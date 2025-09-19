Новини
Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за статистиката

Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за статистиката

19 Септември, 2025 08:00 749 22

Със законопроекта се предлага Народното събрание да избира председателя и заместник-председателя на Националния статистически институт

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание разглежда днес на първо четене законопроект за изменение на Закона за статистиката.

Припомняме, че на свое редовно заседание, проведено на 10 септември, Комисията по икономическа политика и иновации разгледа и подложи на публично обсъждане Законопроект за изменение на Закона за статистиката.

Със законопроекта се предлага Народното събрание да избира председателя и заместник-председателя на Националния статистически институт. По този начин се осигурява публичност и прозрачност на избора, и спазване на процедурата по чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с ясно разписани изисквания към кандидатите за заемане на длъжността.

Поправката в закона, внесена от Александър Койчев Иванов от ГЕРБ-СДС и група народни представители, бе приета с 9 гласа "за", 4 "против" и двама гласували "въздържал се“.

Парламентарен контрол

Днешното заседание включва и парламентарен контрол по реда на чл. 92 - 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Това е редовна процедура, която дава възможност на народните представители да задават въпроси към министрите и да изискват отчети за дейността на изпълнителната власт.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Според статистиката последните три години валежите в България са над нормата.А миналия май месец е бил най дъждовният от 10 години.А половин България е без вода.????

    Коментиран от #13

    08:05 19.09.2025

  • 2 Мафията си има държава

    9 0 Отговор
    МАФИЯТА УПРАВЛЯВАЩА БЪЛГАРНИКА ПРОМЕНЯ ЗАКОНА НА НАГОДИСТИКАТА. КОЙ КОГО ЛЪЖЕ С ТАЯ НАГОДИСТИКА? МНОГО КОЖИ ЩЕ ОДЕРАТ ОТ НАРОДА, САМО ЧАКАЙТЕ ДА ВИДИТЕ.

    08:06 19.09.2025

  • 3 Пич

    14 0 Отговор
    Приемат закон:
    - Ако някой посмее да каже че има инфлация подлежи на обсъждане от 8 до 15 години при първоначален строг режим ! Ако деянието е извършено при условия на рецидив ( каже няколко пъти че има инфлация ) - 20 години , доживотен затвор , или доживотен без замяна !!!

    08:07 19.09.2025

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Помислих, че в 8:00 вече са гласували. Пишете правилно "Парламентът ще гласува ...."

    08:08 19.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Искат да разкарат жълтокопитния. Тиквата и Шишко ще сложат свой човек за шеф на НСИ.

    08:08 19.09.2025

  • 6 Сзо

    8 0 Отговор
    Продължава овладяването на държавата от ДП и ББ.

    08:09 19.09.2025

  • 7 Новичок

    8 0 Отговор
    " Имате за6рана да коментирате " ??? Защо ???

    Коментиран от #12

    08:11 19.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Перо

    6 1 Отговор
    Решенията на НС да избират и назначават ръководителите на различни агенции ще съсредоточат цялата власт в партията на мнозинството, която обикновено се ръководи неформално от един човек! Това си е жив тоталитаризъм! Ако партиеца е положителна и отговорна личност е добре, ще се свърши с говорилнята и лошите явления, но ако е стара мутра, с криминално мислене и чужд слугинаж, тежко ни! Радев е виновен за провокирането на този процес!

    08:15 19.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Новичок":

    И те не знаят. Предполагам е бот.

    08:18 19.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Трол

    5 0 Отговор
    С новите законови промени парламентът ще избира кой да му е народ.

    08:18 19.09.2025

  • 15 Мафията си има държава

    3 1 Отговор
    Мафията краде и трупа пачки от водата ВЕКЕ! Който разбрал , разбрал! Скоро ще трупат пачки и от въздуха ДЕКА дишате! Каза фон раптилайнен!

    08:20 19.09.2025

  • 16 Позорен

    5 0 Отговор
    Парламент .

    08:23 19.09.2025

  • 17 Слава на Евроатлантическа България

    5 0 Отговор
    Тази прекрасна зграда е построена за 6 години на 40 000 кв. м застроена площ от НРБ ( Народна Република България) през 50-те на миналия век!
    Днес некадърната и неграмотна ЕАБ (Евроатлантическа България) не може да направи най-елементарното нещо - да смени водоправодите на същите ония от народната власт, които са ги строили, та хората да имат вода.

    08:37 19.09.2025

  • 18 Изключително

    1 0 Отговор
    "важен" закон !

    08:45 19.09.2025

  • 19 Другари

    1 0 Отговор
    Нали мразехте комунизма. Защо преместихте народното събрание в партийния дом на комунистите и защо махнахте петолъчката от фасадата след като тя означава петте континента на които живеят човеците. Може би Европа вече няма да я бъде.

    08:53 19.09.2025

  • 20 Зона 51

    0 0 Отговор
    След промените в законите на класическата физика, преди летните отпуски, сега променят законите на стъкмистиката, а до края на мандата, логично следва да се предложат и промени в други фундаментални областите като законите на квантовата физика, теорията за разширяване на вселената (инфлация), средната скорост на светлината във вакуум и изкривяването на пространствено временния континуум в условията на сингулярност.

    08:53 19.09.2025

  • 21 Гост

    0 0 Отговор
    Личният парламент на шишо бакшишо

    09:19 19.09.2025

  • 22 глоги

    0 0 Отговор
    Парламентът ЩЕ гласува на първо четене ... еди какво си там...

    09:22 19.09.2025

Новини по градове:
