Асен Василев: Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов

Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти в Пазарджик.

Според него това много ясно ще покаже кой дърпа конците.

В момента имаме главен прокурор, който е незаконен. Имаме министър на правосъдието, който подкрепи закон, според който шестия месец да трябва да се смени главния прокурор, каза още той. И призова министър Георгиев да свика ВСС, да свика двете двете колегии – прокурорската и съдебната, и да им обясни какво е имал предвид авторът, когато е писал закона.

"А авторът е имал предвид нещо много просто - на шестия месец и.ф. главен прокурор си отива и се избира нов изпълняващ функциите. Ако г-н Борисов контролира правителството, има министър на правосъдието, който е гласувал за този закон и знае какво е имал предвид авторът. Нека да свика пленарната сесия на ВСС и да започнем да вкарваме някакъв ред в държавата. Ако прокуратурата отказва да изпълнява законите, какво остава за обикновените граждани", добави Асен Василев.

Относно новината, че, че заместник-председателите на ПГ на ДПС - Ново начало ще се включат в работата на Националния борд по водите, Висилев попита: "Тези хора какво разбират от води и ВиК?"

Не съм специалист по ВиК, но това, което стана в парламента, е че имаше комисия още преди този проблем да стане толкова остър. Трябва реална работа. Ако говорим конкретно за Плевен, знаете, че още през декември 2023 година всеки град можеше да заяви от какво има нужда. Тук в Пазарджик кметът заяви, че село Ивайло се нуждае от ВиК цикъл, скоро ще е готов, въпреки че Министерството на регионалното развитие и благоустройството бави плащанията. Пазарджик е оправен, ще се оправят и селата, коментира Василев в отговор на въпрос на журналисти за водната криза.

Асен Василев участва в откриването на кампанията на коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" в Пазарджик, където на 12 октомври ще се проведат избори за общински съветници. Той призова местните жители да излязат и да гласуват. "Противоотровата срещу купени гласове е масово излизане на избори", смята той.