Новини
България »
Всички градове »
Вежди Рашидов: Държава е изпусната. Улицата раздава от сутрин до вечер правосъдие

Вежди Рашидов: Държава е изпусната. Улицата раздава от сутрин до вечер правосъдие

2 Ноември, 2025 13:27 1 005 33

  • вежди рашидов-
  • улица-
  • правосъдие-
  • изпусната държава

"Нали знаете как се убиват политики и муха? - с вестник. Правителството се страхува от говорилнята. Всеки го е страх от говорилнята. А ние правим една страшна говорилня, без да осъзнаваме, че това работи срещу нас", каза още Рашидов. 

Вежди Рашидов: Държава е изпусната. Улицата раздава от сутрин до вечер правосъдие - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Има един премиер и това е Росен Желязков. А колко лидери имат партиите, това е друг въпрос - колкото са коалициите", каза съветникът по културата на премиера Вежди Рашидов в ефира на bTV.

"Партийните лидери могат да говорят на ангро - за много неща. Това им е политически термин и начин на поведение. Ние, по-малките, гражданите трябва да запазим малко авторитета на правителството, защото няма държава. Не можем всичко да оплюваме. Не е честно", заяви Рашидов.

"Бих могъл да кажа, че държава е изпусната. Фактът e, че улицата раздава от сутрин до вечер правосъдие. Бият се, катастрофират, бият доктори, бият учители. Убиваме се безразборно. Има страх от държавата, от властта. Ние сме избрали тази власт и доброволно сме решили да се подчиним", коментира Рашидов.

"Нали знаете как се убиват политики и муха? - с вестник. Правителството се страхува от говорилнята. Всеки го е страх от говорилнята. А ние правим една страшна говорилня, без да осъзнаваме, че това работи срещу нас", каза още Рашидов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Територията е тотално пробита!

    14 2 Отговор
    Умрела е!

    13:29 02.11.2025

  • 2 Е, как така?

    21 1 Отговор
    Нали вдигнаха заплатите на полицайте ?

    13:30 02.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Поговорката гласи

    23 2 Отговор
    Прoста тиква - слаба държава.

    13:32 02.11.2025

  • 5 Алкохолика

    13 1 Отговор
    Сега, внимавайте с коментарите против колегата, да не се търсим,наказваме и глобяваме. Глобите са солени, дълги маси, с луканка,сланина и други отбрани мезета. Маркови уискита върла люта ракия, Софка с оркестъра, Азис и мускетарите Стораро. Аде браво.

    13:32 02.11.2025

  • 6 Дудов

    20 1 Отговор
    Крадеца вика. "Дръжте крадеца"

    13:36 02.11.2025

  • 7 хихихи

    18 1 Отговор
    Баш мултала ръси акъл.....я кажи ти как си прибра милиона от ктб, защото простосмъртните имат лимит гарантиран от държавата

    Коментиран от #31

    13:37 02.11.2025

  • 8 ВЕЖДЬО

    17 1 Отговор
    Е ЖЕНСКИ ПОЛОВ ОРГАН !

    13:38 02.11.2025

  • 9 Асен

    15 0 Отговор
    Ама кой я изпусна точно ти и твоят ортак Боко.

    13:41 02.11.2025

  • 10 ГЕРБАВ ПРОСТАК Е

    13 0 Отговор
    съветникът по културата на премиера Вежди Рашидов

    13:42 02.11.2025

  • 11 Тео

    3 8 Отговор
    Тука е напълно точен Веждичката❗

    13:52 02.11.2025

  • 12 Абсолютен

    14 0 Отговор
    лъжец , далаверажии и мошеник ! Включително и измислената му биография , произход и какво ли не ! Ако държавата беше на мястото си , и той щеше да е на неговата - в затвора !

    13:53 02.11.2025

  • 13 Тома

    13 0 Отговор
    Вежди управи ли баничарката която обърна в центъра на София кьор кютюк пиян

    Коментиран от #18

    13:58 02.11.2025

  • 14 Кво се правиш на обичана мома.

    11 0 Отговор
    Това го докара твоя приятел тъпата тиква Борисов. Завладяна, опростячена държава, корупция и беззаконие. И това гарантирано от ГЕРБ. Върна ли ти Бойко милионите от КТБ.

    14:02 02.11.2025

  • 15 Чочо

    9 0 Отговор
    Точно тя власт я "избраха"парите,не ние.
    Желязков е премиер,но с водопад.Улиците управляват,но чрез Пеевски!
    Не сме длъжни да се подчиняваме,както ти искаш.
    Ти...си се подчинявай.Хаос е защото едни мислят,че.....но други управляват!

    14:03 02.11.2025

  • 16 Епем ти и Държавата с главно

    11 1 Отговор
    Д , ако Пеевски и неговата слугиня Борисов са Държавата, вече 35 години и ти Смехурко където катастрофира трезвен на Булевард България, поне да беше пиян та имаш извинение?
    Пфу, скрий се дупката си ве, Селяк, поне на Село да беше, истински Селянин да беше а ти Слугиня на Мафиоти и Държавници Еди оти, а оди пеша сега.

    14:04 02.11.2025

  • 17 Хаха

    8 0 Отговор
    Държавата е разпусната още от 2007 година. Юридически на книга се води, като международен политически субект, дефакто обаче се управлява от полу-легитимна наднационална камора.

    14:07 02.11.2025

  • 18 Биеш полицаи още

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тома":

    А когато удари с шамар униформения полицай, държавата беше ли изпусната.

    14:07 02.11.2025

  • 19 123

    8 1 Отговор
    Държавата трябва да бъде унищожена защото пази големите престъпници и злодеии, а редовия гражданин е ограбван с данъци, такси, акцизи ДДС. Държавата е поробителя на народа.

    14:08 02.11.2025

  • 20 Гроб отрова

    5 0 Отговор
    Ботев и Левски са живи ние умряхме

    Коментиран от #25

    14:11 02.11.2025

  • 21 Вземи пари от Боташ по един милион

    4 4 Отговор
    На ден и ще си добре
    Кър ачик манометър кантар гиби
    Ашкулсун аркадаш берекет версим

    14:12 02.11.2025

  • 22 някой да припомни

    5 0 Отговор
    тоя какво точно беше окрал та да дава акъл сега?

    14:14 02.11.2025

  • 23 DW смърди

    2 1 Отговор
    Безплатно обяснение за аффторката, за да не се излага в бъдеще - "ангро" идва от френски (en gros) и значи "на едро".
    Поради това не е редно да си пише "на ангро", защото става "на на едро".
    Правилно е да се ползва само "ангро".
    Дано го разбере и запомни...

    14:16 02.11.2025

  • 24 Новият Софиянец

    6 0 Отговор
    Как беше. Главен мултак на държавата. Катрастрофира и го покриха

    Коментиран от #26

    14:17 02.11.2025

  • 25 как е възможно

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гроб отрова":

    да са толкова некадърни българските политици??

    14:18 02.11.2025

  • 26 Пир

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Новият Софиянец":

    по време на чума...

    14:18 02.11.2025

  • 27 мехмед

    5 0 Отговор
    Че е алкохолик не пречи на никого /само на полицаите преди години пред сградата на Общината/, но е по-тъп и от Боко Тиквата, и Шиши Търбуха.

    Коментиран от #29, #30

    14:19 02.11.2025

  • 28 Едно предложение

    1 2 Отговор
    Сигурен съм, че ако Руди-гела стане министър на вътрешните работи, престъпността рязко ще намалее

    14:23 02.11.2025

  • 29 Търбуха

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "мехмед":

    Ще глътна цялата държава!!!

    14:24 02.11.2025

  • 30 Отговор

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "мехмед":

    Всички хора на изкуството са алкохолици и наркомани. Те искат само унищожавайки да творят през призмата на самоунищожението. И така вече сто години импресионизъм. Да е жив и здрав г-н Рашидов мулатка и само да не кара кола. Един ден произведенията му ще гонят Дали и Пикасо 100%

    14:26 02.11.2025

  • 31 Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "хихихи":

    Тоз орева орталъка че ги бил изкарал с ръцете си тез пари

    14:39 02.11.2025

  • 32 Латвия

    0 0 Отговор
    се оттегли от Истанбулската конвенция , АМА НИЕ НЯМА ДА СПРЕМ ДОКАТО НЕ Я ПОДПИШЕМ - БОЙКО И ШИШО СЕ ПЛЯКАТ !

    14:51 02.11.2025

  • 33 АКО БОЙКО НЕ МУ ПЛАТИ С НАШИТЕ ПАРИ

    0 0 Отговор
    ТОЯ ЩЕШЕ ДА СЕ Е САМОУБИЛ ВЕЧЕ !

    14:54 02.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол