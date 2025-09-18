Новини
България »
Велико Търново »
Във Велико Търново: Автобус събори пътен знак върху бебешка количка

Във Велико Търново: Автобус събори пътен знак върху бебешка количка

18 Септември, 2025 20:43 445 2

  • велико търново-
  • автобус-
  • пътен знак-
  • бебешка количка

По непотвърдена информация в количката е имало 8-месечно бебе, което е пострадало. Детето е откарано за преглед във великотърновската болница. Заради силната уплаха в лечебното заведение е отведен и шофьора на автобуса.

Във Велико Търново: Автобус събори пътен знак върху бебешка количка - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автобус на градския транспорт във Велико Търново се е ударил в пътен знак, като съоръжението е паднало върху детска количка с бебе в нея. Инцидентът е станал тази вечер в района на Кооперативния пазар в старата столица, предаде кореспондент на "Фокус".

По непотвърдена информация в количката е имало 8-месечно бебе, което е пострадало. Детето е откарано за преглед във великотърновската болница. Заради силната уплаха в лечебното заведение е отведен и шофьора на автобуса. Информация за състоянието на пострадалите все още няма.

Автобусът все още е на мястото на произшествието. Движението не е спряно.


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    1 1 Отговор
    Новите автобуси са по-дълги и напред и назад от осите с по 1 метър и повече,
    15 метра са.

    отколкото някогашните соц. Шкоди.

    Тесните кръстовища обаче са си все така тесни, особено ако некоя кака отстрани
    си говори по телефона и спряла на средата.

    Автобуса за да завие трябва да се качи на тротоара задните гуми или
    да бутне мацката със Жуките.

    От Пътното им е много важно знака да го сложат чак на ъгъла, нали??
    Знайно как изкарала книжка.

    20:52 18.09.2025

  • 2 Много предвидливо че бебето е носило

    0 0 Отговор
    Каска ,и е оцеляло

    20:52 18.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове