Цончо Ганев: Извън София нещата са потресаващи

Цончо Ганев: Извън София нещата са потресаващи

20 Септември, 2025 11:37 776 27

За радикализация на каквито и да било протести, където и да било, трябва да има хора, които са с такава нагласа. Обществото и хората, които отиват някъде, за да изразят своето мнение, определят дали един протест ще мине под шапката на това да бъде мирен и спокоен да развяват само знамена или ще има радикални действия. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" депутатът от "Възраждане" и заместник-председател на Народното събрание Цончо Ганев.

"Всичко зависи от настройките в обществото. За съжаление, това че ние от "Възраждане" вече три седмици виждаме как обществото ни е толкова бедно, особено извън София. Повечето в парламента живеят с мисълта, че България се изчерпва с това какво се случва в София, но извън София нещата са потресаващи - от беднотия, по отношение на инфлация, а още по-страшно е обезлюдяването и изчезването на хората", подчерта Ганев.

По думите му, в четвъртък не е имало хора, които да излязат и да подкрепят протеста на ПП-ДБ. "Фактите са такива, нямаше хора, които да ги подкрепят извън депутатите им. Това показва, че дори сред техните избиратели това нещо, което те правят, е неодобрявано", смята Ганев.

Според Цончо Ганев, още преди месеци протестите в защита на националния суверенитет по отношение на фискалната и монетарна политика са станали социални.

"Това, което се наблюдава в България, може би в нито една от държавите, влезли в еврозоната, не е било. А то е, че поголовното поскъпване на абсолютно всичко, настъпи веднага след като започна да се говори, че вече реално влизаме в еврозоната. Преди няколко дни България, в лицето на правителството, искаше да продължи да взима кредити, защото в момента имаме 19 млрд. заложени за теглене тази година и лихвите вече са по-високи от тези, които ще ни отпускат кредити. Не вдигането на кредитния рейтинг, не еврозоната, а реалната икономика в страната доведе до там, че тези, които ще ни дават кредити, вдигат лихвите. Така, че обедняването е факт", поясни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де, aма

    7 10 Отговор
    Възраждане и човечето Костя Костадинов са клонинг на герберо-пеевските бандити. Постоянно имитират опозиционност, но се поддържат винаги.

    11:40 20.09.2025

  • 2 Джоко

    8 2 Отговор
    А в София са озверели. Залъка поскъпна, лизинга също, всичко е по 2 в подготовка за еврото. А, правителството се кефи на двойното ДДС.

    Коментиран от #4

    11:41 20.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Така е

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Джоко":

    Цените хвръкнаха до небесата, но да си чул правителство или Пеевски или Тиквата Борисов да вземат някакви мерки?!

    11:43 20.09.2025

  • 5 Даа

    9 9 Отговор
    Възраждане са едни лаладжии ,само констатират и нищо не правят

    Коментиран от #8

    11:45 20.09.2025

  • 6 Чакай

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Чакаме":

    Ама ганчю днес пътува за Гърция ,оти тука било скъпо

    11:46 20.09.2025

  • 7 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    6 5 Отговор
    Време беше да ви активира бойко и шиши.
    Недоволството расте, а вас ви няма никъде, не можете да яхнете никой протест с 20 души последователи, ,никой не иска патериците на ГЕРБ до себе си !

    11:47 20.09.2025

  • 8 Прав си!

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Даа":

    Така са инструктирани от Тиквата Борисов. Уж са опозиция, ама не съвсем. Не са изговорили нито една думичка срещу простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    Коментиран от #15

    11:48 20.09.2025

  • 9 Кирил

    4 3 Отговор
    Тоя сигурно за пръв път излиза от София

    11:48 20.09.2025

  • 10 Трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чакаме":

    Ама тука няма непалци ,а само римляни .А гледа ли след протестите всичките излязоха да почистват от мръсотията която се направи

    11:49 20.09.2025

  • 11 Цомчо мекото

    8 5 Отговор
    Кога късия и мекия ще съберат повече от 100 човека на площада ?!
    Без шиши да им ги кара с автобусите от страната.
    А? Никога !

    11:49 20.09.2025

  • 12 Кремълопитек

    5 8 Отговор
    Видя се, че правешките Копанари на Миганина от Максуда успяха да запазят българския лев, точно така, както опазиха и МОЧА!

    11:49 20.09.2025

  • 13 Цомчу Ганчуф

    6 4 Отговор
    Ни моа вечи! Страшну стаа!! Ни издържам!!!
    Шнаплюя някугу!!!!

    11:50 20.09.2025

  • 14 София е град държава

    7 2 Отговор
    Бегето е приключило цирка завинаги и следва още по страшен колапс от сегашния ама нали ше си внасяте народ от корекома така че е нормално да не ви боли за народа и какво става след табелка с задраскана софия

    11:50 20.09.2025

  • 15 Даа

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Прав си!":

    Всички партии в България са създадени от едни и същи хора т.н задкулисие ,и всичко е един цирк,съсмсменящи се клоуни

    11:52 20.09.2025

  • 16 Анджо

    5 0 Отговор
    А София е светущо няма що, защо не оди у факултето или квартал Христо Ботев, или в Модерно предградие. Толкова е зле то ,че нямам думи.А за Филиповци да не говорим , тези които са от сиганската част. Много е добре в София и то столицата на България.

    11:53 20.09.2025

  • 17 Тези

    5 3 Отговор
    Освен да правят руски вятър ,нищо друго не съм ги чул и видял да правят

    11:55 20.09.2025

  • 18 А бе

    4 2 Отговор
    Къде са нашите копеи ,последно време един двама с по десет ника са на амбразурата ,тьотя да не им спря рублите

    11:57 20.09.2025

  • 19 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    В четвъртък дойдоха на протест в София хора от провинцията и нямаха пари да си купят храна.Черпих ги пици в заведението ми.

    Коментиран от #26

    11:59 20.09.2025

  • 20 Б.си бokлyka !

    3 2 Отговор
    Тоя мopkoв е момчето за всичко на TИМ, kyчката на варненските мофиоти ?

    12:00 20.09.2025

  • 21 Слизайте

    3 1 Отговор
    от лимузините и ой от къде е !

    12:00 20.09.2025

  • 22 Питане

    0 0 Отговор
    С това не се прикривай....
    Разкажи за сина си - фирмички, пенюарче на дантелки....

    12:11 20.09.2025

  • 23 Хаа

    0 0 Отговор
    Чак пък потресаващи. Ходил съм навсякъде в провинцията и по градовете няма никакви разлика със София.

    12:12 20.09.2025

  • 24 Ком

    0 0 Отговор
    Глутницата си търси "алфа мъжкаря". България е на колене пред мафията, под благослония поглед на урсулите и макрончетата.

    12:14 20.09.2025

  • 25 Емигрант

    0 0 Отговор
    На моменти в изказът си този адвокат на мутри е прав, в България не останаха разумни хора на които може да се разчита за подобряване на живота, 90 % са зависими от манипулации, обещания и от Путин като този адвокат ! Какво правят в момента Пеевски, Тиквуний, Чалгарите, БСП и Възраждане, просто е за разбиране, но само от хора които владеят разсъждаемостта - тези изммекяяри обещават това което простия народ иска да чува и мечтае и са много прави, защото това са го научили от мутренските си години и, че българинът е страхлив, покорен и послушен към силните за денят ! Купените медии и полиция днес са основният "боздуган" за контрол на умствено неразвиващият се суверен !

    12:16 20.09.2025

  • 26 А тя

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Е била от кафяво "тесто" - единствения продукт в "заведението" ти.
    Бъркаш, каквото извадиш оформяш и раздаваш...
    Хвала !
    Широко сърце имаш - необятно като любимата ти руска шир

    12:19 20.09.2025

  • 27 ВРЪЩАЙ

    0 0 Отговор
    ПАРИТЕ БЕ!!

    12:20 20.09.2025

