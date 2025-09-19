Новини
Георги Харизанов: Асен Василев от много време нарича политическите си опоненти "дебелаци"

Георги Харизанов: Асен Василев от много време нарича политическите си опоненти "дебелаци"

19 Септември, 2025 08:50 902 41

  • георги харизанов-
  • скандали-
  • напрежение-
  • нс

Съжалявам, че вчера се стигна дотук. Ние бихме се извинили на обществото. Това е неприятна ескалация в говоренето, което не води никога до нищо добро - хората се настройват едни срещу други, а тези обиди се репликират в социалните мрежи

Георги Харизанов: Асен Василев от много време нарича политическите си опоненти "дебелаци" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Съжалявам, че вчера се стигна дотук. Ние бихме се извинили на обществото. Това е неприятна ескалация в говоренето, което не води никога до нищо добро - хората се настройват едни срещу други, а тези обиди се репликират в социалните мрежи. Това каза по Нова тв политическият анализатор Георги Харизанов по отношение на скандала около сградата парламента, в който тежки думи си размениха лидерът на ПП-ДБ Асен Василев и председателят на ДПС - НН Делян Пеевски.

Според Харизанов историята на прехода показва, че подобен тип негативизъм и разрушителна енергия рядко се насочва в нещо градимо и хубаво. Асен Василев от много време нарича политическите си опоненти "дебелаци". Това ли трябва да е политическия разговор?, попита риторично Харизанов.

"Не е хубаво, че се случва, но е факт, че от време на време на хората не им издържат нервите".

По думите му политическите ядра така се втвърдяват.

С настъпването на другия сезон силно се надявам въпросите и проблемите с водата да приключат. Извън тези проблеми, които са тежки и сериозни, но краткосрочни и решими, проблемът с неразумните харчове е проблем, който в последните години силно се неглижира. Като че ли всеки във властта се изкушава да попадне в комфорта на раздутите публични разходи. Това е до време - държавните пари свършват, каза още Харизанов по отношение на държавните финанси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тони

    32 6 Отговор
    Да си представим че сме 2028г Радев е премиер а вътрешен министър и главен прокурор е човек на Радев.
    Дари Боко и Шиши ще бъдат толкова смели и остроумни тогава?

    Коментиран от #33

    08:52 19.09.2025

  • 2 голяма гнус е

    34 5 Отговор
    А този доказан и осъден престъпник вместо да лежи в затвора обикаля студията и величае ГРАБ.

    08:52 19.09.2025

  • 3 1488

    23 5 Отговор
    делянчу в име е с малкото д
    иначе е Дебел с голямо Д, даже е ДЕБЕЛ с големи букви

    Коментиран от #35

    08:52 19.09.2025

  • 4 Милият Асенчо

    21 3 Отговор
    От дебелаци до дебилаци е една буква, но едното е укорително, а другото обидно.

    08:53 19.09.2025

  • 5 Бай Митю

    28 4 Отговор
    Докато такива като този не гният в затвора за унищожаването и разграбването на българския капитал, то нищо в тази страна няма да се промени и дебилите ще продължат да управляват.

    08:53 19.09.2025

  • 6 Факт

    7 1 Отговор
    Трябва да ги наричат "умници"!

    08:54 19.09.2025

  • 7 Този таласъм

    31 2 Отговор
    е най-противния защитник на мутрогенното управление на България ! Отвратително същество мутра на мутра !

    08:54 19.09.2025

  • 8 честен ционист

    21 1 Отговор
    Харизанов и той е загладил косъма.

    08:56 19.09.2025

  • 9 Главев

    22 1 Отговор
    Горо Главата какво работи? Пак ли краде тръби?

    08:58 19.09.2025

  • 10 Флик

    21 1 Отговор
    Абе тоя дето разруши и съсипа напоитекните системи в страната защо не е при бай Ставри, а ръси идиотизми от всевъзможни СМИ?

    08:58 19.09.2025

  • 11 Време е такива по затворите!

    21 1 Отговор
    Този наряза тръбите за вода от Дунава и др.! Защо не е в затвора!

    08:59 19.09.2025

  • 12 Бай Ставри

    13 2 Отговор
    Другарю с тръбите, чакам те, адреса го знаеш: бул. Столетов 21

    09:00 19.09.2025

  • 13 Съгласен

    13 1 Отговор
    Не бива да се обиждат хората заради физически недъзи. Думата "дебелаци" не е уместна, но пък думата "простаци" си е съвсем на място, защото простотията не е недъг, а личен избор.

    09:00 19.09.2025

  • 14 В сравнение с

    15 4 Отговор
    Каруцарския език на Пеевски и крясаците му срещу Василев, Петков и Лена, думите на Василев бледнеят.
    Пеевски никога не е блестял синякаква изисканост нито с външният си вид нито с богат речник. Ой е едно посмешище, неуважавано в обществото и е прицел на подигравки. Крадените пари не го правят нищо друго освен един долен престъпник.

    09:00 19.09.2025

  • 15 Мдаааа

    13 1 Отговор
    Харизанчо, време е да научиш какво е дебелак. Това не е дебел човек, а охранил се от дерибейство. Нищо не прави, а само краде народна пара и се тупа в гърдите. А в парламента всички сте такива. Най вече тия дето живота им мина в парламента и в крадене като теб, Баце, Шиши и цялата ваша нагла паплач. Добре е народа да вижда от време на време колко сте просто, нагли, невъзпитани и жалки. Но лошото е, че бе е отвреме на време а е ежедневие. Но в един момент езерото ще се препълни от плаващи фекали и ще вземе да цъфне. Горко ви тогава.

    09:00 19.09.2025

  • 16 гост

    11 3 Отговор
    Не съм фен на ППейците , но ги погледнете: Пеевски - 180 кг., Борисов - 170 кг., Зафиров - 160 кг. ПОЛИТИЦИТЕ ДОБРЕ СЕ ХРАНЯТ!Но после високо кръвно, скъсани менискуси, затлъстяване на сърцето! Ех, как да не ги ожалиш?
    Защо никой аналлизатор не анализира изсулването на Винету от гласуване вота на собственото му правителство?
    Защо никой аналлизатор не анализира охраната и антуража на Феномена?
    Или: ЗА КАКВОТО НИ ПЛАЩАТ - ТОВА ЩЕ АНАЛЛИЗИРАМЕ?

    Коментиран от #18, #38

    09:02 19.09.2025

  • 17 Тая

    10 1 Отговор
    Сикаджииска мутренска бърсалка до кога ще го канят по ТВ няма ли кой да го прати при бай Ставри

    09:03 19.09.2025

  • 18 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Баце е на диета от вчера, понеже не го държат вече колената. Тези цифри в кг сам ли си ги измисли?

    Коментиран от #39

    09:06 19.09.2025

  • 19 УБИЕЦА НА НАПОЯВАНЕТО

    8 1 Отговор
    Го назначиха разбирач по купените медии.

    09:06 19.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЮРО ФОРЕВЪР

    7 1 Отговор
    АМИ И ДВАМАТА ТИ НАЧАЛНИЦИ СА С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО. Това е истината.

    09:07 19.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 килио

    7 1 Отговор
    Лъжец на квадрат, с абонамент за студиата.

    Продаде тръбите, източи милионите, и сега обяснява по телевизията защо няма вода.

    А пиесата е ясна: да скрият крадеца от ГЕРБ, като местят фокуса върху „дебелаци“ и „език на омразата“.

    Когато схемата е голяма, винаги има един „анализатор“ да я защити — с костюм, с микрофон, и с памет, която

    удобно забравя.

    Окраде тръбите този лъжец и сега се надявал да няма догодина криза? И ние се надяваме само че на Господ

    Иисус Христос, много скоро да отговаряте за кражбите за милиарди докато бяхте облечени с държавна власт.

    09:09 19.09.2025

  • 24 В България вече

    4 1 Отговор
    всичко е противно, а животът отвратително трагичен ! Нямало спекула с храните - каква подигравка със бедността, остана и да отрекат, че няма спекула с телевизионните предавания и с поканените да правят коментари мазни слагачи и противняци на този беден и ощавен народ ! Този престъпник какво прави всеки ден на екран, не спекулират ли медиите с него ? Ние не сме народ, а търпеливо племе чакащо някой да ни освободи от мутри и мафиоти, от НАГЛИТЕ медии на мутрите !

    09:09 19.09.2025

  • 25 Дрън дрън

    6 1 Отговор
    Жоро ТРЪБАТА. НАГЪЛ ЛИЗАЧ НА МУТРО БЕНДИТИТЕ. СПРИ СА ДРЪНКАШ ПО СТУДИЯТА. ДОСТА СИ ПРОТИВЕН И НАЙ - ВЕЧЕ НЕПОЧТЕН. ВАСИЛЕВ НАРИЧАЛ, А ДЕБЕЛЯН ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦА И ПРАВИСТА ! -
    ИНТИЛИГЕНТЕН. ГНУС, ГНУС, ГНУС И СВИНЯТА И ЛИЗАЧА! И МЪДРЕЦА, ГЕНЕРАЛ - ПОЖАРНИКАРЯТ, АГЕНТ БУДА also! ИЛИ ПЪК ТОЖЕ, ТОЖЕ ТОЖЕ! ?????

    09:09 19.09.2025

  • 26 ТИГО

    6 1 Отговор
    Тая зуpлa да спре да се обажда че и за него има койка бай Ставри

    09:10 19.09.2025

  • 27 Перо

    8 1 Отговор
    Тоя отдавна трябваше да е в затвора, след унищожаването и разпродажбата ма Напоителни системи, където го назначи Драгалевския циганин!

    09:10 19.09.2025

  • 28 Гледайте сега

    3 1 Отговор
    как калинките една по една ще бъдат активизирани да замазват положението!

    09:11 19.09.2025

  • 29 Баба Кина

    2 1 Отговор
    Не е лъжа. Бибитко и Шиши сигурно отсичат 300 кила на кантара.

    09:12 19.09.2025

  • 30 Бойко

    4 1 Отговор
    Не давайте непрекъснато думата на този престъпник от ГЕРБ.

    09:13 19.09.2025

  • 31 Гост

    4 1 Отговор
    Ти па за кво съжаляваш бе, тарикат?

    09:15 19.09.2025

  • 32 Гоше,

    2 1 Отговор
    Ми те са си дебелаци! И двете Прасета на които служиш. Или Прасето е едно, а двамата денелаци се редуват кой да му е зурла и кой задник!

    09:18 19.09.2025

  • 33 Феликс Дж

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тони":

    Горещо препоръчвам лицето ПЛАМЕН УЗУНОВ.

    09:20 19.09.2025

  • 34 Гай Турий

    3 1 Отговор
    Мекерето на Сорос, кръстено по антибългарски на Гьорг, некомпетентно и манипулирано от посолството, турено за външен министър веднага да подава оставка, заради това, че изпълни мръсната си предателска роля да вика руския посланник заради украинска провокация реализирана като навлизане на руски дронове в Полша. Това вече всички го признаха, включително поляците. Това нищожество със своята некомпетентност и слугинаж на подлите сили на либерлния интернационал, подгонени и от днешния президент на САЩ, вгорчава външополитическите ни отнощения с РФ, от което нищо добро не ни чака.

    09:21 19.09.2025

  • 35 АЗИС

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Асен Василев казва дебЕлаци защото ако каже дебИлаци ще ги обиди.

    09:21 19.09.2025

  • 36 Чета коментарите и със

    1 0 Отговор
    задоволство установявам, че лизаческата група на редакторчетата във Факти още спи! Много рядко се случва и в такива моменти ясно се вижда отношението на хората към двете Мутри!

    09:23 19.09.2025

  • 37 нннн

    0 0 Отговор
    Не е прав Кокорчо. Боко и Шиши са мършави и недохранени.

    09:23 19.09.2025

  • 38 Ами погледни го

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Кокорчо слаб като черешова клонка.

    09:23 19.09.2025

  • 39 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    Око - кантар! Или както казваше Висоцки: ЕМУ ВИДНЕЙ! /то се вижда/.

    09:24 19.09.2025

  • 40 Бойко

    0 0 Отговор
    Не давайте непрекъснато думата на този престъпник от ГЕРБ.

    09:24 19.09.2025

  • 41 Подлизурство без край

    0 0 Отговор
    Българи, добре погледнете тази физиономия на снимката! Престъпник от класа! Открадна стотици километри тръби от напоителните ни системи и обрече земеделието ни на смърт! Уж нещо го бяха арестували за този чудовищен грабеж, ама Боко Тиквата се намеси и го пуснаха! Все пак, честни и доблестни мъже го хванаха и го пребиха от бой, ама се освести и с още по-голямо настървение сипе възхвали за Боко от СИК - Банкя, който ограби, съсипа и срути България и за началника му ДебеляН! Ха-ха-ха-! Наричали Дебелян "дебелак"! А как, "слабичък" и "строен" ли да го наричат?! А неговите просатщини за мазни кафета в скута му, а вчерашният потресаващ резил и чудовищната му простащина, която освен в България, беше видяна и в цял свят?! Защо мълчиш за вчерашния позор бе, Жоро ТРъбата! А пък вие бе, момчета, дето го бахте биил, че защо не удряхте по-яко би, момчета?! Голямо добро щяхте да направите на всички нас!

    09:24 19.09.2025

