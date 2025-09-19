Новини
Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за мярката на Благомир Коцев

19 Септември, 2025 15:17 468 12

Тя трябваше да бъде разгледана в четвъртък от Апелативния съд в София

Снимка: БГНЕС
Апелативният съдия Георги Ушев от състава, който трябва следващият вторник да разгледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, си направи отвод. Това съобщиха от съда.

Мярката трябваше да бъде разгледана в четвъртък от Апелативния съд в София, но на 17 септември съставът също си направи отвод. Апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха, че заради предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран съдия.

Съображенията на съдия Ушев са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия. Включително и са подавали сигнал с искане да му бъде наложено дисциплинарно наказание.

Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение, съдия Ушев си прави отвод, посочват от съда.


  • 1 1488

    9 0 Отговор
    да си направи харакири
    ще е по полезен

    Коментиран от #4

    15:18 19.09.2025

  • 2 Крум

    12 0 Отговор
    Ей тоя да каже на каква заплата се подписва и каква работа върши срещу нея. Милите те,много работят, все казуси решават горките. Ама да плащат осигуровки не искат.

    Коментиран от #6

    15:19 19.09.2025

  • 3 муцунка

    4 0 Отговор
    Съдия Носогърлов дал ли си е отвод?

    15:21 19.09.2025

  • 4 Малеееее

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Усетил е народната омраза към правораздаването и си мисли че ще се спаси от национализиране на имотите му. Няма отърване. Един път слуга на пеевско-борисовата мафия, цял живот слуга на мафията.

    15:22 19.09.2025

  • 5 Пипи

    7 0 Отговор
    Отвод след отвод. Прави се, да се тупа топката. А Коцев си стои у кауша. Срам е нашият съд.

    15:23 19.09.2025

  • 6 редник

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Крум":

    / Ей тоя да каже на каква заплата се подписва и каква работа върши срещу нея./

    Да, ако някой знае какви са им заплатите - да пише...

    15:25 19.09.2025

  • 7 Свири

    1 0 Отговор
    отбой .

    15:27 19.09.2025

  • 8 Ни очи ,

    2 0 Отговор
    ни срама !

    15:28 19.09.2025

  • 9 Бухалка

    1 0 Отговор
    И що тъй?

    15:28 19.09.2025

  • 10 ААА БЕЕЕ

    1 0 Отговор
    Я ДА СИ ПОДАВА ОСТАВКАТА НАПРАВО КАТО НЕ НЯМА ДУПЕ ЗА СЪДИЯ ДА СИ ОТИВА АМА ЗА ЗАПЛАТАТА НА КРАЯ НА МЕСЕЦА ОТВОД НЯМА

    15:31 19.09.2025

  • 11 Предложение

    0 0 Отговор
    Щом съдиите не смеят да произнесат присъда, топката лой да се изт@пани на стълбите на Съдебната палата и да я произнесе. И без това той я е определил от отдавна.
    А коце, тати и компания да се изнесат от Морската градина - тя не им е бащиния

    15:31 19.09.2025

  • 12 Лавиращ

    0 0 Отговор
    субект , лизгав !

    15:33 19.09.2025

