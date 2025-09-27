Важните новини във ФАКТИ на 27.09.2025 г.

Радостин Василев: Борисов е настоящ политически труп и бъдещ затворник

В управлението има напрежение, защото то е изградено от противостоящи си субекти, които черпят огромни негативи от участието си във властта. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в студиото на БНТ.

Калоян Паргов: Очакваме Радев да подкрепи Йотова, ако тя се кандидатира за президент

Зам.-председателят на БСП Калоян Паргов призова президента Румен Радев да подкрепи Илияна Йотова, ако тя реши да се кандидатира за президент. Това заяви социалистът в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA, като направи поредица от критични изявления по ключови теми.

Диана Русинова посочи коя област е с най-лошите и опасни пътища в страната

"Област Смолян е с най-лошите и опасни пътища в страната". Това съобщи председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, след обход на републиканската пътна мрежа в региона, цитирана от БТА.

Влак от Варна за София пътува със закъснение поради паднало дърво

Днес, при движение на бърз влак № 2616 по направлението Варна - София, в междугарието Стражица - Джулюница, на около 20 метра от спирка Кесерово, върху композицията пада изсъхнало дърво.

Иван Капитанов: През следващата седмица започва изплащането на оставащите компенсации за измръзналите череши, вишни и кайсии

През следващата седмица ще стартира поетапното изплащане на оставащите компенсации за измръзналите череши, вишни и кайсии през тази пролет. Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов по време на участието си в „Празника на плодородието“ в града.

СО обяви: Няма задължение за подаване на нови декларации за такса „Битови отпадъци“

През последните дни се разпространява невярна информация, че всички граждани и фирми в София трябва до 30 септември 2025 г. да подадат нови декларации за такса „Битови отпадъци“ (ТБО), в противен случай ще бъдат глобени. Това не отговаря на истината.

Криминален психолог: Румен Радев иска да прилича на младия Бойко Борисов

Криминалният психолог Росен Йорданов коментира напрежението и ожесточените словесни атаки между президента Румен Радев и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS. Според него хората около Радев целенасочено се опитват да създадат сравнение между двамата, за да утвърдят лидерската позиция на президента.

Бизнесменът, който въведе GSM-ите в България: Всички ме мислеха за луд

Две хиляди марки - толкова е струвал първият GSM телефон в България през 1995 година, когато е въведена първата GSM мрежа у нас. Това разкри Красимир Стойчев - бизнесменът, който въведе GSM технологията в България, в предаването "Големите последици" по Bulgaria ON AIR.

Стойчо Стойчев: Има пет центъра на властта

България се намира в период на политическа фрагментация, която продължава от 2021 г. и няма перспективи за решителна победа на нито една от основните политически сили в следващите 4-5 години, заяви политологът доц. Стойчо Стойчев в предаването "Офанзива" по NOVA NEWS.

Адвокат на Благомир Коцев: В записите от СРС няма нищо уличаващо срещу кмета на Варна

Няма документирана от специални разузнавателни средства (СРС) среща между свидетеля по делото срещу Благомир Коцев и бивш заместник-кмет Диан Иванов и бизнесдамата, подала сигнала - Пламенка Димитрова. В записите няма нищо уличаващо срещу кмета на Варна. Това заяви един от защитниците на Благомир Коцев - адвокатНиколай Владимиров, в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов".

Полицията залови шофьор с 26 глоби за близо 4 000 лева

Специализирана операция на Пътна полиция стартира днес на ГКППКулата и други гранични пунктове. Целта е да бъдат проверени товарни автомобили с чужда регистрация, които имат невръчени или неплатени глоби. Операцията е резултат от синхронизацията на автоматизираните системи на националното ТОЛ управление и МВР.

Въвеждането на зона с ниски емисии от транспорта в София намалява замърсяването на въздуха

Въвеждането на зона с ниски емисии от транспорта в София намалява замърсяването на въздуха.

Варна може да проведе извънредни избори за кмет

Общинският съвет във Варна ще действа стриктно според закона при евентуално провеждане на частични местни избори или назначаване на нов изпълняващ длъжността кмет. Това заяви председателят на местния парламент Христо Димитров в предаването "Позиция" на Радио Варна. По думите му, провеждането на извънредни избори за кмет на морската столица е възможен вариант предвид продължаващия арест на настоящия кмет Благомир Коцев.

Два нови варианта на Covid-19, случаите се увеличават

Увеличават се случаите на Covid у нас, особено сред хората над 65 годишна възраст и тези, с хронични заболявания.

Корнелия Нинова: Явно опозицията и управленската алтернатива е извън парламента

Опозиционните партии в парламента успяваха да съберат подписи за всякакви вотове на недоверие. Точно за безводието обаче не могат. Този проблем е най- наболял днес и е потенциална бомба.

Явор Дачков: Ако има предсрочни избори, Радев ще ги спечели - обира целия протестен вот

Когато става дума за власт, пари и политика, интелигентните хора не биват допуснати. Много интелигентни хора нямат политическо представителство, нямат излаз в това, което виждаме в Народното събрание. Друга България е възможна и не бива да губим тази надежда.

Солена глоба за собственик на бензиностанция в Първомай заради продажба на райски газ на младежи

В Първомай собственик на бензиностанция се оказа с неприятна изненада – глоба от 3000 лева, наложена заради незаконна продажба на райски газ (диазотен оксид) на непълнолетни. Районният съд в града потвърди санкцията, издадена от Регионалната здравна инспекция – Пловдив, след като бе установено, че на територията на обекта се е търгувало с опасното вещество.

Дошло е време разделно: "Възраждане" протестира пред Народното събрание и БНБ

Симпатизанти на „Възраждане“ се събраха на пореден протест с искане за сваляне на правителството.

Илияна Йотова: Има очевидна кампания срещу президентската институция

Според вицепрезидента Илияна Йотова има очевидна кампания срещу президентската институция, предвид изборите за държавен глава след година. Йотова коментира в Маджарово нападките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към президента Радев от последните дни.

Кирил Петков номинира Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната“

"Продължаваме промяната" застава твърдо зад арестуваните си представители в местната власт и обявява амбиции за връщане в управлението чрез обновление в партията и задълбочаване на партньорството с "Демократична България". Това стана ясно в началото на Общото събрание на ПП, което се провежда в момента.

Бойко Борисов: Пускам министри на събития на президента, но не искат да ходят

Лидерът на ГЕРББойко Борисов и вицепремиерът Томислав Дончев откриха днес Националната академия на младежката организация на партията, която се провежда в Панагюрище. На събитието присъстват над 150 младежи от всички структури на ГЕРБ в страната.

Божидар Божанов: Политическата криза се завръща заради зависимостта на управляващите от Пеевски

„В момента има много протести. Те са малки, тематични, някои стават все по-големи. Някои са за безводието, където освен липсата на инициативност и човешката глупост можем да добавим и фактора корупция. Имаше едни 500 млн. лв. за язовири и други такива дейности, които по доклад на Сметната палата са в прокуратурата. А тя е сложила чадър над делата. Има протести по множество теми, защото много групи от хора са недоволни. Всички сме виждали как огромните протести често са предшествани точно от по-малки такива, дори и през 2013 г. беше така“, заяви Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, в предаването „Панорама“ по БНТ.

Калоян Методиев: Борисов започна всячески да се дистанцира от кабинета "Желязков"

Борисов започна всячески да се дистанцира от кабинета "Желязков". Вербално (дал си под наем партията) и невербално (дори не го подкрепи на вот на недоверие). Очевидно е, че не иска да се асоциира с провала. Това правителство го сглоби той, след доказана фалшификация на изборите, като мандатоносител. Наслагаха сламени министри (някои още не ги познаваме дори като имена).



Накупи вътрешната опозиция в БСП (дълги години я храни за този момент). Едно към едно, както напазарува преди години алчните нищожества в СДС. Клиентелата и в СДС, и в БСП е една и съща като типаж. Под индиго. Сега пусна БСП министрите напред във водната криза, а те са бездарни, алчни, нечленоразделни. И се провалиха тотално.



Взе и последната капка достойнство на стария си приятел Слави Трифонов, който щеше да го изчегъртва, и който прегърна за последно. Тези два политически трупа (БСП и ИТН) си изиграха ролята. Отгледани бяха за това правителство.



Прочисти и ГЕРБ. Хотелът-водопад завлече дразнещия го Росен Желязков в политическото небитие. Изгори и другия си дразнител Даниел Митов в коридорите на МВР, където го изпрати против всякаква управленска логика. Остави депутати и министри да обикалят месеци наред света като обезумели, на държавни разноски, за да ги компрометира. А много отдавна можеше да ги спре.



Днес гони две цели: да няма общо с кабинета и с резултатите му: повишаващи се цени, масови водни режими, рекордни заеми, неясен бюджет, привилегии и лукс. В момента се чуди само как да се отърве от Пеевски и да си намери нови патерици за официални партньори (след реформатори, патриоти, рзс-та, абв-та, Марешки, пп-та, дб-та, бсп-та, итн-та...). Това е интересният сюжет в следващите седмици. Ще се опита ли пак виновникът за всичко да излезе сух от ситуацията. И вече методично хвърля цялата вина на жалките, продажни и алчни слуги, които купи с постове. Не бива да му се позволява! Това е неговото правителство! Той е мандатоносителят! Отговорността е негова.

Кристиан Вигенин с призив за мерки срещу напускането на медицински сестри в чужбина

Кризата с кадрите в здравеопазването не е абстрактен проблем – тя е ежедневна реалност и в България. Лекари и медицински сестри напускат заради по-добри условия в по-богати страни. Това „изтичане на умове“ прави уязвима здравната грижа у нас.

Проф. Георги Близнашки: Времето на революциите отмина, България върви в правилна посока

В България няма място за нови революции, а политическите сили, които се опитват да върнат страната към 90-те години, създават излишно напрежение, заяви пред БНТ проф. Георги Близнашки.