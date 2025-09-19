Омбудсманът сезира Народното събрание заради парното в "Дружба"

Омбудсманът Велислава Делчева сезира комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден. Поводът е решението на „Топлофикация София“ да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в квартал „Дружба – 2“.
Делчева настоява комисията да изслуша изпълнителният директор на „Топлофикация София“, председателят на КЕВР и министъра на енергетиката. Причината е безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон и въпросът дали дружеството е подготвено за зимата.
"Те го наричат ремонт, ние го наричаме диверсия срещу живота на 30 000, които живеем в "Дружба" 2. Безотговорно е от днес за утре да съобщят на хората, че няма да имат вода. После да кажат, че ще е поетапно без да обяснят какво е това поетапно". "Всеки като включи бойлер, климатик, или друг уред, елекропреносната мрежа също няма да издържи. Тя е на същите години, ако не и по-стара. Значи в един момент няма да има и ток, и вода", притесняват се жители от квартала.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
Коментиран от #5
16:29 19.09.2025
2 Боруна Лом
Коментиран от #4
16:32 19.09.2025
3 След 1 януари всичко ше има
кът влезнете и са застопорите вече
в клуба на богатити
16:41 19.09.2025
4 Точно така
До коментар #2 от "Боруна Лом":И според мен,никакъв планов ремонт не е,а ще включат десетки и стотици апартаменти на Нова Дружба и Артекс големите блокове(Цветанов ненапразно ги рекламира,купувайки си апартамент с асансьор) Иначе,защо не планират ремонта,СЛЕД ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН.Вече нищо не ме учудва в нашата мила Родина.Прятели се шегуват ,че трябва да сме доволни,че поне вода ще имаме.
16:50 19.09.2025
5 Да те светна по въпроса:
До коментар #1 от "Освалдо Риос":Две Мазни и Дебели тела я топлят постоянно и сега имитира загриженост за хората окрадени от тези Мазници.
16:51 19.09.2025
6 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
16:55 19.09.2025
7 Чудя се
17:03 19.09.2025