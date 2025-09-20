Новини
България »
Асен Василев: Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов

Асен Василев: Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов

20 Септември, 2025 15:23 504 15

  • асен василев-
  • пеевски-
  • борисов

В момента имаме главен прокурор, който е незаконен. Имаме министър на правосъдието, който подкрепи закон, според който шестия месец да трябва да се смени главния прокурор, каза още той

Асен Василев: Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти в Пазарджик.

Според него това много ясно ще покаже кой дърпа конците.

В момента имаме главен прокурор, който е незаконен. Имаме министър на правосъдието, който подкрепи закон, според който шестия месец да трябва да се смени главния прокурор, каза още той. И призова министър Георгиев да свика ВСС, да свика двете двете колегии – прокурорската и съдебната, и да им обясни какво е имал предвид авторът, когато е писал закона.

"А авторът е имал предвид нещо много просто - на шестия месец и.ф. главен прокурор си отива и се избира нов изпълняващ функциите. Ако г-н Борисов контролира правителството, има министър на правосъдието, който е гласувал за този закон и знае какво е имал предвид авторът. Нека да свика пленарната сесия на ВСС и да започнем да вкарваме някакъв ред в държавата. Ако прокуратурата отказва да изпълнява законите, какво остава за обикновените граждани", добави Асен Василев.

Относно новината, че, че заместник-председателите на ПГ на ДПС - Ново начало ще се включат в работата на Националния борд по водите, Висилев попита: "Тези хора какво разбират от води и ВиК?"

Не съм специалист по ВиК, но това, което стана в парламента, е че имаше комисия още преди този проблем да стане толкова остър. Трябва реална работа. Ако говорим конкретно за Плевен, знаете, че още през декември 2023 година всеки град можеше да заяви от какво има нужда. Тук в Пазарджик кметът заяви, че село Ивайло се нуждае от ВиК цикъл, скоро ще е готов, въпреки че Министерството на регионалното развитие и благоустройството бави плащанията. Пазарджик е оправен, ще се оправят и селата, коментира Василев в отговор на въпрос на журналисти за водната криза.

Асен Василев участва в откриването на кампанията на коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" в Пазарджик, където на 12 октомври ще се проведат избори за общински съветници. Той призова местните жители да излязат и да гласуват. "Противоотровата срещу купени гласове е масово излизане на избори", смята той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фифи сладката

    2 2 Отговор
    А някой да те кара,да влизаш? А?!

    15:25 20.09.2025

  • 2 Що бе

    4 3 Отговор
    Флезни с пеньоаро!

    15:25 20.09.2025

  • 3 Развитие

    2 4 Отговор
    Тоя господин защо още е на свобода Що неправомерни действия извърши последните години Защо прокуратурата спи Разследване съд затвор за този

    15:26 20.09.2025

  • 4 шири

    2 0 Отговор
    Между Пеевски и Борисов трудно ще влезеш,когато са лице в лице. И тримата сте шкембелаци.

    15:27 20.09.2025

  • 5 Пенсионер

    5 3 Отговор
    Да е живо и здраво това момче, че ни пооправи малко пенсиите, подпомогна младите и сметките винаги му излизаха. Сега инфлацията е в пъти по голяма, без да има Ковид и създадената от Путин енергийна криза, замразени пенсии и доходи, корупция и завладяна от мафията държава. Държавата на Д.

    15:27 20.09.2025

  • 6 завод

    2 3 Отговор
    Трябва да влизаш в Белене. Ти и Киро с брадата. Скоро.

    15:29 20.09.2025

  • 7 имаджин

    3 2 Отговор
    Пенсиите ги отряза наполовина Иванчо Костов.

    15:30 20.09.2025

  • 8 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    6 2 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    Коментиран от #14

    15:33 20.09.2025

  • 9 Плд

    2 2 Отговор
    в роля на сек3 арбайтър между Кобурга и Бея може,
    а в роля на арбитър - не можело

    15:38 20.09.2025

  • 10 щъркел

    0 0 Отговор
    всеки град можеше да заяви от какво има нужда. МОЖЕШЕ,АМА ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ.ИМАШЕ НУЖДА ОТ ОСЪВРЕВРЕМЕНЯВАНЕ НА СТАРИТЕ,ПАНЕЛНИ СГРАДИ,АМА И ТАЯ НЕ СТАНА,ЩОТО ИЗДЪРПАХТЕ ПАРИТЕ И С ИНИЦИАТИВАТА СЕ КРАТИ.

    15:41 20.09.2025

  • 11 Асенката може

    2 0 Отговор
    да е всякакъв ,но по добър финансов министър България скоро не е имала!

    15:42 20.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 очевидец

    1 0 Отговор
    По спешност се къртят и режат жълти павета от паркинга на парламента, за да не може никой да блокира влизането на Пеевски с НСО в двора. Завладяната държава кърти, чисти и извозва по спешност. Кой е разпоредил това, има ли разрешение да го прави, съгласувани ли са действията с жълти павета, които са културна ценност? Нищо от това явно няма значение, когато Пеевски разпореди.

    15:44 20.09.2025

  • 14 И в Плевен тиквите ни оставиха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    Без вода.

    15:46 20.09.2025

  • 15 Д-едовия

    0 0 Отговор
    И двата тулупа са комунисти.Остави ги да се самоизядат

    15:47 20.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове