Новини
България »
Велислава Делчева: Мястото на омбудсмана не е в "домовата книга"

Велислава Делчева: Мястото на омбудсмана не е в "домовата книга"

17 Декември, 2025 19:11 353 1

  • омбудсман-
  • велислава делчева-
  • служебен премиер

Той трябва да се грижи държавата да спазва правата на гражданите

Велислава Делчева: Мястото на омбудсмана не е в "домовата книга" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мястото на омбудсмана не е в „домовата книга“, коментира Велислава Делчева пред журналисти в отговор на въпрос дали би приела поста на служебен премиер.

Делчева бе на посещение в Перник по повод изнесената приемна в Община Перник и среща с учениците от Шесто основно училище (ОУ) „Св. св. Кирил и Методий“, предава БТА.

Тя добави, че на този въпрос е дала отговор още когато се е кандидатирала, тъй като е на мнение, че мястото на омбудсмана не е в „домовата книга“, а той трябва да се грижи държавата да спазва правата на гражданите.

„Ако омбудсманът или заместник-омбудсманът бъде избран за премиер, дори и служебен, се обръща линията. Не смятам, че това е редно. Признавам, че се чувствам добре в тази си роля и не смятам да променям тази позиция“, каза още Велислава Делчева.

Тя проведе открит урок по гражданско право с учениците от Шесто ОУ, като ги запозна с техните специфични права. Делчева поясни, че те имат пълен достъп и право да се обръщат към нея със свои сигнали и жалби.

На сайта на омбудсмана на Република България има секция за жалби от деца. Тя уточни, че такава може да бъде открита и във Facebook, където все по-често е търсена, като все повече от подадените сигнали са именно от деца.

Омбудсманът допълни, че най-честите сигнали, които получава от Перник, са свързани с проблеми с ВиК дружеството и „Топлофикация“.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Първият отказ, още преди да са и предложили. Вече инструктирана!

    19:13 17.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове