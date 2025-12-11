Новини
Съдът потвърди паричната гаранция от 200 000 лева за Благомир Коцев

11 Декември, 2025 16:33 890 21

  • благомир коцев-
  • парична гаранция

Съдът отчита, че размерът на гаранцията трябва да съответства на финансовите възможности на подсъдимия

Съдът потвърди паричната гаранция от 200 000 лева за Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Варненският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд, с което мярката за неотклонение на подсъдимия кмет Благомир Коцев беше изменена от „задържане под стража“ в парична гаранция от 200 000 лева.

Припомняме, че той беше предаден на съд за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и принуда с цел имотна облага. Защитата на Коцев обжалва размера на гаранцията. В жалбата се твърди, че съдът не е мотивирал защо определя именно този размер, че няма достатъчно данни за имущественото състояние на подсъдимия, както и че липсва обосновано предположение за авторството на престъплението. Адвокатите поискаха или по-лека мярка, например подписка, или изобщо да не бъде определяна мярка.

Апелативният съд обаче прие жалбата за неоснователна. Съдът подчерта, че доказателствата – свидетелски показания, писмени документи и други доказателствени средства – подкрепят обвинението за участие в престъпен сговор и искане на подкуп.

Според съда тежестта на престъпленията и обстоятелството, че деянията са извършени от лице, заемало публична длъжност, засилват тяхната обществена опасност. Това налага гаранция, която да обезпечи нормалното протичане на процеса и да предотврати риск от укриване или извършване на ново престъпление.

Съдът отчита, че размерът на гаранцията трябва да съответства на финансовите възможности на подсъдимия. По делото били събрани достатъчно данни за имущественото му състояние, включително допълнителни доходи през периода 2022–2024 г. Заключението е, че сумата от 200 000 лева не би застрашила социалното му функциониране и издръжката на семейството.

Затова Апелативният съд потвърди определената гаранция и отхвърли искането за нейното намаляване. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

След обезличаване на личните данни то ще бъде публикувано в Единния портал за електронно правосъдие.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 корупцията на ппдб е най-хубавата

    13 8 Отговор
    блaгo нe e кopyпциoнep и aceн нe e гeй вepвaтe ли?

    Коментиран от #3

    16:35 11.12.2025

  • 2 Лютеница "Брей "

    6 0 Отговор
    Някой влезна в пачка😉

    16:44 11.12.2025

  • 3 Виж сега,

    12 11 Отговор

    До коментар #1 от "корупцията на ппдб е най-хубавата":

    Двете Дебели и Мазни парчета крадливата Тиква Борисов и Пеевски го сготвиха. Арестът на Коцев е политическа поръчка.

    Коментиран от #5, #17

    16:48 11.12.2025

  • 4 Румен

    2 11 Отговор
    Не му вярвайте на тоя. Пеевски го готви тайно за Президент

    16:50 11.12.2025

  • 5 корупцията на ппдб е най-хубавата

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Виж сега,":

    дa бe тoй и фapaoнa тaкa peвe чe yж гo cгoтвили дoкaтo ги oбcлyжвa в пapлaмeнтa

    16:52 11.12.2025

  • 6 Горски

    10 7 Отговор
    Парашутист без един ден трудов стаж е този. Ами човекът е "невинен", защо не му върнахте гаранцията,че да си харчи на воля.Хайде пепейци,почвайте пак да скачате в защита на корумпето. Да осъждат този шарлатанин да го вкарват при бай Ставри!

    Коментиран от #9

    16:59 11.12.2025

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 4 Отговор
    Бедния.....половин Варна негова и на баща му.....
    Да го оплачеш жив...

    17:04 11.12.2025

  • 8 Коцев

    3 5 Отговор
    Президент!

    17:11 11.12.2025

  • 9 Горският

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    А какъ трудов стаж имат Тиквата и дружката му Пеевски?! Или ти на тяхните кражби им викаш трудов стаж, а?!

    Коментиран от #12, #14

    17:12 11.12.2025

  • 10 Хи хи

    2 1 Отговор
    И кой подред е този съд , 6, 7 ? Няма да им се получи на ПП с лозунгите за политически преследвания, май има нещо много гнило във Варна . Не им върви на ПП-ДБ и това си е .

    17:16 11.12.2025

  • 11 Цвете

    4 1 Отговор
    НА МАФИОТА, НАРКОТРАФИКАНТА ПАСКАЛ 50 000,А НА КМЕТА КОЛКО 200000 ЗАЩО? ЕДИНИЯТ Е ПРИВИЛИГЕРОВАН, ИЗДИРВАН С ЧЕРВЕНИТЕ БЮЛЕТИНА И ПУСНАТ, УЖ ДА СЕ ЛЕКУВА. СКРЪБНИ СТЕ ВИЕ, И ВАШИЯТ РЕД НАБЛИЖАВА.

    Коментиран от #15

    17:16 11.12.2025

  • 12 Дай да ги видим

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горският":

    тия кражби , стига сте ги крили !Дайте кражбите , но така , че да ви повярва и съдът и всички ще ви подкрепят , но с празни приказки ставате само за смях !

    Коментиран от #13

    17:20 11.12.2025

  • 13 Кой съд?

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дай да ги видим":

    Съд, полиция и прокуратура са в ръцете на Дебелите. Кражбите и на двете Угоени парчета са огромни. Огледай се!

    Коментиран от #18

    17:24 11.12.2025

  • 14 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горският":

    Отиди и ги попитай, нали си техен човек?

    17:25 11.12.2025

  • 15 За да питаш ти ,

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    след като не ти е ясен съдебния процес . Паскал е привикан , дал е показания и знаеш ли какво е казал ? Потърси в нета да видиш и Паскал е само свидетел , но не и организатор на контрабандния канал . Не разбра за какво иде реч нали ?

    Коментиран от #19

    17:25 11.12.2025

  • 16 Питане

    2 1 Отговор
    Странен народ сме българите.Хем викаме защо нама осъден политик,хем защитаваме корупционер че "бедния" народ и пари му събра.И той ги взе....Сита чувам че съпругата му е болна и се нуждае от лечение.Ами пак трябва да събирате пари.Щото Благомирчо и баща му бедни като църковни мишки горките.

    17:29 11.12.2025

  • 17 Да бе да

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Виж сега,":

    Аха,знаем,когато е ваш,не е корупционер,когато е от другите,е.

    17:31 11.12.2025

  • 18 Приказки алангро

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кой съд?":

    Василев не ги намери кражбите от 10 милиарда на година , но ти ги виждаш ! И защо Пеевски ще се интересува от Благо ? Кога Варна е била на ДПС? Оня ден Благо разказваше , че бил натискан , но ти разбра ли от кого , че аз не разбрах , а и Благо не каза .Чакай да те питам още нещо , ССБ / Съюзът на Съдиите в България / виж кой членува там и не ми казвай , че Цариградска , Емил Дечев и още , и още са хора на Пеевски .Бягай за друга фантасмагория и ако може се аргументирай !

    Коментиран от #21

    17:33 11.12.2025

  • 19 Божке

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "За да питаш ти ,":

    Колко си наивен,е кой и кога си е признал че е виновен?Разбира се че не е трафикант!А аз съмТръмп.Ха кажи че не е вярно.

    Коментиран от #20

    17:36 11.12.2025

  • 20 Стамат

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Божке":

    Кой е виновен, колко да е гаранцията , кой колко ще лежи в затвора казва СЪДЪТ , но не и форума на факти . Аз не казвам , че Паскал не е трафикант , аз казвам, че в този случай точно , Паскал не е участвал и е само свидел по делото . Така не си си направил труда да прочетеш показанията на Паскал .

    17:43 11.12.2025

  • 21 Прав е

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Приказки алангро":

    Двата Угоени екземпляра вече щяха да търкат наровете в затвора, ако не бяха подкупили и корумпирали държавните органи.

    17:56 11.12.2025

