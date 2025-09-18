Във Велико Търново: Автобус събори пътен знак върху бебешка количка

Автобус на градския транспорт във Велико Търново се е ударил в пътен знак, като съоръжението е паднало върху детска количка с бебе в нея. Инцидентът е станал тази вечер в района на Кооперативния пазар в старата столица, предаде кореспондент на "Фокус".
По непотвърдена информация в количката е имало 8-месечно бебе, което е пострадало. Детето е откарано за преглед във великотърновската болница. Заради силната уплаха в лечебното заведение е отведен и шофьора на автобуса. Информация за състоянието на пострадалите все още няма.
Автобусът все още е на мястото на произшествието. Движението не е спряно.
1 Спецназ
15 метра са.
отколкото някогашните соц. Шкоди.
Тесните кръстовища обаче са си все така тесни, особено ако некоя кака отстрани
си говори по телефона и спряла на средата.
Автобуса за да завие трябва да се качи на тротоара задните гуми или
да бутне мацката със Жуките.
От Пътното им е много важно знака да го сложат чак на ъгъла, нали??
Знайно как изкарала книжка.
20:52 18.09.2025
2 Много предвидливо че бебето е носило
20:52 18.09.2025