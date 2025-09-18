Антон Станков: Раздаваме правосъдие чрез мерките за неотклонение. Благомир Коцев е наказан предварително

Огорчен съм от решението на колегите. Не ги познавам персонално, не знам кое ги е подтикнало. Не може да се бяга от отговорност, когато си съдия. Това заяви бившият правосъден министър Антон Станков в ефира на bTV по повод тримата съдии, определени да разгледат въззивната мярка за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, които си направиха отвод.
„Да не си правим илюзии – съдът е деполитизиран дотолкова, доколкото съдиите нямат право да участват в партия, но съдът участва в управлението на държавата и е част от политиката. Не е редно да се отвеждат, това им е работата“, напомни той, цитиран от novini.bg.
За показанията на Диян Николов по делото той уточни: „Носи се наказателна отговорност за лъжесвидетелстване. Ако въпросният господин го е направил, следва да си понесе отговорността или поне да обясни какви са обстоятелствата, които са го накарали да си оттегли показанията. Такова оттегляне няма в българското право. Предупреден е, знае какво говори.“
„Раздаваме правосъдие чрез мерките за неотклонение. Този човек е наказан предварително“, коментира още той ареста на Коцев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спецназ
дадени ПОД КЛЕТВА пред съдия??
ТИЯ ни правят на маймуни, БАЦЕ!!
Коментиран от #5, #6
20:21 18.09.2025
2 име
20:24 18.09.2025
3 Спецназ
все едни да се вречеш във вечна любов
в мъжа до теб и
след с.кса да му кажеш оттеглям си клетвата за вечна любов ,
върни ми девствеността ако може защото вече размислих и
нема ти дам повече ако ще 100 лева да ми даваш- НЕ,
искам да съм си девствена и непорочна...
20:26 18.09.2025
4 Хипотетично
Има лъжесвидетелстване, щом има две взаимно изключващи се свидетелства.
Натиска след даване на показанията, изглежда по-сериозен пред угрозата за лъжесвидетелстване.
Коментиран от #7
20:32 18.09.2025
5 плащат ти някаква сума
До коментар #1 от "Спецназ":и оттегляш
Коментиран от #8
20:32 18.09.2025
6 Да те светна по въпроса:
До коментар #1 от "Спецназ":Значи че са му изтръгнали показанията чрез заплахи за него и семейството му. Двете Мазни и дебели парчета рекетират всичко нормално, което срещнат по бандитския си път.
20:34 18.09.2025
7 Видьо Видев
До коментар #4 от "Хипотетично":И така ще бъде, докато изборите в България са противоконституционни по Путинистки!
В нарушение на ал2. от чл6.
Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
както е в ЕС,
А у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!
И ще продължават да дерибействат ТУТУ Крадецът, Слави Наркоманаът, Копейкин Руснакът и ШИШИ Магнитски!
20:35 18.09.2025
8 Спецназ
До коментар #5 от "плащат ти някаква сума":ТИЯ пари не дават,
и не е заплаха всички го знаят че е реално жив да те закопаят,
където и Ванга да беше жива нема те намери.
Когато има намесени милиони
се играя големи игри. това да не е индийски сериал , НЕ е!
20:39 18.09.2025
9 Без име
20:41 18.09.2025
10 гражданин
20:52 18.09.2025
11 какво правосъдие
20:54 18.09.2025