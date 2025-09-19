Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за мярката на Благомир Коцев

Апелативният съдия Георги Ушев от състава, който трябва следващият вторник да разгледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, си направи отвод. Това съобщиха от съда.
Мярката трябваше да бъде разгледана в четвъртък от Апелативния съд в София, но на 17 септември съставът също си направи отвод. Апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха, че заради предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран съдия.
Съображенията на съдия Ушев са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия. Включително и са подавали сигнал с искане да му бъде наложено дисциплинарно наказание.
Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение, съдия Ушев си прави отвод, посочват от съда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
ще е по полезен
Коментиран от #4
15:18 19.09.2025
2 Крум
Коментиран от #6
15:19 19.09.2025
3 муцунка
15:21 19.09.2025
4 Малеееее
До коментар #1 от "1488":Усетил е народната омраза към правораздаването и си мисли че ще се спаси от национализиране на имотите му. Няма отърване. Един път слуга на пеевско-борисовата мафия, цял живот слуга на мафията.
15:22 19.09.2025
5 Пипи
15:23 19.09.2025
6 редник
До коментар #2 от "Крум":/ Ей тоя да каже на каква заплата се подписва и каква работа върши срещу нея./
Да, ако някой знае какви са им заплатите - да пише...
15:25 19.09.2025
7 Свири
15:27 19.09.2025
8 Ни очи ,
15:28 19.09.2025
9 Бухалка
15:28 19.09.2025
10 ААА БЕЕЕ
15:31 19.09.2025
11 Предложение
А коце, тати и компания да се изнесат от Морската градина - тя не им е бащиния
15:31 19.09.2025
12 Лавиращ
15:33 19.09.2025