Цончо Ганев: Извън София нещата са потресаващи

За радикализация на каквито и да било протести, където и да било, трябва да има хора, които са с такава нагласа. Обществото и хората, които отиват някъде, за да изразят своето мнение, определят дали един протест ще мине под шапката на това да бъде мирен и спокоен да развяват само знамена или ще има радикални действия. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" депутатът от "Възраждане" и заместник-председател на Народното събрание Цончо Ганев.
"Всичко зависи от настройките в обществото. За съжаление, това че ние от "Възраждане" вече три седмици виждаме как обществото ни е толкова бедно, особено извън София. Повечето в парламента живеят с мисълта, че България се изчерпва с това какво се случва в София, но извън София нещата са потресаващи - от беднотия, по отношение на инфлация, а още по-страшно е обезлюдяването и изчезването на хората", подчерта Ганев.
По думите му, в четвъртък не е имало хора, които да излязат и да подкрепят протеста на ПП-ДБ. "Фактите са такива, нямаше хора, които да ги подкрепят извън депутатите им. Това показва, че дори сред техните избиратели това нещо, което те правят, е неодобрявано", смята Ганев.
Според Цончо Ганев, още преди месеци протестите в защита на националния суверенитет по отношение на фискалната и монетарна политика са станали социални.
"Това, което се наблюдава в България, може би в нито една от държавите, влезли в еврозоната, не е било. А то е, че поголовното поскъпване на абсолютно всичко, настъпи веднага след като започна да се говори, че вече реално влизаме в еврозоната. Преди няколко дни България, в лицето на правителството, искаше да продължи да взима кредити, защото в момента имаме 19 млрд. заложени за теглене тази година и лихвите вече са по-високи от тези, които ще ни отпускат кредити. Не вдигането на кредитния рейтинг, не еврозоната, а реалната икономика в страната доведе до там, че тези, които ще ни дават кредити, вдигат лихвите. Така, че обедняването е факт", поясни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да де, aма
11:40 20.09.2025
2 Джоко
Коментиран от #4
11:41 20.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Така е
До коментар #2 от "Джоко":Цените хвръкнаха до небесата, но да си чул правителство или Пеевски или Тиквата Борисов да вземат някакви мерки?!
11:43 20.09.2025
5 Даа
Коментиран от #8
11:45 20.09.2025
6 Чакай
До коментар #3 от "Чакаме":Ама ганчю днес пътува за Гърция ,оти тука било скъпо
11:46 20.09.2025
7 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Недоволството расте, а вас ви няма никъде, не можете да яхнете никой протест с 20 души последователи, ,никой не иска патериците на ГЕРБ до себе си !
11:47 20.09.2025
8 Прав си!
До коментар #5 от "Даа":Така са инструктирани от Тиквата Борисов. Уж са опозиция, ама не съвсем. Не са изговорили нито една думичка срещу простата и крадлива герберска Тиква Борисов.
Коментиран от #15
11:48 20.09.2025
9 Кирил
11:48 20.09.2025
10 Трябва
До коментар #3 от "Чакаме":Ама тука няма непалци ,а само римляни .А гледа ли след протестите всичките излязоха да почистват от мръсотията която се направи
11:49 20.09.2025
11 Цомчо мекото
Без шиши да им ги кара с автобусите от страната.
А? Никога !
11:49 20.09.2025
12 Кремълопитек
11:49 20.09.2025
13 Цомчу Ганчуф
Шнаплюя някугу!!!!
11:50 20.09.2025
14 София е град държава
11:50 20.09.2025
15 Даа
До коментар #8 от "Прав си!":Всички партии в България са създадени от едни и същи хора т.н задкулисие ,и всичко е един цирк,съсмсменящи се клоуни
11:52 20.09.2025
16 Анджо
11:53 20.09.2025
17 Тези
11:55 20.09.2025
18 А бе
11:57 20.09.2025
19 Последния Софиянец
Коментиран от #26
11:59 20.09.2025
20 Б.си бokлyka !
12:00 20.09.2025
21 Слизайте
12:00 20.09.2025
22 Питане
Разкажи за сина си - фирмички, пенюарче на дантелки....
12:11 20.09.2025
23 Хаа
12:12 20.09.2025
24 Ком
12:14 20.09.2025
25 Емигрант
12:16 20.09.2025
26 А тя
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Е била от кафяво "тесто" - единствения продукт в "заведението" ти.
Бъркаш, каквото извадиш оформяш и раздаваш...
Хвала !
Широко сърце имаш - необятно като любимата ти руска шир
12:19 20.09.2025
27 ВРЪЩАЙ
12:20 20.09.2025