Велислава Делчева: Мястото на омбудсмана не е в "домовата книга"

Мястото на омбудсмана не е в „домовата книга“, коментира Велислава Делчева пред журналисти в отговор на въпрос дали би приела поста на служебен премиер.

Делчева бе на посещение в Перник по повод изнесената приемна в Община Перник и среща с учениците от Шесто основно училище (ОУ) „Св. св. Кирил и Методий“, предава БТА.

Тя добави, че на този въпрос е дала отговор още когато се е кандидатирала, тъй като е на мнение, че мястото на омбудсмана не е в „домовата книга“, а той трябва да се грижи държавата да спазва правата на гражданите.

„Ако омбудсманът или заместник-омбудсманът бъде избран за премиер, дори и служебен, се обръща линията. Не смятам, че това е редно. Признавам, че се чувствам добре в тази си роля и не смятам да променям тази позиция“, каза още Велислава Делчева.

Тя проведе открит урок по гражданско право с учениците от Шесто ОУ, като ги запозна с техните специфични права. Делчева поясни, че те имат пълен достъп и право да се обръщат към нея със свои сигнали и жалби.

На сайта на омбудсмана на Република България има секция за жалби от деца. Тя уточни, че такава може да бъде открита и във Facebook, където все по-често е търсена, като все повече от подадените сигнали са именно от деца.

Омбудсманът допълни, че най-честите сигнали, които получава от Перник, са свързани с проблеми с ВиК дружеството и „Топлофикация“.