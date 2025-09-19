Новини
Терзиев иска външен одит на "Топлофикация София"

19 Септември, 2025 21:51 535 23

Целта е международни експерти да оценят реалното състояние на дружеството

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Хиляди семейства в "Дружба 2" са изправени пред абсурд - да останат без парно и топла вода почти три месеца. В разгара на зимата. Можем да говорим много за това как стигнахме дотук и кои са виновниците - каква е историята на дружество с над 2 милиарда лева дълг, стара топлопреносна мрежа и клиенти, които не могат да разчитат на предлаганата услуга. Но най-важният разговор е за това какво ще направим, за да променим текущото състояние на "Топлофикация София" ЕАД. Това заявява кметът на София Васил Терзиев в официална позиция до медиите.

"По моя инициатива създадохме работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на "Топлофикация София". Целта е международни експерти да оценят реалното състояние на дружеството и да разгледаме различни варианти за неговото управление, включително и възможността да се привлече чуждестранен оператор с опит. Днес изпратих и официално искане до "Топлофикация" за подробен график на ремонтите, за да можем да гарантираме топлоподаването в трите детски градини и трите училища в квартал "Дружба 2", допълва Терзиев.


България
  • 1 1000 г.затвор

    7 1 Отговор
    Фандъчката под зоркото ръководство на банският бандит разсипаха София !

    Коментиран от #22

    21:53 19.09.2025

  • 2 Вальо топлото

    0 0 Отговор
    Наличен съм, терзията да даде оферта

    21:55 19.09.2025

  • 3 Ситуацията

    4 0 Отговор
    действително е катастрофална !Другарката Фънда се подредила на първия ред в парламента , телефона постоянно в ръката ѝ , зер Бою след милиардни грабежи я нагласи депутат и след нея - потоп !

    21:57 19.09.2025

  • 4 Милен

    5 1 Отговор
    Закривайте я тази бездънна каца "топлофикация София" ние като нямаме топлофикация, да на сме умрели от студ или да сме спряли да се къпем? Всеки може да си купи уред за отопление и бойлер.

    21:59 19.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наивник на средна възраст

    4 1 Отговор
    Цялата работа се прави за да се приватизира Топлофикация.Няма луд да смята,че някой ще го приватизира за да губи...Затова е цялата врява и по Ревизия на Нованюз и так дале.....Умишлено не се управлява за да може после да се суче от потта на българите....Нали е забавно - държавата не може да го управлява - така като Нефтохим, електроразпределителните дружества,ВИК,добивът на злато и после ти да видиш - частникът печели и то как....стари номера на стари к.рв..Прокуратурата къде е ? ДАНС къде е? МВР къде е?Нас ни мислят за идиоти.....и дори ремонтът се прави сега за да се мотивира приватизацията....за да може робът икономически да бъде все по .........от към отзад....

    22:03 19.09.2025

  • 7 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    КАКВО СЕ ПРАВИТЕ НА ОЩИПАНИ!ЩЕ ПРАВЯТ НОВ ПАРОПРОВОД ЗА НОВИТЕ БЕЗУМНИ БЛОКОВЕ!С ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЧАСТНИ СТОИТЕЛИ!НЯМА ДРУГО!НО ВСЕКИ УПРАВЛЕНЕЦ СИГУРНО ИМАТ ПО ЕДИН АПАРТАМЕНТ ТАМ, И СИ ЗАТВАРЯТ ОЧИТЕ!

    22:03 19.09.2025

  • 8 Ивиен

    1 1 Отговор
    Необходима е приватизация !

    22:03 19.09.2025

  • 9 Е.Овч

    0 1 Отговор
    Само аз мога да ви оправя !

    22:05 19.09.2025

  • 10 Цвете

    2 2 Отговор
    АДМИРАЦИИ. ТАКА СЕ ДЕЙСТВА, ЗАЩОТО ГРАБЕЖА НА " ТОПЛОФИКАЦИЯ " Е ОТ ПЪРВИЯ МАНДАТ НА БОРИСОВ. СМЕТКИТЕ СТИГНАХА ВЪРХА, НО ХОРАТА СА СИЛНО ПРИТЕСНЕНИ, ЗАЩОТО ЗИМАТА Е НА ПРАГА, А ПЛАЩАНЕТО ЗАТРУДНЯВА ВСЯКО ДОМАКИНСТВО.С КАКВО СЕ " ЗАНИМАВАХА " " ТОПЛОФИКАЦИЯ " ЦЯЛО ЛЯТО, ЧЕ СЕГА ТРЯБВА ДА СЕ СПРЕ ИЗЦЯЛО И ТО, МОЛЯ ВИ СЕ, ЗА 3 ( ТРИ) МЕСЕЦА НА ПРАГА НА ЗИМАТА???? ТОВА " НЕДОГЛЕЖДАНЕ " С КАКВА ЦЕЛ Е???? НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ ЩЕ БЪДАТ И 3 МЕСЕЦА, А МОЖЕ ДА ОТКАРА ДО НАЧАЛОТО НА ПРОЛЕТТА???? ДО ЕДИН ДА ГИ ИЗХВЪРЛЯТ ОТ ДРУЖЕСТВО. НИКАКВИ КОМПРОМИСИ. БАСТА. ДО ГУША НИ ДОЙДЕ ОТ ЛАПАЧИ И ГРИЗАЧИ.ДОЛНА КРАДЛИВА СГАН.😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡

    22:07 19.09.2025

  • 11 Цвете

    1 1 Отговор
    АДМИРАЦИИ. ТАКА СЕ ДЕЙСТВА, ЗАЩОТО ГРАБЕЖА НА " ТОПЛОФИКАЦИЯ " Е ОТ ПЪРВИЯ МАНДАТ НА БОРИСОВ. СМЕТКИТЕ СТИГНАХА ВЪРХА, НО ХОРАТА СА СИЛНО ПРИТЕСНЕНИ, ЗАЩОТО ЗИМАТА Е НА ПРАГА, А ПЛАЩАНЕТО ЗАТРУДНЯВА ВСЯКО ДОМАКИНСТВО.С КАКВО СЕ " ЗАНИМАВАХА " " ТОПЛОФИКАЦИЯ " ЦЯЛО ЛЯТО, ЧЕ СЕГА ТРЯБВА ДА СЕ СПРЕ ИЗЦЯЛО И ТО, МОЛЯ ВИ СЕ, ЗА 3 ( ТРИ) МЕСЕЦА НА ПРАГА НА ЗИМАТА???? ТОВА " НЕДОГЛЕЖДАНЕ " С КАКВА ЦЕЛ Е???? НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ ЩЕ БЪДАТ И 3 МЕСЕЦА, А МОЖЕ ДА ОТКАРА ДО НАЧАЛОТО НА ПРОЛЕТТА???? ДО ЕДИН ДА ГИ ИЗХВЪРЛЯТ ОТ ДРУЖЕСТВО. НИКАКВИ КОМПРОМИСИ. БАСТА. ДО ГУША НИ ДОЙДЕ ОТ ЛАПАЧИ И ГРИЗАЧИ.ДОЛНА КРАДЛИВА СГАН.😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡

    22:10 19.09.2025

  • 12 Цвете

    0 1 Отговор
    АДМИРАЦИИ. ТАКА СЕ ДЕЙСТВА, ЗАЩОТО ГРАБЕЖА НА " ТОПЛОФИКАЦИЯ " Е ОТ ПЪРВИЯ МАНДАТ НА БОРИСОВ. СМЕТКИТЕ СТИГНАХА ВЪРХА, НО ХОРАТА СА СИЛНО ПРИТЕСНЕНИ, ЗАЩОТО ЗИМАТА Е НА ПРАГА, А ПЛАЩАНЕТО ЗАТРУДНЯВА ВСЯКО ДОМАКИНСТВО.С КАКВО СЕ " ЗАНИМАВАХА " " ТОПЛОФИКАЦИЯ " ЦЯЛО ЛЯТО, ЧЕ СЕГА ТРЯБВА ДА СЕ СПРЕ ИЗЦЯЛО И ТО, МОЛЯ ВИ СЕ, ЗА 3 ( ТРИ) МЕСЕЦА НА ПРАГА НА ЗИМАТА???? ТОВА " НЕДОГЛЕЖДАНЕ " С КАКВА ЦЕЛ Е???? НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ ЩЕ БЪДАТ И 3 МЕСЕЦА, А МОЖЕ ДА ОТКАРА ДО НАЧАЛОТО НА ПРОЛЕТТА???? ДО ЕДИН ДА ГИ ИЗХВЪРЛЯТ ОТ ДРУЖЕСТВО. НИКАКВИ КОМПРОМИСИ. БАСТА. ДО ГУША НИ ДОЙДЕ ОТ ЛАПАЧИ И ГРИЗАЧИ.ДОЛНА КРАДЛИВА СГАН.😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡😠😠🤡

    22:10 19.09.2025

  • 13 ПРИПОМНЯНЕ

    2 0 Отговор
    Всичко това: одит , международни експерти и тути кванти е правено неколкократно през минали години, резултати от това нямаше, но си прибираха тлъстите хонорари за сметка на гражданите...Не е това което трябва да се направи заради тази ГАВРА, а да се сезира Прокуратурата и ДАНС!
    Отмяна и незабавен арест на цялото ръководство, както беше с некадърното ръководство на "Вальо-топлото"!

    Коментиран от #17, #18

    22:11 19.09.2025

  • 14 Сградно инсталиран

    0 1 Отговор
    Дали най после ще падне, крадливата крепост Топло-фалшификация

    22:21 19.09.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    В Топлофикация София се краде безогледно. Тръбите са от преди 60-70 години. Тецовете също. Не е нужно да се дават милиони левове за външен одит. Това всеки софиянец го знае. Някой иска да намаже комисионна от одита, а сетне от приватизацията. Толкова са прозрачни, че дори една кражба не могат да организират като хората, без да ги разбере целия свят.

    22:23 19.09.2025

  • 16 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Кмете миличък, плановете и ПРОЕКТИТЕ за ремонти в Топлофикация за текущата година се правят до края на м. Февруари...След това следва обявата на обществените поръчки за материали и изпълнители, после търговете и тяхното евентуално обжалване и СЛЕД ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН СЕ ЗАПОЧВА РАБОТАТА по график, като до началото на НОВИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН всичко трябва да е приключило...

    22:24 19.09.2025

  • 17 Дообре

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Милко Ковачев, и Р. Овч се измъкнаха без последствия! Те бяха играчите, тогава

    22:26 19.09.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    При Вальо Топлото Топлофикация нямаше дългове, ремонтите вървяха по план, дружеството процъфтяваше. За това му спретнаха капан с един джет и ремонт на някакъв апартамент. След Вальо Топлото дружеството беше разграбено, сега има 2.5 милиарда лева дългове, а думата "ремонт" не знаят какво означава. Защото парите за ремонт и модернизация се крадат безогледно.

    Коментиран от #19

    22:29 19.09.2025

  • 19 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Това не са заслуги на "топлото" който понятие си нямаше от топлоснабдяване...

    22:42 19.09.2025

  • 20 Перо

    1 0 Отговор
    Изпълняват рецептата на Драгалевския циганин, че държавата е лош стопанин и трябва да абдикира! Започва се отново със старата песен на нов глас: приватизация или концесия! Понеже с тази рецепта от 1992 г., цъфнахме и вързахме! Въобще не споменават за случайници и лошо управление!

    Коментиран от #23

    22:47 19.09.2025

  • 21 Хайде пак

    0 0 Отговор
    Започна се‐ще видим,ще мислим,ще решаваме,ще правим одит...Дълга и широка.През това време хиляди семействатрябва да си купят отоплителни уреди и бойлери.Пък струва ли си за три месеца да се купуват ел.уреди.Кой ще ни компенсира?!

    22:50 19.09.2025

  • 22 Да,да ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1000 г.затвор":

    Удобно е ,но не е вярно.При Фандъкова нямахме проблеми.Какво ще кажеш за малоумщината ПЛАНИРАН РЕМОНТ В ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН. Ако Терзиев е добър стопанин,няма да позволи.Представям си,съпругът ми да реши да прави ремонт на апартамента и да ми каже "Сори,ще спим три месеца на улицата,защото така съм решил" Защото какво да правим ние,като сме притиснати до стената от кмета.Той има ли думата или ще сади цветя и храсти.Малко е като "На гол тумбак,чифте пищови".НЕМОЖАЧИ си бяха и такива си останаха.

    23:00 19.09.2025

  • 23 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    До 1993г. "Топлофикация София"/ТС/, или както беше СЕК "София", БЕШЕ ДЪРЖАВНА И СЕ СУБСИДИРАШЕ НА 60%.Беше забатачена невъобразимо, заради престъпни "управленски" решения, чрез които се наливаха пари на държавни предприятия и "наши момчета". Ставайки ОБЩИНСКА,ТС се измъкна от мъртвата хватка, а не последва съдбата на БГА „Балкан“, ЗТМ ”Радомир”, „Балканкар” и много други емблематични предприятия и организации. Държавна „Топлофикация София”, е равносилно на смърт за нея и всички произтичащи от това последствия.

    23:01 19.09.2025

