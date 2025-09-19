Новини
Пеевски: Най-важната работа на Борисов днес е да си нареди на премиера да се справи незабавно с кризата с водата

Пеевски: Най-важната работа на Борисов днес е да си нареди на премиера да се справи незабавно с кризата с водата

19 Септември, 2025 10:02

"Аз имам дълг към хората отвън. Ще видите на практика, всеки ден поставям темите и разговарям с министрите. Може да се каже, че ДПС-Ново начало е единствената партия, която е при хората", допълни Пеевски

"Най-важната работа на г-н Бойко Борисов днес е да си нареди на премиера да се справи незабавно с кризата с водата. Друга няма". Това заяви пред журналисти лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, цитиран от novini.bg.

"Аз имам дълг към хората отвън. Ще видите на практика, всеки ден поставям темите и разговарям с министрите. Може да се каже, че ДПС-Ново начало е единствената партия, която е при хората", допълни той.

"Гарант за хората, че това правителство работи, ще бъда аз"


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    37 13 Отговор
    Бойко, Асен и Тошко духат на Делян.
    И накраягълтaт.

    10:03 19.09.2025

  • 2 Селянин

    57 2 Отговор
    Тоя селяк защо пак е на първа страница?

    Коментиран от #17, #23, #55

    10:04 19.09.2025

  • 3 ккк

    63 1 Отговор
    и това нещо го търпите , заслужаваме си мизерията напълно

    10:05 19.09.2025

  • 4 Шишкото до кога ще краде?

    54 1 Отговор
    Този става параноичен

    10:05 19.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Колю

    44 3 Отговор
    Защо все още Шиши мълчи за хотела на премиера с водопада?!

    10:07 19.09.2025

  • 9 Коментар

    23 5 Отговор
    Борисов и калинките му направиха много мизерии на Пеевски, накиснаха го пред американците, после пред британците, после пред арабите, а сега и Ердоган преследва избирателите на ново начало в Турция като фундаменталисти "по молба" на руския агент и трафикант с 3 хиляди страници досие на контрабандист, Методиев Борисов. Борисов е предал и погребал много приятели със своя егоцентризъм и шизофрения, но Пеевски му е обещал в следствието от преди 12 години. Чухме и вчера Сламен Желязков колко праведни тези изказа все едно не е женен за лека жена с леки наклонности към данъчни манипулации

    10:08 19.09.2025

  • 10 Някаква

    24 2 Отговор
    ошишкана версия на Напалеончо се явява тоз!

    10:10 19.09.2025

  • 11 Българин

    6 39 Отговор
    За това хората обичат и уважават Пеевски. Мисли преди всичко за хората и решава техните проблеми!

    Коментиран от #15, #18, #19

    10:12 19.09.2025

  • 12 Хмм

    31 1 Отговор
    и как да стане като навремето царят даде язовирите на ДПС, те ги източиха, а някои превърнаха в рибарници

    10:13 19.09.2025

  • 13 И кво ?.

    25 1 Отговор
    Баце задейства всичко , като Чък Норис , а Шишо задейства Баце ! Толкова супер политици в една малка България .

    10:13 19.09.2025

  • 14 Ето го!

    22 2 Отговор
    Тъкмо се чудих, след вчерашните емоции и тежък преход по тротоара на парламента, дали не му е станало лошо!
    С тоя омазнен черен дроб и затлъстяло сърце ще бере ядове.

    10:15 19.09.2025

  • 15 ТИГО

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    А на теб какво точно ти реши ? А да , благодарение на него пушиш само вносни цигари на 10 лева, или изобщо не пушиш ! Или поне една кръстословица решил ли ти е !

    Коментиран от #33

    10:16 19.09.2025

  • 16 Пеевски - премиер,

    5 25 Отговор
    Борисов - президент!

    Ще се неутрализират и контролират взаимно, което е от полза.

    Пеевски е безкрайно енергичен, делови и държи на думата си! Каквото каже, го и има желание да помага. В това отношение е предсказуем .

    Борисов е по мек, има огромни външнополитически връзки, близък е с Царя, това му отваря още повече врати в Европа.

    Правителството трябва да е на ГЕРБ СДС ДПС.

    Коментиран от #37

    10:16 19.09.2025

  • 17 Бойко

    5 20 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Защото ни управлява и ще го прави близките 10 години. Браво на него че поне е откровен и го каза на ГЕРБ ИТН и БСП право в очите.

    10:16 19.09.2025

  • 18 Моля за изаинение

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Без да искам, натиснах +. Ама че съм патка! Да се счита за тлъст минус!

    10:17 19.09.2025

  • 19 Българин

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Като ползваш стария ми Ник , или не пиши серсемлици , или в края пиши - Ирония !

    Коментиран от #31

    10:17 19.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 горски

    14 1 Отговор
    На нас ни трябва неутрална, силна България.
    Но с тази лакейска, прислужническа политическа класа – не става.
    Кой се пише баш евро атлантик, кой се пише най- русофил, кой е на къса каишка от посолството – гюбрета. Кажете ми един, единствен политик, който да мисли за това което се нарича народ и което политиците, подлоги дори не го споменават, тъй като са заети с осигуряване на собственото си богатство и закрила докато са на власт – простия пример, ами хотелчето с водопада на Росенчо Подмазвач пред всичко чуждо.
    Колко българско е харизал – вода, летища, обвързване с договорки които са против България. А Шиши като бръкна на всички с Булгартабак, Виваком, КТБ и къде ли още не къде бяхте?

    10:18 19.09.2025

  • 22 пееффски нарежда на борисофф

    17 1 Отговор
    Да нареди на премиера си , все едно са някаква структура сама за себе си. Като някакви матрьошки. Едно в друго. Щот на робите им трябва по една кофа вода на ден. Дай на човек власт да му видиш акъла.

    10:19 19.09.2025

  • 23 АЗИС

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Българина трябва да знае кой е над Пеевски.Това ще промени цялата държава.

    Коментиран от #28

    10:21 19.09.2025

  • 24 Аз предлагам днес

    12 0 Отговор
    И двамата да отидете в съда в Плевен, където ще разпитват свидетели по делото « Телиш» и да видят как един човек лежи 6 месеца в ареста при недоказана вина за кефа на един привърженик и изявен приближкн да другаря Бойко Борисов.
    Таман и агитката се е събрала и ще ги аплодират!

    10:21 19.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Това

    12 1 Отговор
    Истеричното няма нужда да казва на Борисов и премиера какво да правят.Отвратително арогантно парче.

    10:21 19.09.2025

  • 27 Хранителни добавка

    8 0 Отговор
    Апетитът идва с яденето

    10:22 19.09.2025

  • 28 Аз знам

    6 8 Отговор

    До коментар #23 от "АЗИС":

    Над Пеевски е Путин и той ще ни вкара в правия път!

    Коментиран от #54

    10:22 19.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 и без това не се къпят

    2 5 Отговор
    айде стига със тая вода!

    да пият ракия

    Коментиран от #39

    10:24 19.09.2025

  • 31 От години още в днес и в дир

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Забелязах че от този ник пишат поне два тррола с противоположни мнения. Този ник е недопустим първото което е. Трябва да бъде забранен ако имаше морал и етика.

    10:24 19.09.2025

  • 32 Чудовищни цени и инфлация! Референдум!

    8 2 Отговор
    за запазване на Валутен Борд, лЪв и Кеш. Най-важната работа е О С Т АВКАТА ви. БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, ДБ, СДС проклятието на Еврогария.. От 2020 година, в нарушение на всички правила на Валутен Борд, когато влязохте в ERMII, против всички правила на Валутен Борд обезценихте левът. Целта ви беше да обезцените левът, да унищожите Валутен Борд, за да теглите безобразни заеми, 19.5 милиарда лева, само за 2025 изтеглихте 16.5 милиарда лева. Само лихвите тази година са ви 6 милиарда лева. Оставка! Референдум за запазване на лЪв, Валутен Борд и Кеш. Вече не плащате Кеш за паспорт, задължително с карта! Взимат ви отпечатъците на 2-те ръце, , показалци, безиименни, средни, кутрета. Палците бяха взети при предишните паспорти. Не на цифровата Диктатура и цифровият еврошийт. Оставка!

    10:25 19.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Презирам ви

    9 0 Отговор
    И двамата или колкото сте там общо.

    10:25 19.09.2025

  • 35 Фарс

    10 0 Отговор
    Избирателите му изсекоха горите незаконно и откраднаха тръбите за напояване. Сега търси вода да си измие ръцете.

    10:26 19.09.2025

  • 36 Божее докъде стигнахме

    12 0 Отговор
    Този мех пълен с отходен материал да ръководи държавата и да казва кой кво да прави

    10:26 19.09.2025

  • 37 Хей По

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пеевски - премиер,":

    Хей Под@лизур$ко за колко стотинки ?

    10:27 19.09.2025

  • 38 Ами

    10 0 Отговор
    не мога да разбера защо борисов сложи за премиер толкова уязвим човек - милиони, имоти , водопад и това след случая с имотите и асансьора на цветанов

    Коментиран от #45

    10:27 19.09.2025

  • 39 Защо да се къпят

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "и без това не се къпят":

    Чисто и просто. Що е то. Риторичен въпрос.

    10:28 19.09.2025

  • 40 Това

    5 0 Отговор
    Истеричното няма нужда да казва на Борисов и премиера какво да правят.Отвратително арогантно парче.

    10:28 19.09.2025

  • 41 Браво

    0 8 Отговор
    Пеевски бъдещ премиер. Лидер като теб се следва

    10:28 19.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 докото

    4 0 Отговор
    Хванал с компромати цялата кочина,хванал свинята от ГЕРБ и сега проповядва морал.

    Това не е „дълг към хората“. Това е дълг към схемата, която го държи над водата, докато другите газят в кал.

    И щом трият всичко — значи истината вече ги боли.

    10:29 19.09.2025

  • 44 Гост

    8 0 Отговор
    При какви хора си ти бе, дебелако? Обещаваш на сиромасите бляскаво бъдеще и те ти вярват, а всъщност и тях си ги грабиш. Ти освен да грабиш друго не знаеш, ти не знаеш как да си политик. Ти си унищожител и крадец, така са те учили. На друго не се научен, няма как да правиш неща, които не знаеш как. Ти само унищожава и крадеш. Каква грижа за хората?

    10:31 19.09.2025

  • 45 Елементарно , бе Уотсън !

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    Същата тактика , с която новите евроатлантически господари на България ни слагат клатушкащи се политици - за лесно манипулиране и бързо отстраняване при необходимост .

    10:32 19.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бандера

    3 0 Отговор
    Луканов клан надделява над Живков клан! Един от двамата изпълнители, назначени от руските служби и надзиравани от техният местен филиал - ДС, ще последва съдбата на Илийчо Павлов. А другият ще послужи за назидание, като полежи при бай Ставри! Надявам се развръзката да е скоро!

    10:37 19.09.2025

  • 48 Пеевски веднага натри

    0 0 Отговор
    носа на бате Бойко.

    10:40 19.09.2025

  • 49 дедо

    1 0 Отговор
    Абе Пеевски като всеки ден единствен ти и партията ти сте при хората , защо ходиш с десет човека охрана от гавази бе ? И отделно на всеки ъгъл полицаите те следват за ескорт. Нали си при хората и им помагаш ,защо си се обградил с горили все едно си Пабло Ескобар или Жоро Илиев от ВИС 2 .

    10:41 19.09.2025

  • 50 нови НИ

    1 0 Отговор
    Двукопитнотоизгрухтя

    10:42 19.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 тервел

    1 0 Отговор
    Това момче Пеевски назначен на мястото на Илия Павлов от офицерите от Държавна Сигурност има нечероятната дарба тотално да отблъсква и отвращава хората със всяко свое изказване и действие. Това наистина е анти дарба,

    10:44 19.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 АЗИС

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Аз знам":

    С първата половина на коментара ВИ съм съгласен.Втората половина бих е редактирал така -трябва някой да вкара Путин в правия път.

    10:46 19.09.2025

  • 55 Те са управляващи

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Повече от трийсет години. Не точно селяните а селяндурите ромите циганите евреите еничарите общо взето са на власт. Сами си я взеха и не я дават. Суверена трябва да си върне властта.

    10:47 19.09.2025

  • 56 Държавата е тромава

    0 0 Отговор
    Факт е,че липсата на вода за много хора ,е като ЦИРЕЙ НА ЧЕЛОТО .Хубаво е,че някой го казва толкова директно и грубо.Дано да се задейства тромавата машина!Иначе ще продължат с агенции,бордове,ще видим,ще помислим,ще решим...До някакво ИМАГЕНЕРНО бъдеще

    10:51 19.09.2025

  • 57 Възраждане са подготвили

    2 0 Отговор
    Вот на недоверие за безводието. Обаче сладкодумците обичат славата и вземат инициативата . Позата искам да кажа позицията на управляващите не е за завиждане и тяхната не е лесна.

    10:52 19.09.2025

  • 58 Доктор

    0 0 Отговор
    Престанете да натрапвате тази свиня. От сутрин до вечер е по всички медии.

    10:57 19.09.2025

  • 59 Понякога човек не разбира веднага че

    0 0 Отговор
    Изтрития комент е неговия. Обаче търси търси не го намира. Грешката е верна.

    10:57 19.09.2025

