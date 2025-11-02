Вежди Рашидов: Държава е изпусната. Улицата раздава от сутрин до вечер правосъдие

"Има един премиер и това е Росен Желязков. А колко лидери имат партиите, това е друг въпрос - колкото са коалициите", каза съветникът по културата на премиера Вежди Рашидов в ефира на bTV.

"Партийните лидери могат да говорят на ангро - за много неща. Това им е политически термин и начин на поведение. Ние, по-малките, гражданите трябва да запазим малко авторитета на правителството, защото няма държава. Не можем всичко да оплюваме. Не е честно", заяви Рашидов.

"Бих могъл да кажа, че държава е изпусната. Фактът e, че улицата раздава от сутрин до вечер правосъдие. Бият се, катастрофират, бият доктори, бият учители. Убиваме се безразборно. Има страх от държавата, от властта. Ние сме избрали тази власт и доброволно сме решили да се подчиним", коментира Рашидов.

"Нали знаете как се убиват политики и муха? - с вестник. Правителството се страхува от говорилнята. Всеки го е страх от говорилнята. А ние правим една страшна говорилня, без да осъзнаваме, че това работи срещу нас", каза още Рашидов.