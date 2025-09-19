Новини
Времето днес, прогноза за петък, 19 септември: Слънчево начало на уикенда със слаб вятър

Времето днес, прогноза за петък, 19 септември: Слънчево начало на уикенда със слаб вятър

19 Септември, 2025 03:00 399 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат от 23 до 28°, в столицата - около 24°

Времето днес, прогноза за петък, 19 септември: Слънчево начало на уикенда със слаб вятър - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Минималните температури ще са от 6 до 14°, в котловините и високите полета – с около 2° по-ниски, по Черноморието до 14-16°, в София – 7°, предаде БНР.

През деня ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 23 до 28°, в столицата - около 24°.

По Черноморието ще е слънчево. Максималните температури на въздуха ще са между 23 и 26°. Морската вода е 23-24°. Вълнението на морето ще е до 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на надморска височина от 1200 м. ще е около 19°, на 2000 м. около 12°.

В събота ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в котловините - краткотрайна мъгла. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13°, в котловините и по-ниски, а максималните - между 24 и 29°.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
