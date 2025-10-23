Крум Зарков: Системният проблем с българското правосъдие е изгоден за управляващите

"Управляващите не решават системния проблем с българското правосъдие, защото им е изгоден. А той им е изгоден, защото ги поддържа на власт."

Това мнение изрази пред БНР Крум Зарков, юрист, бивш служебен министър на правосъдието и бивш правен секретар на президента Румен Радев.

"Няма доклад, нито дебат, който да може да замести автентичното разбиране на политическата класа за необходимостта от тези мерки. Става дума за управляващ манталитет, който е вредоносен първо за самите управляващи, второ за самите нас. Това трови средата, в която живеем."

Вчерашните дебати в Страсбург за посегателството срещу демократичните институции и върховенството на закона в България са оставили "горчив вкус в устите на управляващите в България, защото те не обичат да говорят за върховенство на закона, а още по-малко обичат това да се случва в Европейския парламент", смята той.

"Можеше да се акцентира много повече на изтеклите мандати в съдебната власт, на незаконния ни главен прокурор. Вместо това инициаторите на дебата се подведоха по онази му част, която на тях им се струва по-лесно смилаема, по-лесно продаваема на общественото мнение в Европа."

"Изумително е как сегашните управляващи се хвалят с резолюцията на ПАСЕ, която свали мониторингов механизъм, който беше до голяма степен замразен и се очакваше редовно правителство да бъде свален. Те се хвалят с него, без да кажат какво има вътре", посочи Зарков.

По думите му, там пише, че е притеснително лица, санкционирани за корупция в други държави, у нас да не се разследват и преследват.

"Ние трябва да кажем на ПАСЕ – те не са преследвани и разследвани у нас, те ни управляват. Те са официалните силни лица на деня."

Волята на г-н Пеевски ще бъде спазена и специализацията на разследването за корупция по високите етажи на властта ще бъде зачеркната, посочи бившият правосъден министър за предлаганото преконфигуриране на Комисията за противодействие на корупцията.

"Кучето си хапе опашката – от една страна започнахме процес, преди десетина години, на създаване на независими органи, включително служби, включително самата ДАНС. Да вземем това оперативно звено, което трябва да се бори с корупцията и сега е в КПК – то тръгна от МВР, отиде в ДАНС, от ДАНС отиде в тази комисия, сега се връща. Има едни хора, които работят някъде и за тях единственото, което се сменя, е табелката на вратата. Няма посока, а няма посока не защото тези хора не знаят какво да правят, а защото на тях така им е добре. Под "тези хора" имам предвид тези, които биха могли да бъдат обект на разследване за специфичното престъпление, което съставлява корупцията по високите етажи на властта. Не ДАИ-джиите, които са взели 200 евро или долара от шофьора на Роби Уилямс. Тази корупция се разследва и наказва по друг начин."

За участието на държавния глава в назначаването на ръководителите на службите Крум Зарков заяви, че парадоксално добре аргументираното вето на президента от вчера до голяма степен се припокрива с мотивите на ГЕРБ от 2014 г., когато са били направени съответните промени.

До 2023 г. "Обнови Европа" и АЛДЕ през българските си представители не виждаха проблем в санкционирането на Делян Пеевски по "Магнитски", евродепутати от БСП са се изказвали критично за съдебната ни система, Елена Йончева съди в ЕСПЧ прокуратурата, за която преди е организирала мисии. Запитан за обрата в тези позиции, в предаването "Преди всички" Крум Зарков коментира:

"Това е диагнозата на болестта, наречена политическо лицемерие – една от основните причини повечето хора да гледат с презрение към професията политик. Този невероятен слалом между собствени заявени принципи и позиции! Групата на либералите, докато беше в нея предишният вариант на ДПС, не виждаше никакви проблеми в санкциите "Магнитски", напротив - защитаваше тезата за екстратериториалност на американската юрисдикция. Днес заемат противоположна позиция, конюнктура, разбираема. Колкото до социалистите – доживяхме да видим представителите на БСП в европарламента да бранят с телата си ГЕРБ и ДПС по темата върховенство на закона. Да твърдят, че е политизация на темата."

Законът е пределно ясен, но цялата идея около автентичното тълкуване имаше за цел да предизвика парламента да се произнесе. Те предполагат, че той ще подкрепи тълкуването в полза на Сарафов, подчерта Зарков за споровете около легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. По думите му, основната цел е "титуляризация на Борислав Сарафов за следващите седем години".

В този изкуствено създаден спор крепителите на статуквото в съдебната власт печелят време, изтъкна Зарков.