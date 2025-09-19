Терзиев иска външен одит на "Топлофикация София"

Хиляди семейства в "Дружба 2" са изправени пред абсурд - да останат без парно и топла вода почти три месеца. В разгара на зимата. Можем да говорим много за това как стигнахме дотук и кои са виновниците - каква е историята на дружество с над 2 милиарда лева дълг, стара топлопреносна мрежа и клиенти, които не могат да разчитат на предлаганата услуга. Но най-важният разговор е за това какво ще направим, за да променим текущото състояние на "Топлофикация София" ЕАД. Това заявява кметът на София Васил Терзиев в официална позиция до медиите.

"По моя инициатива създадохме работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на "Топлофикация София". Целта е международни експерти да оценят реалното състояние на дружеството и да разгледаме различни варианти за неговото управление, включително и възможността да се привлече чуждестранен оператор с опит. Днес изпратих и официално искане до "Топлофикация" за подробен график на ремонтите, за да можем да гарантираме топлоподаването в трите детски градини и трите училища в квартал "Дружба 2", допълва Терзиев.