Времето днес, прогноза за петък, 19 септември: Слънчево начало на уикенда със слаб вятър

Минималните температури ще са от 6 до 14°, в котловините и високите полета – с около 2° по-ниски, по Черноморието до 14-16°, в София – 7°, предаде БНР.

През деня ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 23 до 28°, в столицата - около 24°.



По Черноморието ще е слънчево. Максималните температури на въздуха ще са между 23 и 26°. Морската вода е 23-24°. Вълнението на морето ще е до 2 бала.



В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на надморска височина от 1200 м. ще е около 19°, на 2000 м. около 12°.



В събота ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в котловините - краткотрайна мъгла. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13°, в котловините и по-ниски, а максималните - между 24 и 29°.