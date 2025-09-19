Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за статистиката

Народното събрание разглежда днес на първо четене законопроект за изменение на Закона за статистиката.
Припомняме, че на свое редовно заседание, проведено на 10 септември, Комисията по икономическа политика и иновации разгледа и подложи на публично обсъждане Законопроект за изменение на Закона за статистиката.
Със законопроекта се предлага Народното събрание да избира председателя и заместник-председателя на Националния статистически институт. По този начин се осигурява публичност и прозрачност на избора, и спазване на процедурата по чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с ясно разписани изисквания към кандидатите за заемане на длъжността.
Поправката в закона, внесена от Александър Койчев Иванов от ГЕРБ-СДС и група народни представители, бе приета с 9 гласа "за", 4 "против" и двама гласували "въздържал се“.
Парламентарен контрол
Днешното заседание включва и парламентарен контрол по реда на чл. 92 - 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Това е редовна процедура, която дава възможност на народните представители да задават въпроси към министрите и да изискват отчети за дейността на изпълнителната власт.
