Вежди Рашидов: Държава е изпусната. Улицата раздава от сутрин до вечер правосъдие

"Има един премиер и това е Росен Желязков. А колко лидери имат партиите, това е друг въпрос - колкото са коалициите", каза съветникът по културата на премиера Вежди Рашидов в ефира на bTV.
"Партийните лидери могат да говорят на ангро - за много неща. Това им е политически термин и начин на поведение. Ние, по-малките, гражданите трябва да запазим малко авторитета на правителството, защото няма държава. Не можем всичко да оплюваме. Не е честно", заяви Рашидов.
"Бих могъл да кажа, че държава е изпусната. Фактът e, че улицата раздава от сутрин до вечер правосъдие. Бият се, катастрофират, бият доктори, бият учители. Убиваме се безразборно. Има страх от държавата, от властта. Ние сме избрали тази власт и доброволно сме решили да се подчиним", коментира Рашидов.
"Нали знаете как се убиват политики и муха? - с вестник. Правителството се страхува от говорилнята. Всеки го е страх от говорилнята. А ние правим една страшна говорилня, без да осъзнаваме, че това работи срещу нас", каза още Рашидов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Територията е тотално пробита!
13:29 02.11.2025
2 Е, как така?
13:30 02.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Поговорката гласи
13:32 02.11.2025
5 Алкохолика
13:32 02.11.2025
6 Дудов
13:36 02.11.2025
7 хихихи
Коментиран от #31
13:37 02.11.2025
8 ВЕЖДЬО
13:38 02.11.2025
9 Асен
13:41 02.11.2025
10 ГЕРБАВ ПРОСТАК Е
13:42 02.11.2025
11 Тео
13:52 02.11.2025
12 Абсолютен
13:53 02.11.2025
13 Тома
Коментиран от #18
13:58 02.11.2025
14 Кво се правиш на обичана мома.
14:02 02.11.2025
15 Чочо
Желязков е премиер,но с водопад.Улиците управляват,но чрез Пеевски!
Не сме длъжни да се подчиняваме,както ти искаш.
Ти...си се подчинявай.Хаос е защото едни мислят,че.....но други управляват!
14:03 02.11.2025
16 Епем ти и Държавата с главно
Пфу, скрий се дупката си ве, Селяк, поне на Село да беше, истински Селянин да беше а ти Слугиня на Мафиоти и Държавници Еди оти, а оди пеша сега.
14:04 02.11.2025
17 Хаха
14:07 02.11.2025
18 Биеш полицаи още
До коментар #13 от "Тома":А когато удари с шамар униформения полицай, държавата беше ли изпусната.
14:07 02.11.2025
19 123
14:08 02.11.2025
20 Гроб отрова
Коментиран от #25
14:11 02.11.2025
21 Вземи пари от Боташ по един милион
Кър ачик манометър кантар гиби
Ашкулсун аркадаш берекет версим
14:12 02.11.2025
22 някой да припомни
14:14 02.11.2025
23 DW смърди
Поради това не е редно да си пише "на ангро", защото става "на на едро".
Правилно е да се ползва само "ангро".
Дано го разбере и запомни...
14:16 02.11.2025
24 Новият Софиянец
Коментиран от #26
14:17 02.11.2025
25 как е възможно
До коментар #20 от "Гроб отрова":да са толкова некадърни българските политици??
14:18 02.11.2025
26 Пир
До коментар #24 от "Новият Софиянец":по време на чума...
14:18 02.11.2025
27 мехмед
Коментиран от #29, #30
14:19 02.11.2025
28 Едно предложение
14:23 02.11.2025
29 Търбуха
До коментар #27 от "мехмед":Ще глътна цялата държава!!!
14:24 02.11.2025
30 Отговор
До коментар #27 от "мехмед":Всички хора на изкуството са алкохолици и наркомани. Те искат само унищожавайки да творят през призмата на самоунищожението. И така вече сто години импресионизъм. Да е жив и здрав г-н Рашидов мулатка и само да не кара кола. Един ден произведенията му ще гонят Дали и Пикасо 100%
14:26 02.11.2025
31 Гошо
До коментар #7 от "хихихи":Тоз орева орталъка че ги бил изкарал с ръцете си тез пари
14:39 02.11.2025
32 Латвия
14:51 02.11.2025
33 АКО БОЙКО НЕ МУ ПЛАТИ С НАШИТЕ ПАРИ
14:54 02.11.2025