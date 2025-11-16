Новини
Даниел Вълчев: Трябва да се смени съставът на ВСС

16 Ноември, 2025 19:11, обновена 16 Ноември, 2025 18:27 515 3

Бившият политик предлага ротация на главния прокурор

Не е проблем безконтролния главен прокурор, а правомощията на прокурорите. Тази позиция изрази пред bTV Даниел Вълчев, цитиран от news.bg.

За него проблемът е в мястото на прокуратурата в наказателния процес.

Има много механизми за контрол, по мнението му. Няма пречка да се води преследване срещу главен прокурор, както обясни той.

Вълчев предлага намаляване мандата на главния прокурор и ротация на обвинител номер едно. Според него трябва да се смени състава на ВСС. Тук е заровено кучето заяви Вълчев.

Проблемите се решават с къси мандати, ротация и жребии, според него.

Той коментира, че в последните години държавата е наляла много пари в публичния сектор. Това в същото време упражнява тежък натиск върху частния сектор.

Вълчев не изключва висока инфлация догодина. От това има интерес властта, защото така си пълни хазната, по мнението му.


  • 1 горките

    1 0 Отговор
    Няма член на ВСС , който да не е с по два хотела и къщи за гости !!! Живи да ги оплачеш !!

    18:30 16.11.2025

  • 2 Хм...

    2 0 Отговор
    Дебеличките не искат нов ВСС. Бяха избрани нови членове от съдийската колегия, но явно не има харесаха избраните и замразиха целия процес. Нищо не се чува от Парламента за тяхната квота, всичко е точно.

    18:33 16.11.2025

  • 3 КОГАТО

    2 0 Отговор
    ПАДНАТ ГЛАВИТЕ НА ДВЕТЕ ПРСЕТА,
    ТОГАВА МОЖЕ И ДА СЕ СМЕНИ СЪСТАВА НА ВВС.

    18:37 16.11.2025

