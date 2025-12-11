Съдът потвърди паричната гаранция от 200 000 лева за Благомир Коцев

Варненският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд, с което мярката за неотклонение на подсъдимия кмет Благомир Коцев беше изменена от „задържане под стража“ в парична гаранция от 200 000 лева.
Припомняме, че той беше предаден на съд за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и принуда с цел имотна облага. Защитата на Коцев обжалва размера на гаранцията. В жалбата се твърди, че съдът не е мотивирал защо определя именно този размер, че няма достатъчно данни за имущественото състояние на подсъдимия, както и че липсва обосновано предположение за авторството на престъплението. Адвокатите поискаха или по-лека мярка, например подписка, или изобщо да не бъде определяна мярка.
Апелативният съд обаче прие жалбата за неоснователна. Съдът подчерта, че доказателствата – свидетелски показания, писмени документи и други доказателствени средства – подкрепят обвинението за участие в престъпен сговор и искане на подкуп.
Според съда тежестта на престъпленията и обстоятелството, че деянията са извършени от лице, заемало публична длъжност, засилват тяхната обществена опасност. Това налага гаранция, която да обезпечи нормалното протичане на процеса и да предотврати риск от укриване или извършване на ново престъпление.
Съдът отчита, че размерът на гаранцията трябва да съответства на финансовите възможности на подсъдимия. По делото били събрани достатъчно данни за имущественото му състояние, включително допълнителни доходи през периода 2022–2024 г. Заключението е, че сумата от 200 000 лева не би застрашила социалното му функциониране и издръжката на семейството.
Затова Апелативният съд потвърди определената гаранция и отхвърли искането за нейното намаляване. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
След обезличаване на личните данни то ще бъде публикувано в Единния портал за електронно правосъдие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 корупцията на ппдб е най-хубавата
Коментиран от #3
16:35 11.12.2025
2 Лютеница "Брей "
16:44 11.12.2025
3 Виж сега,
До коментар #1 от "корупцията на ппдб е най-хубавата":Двете Дебели и Мазни парчета крадливата Тиква Борисов и Пеевски го сготвиха. Арестът на Коцев е политическа поръчка.
Коментиран от #5, #17
16:48 11.12.2025
4 Румен
16:50 11.12.2025
5 корупцията на ппдб е най-хубавата
До коментар #3 от "Виж сега,":дa бe тoй и фapaoнa тaкa peвe чe yж гo cгoтвили дoкaтo ги oбcлyжвa в пapлaмeнтa
16:52 11.12.2025
6 Горски
Коментиран от #9
16:59 11.12.2025
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Да го оплачеш жив...
17:04 11.12.2025
8 Коцев
17:11 11.12.2025
9 Горският
До коментар #6 от "Горски":А какъ трудов стаж имат Тиквата и дружката му Пеевски?! Или ти на тяхните кражби им викаш трудов стаж, а?!
Коментиран от #12, #14
17:12 11.12.2025
10 Хи хи
17:16 11.12.2025
11 Цвете
Коментиран от #15
17:16 11.12.2025
12 Дай да ги видим
До коментар #9 от "Горският":тия кражби , стига сте ги крили !Дайте кражбите , но така , че да ви повярва и съдът и всички ще ви подкрепят , но с празни приказки ставате само за смях !
Коментиран от #13
17:20 11.12.2025
13 Кой съд?
До коментар #12 от "Дай да ги видим":Съд, полиция и прокуратура са в ръцете на Дебелите. Кражбите и на двете Угоени парчета са огромни. Огледай се!
Коментиран от #18
17:24 11.12.2025
14 Горски
До коментар #9 от "Горският":Отиди и ги попитай, нали си техен човек?
17:25 11.12.2025
15 За да питаш ти ,
До коментар #11 от "Цвете":след като не ти е ясен съдебния процес . Паскал е привикан , дал е показания и знаеш ли какво е казал ? Потърси в нета да видиш и Паскал е само свидетел , но не и организатор на контрабандния канал . Не разбра за какво иде реч нали ?
Коментиран от #19
17:25 11.12.2025
16 Питане
17:29 11.12.2025
17 Да бе да
До коментар #3 от "Виж сега,":Аха,знаем,когато е ваш,не е корупционер,когато е от другите,е.
17:31 11.12.2025
18 Приказки алангро
До коментар #13 от "Кой съд?":Василев не ги намери кражбите от 10 милиарда на година , но ти ги виждаш ! И защо Пеевски ще се интересува от Благо ? Кога Варна е била на ДПС? Оня ден Благо разказваше , че бил натискан , но ти разбра ли от кого , че аз не разбрах , а и Благо не каза .Чакай да те питам още нещо , ССБ / Съюзът на Съдиите в България / виж кой членува там и не ми казвай , че Цариградска , Емил Дечев и още , и още са хора на Пеевски .Бягай за друга фантасмагория и ако може се аргументирай !
Коментиран от #21
17:33 11.12.2025
19 Божке
До коментар #15 от "За да питаш ти ,":Колко си наивен,е кой и кога си е признал че е виновен?Разбира се че не е трафикант!А аз съмТръмп.Ха кажи че не е вярно.
Коментиран от #20
17:36 11.12.2025
20 Стамат
До коментар #19 от "Божке":Кой е виновен, колко да е гаранцията , кой колко ще лежи в затвора казва СЪДЪТ , но не и форума на факти . Аз не казвам , че Паскал не е трафикант , аз казвам, че в този случай точно , Паскал не е участвал и е само свидел по делото . Така не си си направил труда да прочетеш показанията на Паскал .
17:43 11.12.2025
21 Прав е
До коментар #18 от "Приказки алангро":Двата Угоени екземпляра вече щяха да търкат наровете в затвора, ако не бяха подкупили и корумпирали държавните органи.
17:56 11.12.2025