Антон Станков: Раздаваме правосъдие чрез мерките за неотклонение. Благомир Коцев е наказан предварително

Антон Станков: Раздаваме правосъдие чрез мерките за неотклонение. Благомир Коцев е наказан предварително

18 Септември, 2025 20:18

За показанията на Диян Николов по делото Станков уточни: „Носи се наказателна отговорност за лъжесвидетелстване. Ако въпросният господин го е направил, следва да си понесе отговорността или поне да обясни какви са обстоятелствата, които са го накарали да си оттегли показанията. Такова оттегляне няма в българското право. Предупреден е, знае какво говори.“

Огорчен съм от решението на колегите. Не ги познавам персонално, не знам кое ги е подтикнало. Не може да се бяга от отговорност, когато си съдия. Това заяви бившият правосъден министър Антон Станков в ефира на bTV по повод тримата съдии, определени да разгледат въззивната мярка за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, които си направиха отвод.

„Да не си правим илюзии – съдът е деполитизиран дотолкова, доколкото съдиите нямат право да участват в партия, но съдът участва в управлението на държавата и е част от политиката. Не е редно да се отвеждат, това им е работата“, напомни той, цитиран от novini.bg.

За показанията на Диян Николов по делото той уточни: „Носи се наказателна отговорност за лъжесвидетелстване. Ако въпросният господин го е направил, следва да си понесе отговорността или поне да обясни какви са обстоятелствата, които са го накарали да си оттегли показанията. Такова оттегляне няма в българското право. Предупреден е, знае какво говори.“

„Раздаваме правосъдие чрез мерките за неотклонение. Този човек е наказан предварително“, коментира още той ареста на Коцев.


  • 1 Спецназ

    4 2 Отговор
    Какво значи да си оттеглиш показанията,
    дадени ПОД КЛЕТВА пред съдия??

    ТИЯ ни правят на маймуни, БАЦЕ!!

    Коментиран от #5, #6

    20:21 18.09.2025

  • 2 име

    5 1 Отговор
    Добро утро, како Пено. Тва не е от вчера, а от поне 15г. И затова първото нещо, което ПП-ДБ и конкретно христо шехерезадата направиха като реформа, беше на конституцията. И то такава, че ся ще ни управляват или боко и шишо с редовно правителство, или боко и шишо със служебно правителство. Щото 2020 всички протестирахме за конституционна реформа, а не за върховенство на закона, нали така жълтопаветни еуглени?!

    20:24 18.09.2025

  • 3 Спецназ

    2 0 Отговор
    Да си оттеглиш показания под клетва е
    все едни да се вречеш във вечна любов
    в мъжа до теб и

    след с.кса да му кажеш оттеглям си клетвата за вечна любов ,
    върни ми девствеността ако може защото вече размислих и

    нема ти дам повече ако ще 100 лева да ми даваш- НЕ,
    искам да съм си девствена и непорочна...

    20:26 18.09.2025

  • 4 Хипотетично

    3 1 Отговор
    😎Такова оттегляне (на показания) няма в българското право.😎
    Има лъжесвидетелстване, щом има две взаимно изключващи се свидетелства.
    Натиска след даване на показанията, изглежда по-сериозен пред угрозата за лъжесвидетелстване.

    Коментиран от #7

    20:32 18.09.2025

  • 5 плащат ти някаква сума

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Спецназ":

    и оттегляш

    Коментиран от #8

    20:32 18.09.2025

  • 6 Да те светна по въпроса:

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Спецназ":

    Значи че са му изтръгнали показанията чрез заплахи за него и семейството му. Двете Мазни и дебели парчета рекетират всичко нормално, което срещнат по бандитския си път.

    20:34 18.09.2025

  • 7 Видьо Видев

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    И така ще бъде, докато изборите в България са противоконституционни по Путинистки!
    В нарушение на ал2. от чл6.
    Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
    както е в ЕС,
    А у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!

    И ще продължават да дерибействат ТУТУ Крадецът, Слави Наркоманаът, Копейкин Руснакът и ШИШИ Магнитски!

    20:35 18.09.2025

  • 8 Спецназ

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "плащат ти някаква сума":

    ТИЯ пари не дават,

    и не е заплаха всички го знаят че е реално жив да те закопаят,
    където и Ванга да беше жива нема те намери.

    Когато има намесени милиони
    се играя големи игри. това да не е индийски сериал , НЕ е!

    20:39 18.09.2025

  • 9 Без име

    1 1 Отговор
    Абсолютно е прав!

    20:41 18.09.2025

  • 10 гражданин

    0 1 Отговор
    Коцев като осъди съда в Страсбург ,парите да ги плащат мафиотите които работят в него !

    20:52 18.09.2025

  • 11 какво правосъдие

    0 0 Отговор
    това е проста търговийка както и всичко останало в България...

    20:54 18.09.2025

