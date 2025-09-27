Солена глоба за собственик на бензиностанция в Първомай заради продажба на райски газ на младежи

В Първомай собственик на бензиностанция се оказа с неприятна изненада – глоба от 3000 лева, наложена заради незаконна продажба на райски газ (диазотен оксид) на непълнолетни. Районният съд в града потвърди санкцията, издадена от Регионалната здравна инспекция – Пловдив, след като бе установено, че на територията на обекта се е търгувало с опасното вещество.

Инцидентът се разиграва на 19 януари миналата година, когато група младежи се събират на паркинга до голям хранителен магазин, в непосредствена близост до бензиностанцията. Един от тях купува три флакона с изображение на ягода, всеки снабден с пълнител и балон – класически комплект за употреба на райски газ. След като започват да вдишват съдържанието, очевидци подават сигнал до полицията.

На място пристига патрул, който установява, че флаконите са закупени от бензиностанцията. При разпита управителят признава, че в обекта се предлага райски газ, но твърди, че продажбите са само на пълнолетни лица. Въпреки това, проверката на здравните инспектори разкрива, че веществото се продава системно, в разрез със законовите разпоредби.

Според последните промени в Закона за здравето, влезли в сила през 2023 година, диазотен оксид може да се продава единствено за медицински цели или като добавка в хранително-вкусовата промишленост. Нарушението коства на собственика сериозна глоба, която той опитва да оспори в съда. В хода на делото един от служителите твърди, че във флаконите имало сметана, а не райски газ, но съдът не приема тази версия, позовавайки се на събраните доказателства за системна продажба на забраненото вещество.

Решението на Районния съд в Първомай не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Административния съд в Пловдив. Случаят отново повдига въпроса за контрола върху продажбата на райски газ и необходимостта от по-строги мерки за опазване на здравето на младите хора.