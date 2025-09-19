Новини
Росен Желязков: С гласуването в парламента вчера правителството получи ново доверие

19 Септември, 2025 12:44 701 61

"Не мога да знам по какъв начин общуват министрите с парламентарните групи в НС. А и не виждам никакъв проблем в това - независимо дали с партиите от мнозинството, или опозицията. Това е работата на изпълнителната власт", коментира още премиерът

Росен Желязков: С гласуването в парламента вчера правителството получи ново доверие - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С гласуването в парламента правителството получи ново доверие, това заяви премиерът Росен Желязков, цитиран от dariknews.bg. Вчера Народното събрание не прие и петия вот на недоверие към кабинета "Желязков".

"Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители, така че искам да благодаря да мандатоносителя ГЕРБ, на лидера на ГЕРБ за подкрепата, на ИТН за подкрепата, на БСП-ОЛ за подкрепата и на "ДПС-Ново начало", които макар че не са част от коалицията, подкрепят правителството. Ние имаме усещането за стабилност и доверие в мнозинството в българския парламент", посочи Желязков.

"По време на дебатите чухме същите неща, които сме чували в последните години. Не чухме, обаче, по какъв начин разделението на властите трябва да намери подкрепа от страна на политиците в България. Разбрахме, че политическата класа търси разрешаване на въпросите не в парламента, а на улицата. Освен това изглежда правосъдието не трябва да се търси в съдебната зала, а някъде другаде. Чухме и, че институциите не си взаимодействат. Според мен картината е друга - имаме нужда от стабилност, а проблемите трябва да адресираме в рамките на конституционно установения ред. Няма друг начин, освен да спазваме законите на страната, за да имаме необходимата платформа и за икономическо развитие, и за посрещането на потребностите на обществото - от работеща икономика, през доходи до съдебна система", смята той.

Относно създалото се задочно напрежение и размяна на реплики между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски за "самонадеяност", "Държава", "дълг" и "отговорност", министър-председателят беше лаконичен: "Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава тока на политическото напрежение. Аз мисля, че гласуването вчера даде отговор на въпроса: Има ли, или няма доверие в правителството? Считам, че се ползваме с такова".

"Не мога да знам по какъв начин общуват министрите с парламентарните групи в НС. А и не виждам никакъв проблем в това - независимо дали с партиите от мнозинството, или опозицията. Това е работата на изпълнителната власт. Разделението на властите е базирано на принципа на взаимен контрол и баланс. Част от това е парламентарния контрол", каза премиерът Желязков на въпрос дали министрите се отчитат на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Премиерът, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов наблюдаваха учение на "Гранична полиция" край Созопол, в което участват четири кораба и над 70 служители на дирекцията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    33 3 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.

    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #18

    12:45 19.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    40 2 Отговор
    Росен Желязков може да си продължи строежа на хотела с водопад.

    Коментиран от #22

    12:46 19.09.2025

  • 3 Сталин

    31 3 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    12:46 19.09.2025

  • 4 Вашето мнение

    34 1 Отговор
    Прочетох заглавието и веднага си представих тоз по жартиери, на каишка и боци го води при пеевски.

    12:46 19.09.2025

  • 5 Програмиста

    31 3 Отговор
    Иска да каже "Прасето" получи доверие

    12:46 19.09.2025

  • 6 Майна

    35 2 Отговор
    Този декларира, че е идиот!

    12:48 19.09.2025

  • 7 Костинбродски бюлетини

    32 2 Отговор
    И лъжи и кражби.

    12:48 19.09.2025

  • 8 Точно

    20 2 Отговор
    обратното !

    12:49 19.09.2025

  • 9 Иван Грозни

    31 2 Отговор
    Какво доверие бе уважаеми?Самият факт е красноречив.А що се отнася до доверието такова на предатели не може да има.

    12:49 19.09.2025

  • 10 ккк

    21 4 Отговор
    с гласуването вчера момчето даде заявка за управата на територията

    12:50 19.09.2025

  • 11 Подхвана го вече директно

    18 4 Отговор
    СБЛЪСЪК! Пеевски отговори на Борисов: Очаквам отчет!

    Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да приключи с темата с водата. И да отговори защо хората нямат вода! Очаквам да се отчетат какво правят, ясен график, защото хората нямат вода. Това е работата на г-н Борисов. Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента. 

    Коментиран от #14

    12:50 19.09.2025

  • 12 Уинтърискоминг

    21 2 Отговор
    Получи последно предупреждение, не доверие. На жеуезното правителство доста му се поогънаха ламарините и му се обели боята.

    12:51 19.09.2025

  • 13 Гост

    25 2 Отговор
    Хаяшииии, хаяшииии, по-добре трай, че само тъпотии от алчната ти устичка

    12:52 19.09.2025

  • 15 ООрана държава

    27 3 Отговор
    Голямо доверие има това правителство начело с дебелото Д

    12:53 19.09.2025

  • 16 Подхваща го вече директно

    17 2 Отговор
    Г-н Борисов да не говори че управляват ИТН и БСП а той само подкрепя защото и премиер и всички най важни министри са от ПП.ГЕРБ. Да отговори защо хората в 21 век нямат питейна вода, допълни Пеевски.

    12:53 19.09.2025

  • 17 Гост

    26 2 Отговор
    Хаяши, чу ли господаря си пеефски?! Почвай да носиш вода в Плевен

    Коментиран от #26, #52

    12:53 19.09.2025

  • 18 Шиши съм

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга.

    Коментиран от #23

    12:56 19.09.2025

  • 19 фон желязков

    17 2 Отговор
    Много обича да застава на фон със Златни букви и звездички.

    12:56 19.09.2025

  • 20 Цвете

    21 4 Отговор
    ПРАВИТЕЛСТВОТО МОЖЕ ДА Е ПОЛУЧИЛО " ДОВЕРИЕ " ,НО ТВОЯ ИМИДЖ СЕ СКАПА. ОТИВАЙ ДА СЕ ПЛАЦИКАШ НА ВОДОПАДА ДОКАТО Е ТОПЛО ВРЕМЕТО. ЧАО, ДА НЕ ЗАБРАВИШ ДА РАЗКАЖЕШ, ОТ КЪДЕ СЕ " СДОБИ " С МИЛИОНИТЕ????

    12:57 19.09.2025

  • 21 Да,бе,да

    18 2 Отговор
    Получихте само доверието на шефа си Свинчо.

    12:57 19.09.2025

  • 22 Отвратителен е

    22 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това герберско правителство с подкрепата на мазняците от БСП и гнусотиите на Слави Трифонов, теглят кредит след кредит, милиард след милиард и заробват бъдещето на децата ни.

    Коментиран от #48, #49

    12:58 19.09.2025

  • 23 Сталин

    20 2 Отговор

    До коментар #18 от "Шиши съм":

    Вие по добре с Тиквата си направете план как да избягате от България,защото на народа му писна от вашата криминална хунта и ако ви докопат ще ви обесят на едно въже един над друг

    Коментиран от #28

    12:59 19.09.2025

  • 24 Груба грешка

    19 1 Отговор
    Доверието ти се крепи само на няколко гласа страхливци да не си изгубят дупетатските заплати и привилегии. Хората не ви искаме.

    13:00 19.09.2025

  • 25 нннн

    17 1 Отговор
    Какви доверие сте получили, измамници? Рейтингът ви клони към 0. Даже към 00. Отврат.

    Коментиран от #38

    13:01 19.09.2025

  • 26 По бригадите на времето на къра

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Караха вода с едни двуколки. Едни катърчетс впрягаха в двуколката тоест водоноската. Носеха ни и храна на къра. В първи курс студенти имахме униформи дочени костюми. Комсомолските секретари седяха дневални в лагера другите бачкаха .

    Коментиран от #31

    13:01 19.09.2025

  • 27 Фондерлайно

    8 1 Отговор
    Снимката ме кефи. Копнах си я за спомен.

    13:04 19.09.2025

  • 28 Костя Копейкин съм

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    АЗ гарантирам, че на моите аверчета Борисов и Пеевски нищо няма да им се случи. Нека си крадат на воля, а АЗ ще имитирам опозиционност.

    Коментиран от #39

    13:07 19.09.2025

  • 31 И сега така ще стане

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "По бригадите на времето на къра":

    Първо връщат казармите. После бригадите . И дочените униформи. Всякакви фашиски работи. Самотаксуването в магазините и в градския транспорт е само началото. Комсомолските секретари вече са дневални.

    13:09 19.09.2025

  • 32 между другото

    8 1 Отговор
    Конституционният съд трябва да се произнесе за вашето правителство.

    13:10 19.09.2025

  • 33 Няма грешка

    9 0 Отговор
    Комунизма и фашизма са едно и също. Желю Желев го доказа много отдавна.

    13:11 19.09.2025

  • 34 зелен петел

    8 1 Отговор
    Какво е получило кривителството,че не разбрах?

    13:11 19.09.2025

  • 35 ЧОВЕК

    8 2 Отговор
    ЗА КАКВО ДОВЕРИЕ ГОВОРИШ БЕ, НЕЩА...СТНИКО? НЕ ЧЕТЕШ ЛИ КОМЕНТАРИТЕ НА НАРОДА, НЕ ХОДИШ ЛИ СРЕД ХОРАТА, ЧЕ ГОВОРИШ НЕБИВАЛИЦИ?

    13:12 19.09.2025

  • 36 ВОДОПАДА

    6 1 Отговор
    На МУТРИТЕ ще ни издави.

    13:12 19.09.2025

  • 37 Само

    5 1 Отговор
    Непалското лекарство ще ви оправи вас!

    Коментиран от #41

    13:13 19.09.2025

  • 38 новото доверие

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "нннн":

    Започва от кота нула.

    13:13 19.09.2025

  • 39 Сталин

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Костя Копейкин съм":

    А тебе народа ще те намаже с катран и овъргаля в пера и ще те парадираме през центъра на София

    13:14 19.09.2025

  • 40 Тоя да го ожалиш!

    9 1 Отговор
    Абе, Джелязков! Абе, марионетка жалка и смешна на уродливия ти 190-х килограмов началник! Ти на доверието на остатъчните нищожества от "Позитано" и на чалгарската сбирщина на сакатия от Учиндол ли се радваш бе, Джелязковия?! Да ти има човек "доверието " бе, Джелязков! Впрочем, ти защо мълчиш за хотела на жена ти, за който лъжете, че струва 9 миилона, но той струва повече от 50 милиона! КОЙ ви даде тези милиони бе, Джелязков! Че то само едната стена с водопада струва 9 милиона бе, марионетке Дебелянова! Нищо, като отидеш при бай Ставри, ще ни обадищ КОЙ даде на жена ти тези 50 милиоан!

    13:15 19.09.2025

  • 41 Никарагуанско чудо или

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Само":

    Нигерийски сценарий също вършат работа.

    13:15 19.09.2025

  • 42 сървайвър

    4 1 Отговор
    Водопади,водопади с нежни имена.

    13:16 19.09.2025

  • 43 Валентина

    2 2 Отговор
    Абе вие нормалнили сте!!!!

    Коментиран от #46

    13:22 19.09.2025

  • 44 Неволята седи на брега и чака да мине

    5 1 Отговор
    Златната вода че да се топне вътре. Но водата така и не идвала и не идвала. Дошла мътната вода. Да ама риба в мътна вода не се лови. Какво правим чакаме друга вода. Реката пресъхнала от чакане. Боже пази.

    13:22 19.09.2025

  • 45 Анонимен

    4 1 Отговор
    Къс пас ти на мем аз на теб

    13:23 19.09.2025

  • 46 забавляваме се валентинке

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Валентина":

    Това е просто един форум.

    13:24 19.09.2025

  • 47 Смешник

    5 1 Отговор
    Цървул

    13:24 19.09.2025

  • 50 Абе смешна

    2 1 Отговор
    работа с тези дебелаци начело на държавата!

    13:31 19.09.2025

  • 51 заменки

    3 1 Отговор
    Желязков бе дълги години служител на Столична община и като такъв бе "дясна ръка" първо на Софиянски, после на Б.Борисов. По времето на Софиянски се извършшиха прочутите "заменки", т. е. "кон за кокошка", като общината, демек софиянци , бяха ощетени. Желязков бе главен юрист на Столична община.

    Коментиран от #53

    13:31 19.09.2025

  • 52 Какъв е тоя Хияшу че не разбрах

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Всички само за него говорят. Японец ли е. Кореец ли е. Той тоз че не е нашенец не е. Да не е от службите , под прикритие.

    13:34 19.09.2025

  • 53 Ясно

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "заменки":

    Разбрах.

    13:35 19.09.2025

  • 54 Отвратен

    3 1 Отговор
    КАКВО ЩЕ ПРАВЯТ КРАДЦИТЕ И СОФИЯНЦИ КЪДЕТО НАКУПИХА ВИЛИ,КЪЩИ ХОТЕЛИ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ?

    Коментиран от #56

    13:36 19.09.2025

  • 55 кръчмар

    3 0 Отговор
    Също, по времето на Софиянски( този на снимката бе негов служжител по правните въпроси) доста общинско имущество бе раздадено на "наши хора" за жълти стотинки. Кръчмари, измамници, партийни активисти,казионни лица, митничари, чейнчаджии и др. намазаха от тая масова разпродажба на общинско имущество. Сега върху подарените им терени, те построиха сгради, или отдадоха под наем. Един месечен наем на банка струва 10 бона в евро.Някои от тия, които придобиха общинско имущество, взеха по няколко имота.

    13:37 19.09.2025

  • 56 бай Ставри

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Отвратен":

    Резонен въпрос. Питай Р.Желязков, той работеше при Софиянски, главен юрист на кмета.Софиянски се откупи и не лежа при бай Ставри.

    13:39 19.09.2025

  • 57 Верно ли

    1 2 Отговор
    От кого си получил доверие пък то бе??? Ти си не зависим от тебе нищо не зависи ! Клоун алкохолизиран

    13:40 19.09.2025

  • 58 Коментар

    1 0 Отговор
    От Росен Желязков стана Сламен Желязков

    13:48 19.09.2025

  • 59 Ами

    1 2 Отговор
    Нека да продължават с вотовете на доверие, затова им плащат ... навярно в рубли ! Но жалкото е, че и от нашите пари получават за тази евтина циркаджийска програма !

    13:50 19.09.2025

  • 60 Културен Антрополог

    2 0 Отговор
    Росен Желязков е Костинбродския ИЗМАМНИК ,факта че ПОМАК значи че мега мазен,хлъзгав и двуличен
    Време е да ПАДА
    да оди да си менажира Хотела с ВОДОПАДА

    13:53 19.09.2025

  • 61 Получили Ново доверие

    2 0 Отговор
    От Ново начало. Прави сметка.

    13:53 19.09.2025

