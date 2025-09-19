Пеевски: Най-важната работа на Борисов днес е да си нареди на премиера да се справи незабавно с кризата с водата

"Най-важната работа на г-н Бойко Борисов днес е да си нареди на премиера да се справи незабавно с кризата с водата. Друга няма". Това заяви пред журналисти лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, цитиран от novini.bg.

"Аз имам дълг към хората отвън. Ще видите на практика, всеки ден поставям темите и разговарям с министрите. Може да се каже, че ДПС-Ново начало е единствената партия, която е при хората", допълни той.

"Гарант за хората, че това правителство работи, ще бъда аз"