е ГРАНДИОЗЕН
Само вандалите, платени от Пеевси, бяха организирани.
Коментиран от #72
15:07 02.12.2025
67 Днес следобед
15:07 02.12.2025
68 По големи
До коментар #63 от "Оставката на Борисов и Пеевски":крадци и мошеници от ППДБ няма бе, не се пали толкова!
Коментиран от #74
15:07 02.12.2025
69 Банкята
15:08 02.12.2025
70 фАНТОМасс
Вече сме декември !
ЗнаемЕ кой ГЕНИЙ направи това . Той сега се крие и мълчи. Оставя другите пионки да говорят. А главния виновник има ТИКВЕНО-МУТРЕНСКИ прякор и МАГНИТЕН приятел !
15:09 02.12.2025
71 да бъде консенсусен
15:10 02.12.2025
72 Грандиозният протест
До коментар #66 от "ПРОТЕСТА Е ГРАНДИОЗЕН":50000 души в цялата страна с клизма!
Мухахах!
В град от калибъра на Бургас имаше 200 души пред общината.
В Сливен, Ямбол, Русе, Търново и т.н. бяха дори по малко
Повече бяха само в Пловдив и Варна, но и там мижава работа.
15:11 02.12.2025
73 Медуня
До коментар #5 от "Голем смех":искаме си левчето че ще ни вземат спестяванията докато в същото време сами ги хвърляме на ало измамници...
а и войната е мир, свободата е робство, путин е радост, ваксините са чипирне и самолетите ни пръскат...
15:11 02.12.2025
74 СлънчогледкА
До коментар #68 от "По големи":Наистина ли мислиш , че ПП-ДБ са по-големи лъжци и крадци от Бойко и Делян ?
Шегаджия ли си или глух слепец ?
15:11 02.12.2025
75 Питане
До коментар #1 от "Искаме си":Защо толкоз ви ешубе от еврото бе?
Аз от 15 г. пазарувам с евро па още съм жив.
15:14 02.12.2025
76 запасняк
15:14 02.12.2025
77 Майк Алън Патън
15:15 02.12.2025
78 Айде запасняци
15:16 02.12.2025
79 Дедо Мраз
До коментар #4 от "Хахо":Ама вие само искате бе.Айде да дадете и вие нещо на тая държава
15:17 02.12.2025
80 Нищо не разбираш
До коментар #64 от "ГЕРБ не разбраха,":Не само ППДБ са опозиция! ГЕРБ не разбраха, че ала-балата с протоколите им подкопава всичките правителства! Когато правиш правителство с 20% одобрение, не може да очакваш останалите 80% да си мълчат! КРЕ-ТЕ-НИ!
15:17 02.12.2025
81 Само Питам
15:17 02.12.2025
82 ОТ ТАЗИ СГЛОПКА ПО
15:18 02.12.2025
83 Време от август имахте
15:19 02.12.2025
84 Зъл пес
До коментар #6 от "Дори":Щото пък Хасенка мног честна.Кокори ни се насреща,а краде и с дирника
15:19 02.12.2025
85 МВР служител
15:19 02.12.2025
86 референдум
15:19 02.12.2025
87 дебеЛ Лебед
15:21 02.12.2025
88 Нищо конкретно не казва лъжеца...
15:22 02.12.2025
89 БСТ
15:23 02.12.2025
90 Теменужка
15:24 02.12.2025
91 Тома
15:25 02.12.2025
92 Референдум
Мошенниците вън.
15:26 02.12.2025
93 хай
п.п. преди 3 месеца мобилните оператори имаха тарифи от по 20-22лв, сега почват от 35лв.
15:26 02.12.2025
94 Младите, моля прочетете го !
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?
Коментиран от #100
15:26 02.12.2025
95 36 години атлантизъм
15:29 02.12.2025
96 Цезар
15:31 02.12.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Стена от дронове
15:32 02.12.2025
99 хххх
До коментар #1 от "Искаме си":Кои сте вие ? Не разбрали ,че сте една шепа руски агенти кърлежи за които никой пет пари не дава какво искат или не искат ? Нито сте български граждани,нито имате право на глас мръсни руски шпиони!
Коментиран от #102
15:32 02.12.2025
100 коми терористи
До коментар #94 от "Младите, моля прочетете го !":Няма по npocто нещо от комунистически демагог опитващ се да промива мозъци.Закъсал си го комуне,а престъпния ви и провален режим падна и никога повече няма да го видите
Коментиран от #104
15:33 02.12.2025
101 ШОПА
15:33 02.12.2025
102 Нямаш право 85% от българите
До коментар #99 от "хххх":да ги наричаш руски агенти кърлежи ! Засрами се и замълчи
15:33 02.12.2025
103 Стеф
ОСТАВКА!!!
15:34 02.12.2025
104 демагог опитващ се да промива мозъци ли?
До коментар #100 от "коми терористи":Цитирам ти точно Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!! Дали е демагогия или чиста история ? А атлантенце?
15:36 02.12.2025
105 Някой
15:39 02.12.2025
106 Вие нищо
15:42 02.12.2025
107 ДА СЕ МАХАТЕ , КРАДЦИ!
ДА ПОДАВАТЕ ОСТАВКИ НЕЗАБАВНО!
ВЕЧЕ НЕ ВИ ПОНАСЯМЕ И НЕ ИСКАМЕ ТОЧНО ВИЕ ДА НИ РЕШАВАТЕ БЪДЕЩЕТО!
ВИЕ СТЕ ЗА ЗАТВОР!
ИСКАМЕ РЕФЕРЕНДУМ!
НЕ ВИ ИСКАМЕ ЕВРОТО И ИЗМИСЛЕНАТА ЕВРОЗОНА!
15:42 02.12.2025
108 Емигрант
15:43 02.12.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Анонимен
15:44 02.12.2025
111 Тракиец 🇺🇦
15:44 02.12.2025
112 Максимус
15:46 02.12.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Ежко
15:49 02.12.2025