Пеевски: Най-важната работа на Борисов днес е да си нареди на премиера да се справи незабавно с кризата с водата

"Най-важната работа на г-н Бойко Борисов днес е да си нареди на премиера да се справи незабавно с кризата с водата. Друга няма". Това заяви пред журналисти лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, цитиран от novini.bg.
"Аз имам дълг към хората отвън. Ще видите на практика, всеки ден поставям темите и разговарям с министрите. Може да се каже, че ДПС-Ново начало е единствената партия, която е при хората", допълни той.
"Гарант за хората, че това правителство работи, ще бъда аз"
И накраягълтaт.
10:03 19.09.2025
2 Селянин
10:04 19.09.2025
10:05 19.09.2025
10:05 19.09.2025
8 Колю
10:07 19.09.2025
10:08 19.09.2025
10 Някаква
10:10 19.09.2025
11 Българин
10:12 19.09.2025
10:13 19.09.2025
10:13 19.09.2025
С тоя омазнен черен дроб и затлъстяло сърце ще бере ядове.
10:15 19.09.2025
15 ТИГО
До коментар #11 от "Българин":А на теб какво точно ти реши ? А да , благодарение на него пушиш само вносни цигари на 10 лева, или изобщо не пушиш ! Или поне една кръстословица решил ли ти е !
10:16 19.09.2025
16 Пеевски - премиер,
Ще се неутрализират и контролират взаимно, което е от полза.
Пеевски е безкрайно енергичен, делови и държи на думата си! Каквото каже, го и има желание да помага. В това отношение е предсказуем .
Борисов е по мек, има огромни външнополитически връзки, близък е с Царя, това му отваря още повече врати в Европа.
Правителството трябва да е на ГЕРБ СДС ДПС.
10:16 19.09.2025
17 Бойко
До коментар #2 от "Селянин":Защото ни управлява и ще го прави близките 10 години. Браво на него че поне е откровен и го каза на ГЕРБ ИТН и БСП право в очите.
10:16 19.09.2025
18 Моля за изаинение
До коментар #11 от "Българин":Без да искам, натиснах +. Ама че съм патка! Да се счита за тлъст минус!
10:17 19.09.2025
19 Българин
До коментар #11 от "Българин":Като ползваш стария ми Ник , или не пиши серсемлици , или в края пиши - Ирония !
10:17 19.09.2025
21 горски
Но с тази лакейска, прислужническа политическа класа – не става.
Кой се пише баш евро атлантик, кой се пише най- русофил, кой е на къса каишка от посолството – гюбрета. Кажете ми един, единствен политик, който да мисли за това което се нарича народ и което политиците, подлоги дори не го споменават, тъй като са заети с осигуряване на собственото си богатство и закрила докато са на власт – простия пример, ами хотелчето с водопада на Росенчо Подмазвач пред всичко чуждо.
Колко българско е харизал – вода, летища, обвързване с договорки които са против България. А Шиши като бръкна на всички с Булгартабак, Виваком, КТБ и къде ли още не къде бяхте?
10:18 19.09.2025
22 пееффски нарежда на борисофф
10:19 19.09.2025
23 АЗИС
До коментар #2 от "Селянин":Българина трябва да знае кой е над Пеевски.Това ще промени цялата държава.
10:21 19.09.2025
24 Аз предлагам днес
Таман и агитката се е събрала и ще ги аплодират!
10:21 19.09.2025
10:21 19.09.2025
10:22 19.09.2025
До коментар #23 от "АЗИС":Над Пеевски е Путин и той ще ни вкара в правия път!
10:22 19.09.2025
30 и без това не се къпят
да пият ракия
10:24 19.09.2025
31 От години още в днес и в дир
До коментар #19 от "Българин":Забелязах че от този ник пишат поне два тррола с противоположни мнения. Този ник е недопустим първото което е. Трябва да бъде забранен ако имаше морал и етика.
10:24 19.09.2025
32 Чудовищни цени и инфлация! Референдум!
10:25 19.09.2025
10:25 19.09.2025
10:26 19.09.2025
36 Божее докъде стигнахме
10:26 19.09.2025
37 Хей По
До коментар #16 от "Пеевски - премиер,":Хей Под@лизур$ко за колко стотинки ?
10:27 19.09.2025
10:27 19.09.2025
39 Защо да се къпят
До коментар #30 от "и без това не се къпят":Чисто и просто. Що е то. Риторичен въпрос.
10:28 19.09.2025
10:28 19.09.2025
10:28 19.09.2025
43 докото
Това не е „дълг към хората“. Това е дълг към схемата, която го държи над водата, докато другите газят в кал.
И щом трият всичко — значи истината вече ги боли.
10:29 19.09.2025
10:31 19.09.2025
45 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #38 от "Ами":Същата тактика , с която новите евроатлантически господари на България ни слагат клатушкащи се политици - за лесно манипулиране и бързо отстраняване при необходимост .
10:32 19.09.2025
10:37 19.09.2025
48 Пеевски веднага натри
10:40 19.09.2025
10:41 19.09.2025
10:42 19.09.2025
10:44 19.09.2025
54 АЗИС
До коментар #28 от "Аз знам":С първата половина на коментара ВИ съм съгласен.Втората половина бих е редактирал така -трябва някой да вкара Путин в правия път.
10:46 19.09.2025
55 Те са управляващи
До коментар #2 от "Селянин":Повече от трийсет години. Не точно селяните а селяндурите ромите циганите евреите еничарите общо взето са на власт. Сами си я взеха и не я дават. Суверена трябва да си върне властта.
10:47 19.09.2025
10:51 19.09.2025
10:52 19.09.2025
10:57 19.09.2025
10:57 19.09.2025