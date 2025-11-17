Новини
Георги Георгиев: За 10 месеца сме наваксали изоставането от последните три години

Георги Георгиев: За 10 месеца сме наваксали изоставането от последните три години

17 Ноември, 2025

В изпълнение на препоръките от Годишния доклад Министерството на правосъдието е подготвило проект за подкрепа по Инструмента за техническа помощ на ЕС, насочен към повишаване на капацитета за разследване на корупция по високите етажи на властта

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е успяла през изминалите 10 месеца да навакса изоставането си от последните три години в реформите в област „Правосъдие“, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), подписан през април 2022 година. Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев, който участва в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ на Европейския съюз в Брюксел, съобщиха от Министерството на правосъдието.

По време на срещата министърът представи постигнатия от правителството напредък по реформите в рамките на ПВУ в областите „Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие“, „Антикорупция“, „Въвеждане на задължителна съдебна медиация“ и „Подобряване на рамката за несъстоятелност“.

Министър Георгиев отбеляза, че последната голяма реформа е новият Закон за лобизма, който е изработен след консултации с Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и предстои да бъде подложен на обществено обсъждане.

В изпълнение на препоръките от Годишния доклад Министерството на правосъдието е подготвило проект за подкрепа по Инструмента за техническа помощ на ЕС, насочен към повишаване на капацитета за разследване на корупция по високите етажи на властта. Проектът е подаден за оценка, като очакваното одобрение ще допринесе за изграждането на специализиран капацитет и за засилено междуинституционално сътрудничество при тежки корупционни разследвания, се посочва още в прессъобщението.

Министър Георгиев информира Съвета и за редица други законодателни инициативи в областта на административното и гражданското право, дигитализацията на административното правосъдие и укрепването на механизма за отчетност на главния прокурор – мярка, насочена към засилване на ефективния съдебен контрол.

По-късно министър Георгиев разговаря с Рагна Фидестол, изпълнителен директор на Норвежкия финансов механизъм, с която обсъди началото на новия програмен период, по който България ще получи 35 милиона евро за проекти за достъп до правосъдие, противодействие на домашното насилие и инвестиции за подобряване на условията в затворите. Георгиев се срещна и бившия белгийски премиер Софи Уилмес.

Увеличаване с 50% на средствата за безплатна правна помощ за най-уязвимите граждани е сред ключовите реформи, които България направи през тази година, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев по време глобалната среща на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Мадрид.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 царя

    3 1 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    21:08 17.11.2025

  • 2 Браво

    2 0 Отговор
    Искаш да кажеш че са си заслужили хилядите левове бонуси. Браво

    Коментиран от #5

    21:11 17.11.2025

  • 3 отвратен

    5 0 Отговор
    Целуващият ръката на Сатаната , който уби държавата и народа е много доволен от него !

    21:13 17.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Вярно е. Бойко отново възкреси България. Жълтокопитните я бяха превърнали в пепелище.

    21:13 17.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Напълно са ги заслужили.

    21:14 17.11.2025

  • 6 жалка държава

    5 0 Отговор
    Ама този и за охранител на паркинг НЕ става , но го направиха министър на правосъдието което пази само мафията !

    21:15 17.11.2025

  • 7 тиквенсониада

    4 0 Отговор
    Стига бе ! Сериозно ли ?
    Това значи , че сте наваксали с пълненето на ЧЕКмеджетата на Вожд Бойко ли ?
    Къде е Мата Хари да ни покаже пак ?!

    Коментиран от #9

    21:18 17.11.2025

  • 8 жоиевцф

    3 0 Отговор
    Какво си наваксал бре ГЕРБ боклук, лъжлив и крадлив??? Какво си наваксал точно, че не се сещаме??? Това че и в Европа лъжат като вас, нищо не променя. Какво точно си направил че си напреднал??? България на кочина прилича и след като точно ти не си в затвора, значи само лъжите. Имате записан със звук и картина как призоваваш цялата държавна машина да я впрягаш да се разправяш с частен бизнес на Ивелин Михайлов от Величие. Тебе ГЕРБ гнида те има записан. Защо не си в затвора??? Така ще напреднеш като те приберат че ще видиш как се лъже. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Така ще напреднеш в затвора че чак ще се учудиш, боклук със боклук.

    21:18 17.11.2025

  • 9 рундьо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "тиквенсониада":

    ша пускам дроня!

    21:18 17.11.2025

  • 10 Майк Алън Патън

    1 0 Отговор
    Жоре , това Делян или Бойко ти го каза ?

    21:18 17.11.2025

  • 11 дебеЛ Лебед

    2 0 Отговор
    Хайде , пак гледаме БОЙКОВЩИНАТА в действие ! Аман !

    21:21 17.11.2025

  • 12 Колко са надути

    0 0 Отговор
    Не коректни лъжливи. Та днес една комисия по корупцията на еуто ви гледа под лупа. А ЩОМ ВИ ГЛЕДА ЗНАЧИ СТЕ КОРУМПИРАНИ ЛЪЖЛИВИ. И БЮДЖЕТ ВИ КЬОРАВ И ДЕФИЦИТА ВИ ОТИВА КЪМ 7% И ЕДНИ 20 МИЛИАРДА НЕ СЕ ЗНАЕ КЪДЕ СА. А САМО ПЛЯМПАТЕ И СЕ ОПРАВДАВАТЕ. НЕ СТАВАТЕ.

    21:21 17.11.2025

