Росен Желязков: С гласуването в парламента вчера правителството получи ново доверие

С гласуването в парламента правителството получи ново доверие, това заяви премиерът Росен Желязков, цитиран от dariknews.bg. Вчера Народното събрание не прие и петия вот на недоверие към кабинета "Желязков".
"Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители, така че искам да благодаря да мандатоносителя ГЕРБ, на лидера на ГЕРБ за подкрепата, на ИТН за подкрепата, на БСП-ОЛ за подкрепата и на "ДПС-Ново начало", които макар че не са част от коалицията, подкрепят правителството. Ние имаме усещането за стабилност и доверие в мнозинството в българския парламент", посочи Желязков.
"По време на дебатите чухме същите неща, които сме чували в последните години. Не чухме, обаче, по какъв начин разделението на властите трябва да намери подкрепа от страна на политиците в България. Разбрахме, че политическата класа търси разрешаване на въпросите не в парламента, а на улицата. Освен това изглежда правосъдието не трябва да се търси в съдебната зала, а някъде другаде. Чухме и, че институциите не си взаимодействат. Според мен картината е друга - имаме нужда от стабилност, а проблемите трябва да адресираме в рамките на конституционно установения ред. Няма друг начин, освен да спазваме законите на страната, за да имаме необходимата платформа и за икономическо развитие, и за посрещането на потребностите на обществото - от работеща икономика, през доходи до съдебна система", смята той.
Относно създалото се задочно напрежение и размяна на реплики между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски за "самонадеяност", "Държава", "дълг" и "отговорност", министър-председателят беше лаконичен: "Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава тока на политическото напрежение. Аз мисля, че гласуването вчера даде отговор на въпроса: Има ли, или няма доверие в правителството? Считам, че се ползваме с такова".
"Не мога да знам по какъв начин общуват министрите с парламентарните групи в НС. А и не виждам никакъв проблем в това - независимо дали с партиите от мнозинството, или опозицията. Това е работата на изпълнителната власт. Разделението на властите е базирано на принципа на взаимен контрол и баланс. Част от това е парламентарния контрол", каза премиерът Желязков на въпрос дали министрите се отчитат на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.
Премиерът, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов наблюдаваха учение на "Гранична полиция" край Созопол, в което участват четири кораба и над 70 служители на дирекцията.
1 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #18
12:45 19.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #22
12:46 19.09.2025
3 Сталин
12:46 19.09.2025
4 Вашето мнение
12:46 19.09.2025
5 Програмиста
12:46 19.09.2025
6 Майна
12:48 19.09.2025
7 Костинбродски бюлетини
12:48 19.09.2025
8 Точно
12:49 19.09.2025
9 Иван Грозни
12:49 19.09.2025
10 ккк
12:50 19.09.2025
11 Подхвана го вече директно
Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да приключи с темата с водата. И да отговори защо хората нямат вода! Очаквам да се отчетат какво правят, ясен график, защото хората нямат вода. Това е работата на г-н Борисов. Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента.
Коментиран от #14
12:50 19.09.2025
12 Уинтърискоминг
12:51 19.09.2025
13 Гост
12:52 19.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ООрана държава
12:53 19.09.2025
16 Подхваща го вече директно
12:53 19.09.2025
17 Гост
Коментиран от #26, #52
12:53 19.09.2025
18 Шиши съм
До коментар #1 от "Сталин":АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга.
Коментиран от #23
12:56 19.09.2025
19 фон желязков
12:56 19.09.2025
20 Цвете
12:57 19.09.2025
21 Да,бе,да
12:57 19.09.2025
22 Отвратителен е
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Това герберско правителство с подкрепата на мазняците от БСП и гнусотиите на Слави Трифонов, теглят кредит след кредит, милиард след милиард и заробват бъдещето на децата ни.
Коментиран от #48, #49
12:58 19.09.2025
23 Сталин
До коментар #18 от "Шиши съм":Вие по добре с Тиквата си направете план как да избягате от България,защото на народа му писна от вашата криминална хунта и ако ви докопат ще ви обесят на едно въже един над друг
Коментиран от #28
12:59 19.09.2025
24 Груба грешка
13:00 19.09.2025
25 нннн
Коментиран от #38
13:01 19.09.2025
26 По бригадите на времето на къра
До коментар #17 от "Гост":Караха вода с едни двуколки. Едни катърчетс впрягаха в двуколката тоест водоноската. Носеха ни и храна на къра. В първи курс студенти имахме униформи дочени костюми. Комсомолските секретари седяха дневални в лагера другите бачкаха .
Коментиран от #31
13:01 19.09.2025
27 Фондерлайно
13:04 19.09.2025
28 Костя Копейкин съм
До коментар #23 от "Сталин":АЗ гарантирам, че на моите аверчета Борисов и Пеевски нищо няма да им се случи. Нека си крадат на воля, а АЗ ще имитирам опозиционност.
Коментиран от #39
13:07 19.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 И сега така ще стане
До коментар #26 от "По бригадите на времето на къра":Първо връщат казармите. После бригадите . И дочените униформи. Всякакви фашиски работи. Самотаксуването в магазините и в градския транспорт е само началото. Комсомолските секретари вече са дневални.
13:09 19.09.2025
32 между другото
13:10 19.09.2025
33 Няма грешка
13:11 19.09.2025
34 зелен петел
13:11 19.09.2025
35 ЧОВЕК
13:12 19.09.2025
36 ВОДОПАДА
13:12 19.09.2025
37 Само
Коментиран от #41
13:13 19.09.2025
38 новото доверие
До коментар #25 от "нннн":Започва от кота нула.
13:13 19.09.2025
39 Сталин
До коментар #28 от "Костя Копейкин съм":А тебе народа ще те намаже с катран и овъргаля в пера и ще те парадираме през центъра на София
13:14 19.09.2025
40 Тоя да го ожалиш!
13:15 19.09.2025
41 Никарагуанско чудо или
До коментар #37 от "Само":Нигерийски сценарий също вършат работа.
13:15 19.09.2025
42 сървайвър
13:16 19.09.2025
43 Валентина
Коментиран от #46
13:22 19.09.2025
44 Неволята седи на брега и чака да мине
13:22 19.09.2025
45 Анонимен
13:23 19.09.2025
46 забавляваме се валентинке
До коментар #43 от "Валентина":Това е просто един форум.
13:24 19.09.2025
47 Смешник
13:24 19.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Абе смешна
13:31 19.09.2025
51 заменки
Коментиран от #53
13:31 19.09.2025
52 Какъв е тоя Хияшу че не разбрах
До коментар #17 от "Гост":Всички само за него говорят. Японец ли е. Кореец ли е. Той тоз че не е нашенец не е. Да не е от службите , под прикритие.
13:34 19.09.2025
53 Ясно
До коментар #51 от "заменки":Разбрах.
13:35 19.09.2025
54 Отвратен
Коментиран от #56
13:36 19.09.2025
55 кръчмар
13:37 19.09.2025
56 бай Ставри
До коментар #54 от "Отвратен":Резонен въпрос. Питай Р.Желязков, той работеше при Софиянски, главен юрист на кмета.Софиянски се откупи и не лежа при бай Ставри.
13:39 19.09.2025
57 Верно ли
13:40 19.09.2025
58 Коментар
13:48 19.09.2025
59 Ами
13:50 19.09.2025
60 Културен Антрополог
Време е да ПАДА
да оди да си менажира Хотела с ВОДОПАДА
13:53 19.09.2025
61 Получили Ново доверие
13:53 19.09.2025