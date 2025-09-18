Новини
Иззеха 150 флакона райски газ от парти в училищен двор в Неделино

Иззеха 150 флакона райски газ от парти в училищен двор в Неделино

18 Септември, 2025 16:14 827 11

Полицейската операция е извършена на 7 срещу 8 септември - след провеждането на Националния фолклорен фестивал за двугласно пеене в града

Общо 150 флакона с райски газ са иззети от импровизирана дискотека на открито в училищен двор в Неделино. Информацията потвърди за БТА Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Полицейската операция е извършена на 7 срещу 8 септември - след провеждането на Националния фолклорен фестивал за двугласно пеене в града. Диазотният оксид е открит зад бара, разпределен в 5 кашона по 30 флакона, с вместимост от по 600 грама. За случая не бе упоменато в полицейския бюлетин до днес.

В прокуратурата е изпратено уведомително писмо за започната проверка по случая, каза за БТА районният прокурор на Смолян Татяна Найденова. Тя допълни, че от наблюдаващия прокурор е разпоредена и втора проверка по Закона за съдебната власт по изпратен до държавното обвинение анонимен сигнал от хора, които твърдят, че са полицаи, свързани с установяването на райския газ.

Дискотеката е била организирана в двора на училището в Неделино, като теренът – общинска собственост, е нает от Антон Данаилов – управител на „Данаилов 97“ ЕООД, чиято фирма продава закуски и кафе, каза за БТА кметът на Неделино Боян Кехайов. През миналата година дружеството също е организирало открита дискотека в двора на училището. Във връзка с полицейската операция и откритото голямо количество райски газ Кехайов каза, че няма никаква информация.

Председателят на Общинския съвет в Неделино Веселин Кехайов ("ДПС - Ново начало") посочи за БТА, че се опитват да натопят сина му Даниел, който е бил барман в дискотеката и е посочен в анонимния сигнал за собственик на психоактивното вещество. „Той няма нищо общо с райския газ. Синът ми е приел да помогне на приятеля си за дискотеката и е получил заплащане за работа, която е извършил. Флаконите не са негови. Всичко е на политическа основа“, каза Кехайов.

Пред БТА съдържателят на дискотеката Антон Данаилов заяви, че той е собственик на кашоните с райски газ и ги е предал с протокол на полицията. „Мислех си да ги продавам, защото миналата година продавах свободно. Но сега, като ми казаха колко са големи глобите, се отказах и кашоните останаха неотворени“, допълни Данаилов.


  • 1 Доган

    8 1 Отговор
    Приказки под шипковият храст !

    16:21 18.09.2025

  • 2 Лелееее, и ся

    12 0 Отговор
    с кво шся друсат младите левенти и моми?

    16:23 18.09.2025

  • 3 мали и

    10 0 Отговор
    Ядосахте магнитския башибузук ще намали заплатите на полицаите

    16:27 18.09.2025

  • 4 Ракиджийница фалит

    7 0 Отговор
    Нови правила: Домашно вино и ракия, само ако произвеждаш плодове

    16:28 18.09.2025

  • 5 адаша

    9 0 Отговор
    Четете внимателно. Кмета - Боян Кехайов. Председателя на Общинския съвет - Васил Кехайов.
    Но цирка с кашоните е голям смях!

    Коментиран от #7

    16:35 18.09.2025

  • 6 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Това е реклама от сайт в ИН:
    "Райски газ цена
    Бургас Слънчев Бряг Созопол Приморско free delivery
    Времето за доставка е съобразено с трафика и ограниченията на пътя. Спиранията за рутинна проверка се известяват на клиента допълнително!
    Продуктите (райски газ бургас) на този сайт НЕ са предназначени за лица под 18 години

    Купонът започва с нас
    Комплекта включва до 10 балона и накрайник безплатно"

    16:38 18.09.2025

  • 7 Кмет

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "адаша":

    Може да са мъж и жена

    16:39 18.09.2025

  • 8 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    ... сигурно е имало парти на химиците , ха ха.

    Коментиран от #10

    16:43 18.09.2025

  • 9 Дааа

    4 0 Отговор
    На някой прокурорски син са ,всичко е шест

    17:01 18.09.2025

  • 10 Слунчев Бряг

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ти да видиш":

    Партито е на художниците

    17:02 18.09.2025

  • 11 Ха ха

    4 0 Отговор
    Щом и помаците се отвориха на дрога...пиши я бегала България.

    17:15 18.09.2025

