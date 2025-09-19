Новини
Омбудсманът сезира Народното събрание заради парното в "Дружба"

Омбудсманът сезира Народното събрание заради парното в "Дружба"

19 Септември, 2025 16:25

  • омбудсман-
  • ж.к. дружба

При Велислава Делчева са постъпили над 200 жалби само за ден

Омбудсманът сезира Народното събрание заради парното в "Дружба" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева сезира комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден. Поводът е решението на „Топлофикация София“ да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в квартал „Дружба – 2“.

Делчева настоява комисията да изслуша изпълнителният директор на „Топлофикация София“, председателят на КЕВР и министъра на енергетиката. Причината е безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон и въпросът дали дружеството е подготвено за зимата.

"Те го наричат ремонт, ние го наричаме диверсия срещу живота на 30 000, които живеем в "Дружба" 2. Безотговорно е от днес за утре да съобщят на хората, че няма да имат вода. После да кажат, че ще е поетапно без да обяснят какво е това поетапно". "Всеки като включи бойлер, климатик, или друг уред, елекропреносната мрежа също няма да издържи. Тя е на същите години, ако не и по-стара. Значи в един момент няма да има и ток, и вода", притесняват се жители от квартала.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Освалдо Риос

    2 2 Отговор
    Сигурно защото зам. омбудсмаката е от "Дружба 2" и няма кой да я топли зимъска.

    Коментиран от #5

    16:29 19.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    ДРУЖБА 2 ДА БЛАГОДАРЯТ НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ ЗАВЛАДЯЛИ ВСИЧКИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ГИ НАПЪЛНИХА СЪС СЪРВУЛИ

    Коментиран от #4

    16:32 19.09.2025

  • 3 След 1 януари всичко ше има

    1 0 Отговор
    Топлътъ водъ шъ навлезни
    кът влезнете и са застопорите вече
    в клуба на богатити

    16:41 19.09.2025

  • 4 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    И според мен,никакъв планов ремонт не е,а ще включат десетки и стотици апартаменти на Нова Дружба и Артекс големите блокове(Цветанов ненапразно ги рекламира,купувайки си апартамент с асансьор) Иначе,защо не планират ремонта,СЛЕД ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН.Вече нищо не ме учудва в нашата мила Родина.Прятели се шегуват ,че трябва да сме доволни,че поне вода ще имаме.

    16:50 19.09.2025

  • 5 Да те светна по въпроса:

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Освалдо Риос":

    Две Мазни и Дебели тела я топлят постоянно и сега имитира загриженост за хората окрадени от тези Мазници.

    16:51 19.09.2025

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    16:55 19.09.2025

  • 7 Чудя се

    0 0 Отговор
    Какво ще правят детските градини и училищата? Ще стане верижна реакция --децата ще боледуват,родителите трябва да си останат вкъщи да ги гледат,ще се включат климатици , радиатори и бойлери(и то на max),Ел система ще се претовари и ще стане "манджа с грозде".Има инвалиди и болни хора.Да не говорим,че повечето хора тепърва трябва да купуват климатици и бойлери,защото за профилактика ползваме бързовари.Искаме си Фандъкова!!!

    17:03 19.09.2025

