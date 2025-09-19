Терзиев иска външен одит на "Топлофикация София"

Хиляди семейства в "Дружба 2" са изправени пред абсурд - да останат без парно и топла вода почти три месеца. В разгара на зимата. Можем да говорим много за това как стигнахме дотук и кои са виновниците - каква е историята на дружество с над 2 милиарда лева дълг, стара топлопреносна мрежа и клиенти, които не могат да разчитат на предлаганата услуга. Но най-важният разговор е за това какво ще направим, за да променим текущото състояние на "Топлофикация София" ЕАД. Това заявява кметът на София Васил Терзиев в официална позиция до медиите.
"По моя инициатива създадохме работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на "Топлофикация София". Целта е международни експерти да оценят реалното състояние на дружеството и да разгледаме различни варианти за неговото управление, включително и възможността да се привлече чуждестранен оператор с опит. Днес изпратих и официално искане до "Топлофикация" за подробен график на ремонтите, за да можем да гарантираме топлоподаването в трите детски градини и трите училища в квартал "Дружба 2", допълва Терзиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1000 г.затвор
Коментиран от #22
21:53 19.09.2025
2 Вальо топлото
21:55 19.09.2025
3 Ситуацията
21:57 19.09.2025
4 Милен
21:59 19.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Наивник на средна възраст
22:03 19.09.2025
7 Боруна Лом
22:03 19.09.2025
8 Ивиен
22:03 19.09.2025
9 Е.Овч
22:05 19.09.2025
10 Цвете
22:07 19.09.2025
11 Цвете
22:10 19.09.2025
12 Цвете
22:10 19.09.2025
13 ПРИПОМНЯНЕ
Отмяна и незабавен арест на цялото ръководство, както беше с некадърното ръководство на "Вальо-топлото"!
Коментиран от #17, #18
22:11 19.09.2025
14 Сградно инсталиран
22:21 19.09.2025
15 Данко Харсъзина
22:23 19.09.2025
16 ИМПЕРИАЛИСТ
22:24 19.09.2025
17 Дообре
До коментар #13 от "ПРИПОМНЯНЕ":Милко Ковачев, и Р. Овч се измъкнаха без последствия! Те бяха играчите, тогава
22:26 19.09.2025
18 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "ПРИПОМНЯНЕ":При Вальо Топлото Топлофикация нямаше дългове, ремонтите вървяха по план, дружеството процъфтяваше. За това му спретнаха капан с един джет и ремонт на някакъв апартамент. След Вальо Топлото дружеството беше разграбено, сега има 2.5 милиарда лева дългове, а думата "ремонт" не знаят какво означава. Защото парите за ремонт и модернизация се крадат безогледно.
Коментиран от #19
22:29 19.09.2025
19 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Това не са заслуги на "топлото" който понятие си нямаше от топлоснабдяване...
22:42 19.09.2025
20 Перо
Коментиран от #23
22:47 19.09.2025
21 Хайде пак
22:50 19.09.2025
22 Да,да ама не
До коментар #1 от "1000 г.затвор":Удобно е ,но не е вярно.При Фандъкова нямахме проблеми.Какво ще кажеш за малоумщината ПЛАНИРАН РЕМОНТ В ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН. Ако Терзиев е добър стопанин,няма да позволи.Представям си,съпругът ми да реши да прави ремонт на апартамента и да ми каже "Сори,ще спим три месеца на улицата,защото така съм решил" Защото какво да правим ние,като сме притиснати до стената от кмета.Той има ли думата или ще сади цветя и храсти.Малко е като "На гол тумбак,чифте пищови".НЕМОЖАЧИ си бяха и такива си останаха.
23:00 19.09.2025
23 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #20 от "Перо":До 1993г. "Топлофикация София"/ТС/, или както беше СЕК "София", БЕШЕ ДЪРЖАВНА И СЕ СУБСИДИРАШЕ НА 60%.Беше забатачена невъобразимо, заради престъпни "управленски" решения, чрез които се наливаха пари на държавни предприятия и "наши момчета". Ставайки ОБЩИНСКА,ТС се измъкна от мъртвата хватка, а не последва съдбата на БГА „Балкан“, ЗТМ ”Радомир”, „Балканкар” и много други емблематични предприятия и организации. Държавна „Топлофикация София”, е равносилно на смърт за нея и всички произтичащи от това последствия.
23:01 19.09.2025